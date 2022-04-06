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Тур Страны Басков-2022. Превью

 Тур Страны Басков-2022. Маршрут и участники

 

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

 

  Велогонка Мирового тура Тур Страны Басков-2022 (Itzulia Basque Country) пройдёт с 4 по 9 апреля. Территория горняков и панчеров, Тур Страны Басков припас для участников бесчётное количество «стенок», категорийных и некатегорийных подъёмов.

 

 Гонка начнётся с традиционной индивидуальной гонки на время, где не обойдётся без участка с градиентом в 10%, а завершится горным этапом с набором высоты 3500 м.

 

   Состав Тура Страны Басков-2022 также не разочарует – на старт выйдут защищающий титул Примож Роглич и призёр Тура Страны Басков прошлого года Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп и выигравший две гонки в этом сезоне Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl), недавний победитель Вуэльты Каталонии-2022 Серхио Игита и Александр Власов(Bora-hansgrohe), Энрик Мас (Movistar), Адам Йейтс, занявший в прошлом году на Туре Страны Басков 4-е место, Герант Томас, Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers), Давид Годю (Groupama FDJ), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Майкл Вудс (Israel - Premier Tech), Йон Исагирре (Cofidis), Пьер Латур (TotalEnergie), Диего Улисси и Рафал Майка (UAE Team Emirates), Ригоберто Уран (EF Education EasyPost) и другие.

 

 

  1-й этап, индивидуальная гонка на время, покажет расстановку сил. В 2021 году Примож Роглич надел майку лидера после 1-го этапа, лишь на два дня отдавал её Брэндону Макналти, а затем вновь надел на финальном этапе с финишем на Аррате.

 

  Разделка протяжённостью 7,5 км включает и 500 м подъём с 9%, и 400 м подъём с 5,2%, с отсечкой времени, расположенной на 3,1 км после старта.

 

  2-й этап – самый протяжённый – 207,9 км, и самый равнинный относительно остальных этапов. На финальных десяти километрах после спуска с вершины подъёма 3-й категории будет два некатегорийных подъёма и 6% отрезок на последних 500 метрах.

 

  На 3-м этапе с набором высоты 3330 м подъём начнётся с самого старта. Вторая часть дистанции – кольцо с прохождением двух подъёмов – 1,1 км с 13% и 3,6 км с 7,4%.

 

  4-й этап с набором высоты 2700 м завершится спуском к финишу, но перед этим гонщикам придётся пройти 4 категорийных и массу некатегорийных подъёмов. Финальный подъём 2-й категории – 4,4 км со средним градиентом 7,2%, максимальным 14%, вершина которого будет пройдена за 20 км до финиша.

 

  5-й этап не даст ни километра передышки, равнинных отрезков на этом этапе не найти, помимо пяти категорийных подъёмов гонщиков ждут постоянные спуски и подъёмы на некатегорийные подъёмы, в один из которых финиширует этап. Финальная «стенка» с 16% градиентом на последних сотнях метров у самого финиша определит победителя.

 

  6-й этап -  финальный, с частоколом из категорийных подъёмов – 7 подъёмов, включая финальный подъём 1-й категории Usartza – 4,5 км с 8,9%, за 3 км до вершины градиент вырасте до 10%, 2,5 км после прохождения вершины – спуск к финишу.

 

 

Этапы Тура Страны Басков-2022:

 

Этап 1. Hondarribia - Hondarribia, 7,51 км, ITT

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Этап 2. Leitza – Viana, 207,6 км

 

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Этап 3. Llodio – Amurrio, 181,7 км

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Этап 4. Vitoria-Gasteiz – Zamudio, 185,6 км

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Этап 5. Zamudio – Mallabia, 163,8 км

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Этап 6. Eibar – Arrate, 135,7 км

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. ПревьюТур Страны Басков-2022. Превью

 

Тур Страны Басков-2022. Превью

 

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Теги к статье: Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка маршрут Тур Страны Басков-2022

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Кто станет победителем Тура Страны Басков-2022?


