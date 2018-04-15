Бен Таллет – новый велогонщик команды Ineos Grenadiers

20-летний Бен Талетт подписал контракт с велокомандой Ineos Grenadiers

20-летний Бен Талетт (Ben Tulett), который в прошлом году начал карьеру профессионального шоссейного велогонщика в команде Alpecin-Fenix, с 2022 года будет выступать в команде Ineos Grenadiers.

Талетт, уроженец британского города Севеноукс, провёл в Alpecin-Fenix два впечатляющих сезона, перейдя в профессионалы сразу из юниоров. Бен Талетт – двукратный чемпион мира в велокроссе среди юниоров, финишировал в топ-10 на недавнем Туре Польши-2021, занял 12-е место на классике Флеш Валлонь в апреле.

В команде Ineos Grenadiers он присоединится к группе своих молодых соотечественников Тому Пидкоку и Итану Хейтеру.

Бен Талетт: «Я всегда с уважением смотрел на эту команду. Помню, как читал “Cycling Weekly”, рассматривал фото, когда команда была основана. Тогда впервые в Мировом туре появилась британская команда. Помню, что очень этому радовался. Потом Брэд выиграл Тур в 2012, это было просто невероятно. Тогда подумал: «Я бы хотел однажды попасть в эту команду». 9 лет пролетели, и я подписал первый контракт. Так счастлив.

В 2017 году я ездил как болельщик на Вуэльту, видел Криса Фрума и всю команду, и тогда подумал, что однажды…хочу, чтобы у меня было своё место в автобусе этой команды. Честно, я на самом деле во время тренировок всё время думал о месте в автобусе этой команды.

Выступать с профессионалами в моём возрасте – всё равно, что карабкаться по лестнице. Никогда не начнёшь наверху! Уровень соревнований очень высокий. С каждым годом, с каждой гонкой я постоянно совершенствуюсь. На Туре Польши я впервые вошёл в топ-10 генеральной классификации. Был очень счастлив, на королевском этапе финишировал 7-м. Я стараюсь постоянно совершенствоваться.

Флеш Валлонь была потрясающей. На ней ехал в хорошей форме, очень хотел доказать, на что способен. И финишировать со знаменитыми гонщиками для меня было очень необычно, нереально.

Том (Пидкок) на два года старше меня, поэтому когда мы были в любительских категориях, он всегда был на категорию или две выше. Но мы много времени проводили вместе, отлично знаем друг друга. Итан рос недалеко от меня, поэтому его я тоже хорошо знаю. И много лет знаю Тео Геогана Харта. Пару раз болтал с Люком Роу в гонках, он мне кажется очень крутым парнем. Не могу дождаться, когда встречусь со всей командой, когда со всеми познакомлюсь.

Конечно, мечтаю стать генеральщиком. И понятно, что команда Ineos поможет мне в этом, в ней лучшая для этого среда. Будет важно найти своё место в команде, продолжать развиваться, вложить силы в работу, прогрессироваать в резлуьтатах, как у меня уже получалось».

Род Эллингворт, директор Ineos Grenadiers: «Бен – молодой британский гонщик, за которым мы начали следить. За последний год он впечатляюще прогрессировал. Его подход и отношение к работе именно такие, какие мы ищем в гонщиках для команды Ineos Grenadiers. Считаем, что его страсть к гонкам в сочетании с атмосферой и окружением команды поможет ему продвинуться на следующий уровень карьеры».