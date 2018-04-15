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Бен Таллет – новый велогонщик команды Ineos Grenadiers

20-летний Бен Талетт подписал контракт с велокомандой Ineos Grenadiers

 

 

 

 

20-летний Бен Талетт (Ben Tulett), который в прошлом году начал карьеру профессионального шоссейного велогонщика в команде Alpecin-Fenix, с 2022 года будет выступать в команде Ineos Grenadiers.

 

Талетт, уроженец британского города Севеноукс, провёл в Alpecin-Fenix два впечатляющих сезона, перейдя в профессионалы сразу из юниоров. Бен Талетт – двукратный чемпион мира в велокроссе среди юниоров, финишировал в топ-10 на недавнем Туре Польши-2021, занял 12-е место на классике Флеш Валлонь в апреле.

 

В команде Ineos Grenadiers он присоединится к группе своих молодых соотечественников Тому Пидкоку и Итану Хейтеру.

 

Бен Таллет – новый велогонщик команды Ineos Grenadiers

 

  Бен Талетт: «Я всегда с уважением смотрел на эту команду. Помню, как читал “Cycling Weekly”, рассматривал фото, когда команда была основана. Тогда впервые в Мировом туре появилась британская команда. Помню, что очень этому радовался. Потом Брэд выиграл Тур в 2012, это было просто невероятно. Тогда подумал: «Я бы хотел однажды попасть в эту команду». 9 лет пролетели, и я подписал первый контракт. Так счастлив.

 

В 2017 году я ездил как болельщик на Вуэльту, видел Криса Фрума и всю команду, и тогда подумал, что однажды…хочу, чтобы у меня было своё место в автобусе этой команды. Честно, я на самом деле во время тренировок всё время думал о месте в автобусе этой команды.

 

Выступать с профессионалами в моём возрасте – всё равно, что карабкаться по лестнице. Никогда не начнёшь наверху! Уровень соревнований очень высокий. С каждым годом, с каждой гонкой я постоянно совершенствуюсь. На Туре Польши я впервые вошёл в топ-10 генеральной классификации. Был очень счастлив, на королевском этапе финишировал 7-м. Я стараюсь постоянно совершенствоваться.

 

Флеш Валлонь была потрясающей. На ней ехал в хорошей форме, очень хотел доказать, на что способен. И финишировать со знаменитыми гонщиками для меня было очень необычно, нереально.

 

Том (Пидкок) на два года старше меня, поэтому когда мы были в любительских категориях, он всегда был на категорию или две выше. Но мы много времени проводили вместе, отлично знаем друг друга. Итан рос недалеко от меня, поэтому его я тоже хорошо знаю. И много лет знаю Тео Геогана Харта. Пару раз болтал с Люком Роу в гонках, он мне кажется очень крутым парнем. Не могу дождаться, когда встречусь со всей командой, когда со всеми познакомлюсь.

 

Конечно, мечтаю стать генеральщиком. И понятно, что команда Ineos поможет мне в этом, в ней лучшая для этого среда. Будет важно найти своё место в команде, продолжать развиваться, вложить силы в работу, прогрессироваать в резлуьтатах, как у меня уже получалось».

 

  Род Эллингворт, директор Ineos Grenadiers: «Бен – молодой британский гонщик, за которым мы начали следить. За последний год он впечатляюще прогрессировал. Его подход и отношение к работе именно такие, какие мы ищем в гонщиках для команды Ineos Grenadiers. Считаем, что его страсть к гонкам в сочетании с атмосферой и окружением команды поможет ему продвинуться на следующий уровень карьеры».

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Теги к статье: Бен Талетт Ben Tulett Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:51 | Регистрация: 15.04.2018

    А кто-то может сказать,что вообще с Лауренс Де Плюсом? Очень был крутой грегари,вытянул подиум для Кройсвайка на ТДФ,какую-то классику брал! А сейчас вообще потерялся в Инеос! Не одного ГТ,и вотще не заметен! У него травмы?

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • motte
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    motte-Фото

    Супермэн, уважение!

  • AmaAma
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    AmaAma-Фото
    Я бы Алмейду добавил в категорию Мартинеса. Эмираты его подписывали на Джиро капитанать и на Туре или Вуэльте возить Тадея (чистое предположение).
  • Arciv
    Бен Таллет – новый велогонщик ... (1)
    Arciv-Фото
    А кто-то может сказать,что вообще с Лауренс Де Плюсом? Очень был крутой грегари,вытянул подиум для Кройсвайка на ТДФ,какую-то классику брал! А сейчас вообще потерялся в Инеос! Не одного ГТ,и вотще не заметен! У него травмы?
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    Arciv-Фото
    Боялся вдруг Роглич проплывёт,но он хорош! Опять уважуха Берналю! Лопес молодец,может и удержит бронзу! А вот Грошатнер удивил,особо не проваливался никогда,как сегодня! Ну и как я уже писал раньше,и как тут говорили многие,на сегодня только три чемпиона,словенцы и Берналь! