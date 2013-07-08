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Тур Альп-2021. Маршрут

Тур Альп-2021. Маршрут и участники

 

 

  Велогонка категории 2. Pro Тур Альп (Tour of the Alps), являющаяся наследницей Джиро дель Трентино, по традиции, предлагает участникам горный маршрут. На Туре Альп-2021,  с 19 по 23 апреля, гонщики преодолеют 720 км с набором высоты общей сложностью 13 км. На старт выйдет 21 команда, в том числе 13 команд Мирового тура – Ineos Grenadiers, Groupama-FDJ, Tre-Segafredo, Astana – Premier Tech, Bora – hansgrohe, Team BikeExchange, EF Education-Nippo, UAE Team Emirates, Qhubeka-Assos, Israel Start-Up Nation, Bahrain-Victorious, AG2R Citroen и DSM, а также проконтинентальные команды Androni Giocattoli – Sidermec, Gazprom – RusVelo, Arkéa Samsic, Bardiani-CSF-Faizanè, EOLO-Kometa, Caja Rural - Seguros RGA, Uno-X Pro, Tirol KTM.

 

Маршрут Тура Альп-2021

 

  1-й этап начнётся в Италии и по перевалу Бреннер перейдёт на территории Австрии, где участники преодолеют холмистый круг в окрестностях Инсбрука. Гонка начнётся с подъёма, первый категорийный подъём -Brenner Pass/Passo del Brennero – 15 км со средним градиентом 3%. На круге перед финишем в Инсбруке будет дважды преодолеваться подъём  Axams – 4,6 км со средним градиентом 5,7%, тот самый, который входил в маршрут чемпионата мира 2019 года. Последнее прохождение за 18 км до финиша. Финальные 10 км равнинные.

 

  2-й этап – на финальных 70 км набор высоты составит 2500 м. Вершины финального подъёма 1-й категории всего за 21 км до финиша. Этап завершится в некатегорийный подъём.

 

  Piller Sattel – первый подъём этапа, которому присвоена 2-я категория – 7 км со средним градиентом 8,2%. Короткий крутой 7-км спуск приведёт в долину, а затем гонщики будут штурмовать Piller Sattel уже с другой стороны – 6,6 км со средним градиентом  10 % и участками с 17%.

 

Некатегорийный подъём к финишу у ледника Каунерталь (Kaunertal) на высоте 1291 м – 11км со средним градиентом 5%.

 

  3-й этап с двумя категорийными подъёмами и четырьмя некатегорийными. Стартуя из Имста, гонщики вновь штурмуют Piller Sattel – 7 км с 8,2%, и поднимутся на высоту 1559 м, но категория подъёму не присвоена, его вершина будет пройдена через 25 км после старта. После крутого спуска начнётся тягун, который приведёт к подножию подъёма 2-й категории Val Venosta – 10 км с 6%.

 

Второй категорийный подъём (3-й категории) - Tarsch/Tarres 3 км с 7%.

 

4-й этап – с прохождением некатегорийного Passo Castrin – 24,4 км с 5,6%. Финальные 9 км Passo Castrin – это 9 км с градиентом, подскакивающим до 8,6%.

 

После спуска в долину участники свернут с дороги, ведущей к Пассо Тонале направо и будут предолеват Passo Campo Carlo Magno – 14 км с 6,6%. После спуска пройдут 4 км с 5% до Тионе, а затем снова спуск.

 

 Финальный подъём - 10-км подъёмом Boniprati – 6,8%, а также технически сложным спуском в Пьеве ди Боно.

 

 5-й этап – с финишем после технически сложного спуска. Пять подъёмов в «горном меню» определят победителя. Первые 20 км равнинные. Первый категорийный подъём - Passo Duron - 6.4 км с  7.9%. После спуска к Понте Арке (Ponte Arche) – подъём 10,1 км с 3,6% до Баллино. Затем участники дважды пройдут подъём к Лаго ди Тенно (Lago di Tenno) – 8.5 км с 6,2%. Этап и гонка завершится в Рива дель Гарда.

 

 

Этапы Тура Альп-2021

 

 

1 этап. Brixen – Innsbruck, 142,8 км

 

Тур Альп-2021. Маршрут и участникиТур Альп-2021. Маршрут и участники

 

 

2 этап. Innsbruck - Feichten im Kaunertal, 121,5 км

Тур Альп-2021. Маршрут и участникиТур Альп-2021. Маршрут и участники

 

3 этап. Imst – Naturns, 162 км

Тур Альп-2021. Маршрут и участникиТур Альп-2021. Маршрут и участники

 

4 этап. Naturns - Pieve di Bono, 168,6 км

Тур Альп-2021. Маршрут и участникиТур Альп-2021. Маршрут и участники

 

5 этап. Valle del Chiese/Idroland - Riva del Garda, 120,9 км

Тур Альп-2021. Маршрут и участникиТур Альп-2021. Маршрут и участники

 

 

 

Участники и претенденты Тура Альп-2021.

