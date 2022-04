Тур Турции-2022. Этап 2 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 14:52 Selçuk (Efes) - Alaçatı, 158 км 1 Kaden Groves (Aus) BikeExchange-Jayco 4:02:11 2 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 3 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 4 Cees Bol (Ned) Team DSM 5 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 6 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 7 Danny van Poppel (Ned) Bora-Hansgrohe 8 Miguel Angel Fernandez Ruiz (Spa) Global 6 Cycling 9 Rick Zabel (Ger) Israel-Premier Tech 10 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 11 Patrick Bevin (Nzl) Israel-Premier Tech 12 Andrea Peron (Ita) Novo Nordisk 13 Scott McGill (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling 14 Arvid de Kleijn (Ned) Human Powered Health 15 Campbell Stewart (Nzl) BikeExchange-Jayco 16 Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 17 Léo Bouvier (Fra) Bike Aid 18 Mihkel Räim (Est) Burgos-BH 19 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 20 Georgios Bouglas (Gre) Spor Toto Cycling Team 21 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros RGA 22 Matiss Kalverss (Lat) Astana Qazaqstan Development Team 23 Eduard-Michael Grosu (Rom) Drone Hopper-Androni Giocattoli 24 Per Christian Münstermann (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 25 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 26 Ricardo Zurita Garcia (Spa) Drone Hopper-Androni Giocattoli 27 Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani CSF Faizane' 28 Hamish Beadle (Nzl) Novo Nordisk 29 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani CSF Faizane' 30 Alex Dowsett (Gbr) Israel-Premier Tech 31 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix 32 Brendan Rhim (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling 33 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper-Androni Giocattoli 34 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 35 Kevin Colleoni (Ita) BikeExchange-Jayco 36 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 37 Gavin Mannion (Usa) Human Powered Health 38 Luca Chirico (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 39 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) Drone Hopper-Androni Giocattoli 40 Péter Kusztor (Hun) Novo Nordisk 41 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 42 Ryan Mullen (Irl) Bora-Hansgrohe 43 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 44 Matthias Brändle (Aut) Israel-Premier Tech 45 Mirco Maestri (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 46 Eduard Prades Reverter (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 47 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 48 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 49 Nicolas Vinokourov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 50 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 51 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Euskaltel-Euskadi 52 Rüdiger Selig (Ger) Lotto Soudal 53 Daniel McLay (Gbr) Arkea-Samsic 54 Mustafa Sayar (Tur) Sakarya BB Pro Team 55 Corbin Strong (Nzl) Israel-Premier Tech 56 Nicolas Edet (Fra) Arkea-Samsic 57 Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma 58 Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 59 Sam Welsford (Aus) Team DSM 60 Guy Niv (Isr) Israel-Premier Tech 61 Lucas De Rossi (Fra) China Glory Continental Cycling Team 0:00:16 62 Kyle Murphy (Usa) Human Powered Health 63 Luis-Joe Lührs (Ger) Bora-Hansgrohe 64 Kelland O’Brien (Aus) BikeExchange-Jayco 65 Dawit Yemane (Eri) Bike Aid 66 Max-David Briese (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 67 Mario Aparicio Muñoz (Spa) Burgos-BH 68 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 69 Adria Moreno Sala (Spa) Burgos-BH 70 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 71 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 72 Etienne van Empel (Ned) China Glory Continental Cycling Team 73 Sean Bennett (Usa) China Glory Continental Cycling Team 74 James Mitri (Nzl) Global 6 Cycling 75 Dylan Sunderland (Aus) Global 6 Cycling 76 Michael Hepburn (Aus) BikeExchange-Jayco 77 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi 78 Abram Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team 79 Carlos Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 80 Vitaliy Buts (Ukr) Sakarya BB Pro Team 81 Cristian Raileanu (Rom) Sakarya BB Pro Team 82 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 83 Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Fenix 84 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal 85 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 