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Ближайшие старты

4 - 9 апреля 2022

Itzulia Basque Country

6 апреля 2022

Scheldeprijs

10 апреля 2022

Amstel Gold Race

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

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Кто выиграет Тур Страны Басков-2022?

Комментарии

  • AmaAma
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    AmaAma-Фото
    Сейчас 3711
    Рекорд был у Сагана около 3600
  • motte
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    motte-Фото

    Где то прочёл, что у тадея сейчас набрано 4000 баллов по версии cqranking за 52 недели, ранее, до него, 3500 считалось пределом. 

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2022. Результаты (48)
    VeloVelo-Фото
    )
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2022. Результаты (48)
    EL-Fenomeno-Фото

    Честно говоря рад, что Тадей не выиграл эту Фландрию, хотя на призовой подиум заслужил однозначно. Но вот не думал что он и ван дер Пул "заиграются" под финиш так, что подпустят Мадуаза и Ван Барле.

    Тадей после на финше размахивал руками, но извольте, товарищ Погачар, можно было двинуть по диагонале и никто бы вас в коробочку не взял, а взяли (надо признать) очень грамотно biggrin  Более того можно было не оглядываться на финишном километре так часто, да и вообще не подпустить француза и другого голландца к себе, а так, ещё раз простите, это вам на Тур де Франс; урок хорошенький получил Кочегар.

    Цитата: Mike790
    Ай да МВДП! Развязка интересная вышла.

    Концовка, т.е. финиш Фландрии-2022 сделал последние ~35км. гонки. МВДП красавец, при такой развязке даже и ВВА не требуется). good

    А вот что ещё хотелось бы отметить, так это то, что МВДП третий год подряд на подиуме Де Ронде, причём все эти три года он на финише "бодается" с одним, каждый раз разным, но очень сильным соперником по гонке: 2020 - с ВВА (победа Матьё), 2021 - с Асгрином (победа Каспера), 2022 - с Тадейем + ещё парочка невольно подъехавших (победа Матьё снова). 


     

  • velodoctor
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    velodoctor-Фото

    Я ждал, кто именно уседит с Матьё и насколько тот себя может измотать работая больше всех, но тут совсем другой сценарий, сам голландец на последнем подъеме казалось испытывал кое-какие проблемы. Думаю, все возможные ошибки этой весной Погги уже совершил, через год он будет максимально опасным соперником.. 

     

    Цитата: Погачар
    Вернусь ли я на Тур Фландрии? Ответ простой: да».

    Будем очень ждать. 

  • AmaAma
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    AmaAma-Фото
    Меня тоже восхитила эта гонка Тадея! Если на МСР на Поджио он бился об стену, то тут порхал.
    Последние 5 монументов места: 3,1,1,5,4
    Но превзойти Погачара можно и это делаю ребята.. и я рад что у него есть гоночная оппозиция
  • Earl57
    Тур Фландрии-2022. Результаты (48)
    Earl57-Фото

  • nightbuster33
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    nightbuster33-Фото

    А у Погачара не было начальной школы.Об этом было отмечено после опубликования финишнего протокола в комментариях.

  • Адриен
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    Адриен-Фото

    Вот эти оценки  и самооценки - неизбежные последствия осознания того, что Погачар - СИЛЬНЕЙШИЙ велогонщик .  И он вроде как должен теперь, просто обязан выигрывать всё и вся. Любая НЕ выигранная им гонка - вне зависимости от занятого места - рассматривается как  неуспех, разбирается по мелочам. На самом же деле все это как раз говорит о его превосходстве. Великий  спортсмен в  23 (!!!) года... Лично я болел за Ван дер Пула, рад за него, но глядя на гонку Погачара, понимаешь, что он почти непобедим. Да, САМ он проиграть может, но выиграть у него в смысле - превзойти -  - нереально...

  • Earl57
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    Earl57-Фото

    Спортдиректор ОАЭ ходил к жюри по поводу спринта Ван Барле. Они вместе пересмотрели запись этого эпизода и сошлись на том, что это было на грани, но за пределы допустимого не вышло.

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Gregor Muhlberger (Movistar Team)

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Erik Fetter (Eolo - Kometa Cycling Team)

Martin Marcellusi (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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