 

 

  Под 1 номером стартует победитель прошлого выпуска Тура Альп 23-летний российский велогонщик Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Иван Соса также может побороться за высокие места.   Конкуренцию им могут составить 24-летний российский велогонщик команды Astana – Premier Tech, призёр Париж-Ницца-2021, Александр Власов, Саймон Йейтс (BikeExchange), Наиро Кинтана (Arkea Samsic), Хью Карти (EF Education Nippo), Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious), Роман Барде (DSM), Доменико Поццовиво (Qhubeka ASSOS) Феликс Гроссшартнер и Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe), Ильнур Закарин (Gazprom – RusVelo), и другие.

 

В тестовом режиме гонку поедут Крис Фрум (Israel Start-Up Nation), Тибо Пино (Groupama-FDJ). Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) не смог принять участие в гонке из-за травмы руки.

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Теги к статье: Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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Кто станет победителем Тура Альп-2021?


  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 17:06 | Регистрация: 8.07.2013

    Очень интерестный маршрут. Куда ни глянь одни горы =спринтеры ау=.

    Наконец-то мы увидем гонщиков которых в этом сезоне еще не было.

    Всем удачи.

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Комментарии

  • Ice
    Тур Альп-2021. Этап 1 (3)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Фруми приехал 115 м с отставанием 5 мин.Хорош. Чую, до конца контракта ему не усидеть в команде Израиля.

    Пока все идет к тому, что форму вернуть он не может...

  • Ice
    Фотофиниш определил победителя ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    ван арт проиграл на брабантсе именно потому что рывок у него не такой уж и длинный...в сравнении, там он начал очень издалека. Пидкок будет спокойно сидеть на колесе столько, сколько нужно.
    на амстеле, было чуть ближе к финишу, но и тут воут еле вытянул (вернее дотянул, ибо еще санти/метр и никакой фотофиниш не нужен был бы) .
    если подъедут еще ближе, то спринт открывать будет уже Пидкок, а Воуту свою массу не так просто будет раскочегарить..

    Учтите, что на данный момент ван Арт далек от идеальной формы. А масса... Ван дер Пул очень массивный, но такого гигантского куска на пределе, как у него, я еще не видел. Вспомните его победу тут, он чуть ли ни 5 километров спринтовал)))

  • Astanaforever
    Тур Альп-2021. Этап 1 (3)
    Astanaforever-Фото
    Фруми приехал 115 м с отставанием 5 мин. Хорош. Чую, до конца контракта ему не усидеть в команде Израиля.
  • MVDP
    Четыре победы Марка Кэвендиша ... (4)
    MVDP-Фото
    Огласите весь список, пожалуйста
  • MVDP
    Фотофиниш определил победителя ... (14)
    MVDP-Фото
    В силу конституции Пидкок как раз выдержит длительное усилие лучше.
  • RVL
    Фотофиниш определил победителя ... (14)
    RVL-Фото

    ван арт проиграл на брабантсе именно потому что рывок у него не такой уж и длинный...в сравнении, там он начал очень издалека. Пидкок будет спокойно сидеть на колесе столько, сколько нужно.
    на амстеле, было чуть ближе к финишу, но и тут воут еле вытянул (вернее дотянул, ибо еще санти/метр и никакой фотофиниш не нужен был бы) .

    если подъедут еще ближе, то спринт открывать будет уже Пидкок, а Воуту свою массу не так просто будет раскочегарить..

  • старт-шоссе 82
    Тур Альп-2021. Маршрут (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень интерестный маршрут. Куда ни глянь одни горы =спринтеры ау=.

    Наконец-то мы увидем гонщиков которых в этом сезоне еще не было.

    Всем удачи.

  • kwwk
    Тур Альп-2021. Этап 1 (3)
    kwwk-Фото

    Жив курилка)))))

  • EL-Fenomeno
    Четыре победы Марка Кэвендиша ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    4 из 8 для Кэва - и Марк за одну неделю выполнил свой ГОДовой ПОБЕДный план в сезоне ибо заветное число 150 побед (!!), так сказать - достигнуто/покорено.

    Кроме того я бы отметил нашего Виталия Буца - украинец взял майку горного короля на Туре Турции ukr

     

    Хотел бы ещё вспомнить и Валенсиану ибо там феерили парни из фр. Групама эФДэЖу: победы на этапах + генерал, всё за... fra

  • motte
    Четыре победы Марка Кэвендиша ... (4)
    motte-Фото

    150 побед в карьере,  в десятке гонцов современности !

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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