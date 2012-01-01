У сборной Италии во время чемпионата мира по велоспорту на треке украли 20 велосипедов

Во Франции у сборной Италии украли велосипеды во время чемпионата мира по велоспорту на треке

Во время чемпионата мира по велоспорту на треке-2021, который проходит во французском городе Рубэ, похитили 20 велосипедов, из которых 15 - трековые. Велосипеды Pinarello, включая окрашенные в золотой цвет велосипеды Филиппо Ганны, Лиама Бертаццо, Джонатана Милана и Симоне Консонни, завоевавших золото в командном преследовании. Стоимость одного трекового велосипеда составляет 25 тысяч евро.

Сборная Италии остановилась в частном отеле в городе Лиль, который специально выбрали ради большей безопасности. Велосипеды гонщиков были погружены в минивэн перед возвращением в Италию.

Глава итальянской сборной Роберто Амадио в интервью Tuttobiciweb сказал: «Они сработали как настоящие профессионалы, по крайней мере, так говорят сотрудники французской криминальной полиции. Зная о сложностях перевозки, мы, несмотря на большую стоимость проживания, специально остановились в отеле с частной охраняемой стоянкой.

Согласно данным жандармерии и криминальной полиции, которые подключились к расследованию, кража произошла между тремя и четырьмя часами утра. 12 «Болидов» и 10 шоссейных велосипедов, все велосипеды мужской части сборной, особенно нашего квартета. Велосипеды уже были погружены в наш «Daily Iveco», чтобы отправиться в Италию в 6 утра. Несмотря на то, что ворота отеля были закрыты с 11 часов вечера, они не оставили следов своего проезда. Понятно, что теперь главным будет изучение видео с внутренних камер отеля.

В любом случае, у нас есть страховка. Единственное, что не можем понять, что они будут делать с 12 «болидами», которые легко опознать. Их будет сложно сбыть на рынке. Мы предоставили следствию фотографии всех украденных велосипедов. Проблема в том, как быстро воссоздать такие сокровища. Велосипеды подобного уровня невозможно сделать за одну ночь».