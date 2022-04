Тур Страны Басков-2022. Этап 3 Категория:

Вчера, 18:30 Llodio – Amurrio, 181,7 км 1 Peio Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 4:35:24 2 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:00 3 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 4 David Gaudu (Fra) Groupama - Fdj 5 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team 6 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 7 Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 8 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 9 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 10 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 11 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 12 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers 13 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 14 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates 0:00:33 15 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Totalenergies 0:01:21 16 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:00 17 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 0:01:56 18 Felix Gall (Aut) Ag2R Citroen Team 0:02:20 19 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 20 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 21 Sébastien Reichenbach (Sui) Groupama - Fdj 22 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 23 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:02:25 24 Quinten Hermans (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 25 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 26 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Trek - Segafredo 27 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers 28 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj 29 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 30 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 31 Lucas Hamilton (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 32 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Equipo Kern Pharma 33 Alexis Vuillermoz (Fra) Totalenergies 34 Andreas Leknessund (Nor) Team Dsm 35 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 36 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj 37 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 38 Milan Vader (Ned) Jumbo-Visma 39 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 40 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 41 Daniel Navarro Garcia (Esp) Burgos-Bh 42 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious 43 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 44 Victor Lafay (Fra) Cofidis 0:06:23 45 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:07:28 46 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 47 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel - Euskadi 48 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp) Euskaltel - Euskadi 49 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel - Euskadi 50 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies 51 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 52 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 53 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 54 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 55 Mark Donovan (Gbr) Team Dsm 56 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 57 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros Rga 58 Jose Herrada (Esp) Cofidis 59 Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team 60 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 61 Sebastian Henao Gomez (Col) Astana Qazaqstan Team 62 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2R Citroen Team 63 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 64 Simon Geschke (Ger) Cofidis 65 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 66 Kobe Goossens (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 67 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost 68 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:10:55 69 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 70 Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj 71 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 72 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Bikeexchange - Jayco 73 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm 74 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma 75 Jan Polanc (Slo) Uae Team Emirates 76 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:12:43 77 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 0:12:54 78 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 79 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 0:13:52 80 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 0:14:29 81 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 0:17:05 82 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 83 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 0:17:49 84 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 85 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Ef Education - Easypost 86 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 0:19:09 87 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 88 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 89 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 90 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 91 Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj 92 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 93 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 94 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Burgos-Bh 95 Thomas Champion (Fra) Cofidis 96 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 97 Florian Stork (Ger) Team Dsm 98 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj 99 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Burgos-Bh 100 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 101 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 102 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 103 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 104 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 105 Tanel Kangert (Est) Team Bikeexchange - Jayco 106 Théo Delacroix (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 107 Jan Maas (Ned) Team Bikeexchange - Jayco 108 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 109 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 110 Jack Bauer (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco 111 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 112 Antwan Tolhoek (Ned) Trek - Segafredo 113 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team 114 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 115 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech 116 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 117 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech 118 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 119 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 120 André Carvalho (Por) Cofidis 121 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel - Euskadi 122 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel - Euskadi 123 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 124 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 125 Leon Heinschke (Ger) Team Dsm 126 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 127 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 128 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 129 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel - Euskadi 130 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 131 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos-Bh 132 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education - Easypost 133 Diego Lopez Fuentes (Esp) Equipo Kern Pharma 134 Lennard Kämna (Ger) Bora - Hansgrohe 135 Nicholas Schultz (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 136 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 137 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 138 Jeremy Cabot (Fra) Totalenergies 139 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Equipo Kern Pharma 140 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 141 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 142 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo DNS George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates DNS Julius Johansen (Den) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNS Valentin Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team DNF Jesus David Peña Jimenez (Col) Team Bikeexchange - Jayco DNF Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team DNF Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost DNF Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal Генеральная классификация после 3 этапа 1 Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 9:49:47 2 