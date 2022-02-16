Ян Хирт – победитель Тура Омана-2022

Фернандо Гавирия побеждает на финальном этапе, Ян Хирт – в генеральной классификации Тура Омана-2022

31-летний чешский велогонщик команды Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Ян Хирт (Jan Hirt) одержал победу на Туре Омана-2022. После победы на королевском этапе он удержал майку лидера на финальном, 6-м этапе, на котором команда контролировала ситуацию и когда уехал отрыв дня из семи гонщиков, и когда соперники в генеральной классификации попытались использовать два категорийных подъёма для атак.

6-й этап завершился общим спринтом, победу в котором одержал Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates). Гавирия опередил австралийского гонщика команды BikeExchange – Jayco Кейдена Гровса и бельгийского гонщика команды Arkea-Samsic Амори Капьота, взяв вторую на Туре Омана-2022 победу на этапе. Эта победа принесла Фернандо Гавирии и зелёную майку лучшего в очковой классификации.

В генеральной классификации перестановок не произошло – Фаусто Маснада (Quick-Step Alpha Vinyl Team) поднялся на вторую ступень подиума, Руй Кошта (UAE Team Emirates) занял на Туре Омана-2022 третье место.

Photo credits: Photonews & ASO / Oman Cycling Association / Alex Broadway & Pauline Ballet

Ян Хирт: «Вчера чувствовал себя фантастически, подняв руки как победитель впервые за шесть лет. Победа в генеральной классификации – великолепный бонус. Я благодарен моим товарищам по команде за помощь. Мы всю неделю слаженно работали вместе, не паниковали, когда сегодня наши соперники атаковали, пытаясь застать нас врасплох.

Я в лучшей форме своей жизни, выступая в команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, снова влюбился в велоспорт. Мне было нужно время, чтобы адаптироваться в новом окружении после сложного периода с ковидом, как морально, так и физически я вернулся на хороший уровень в конце прошлого сезона. Этой зимой мы хорошо поработали со специалистом по питанию и с моим тренером Иоаннисом Тамуридисом. Надеюсь, хорошая форма продержится долго, уже с нетерпением жду Тура Объединённых Арабских Эмиратов».

Фаусто Маснада: «Неделя была хорошей. Я был уверен в своей форме на старте, счастлив, что, наконец, смог принести команде победу. К сожалению, на 5-м этапе у меня был плохой день, но второе место в общем зачёте – тоже хороший результат так рано в сезоне. Хочу сказать большое спасибо всем товарищам по команде за их поддержку, этот результат без них был бы невозможен».