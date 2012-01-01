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У сборной Италии во время чемпионата мира по велоспорту на треке украли 20 велосипедов

Во Франции у сборной Италии украли велосипеды во время чемпионата мира  по велоспорту на треке

 

 

  Во время чемпионата мира по велоспорту на треке-2021, который  проходит во французском городе Рубэ, похитили 20 велосипедов, из которых 15 - трековые. Велосипеды Pinarello, включая окрашенные в золотой цвет велосипеды Филиппо Ганны, Лиама Бертаццо, Джонатана Милана и Симоне Консонни, завоевавших золото в командном преследовании. Стоимость одного трекового велосипеда составляет 25 тысяч евро.

 

У сборной Италии во время чемпионата мира по велоспорту на треке украли 20 велосипедов

 

  Сборная Италии остановилась в частном отеле в городе Лиль, который специально выбрали ради большей безопасности. Велосипеды гонщиков были погружены в минивэн перед возвращением в Италию.

 

  Глава итальянской сборной Роберто Амадио в интервью Tuttobiciweb сказал: «Они сработали как настоящие профессионалы, по крайней мере, так говорят сотрудники французской криминальной полиции. Зная о сложностях перевозки, мы, несмотря на большую стоимость проживания,  специально остановились в отеле с частной охраняемой стоянкой.

 

 Согласно данным жандармерии и криминальной полиции, которые подключились к расследованию, кража произошла между тремя и четырьмя часами утра. 12 «Болидов» и 10 шоссейных велосипедов, все велосипеды мужской части сборной, особенно нашего квартета. Велосипеды уже были погружены в наш «Daily Iveco», чтобы отправиться в Италию в 6 утра. Несмотря на то, что ворота отеля были закрыты с 11 часов вечера, они не оставили следов своего проезда. Понятно, что теперь главным будет изучение видео с внутренних камер отеля.

 

  В любом случае, у нас есть страховка. Единственное, что не можем понять, что они будут делать с 12 «болидами», которые легко опознать. Их будет сложно сбыть на рынке. Мы предоставили следствию фотографии всех украденных велосипедов. Проблема в том, как быстро воссоздать такие сокровища. Велосипеды подобного уровня невозможно сделать за одну ночь».

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ Track cycling World Championships

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 27.05.2017

    Реклама отеля, велосипедов,города, чемпионата. Настоящие профессионалы сработали))

  2. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 31.05.2014

    Плюс реклама страховой))))

  3. Имя: Олег

    Karmatron

    Вчера, 23:17 | Регистрация: 6.06.2019

    Скоро у всех "Калининградских" продавцов...

  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:32 | Регистрация: 8.07.2013

    Если этих злодеев поймают, фраза =посадили за неудачную кражу велосипеда= перестанет быть шуткой.

     А если серьезно куда можно их сбыть? не разобрать, не перекрасить, не на металолом сдать.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 07:57 | Регистрация: 7.12.2014

      Пойдут туда же, куда и украденные произведения искусства. Есть не так уж мало людей, которые хотят иметь знаменитую вещь, хорошо зная, что никогда не смогут выставить ее на показ. Им вполне достаточно самим знать, что они владеют этим предметом, будь то картина Леонардо да Винчи или золотой велосипед Ганны...

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:55 | Регистрация: 30.06.2017

    У ИНЕОСА поищите.

    Вся жизнь это гонка.

  6. Sm1T

    Сегодня, 06:34 | Регистрация: 1.01.2012

    У наравяна и ко поищите :-)

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