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:05 3 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 0:00:14 4 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:18 5 Peio Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 0:00:19 6 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 7 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 0:00:20 8 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers 0:00:21 9 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 0:00:25 10 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:28 11 David Gaudu (Fra) Groupama - Fdj 0:00:32 12 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team 0:00:36 13 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 0:00:40 14 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:00:44 15 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates 0:01:08 16 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Totalenergies 0:02:12 17 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 0:02:39 18 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 0:02:44 19 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj 0:02:45 20 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers 0:02:46 21 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:02:50 22 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj 0:02:52 23 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:02:53 24 Quinten Hermans (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:02:55 25 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 0:02:57 26 Milan Vader (Ned) Jumbo-Visma 0:02:58 27 Lucas Hamilton (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 0:03:03 28 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 29 Sébastien Reichenbach (Sui) Groupama - Fdj 0:03:05 30 Andreas Leknessund (Nor) Team Dsm 31 Alexis Vuillermoz (Fra) Totalenergies 0:03:09 32 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 0:03:12 33 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:13 34 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Equipo Kern Pharma 0:03:14 35 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious 36 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Trek - Segafredo 0:03:15 37 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 38 Felix Gall (Aut) Ag2R Citroen Team 0:03:16 39 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 0:03:26 40 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:03:28 41 Daniel Navarro Garcia (Esp) Burgos-Bh 0:03:43 42 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:04:02 43 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:06:01 44 Victor Lafay (Fra) Cofidis 0:07:17 45 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:07:46 46 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 0:07:51 47 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:07:58 48 Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team 0:08:02 49 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost 0:08:03 50 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 0:08:13 51 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 0:08:14 52 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 0:08:15 53 Sebastian Henao Gomez (Col) Astana Qazaqstan Team 54 Kobe Goossens (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:08:17 55 Mark Donovan (Gbr) Team Dsm 56 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies 0:08:19 57 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 58 Jose Herrada (Esp) Cofidis 0:08:20 59 Simon Geschke (Ger) Cofidis 0:08:22 60 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:08:29 61 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:08:33 62 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:08:35 63 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 64 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros Rga 0:08:40 65 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2R Citroen Team 0:08:41 66 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:09:51 67 Jan Polanc (Slo) Uae Team Emirates 0:11:23 68 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 0:11:27 69 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm 0:11:41 70 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 0:11:44 71 Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj 0:11:51 72 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Bikeexchange - Jayco 0:11:59 73 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:12:10 74 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:13:09 75 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 0:13:34 76 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 0:14:12 77 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 0:14:41 78 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 0:14:59 79 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 0:16:18 80 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 0:17:42 81 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 0:17:58 82 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 0:18:31 83 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Ef Education - Easypost 0:18:39 84 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 0:19:00 85 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:19:25 86 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma 0:19:31 87 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 0:19:40 88 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team 0:19:42 89 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:19:44 90 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 0:19:46 91 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 0:19:50 92 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:19:51 93 Lennard Kämna (Ger) Bora - Hansgrohe 0:19:52 94 Leon Heinschke (Ger) Team Dsm 0:19:53 95 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 0:19:54 96 Théo Delacroix (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 97 Tanel Kangert (Est) Team Bikeexchange - Jayco 98 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 0:19:55 99 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Burgos-Bh 100 Florian Stork (Ger) Team Dsm 0:20:01 101 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 0:20:03 102 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 0:20:04 103 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 104 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 0:20:06 105 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:20:07 106 Diego Lopez Fuentes (Esp) Equipo Kern Pharma 0:20:08 107 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 0:20:09 108 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:20:11 109 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 110 Jan Maas (Ned) Team Bikeexchange - Jayco 0:20:12 111 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 0:20:13 112 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education - Easypost 0:20:14 113 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 0:20:16 114 Nicholas Schultz (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 115 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 116 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech 117 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 0:20:18 118 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 119 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech 0:20:19 120 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo 0:20:20 121 Thomas Champion (Fra) Cofidis 122 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Burgos-Bh 0:20:21 123 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:20:22 124 Jeremy Cabot (Fra) Totalenergies 125 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 126 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Equipo Kern Pharma 0:20:30 127 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 0:20:31 128 Antwan Tolhoek (Ned) Trek - Segafredo 0:20:33 129 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 0:20:35 130 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 0:20:38 131 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:20:43 132 Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj 0:20:44 133 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:21:11 134 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 0:21:24 135 Jack Bauer (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco 0:21:35 136 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 0:22:44 137 André Carvalho (Por) Cofidis 0:22:46 138 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 0:23:00 139 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 0:23:02 140 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj 0:23:19 141 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:27:50 142 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos-Bh 0:28:49 Тур Страны Басков-2022. Тур Страны Басков-2022. Превью Результаты 1 этапа Тура Страны Басков-2022 Результаты 2 этапа Тура Страны Басков-2022



