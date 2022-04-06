Тур Страны Басков-2022. Маршрут и участники

Тур Страны Басков-2022. Превью

Велогонка Мирового тура Тур Страны Басков-2022 (Itzulia Basque Country) пройдёт с 4 по 9 апреля. Территория горняков и панчеров, Тур Страны Басков припас для участников бесчётное количество «стенок», категорийных и некатегорийных подъёмов.

Гонка начнётся с традиционной индивидуальной гонки на время, где не обойдётся без участка с градиентом в 10%, а завершится горным этапом с набором высоты 3500 м.

Состав Тура Страны Басков-2022 также не разочарует – на старт выйдут защищающий титул Примож Роглич и призёр Тура Страны Басков прошлого года Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп и выигравший две гонки в этом сезоне Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl), недавний победитель Вуэльты Каталонии-2022 Серхио Игита и Александр Власов(Bora-hansgrohe), Энрик Мас (Movistar), Адам Йейтс, занявший в прошлом году на Туре Страны Басков 4-е место, Герант Томас, Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers), Давид Годю (Groupama FDJ), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Майкл Вудс (Israel - Premier Tech), Йон Исагирре (Cofidis), Пьер Латур (TotalEnergie), Диего Улисси и Рафал Майка (UAE Team Emirates), Ригоберто Уран (EF Education EasyPost) и другие.

1-й этап, индивидуальная гонка на время, покажет расстановку сил. В 2021 году Примож Роглич надел майку лидера после 1-го этапа, лишь на два дня отдавал её Брэндону Макналти, а затем вновь надел на финальном этапе с финишем на Аррате.

Разделка протяжённостью 7,5 км включает и 500 м подъём с 9%, и 400 м подъём с 5,2%, с отсечкой времени, расположенной на 3,1 км после старта.

2-й этап – самый протяжённый – 207,9 км, и самый равнинный относительно остальных этапов. На финальных десяти километрах после спуска с вершины подъёма 3-й категории будет два некатегорийных подъёма и 6% отрезок на последних 500 метрах.

На 3-м этапе с набором высоты 3330 м подъём начнётся с самого старта. Вторая часть дистанции – кольцо с прохождением двух подъёмов – 1,1 км с 13% и 3,6 км с 7,4%.

4-й этап с набором высоты 2700 м завершится спуском к финишу, но перед этим гонщикам придётся пройти 4 категорийных и массу некатегорийных подъёмов. Финальный подъём 2-й категории – 4,4 км со средним градиентом 7,2%, максимальным 14%, вершина которого будет пройдена за 20 км до финиша.

5-й этап не даст ни километра передышки, равнинных отрезков на этом этапе не найти, помимо пяти категорийных подъёмов гонщиков ждут постоянные спуски и подъёмы на некатегорийные подъёмы, в один из которых финиширует этап. Финальная «стенка» с 16% градиентом на последних сотнях метров у самого финиша определит победителя.

6-й этап - финальный, с частоколом из категорийных подъёмов – 7 подъёмов, включая финальный подъём 1-й категории Usartza – 4,5 км с 8,9%, за 3 км до вершины градиент вырасте до 10%, 2,5 км после прохождения вершины – спуск к финишу.

Этапы Тура Страны Басков-2022:

Этап 1. Hondarribia - Hondarribia, 7,51 км, ITT

Тур Страны Басков-2022. Превью

Этап 2. Leitza – Viana, 207,6 км

Тур Страны Басков-2022. Превью

Этап 3. Llodio – Amurrio, 181,7 км

Тур Страны Басков-2022. Превью

Тур Страны Басков-2022. Превью

Этап 4. Vitoria-Gasteiz – Zamudio, 185,6 км

Тур Страны Басков-2022. Превью

Этап 5. Zamudio – Mallabia, 163,8 км

Тур Страны Басков-2022. Превью

Тур Страны Басков-2022. Превью

Этап 6. Eibar – Arrate, 135,7 км

Тур Страны Басков-2022. Превью

Тур Страны Басков-2022. Превью

Тур Страны Басков-2022. Превью

Тур Страны Басков-2022. Превью