86 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 87 Sacha Modolo (Ita) Bardiani CSF Faizane' 88 Iker Bonillo Martin (Spa) Bardiani CSF Faizane' 89 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Sakarya BB Pro Team 90 Henri Vandenabeele (Bel) Team DSM 91 Iver Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:46 92 Oguzhan Tiryaki (Tur) Spor Toto Cycling Team 0:00:54 93 Xianjing Lyu (Chn) China Glory Continental Cycling Team 94 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana Qazaqstan Team 95 Lars Saugstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 96 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 97 Julian Borresch (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 98 Alessandro Santaromita Villa (Ita) Bardiani CSF Faizane' 99 Donavan Grondin (Fra) Arkea-Samsic 100 Sam Brand (Gbr) Novo Nordisk 101 Elchin Asadov (Aze) Sakarya BB Pro Team 102 Thomas Benton (Aus) Global 6 Cycling 103 Pavel Bittner (Cze) Development Team DSM 104 Johannes Adamietz (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 105 Josu Etxeberria Azpilikueta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 106 Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:01:05 107 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 108 Kristian Kulset (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 109 Ahmet Orken (Tur) Wildlife Generation Pro Cycling 110 Adam De Vos (Can) Human Powered Health 0:01:44 111 Wessel Krul (Ned) Human Powered Health 112 Jonathan Clarke (Aus) Wildlife Generation Pro Cycling 113 Sam Bewley (Nzl) BikeExchange-Jayco 114 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 115 Cormac McGeough (Irl) Wildlife Generation Pro Cycling 116 Samet Bulut (Tur) Spor Toto Cycling Team 117 Umberto Poli (Ita) Novo Nordisk 118 Jesse Ewart (Irl) Bike Aid 119 Conor Schunk (Usa) Global 6 Cycling 120 Kevin Ledanois (Fra) Arkea-Samsic 121 Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic 122 Ayco Bastiaens (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 0:01:53 123 Carlos Canal Blanco (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:59 124 Reinier Honig (Ned) China Glory Continental Cycling Team 0:02:15 125 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:02:28 126 Alex Jaime Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 127 Filippo Ridolfo (Ita) Novo Nordisk 128 Angel Fuentes Paniego (Spa) Burgos-BH 129 Niklas Larsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:02:42 130 Matthew Walls (Gbr) Bora-Hansgrohe 131 Jon Knolle (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 132 Jhojan Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 133 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 0:03:26 134 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 135 Itamar Einhorn (Isr) Israel-Premier Tech 136 Alexander Konychev (Ita) BikeExchange-Jayco 0:03:40 137 Dayer Quintana (Col) Arkea-Samsic 138 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskaltel-Euskadi 139 Michiel Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team 0:05:07 140 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 0:06:58 141 Oleksandr Prevar (Ukr) Spor Toto Cycling Team 142 Changquan Xu (Chn) China Glory Continental Cycling Team 0:07:30 143 Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:07:38 144 Bieken Nazaerbieke (Chn) China Glory Continental Cycling Team 0:07:47 145 Burak Abay (Tur) Spor Toto Cycling Team 146 Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Fenix 147 Gabriel Muller (Fra) Burgos-BH 148 Halil Dogan (Tur) Bike Aid 149 Edgar Nohales Nieto (Spa) Spor Toto Cycling Team 150 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 151 Onur Balkan (Tur) Sakarya BB Pro Team 152 Feritcan Samli (Tur) Spor Toto Cycling Team 153 Batuhan Ozgur (Tur) Sakarya BB Pro Team 154 Adne van Engelen (Ned) Bike Aid 155 Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 156 David Lozano Riba (Spa) Novo Nordisk 157 Julian Lino (Fra) Bike Aid 158 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 159 Shane Archbold (Nzl) Bora-Hansgrohe 160 Nicolas Sessler (Bra) Global 6 Cycling 161 Serghei Tvetcov (Rom) Wildlife Generation Pro Cycling 162 Noah Granigan (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling 163 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskaltel-Euskadi DNF Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH DNF Nacer Bouhanni (Fra) Arkea-Samsic Генеральная классификация после 2 этапа 1 Kaden Groves (Aus) BikeExchange-Jayco 8:40:12 2 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 0:00:02 3 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:00:04 4 Cees Bol (Ned) Team DSM 0:00:14 5 Danny van Poppel (Ned) Bora-Hansgrohe 6 Rick Zabel (Ger) Israel-Premier