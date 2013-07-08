Тур Альп-2021. Маршрут и участники

Велогонка категории 2. Pro Тур Альп (Tour of the Alps), являющаяся наследницей Джиро дель Трентино, по традиции, предлагает участникам горный маршрут. На Туре Альп-2021, с 19 по 23 апреля, гонщики преодолеют 720 км с набором высоты общей сложностью 13 км. На старт выйдет 21 команда, в том числе 13 команд Мирового тура – Ineos Grenadiers, Groupama-FDJ, Tre-Segafredo, Astana – Premier Tech, Bora – hansgrohe, Team BikeExchange, EF Education-Nippo, UAE Team Emirates, Qhubeka-Assos, Israel Start-Up Nation, Bahrain-Victorious, AG2R Citroen и DSM, а также проконтинентальные команды Androni Giocattoli – Sidermec, Gazprom – RusVelo, Arkéa Samsic, Bardiani-CSF-Faizanè, EOLO-Kometa, Caja Rural - Seguros RGA, Uno-X Pro, Tirol KTM.

Маршрут Тура Альп-2021

1-й этап начнётся в Италии и по перевалу Бреннер перейдёт на территории Австрии, где участники преодолеют холмистый круг в окрестностях Инсбрука. Гонка начнётся с подъёма, первый категорийный подъём -Brenner Pass/Passo del Brennero – 15 км со средним градиентом 3%. На круге перед финишем в Инсбруке будет дважды преодолеваться подъём Axams – 4,6 км со средним градиентом 5,7%, тот самый, который входил в маршрут чемпионата мира 2019 года. Последнее прохождение за 18 км до финиша. Финальные 10 км равнинные.

2-й этап – на финальных 70 км набор высоты составит 2500 м. Вершины финального подъёма 1-й категории всего за 21 км до финиша. Этап завершится в некатегорийный подъём.

Piller Sattel – первый подъём этапа, которому присвоена 2-я категория – 7 км со средним градиентом 8,2%. Короткий крутой 7-км спуск приведёт в долину, а затем гонщики будут штурмовать Piller Sattel уже с другой стороны – 6,6 км со средним градиентом 10 % и участками с 17%.

Некатегорийный подъём к финишу у ледника Каунерталь (Kaunertal) на высоте 1291 м – 11км со средним градиентом 5%.

3-й этап с двумя категорийными подъёмами и четырьмя некатегорийными. Стартуя из Имста, гонщики вновь штурмуют Piller Sattel – 7 км с 8,2%, и поднимутся на высоту 1559 м, но категория подъёму не присвоена, его вершина будет пройдена через 25 км после старта. После крутого спуска начнётся тягун, который приведёт к подножию подъёма 2-й категории Val Venosta – 10 км с 6%.

Второй категорийный подъём (3-й категории) - Tarsch/Tarres 3 км с 7%.

4-й этап – с прохождением некатегорийного Passo Castrin – 24,4 км с 5,6%. Финальные 9 км Passo Castrin – это 9 км с градиентом, подскакивающим до 8,6%.

После спуска в долину участники свернут с дороги, ведущей к Пассо Тонале направо и будут предолеват Passo Campo Carlo Magno – 14 км с 6,6%. После спуска пройдут 4 км с 5% до Тионе, а затем снова спуск.

Финальный подъём - 10-км подъёмом Boniprati – 6,8%, а также технически сложным спуском в Пьеве ди Боно.

5-й этап – с финишем после технически сложного спуска. Пять подъёмов в «горном меню» определят победителя. Первые 20 км равнинные. Первый категорийный подъём - Passo Duron - 6.4 км с 7.9%. После спуска к Понте Арке (Ponte Arche) – подъём 10,1 км с 3,6% до Баллино. Затем участники дважды пройдут подъём к Лаго ди Тенно (Lago di Tenno) – 8.5 км с 6,2%. Этап и гонка завершится в Рива дель Гарда.

Этапы Тура Альп-2021

1 этап. Brixen – Innsbruck, 142,8 км

Тур Альп-2021. Маршрут и участники

2 этап. Innsbruck - Feichten im Kaunertal, 121,5 км

Тур Альп-2021. Маршрут и участники

3 этап. Imst – Naturns, 162 км

Тур Альп-2021. Маршрут и участники

4 этап. Naturns - Pieve di Bono, 168,6 км

Тур Альп-2021. Маршрут и участники

5 этап. Valle del Chiese/Idroland - Riva del Garda, 120,9 км

Тур Альп-2021. Маршрут и участники

Участники и претенденты Тура Альп-2021.

Под 1 номером стартует победитель прошлого выпуска Тура Альп 23-летний российский велогонщик Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Иван Соса также может побороться за высокие места. Конкуренцию им могут составить 24-летний российский велогонщик команды Astana – Premier Tech, призёр Париж-Ницца-2021, Александр Власов, Саймон Йейтс (BikeExchange), Наиро Кинтана (Arkea Samsic), Хью Карти (EF Education Nippo), Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious), Роман Барде (DSM), Доменико Поццовиво (Qhubeka ASSOS) Феликс Гроссшартнер и Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe), Ильнур Закарин (Gazprom – RusVelo), и другие.

В тестовом режиме гонку поедут Крис Фрум (Israel Start-Up Nation), Тибо Пино (Groupama-FDJ). Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) не смог принять участие в гонке из-за травмы руки.