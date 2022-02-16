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Ян Хирт – победитель Тура Омана-2022

Фернандо Гавирия побеждает на финальном этапе, Ян Хирт – в генеральной классификации Тура Омана-2022

 

 

  31-летний чешский велогонщик команды Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Ян Хирт (Jan Hirt) одержал победу на Туре Омана-2022. После победы на королевском этапе он удержал майку лидера на финальном, 6-м этапе, на котором команда контролировала ситуацию и когда уехал отрыв дня из семи гонщиков, и когда соперники в генеральной классификации попытались использовать два категорийных подъёма для атак.

  6-й этап завершился общим спринтом, победу в котором одержал Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates).  Гавирия опередил австралийского гонщика команды BikeExchange – Jayco Кейдена Гровса и бельгийского гонщика команды Arkea-Samsic Амори Капьота, взяв вторую на Туре Омана-2022 победу на этапе. Эта победа принесла Фернандо Гавирии и зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

В генеральной классификации перестановок не произошло – Фаусто Маснада (Quick-Step Alpha Vinyl Team) поднялся на вторую ступень подиума, Руй Кошта (UAE Team Emirates) занял на Туре Омана-2022 третье место.

 

Ян Хирт – победитель Тура Омана-2022

 

Ян Хирт – победитель Тура Омана-2022

 

Photo credits: Photonews & ASO / Oman Cycling Association / Alex Broadway & Pauline Ballet

 

   Ян Хирт: «Вчера чувствовал себя фантастически, подняв руки как победитель впервые за шесть лет. Победа в генеральной классификации – великолепный бонус. Я благодарен моим товарищам по команде за помощь. Мы всю неделю слаженно работали вместе, не паниковали, когда сегодня наши соперники атаковали, пытаясь застать нас врасплох.  

  Я в лучшей форме своей жизни, выступая  в команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, снова влюбился в велоспорт. Мне было нужно время, чтобы адаптироваться в новом окружении после сложного периода с ковидом, как морально, так и физически я вернулся на хороший уровень в конце прошлого сезона. Этой зимой мы хорошо поработали со специалистом по питанию и с моим тренером Иоаннисом Тамуридисом. Надеюсь, хорошая форма продержится долго, уже с нетерпением жду Тура Объединённых Арабских Эмиратов».

 

  Фаусто Маснада: «Неделя была хорошей. Я был уверен в своей форме на старте, счастлив, что, наконец, смог принести команде победу. К сожалению, на 5-м этапе у меня был плохой день, но второе место в общем зачёте – тоже хороший результат так рано в сезоне. Хочу сказать большое спасибо всем товарищам по команде за их поддержку, этот результат без них был бы невозможен».

 

 

Результаты Тура Омана-2022

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Теги к статье: Ян Хирт Jan Hirt Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Тур Омана Tour of Oman велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    nightbuster33-Фото

     10 дек. прошлого года писал:"Не ужели не найдется команда,которая пожелает увидеть его в свих рядах....Надежда умирает последней".Нашлась! И это здорово,что МИР не без добрых ЛЮДЕЙ.Спасибо и в добрый путь Доминико!

  • close2you
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    close2you-Фото
    Спасён проклятый )) ну, ему только удачи и пожелать!
  • дрокер
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    дрокер-Фото

    Хорошо, что Паличино нашел себе команду, удача часто была к нему холодна.

    Желаю хороших результатов!

  • patar
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    patar-Фото
    хахаха, от души
  • motte
    Винченцо Нибали отложил дебют ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: reforg34
    Видно, Нибали серьезно настраивается на Джиро Ди Италия. Но честно говоря вряд ли сможет забрать генеральную классификацию, если там будут Томас, Кинтана и Ланда. А так, может споконо занять 4-5 место, или забрать 3-4 этапа. 

    Да, как тут вновь не вспомнить альберто, который, если бы не тот грязный случай с допом, единственный был бы в истории велоспорта, кто взял все три гт по 3 раза, а так, сегодня, он и ино, кто брали все гт более одного раза и это тоже история! 

  • litxaa
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (21)
    litxaa-Фото
    Спасибо за взвешенный и аргументированный ответ) Не очень соглашаюсь с Вами, но понимаю Вашу позицию
  • RVL
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    RVL-Фото

    Фрум и Томас тоже не в самой лучшей форме. Даже не заявлялись. Но если бы все пошло по плану, должны были брать этот тур. Но ничего...раскатаются и ещё возьмут по своему тдф, если кинтана на вмешается

  • reforg34
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    reforg34-Фото

    82 Alexandre Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team +10:58  
    Пока что видим, что Александр Винокуров не в самой лучшей форме. Ничего, после возвращения на Тур де л'Аин тоже потихоньку раскатывался, прежде чем победить на Льеж-Бастон-Льеж.

  • velodoctor
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    velodoctor-Фото

    Забавно,что ребята из сборной Омана почти на круг отстали или даже отстали, они свою собственную гонку ехали группой.  Ричезе дисквалифицировали, но победу Кэву и зеленую майку это не даст, Марк невероятно свежо смотрелся, даже после падения вчерашнего. 

  • nightbuster33
    Тур Омана-2022. Этап 6 (7)
    nightbuster33-Фото

    Это уже в прошлом.Завтра начинаются 2-е гонки:Вуэлта Андалузии и после большого перерыва Вуэлта Алгарвии.Интересные составы,особенно после исключения из предварительного списка на Андалузию В.Нибали,преследующая две цели:планомерная подготовка к Джире и, на радость  почитателей Астаны,возможность победы на отдельных этапах.Надеюсь,что это так и будет(в сумме 10 этапов).Самое интересное другое,кто из оставшихся 15 членов команды будет заявлен на Тур UAE

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