Tech 7 Miguel Angel Fernandez Ruiz (Spa) Global 6 Cycling 8 Scott McGill (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling 9 Filippo Tagliani (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 10 Patrick Bevin (Nzl) Israel-Premier Tech 11 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 12 Georgios Bouglas (Gre) Spor Toto Cycling Team 13 Campbell Stewart (Nzl) BikeExchange-Jayco 14 Andrea Peron (Ita) Novo Nordisk 15 Léo Bouvier (Fra) Bike Aid 16 Mirco Maestri (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 17 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix 18 Gavin Mannion (Usa) Human Powered Health 19 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 20 Eduard Prades Reverter (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 21 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 22 Alex Dowsett (Gbr) Israel-Premier Tech 23 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 24 Kevin Colleoni (Ita) BikeExchange-Jayco 25 Ryan Mullen (Irl) Bora-Hansgrohe 26 Corbin Strong (Nzl) Israel-Premier Tech 27 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:00:19 28 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper-Androni Giocattoli 29 Per Christian Münstermann (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 30 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 31 Luca Chirico (Ita) Drone Hopper-Androni Giocattoli 32 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 33 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 34 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 35 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Euskaltel-Euskadi 36 Guy Niv (Isr) Israel-Premier Tech 37 Nicolas Edet (Fra) Arkea-Samsic 0:00:24 38 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:00:26 39 Brendan Rhim (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling 40 Péter Kusztor (Hun) Novo Nordisk 41 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani CSF Faizane' 42 Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma 43 Nicolas Vinokourov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 44 Mustafa Sayar (Tur) Sakarya BB Pro Team 45 Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 46 Daniel McLay (Gbr) Arkea-Samsic 47 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 0:00:30 48 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:00:35 49 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 50 Dylan Sunderland (Aus) Global 6 Cycling 51 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi 52 Sacha Modolo (Ita) Bardiani CSF Faizane' 53 Henri Vandenabeele (Bel) Team DSM 54 Lucas De Rossi (Fra) China Glory Continental Cycling Team 0:00:40 55 Cristian Raileanu (Rom) Sakarya BB Pro Team 0:00:41 56 Kyle Murphy (Usa) Human Powered Health 0:00:42 57 Adria Moreno Sala (Spa) Burgos-BH 58 James Mitri (Nzl) Global 6 Cycling 59 Matthias Brändle (Aut) Israel-Premier Tech 60 Mario Aparicio Muñoz (Spa) Burgos-BH 61 Kelland O’Brien (Aus) BikeExchange-Jayco 62 Etienne van Empel (Ned) China Glory Continental Cycling Team 63 Michael Hepburn (Aus) BikeExchange-Jayco 64 Dawit Yemane (Eri) Bike Aid 65 Carlos Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 66 Sean Bennett (Usa) China Glory Continental Cycling Team 67 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 68 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal 69 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:00:53 70 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) Drone Hopper-Androni Giocattoli 0:00:57 71 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:08 72 Pavel Bittner (Cze) Development Team DSM 73 Alessandro Santaromita Villa (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:01:20 74 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana Qazaqstan Team 75 Donavan Grondin (Fra) Arkea-Samsic 76 Xianjing Lyu (Chn) China Glory Continental Cycling Team 77 Sam Brand (Gbr) Novo Nordisk 78 Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Fenix 0:01:22 79 Julian Borresch (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 0:01:36 80 Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic 0:01:58 81 Kristian Kulset (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:02:02 82 Samet Bulut (Tur) Spor Toto Cycling Team 0:02:10 83 Conor Schunk (Usa) Global 6 Cycling 84 Carlos Canal Blanco (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:13 85 Lars Saugstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:02:33 86 Luis-Joe Lührs (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:34 87 Alex Jaime Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:02:47 88 Cormac McGeough (Irl) Wildlife Generation Pro Cycling 0:02:48 89 Jhojan Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:01 90 Kevin Ledanois (Fra) Arkea-Samsic 0:03:04 91 Jon Knolle (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 0:03:08 92 Matthew Walls (Gbr) Bora-Hansgrohe 0:03:48 93 Dayer Quintana (Col) Arkea-Samsic 0:03:59 94 Ayco Bastiaens (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 0:04:11 95 Niklas Larsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:04:51 96 Michiel Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team 0:05:21 97 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 0:05:44 98 Oleksandr Prevar (Ukr) Spor Toto Cycling Team 0:07:24 99 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 100 David Lozano Riba (Spa) Novo Nordisk 0:08:01 101 Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Fenix 0:08:06 102 Noah Granigan (Usa) Wildlife Generation Pro Cycling 103 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:10 104 Nicolas Sessler (Bra) Global 6 Cycling 0:08:11 105 Julian Lino (Fra) Bike Aid 0:08:13 106 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 107 Adne van Engelen (Ned) Bike Aid 0:08:22 108 Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:08:35 109 Serghei Tvetcov (Rom) Wildlife Generation Pro Cycling 0:08:53 110 Matiss Kalverss (Lat) Astana Qazaqstan Development Team 0:09:08 111 Eduard-Michael Grosu (Rom) Drone Hopper-Androni Giocattoli 112 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 0:09:24 113 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 114 Josu Etxeberria Azpilikueta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:02 115 Mihkel Räim (Est) Burgos-BH 0:10:37 116 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros RGA 117 Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani CSF Faizane' 118 Ricardo Zurita Garcia (Spa) Drone Hopper-Androni Giocattoli 119 Arvid de Kleijn (Ned) Human Powered Health 120 Hamish Beadle (Nzl) Novo Nordisk 121 Rüdiger Selig (Ger) Lotto Soudal 122 Sam Welsford (Aus) Team DSM 123 Vitaliy Buts (Ukr) Sakarya BB Pro Team 0:10:52 124 Jesse Ewart (Irl) Bike Aid 125 Max-David Briese (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 0:10:53 126 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Sakarya BB Pro Team 127 Elchin Asadov (Aze) Sakarya BB Pro Team 0:11:31 128 Thomas Benton (Aus) Global 6 Cycling 129 Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:11:42 130 Ahmet Orken (Tur) Wildlife Generation Pro Cycling 131 Adam De Vos (Can) Human Powered Health 0:12:21 132 Sam Bewley (Nzl) BikeExchange-Jayco 133 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 134 Umberto Poli (Ita) Novo Nordisk 0:12:27 135 Jonathan Clarke (Aus) Wildlife Generation Pro Cycling 0:12:28 136 Alexander Konychev (Ita) BikeExchange-Jayco 0:12:48 137 Reinier Honig (Ned) China Glory Continental Cycling Team 0:12:52 138 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:13:05 139 Filippo Ridolfo (Ita) Novo Nordisk 140 Angel Fuentes Paniego (Spa) Burgos-BH 141 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 0:14:10 142 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:14:50 143 Abram Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team 0:15:02 144 Iker Bonillo Martin (Spa) Bardiani CSF Faizane' 0:15:04 145 Iver Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:15:34 146 Oguzhan Tiryaki (Tur) Spor Toto Cycling Team 0:15:42 147 Johannes Adamietz (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 0:15:55 148 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 149 Wessel Krul (Ned) Human Powered Health 0:16:45 150 Onur Balkan (Tur) Sakarya BB Pro Team 0:18:24 151 Edgar Nohales Nieto (Spa) Spor Toto Cycling Team 152 Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 153 Batuhan Ozgur (Tur) Sakarya BB Pro Team 154 Itamar Einhorn (Isr) Israel-Premier Tech 0:18:27 155 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:18:40 156 Gabriel Muller (Fra) Burgos-BH 0:20:13 157 Changquan Xu (Chn) China Glory Continental Cycling Team 0:22:18 158 Burak Abay (Tur) Spor Toto Cycling Team 0:22:35 159 Feritcan Samli (Tur) Spor Toto Cycling Team 160 Halil Dogan (Tur) Bike Aid 0:22:45 161 Bieken Nazaerbieke (Chn) China Glory Continental Cycling Team 0:22:48 162 Shane Archbold (Nzl) Bora-Hansgrohe 163 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskaltel-Euskadi Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkiye велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(5)

Просмотров

(536)

В тему: Тур Турции-2022. Этап 1

Вуэльта Каталонии-2022. Этап 6

Тур ОАЭ-2022. Этап 7. Результаты

Тур ОАЭ-2022. Этап 5. Результаты

Тур ОАЭ-2022. Этап 4. Результаты

Тур Омана-2022. Этап 6

Тур Омана-2022. Этап 5

Тур Омана-2022. Этап 4

Тур Омана-2022. Этап 2

Тур Омана-2022. Этап 1

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.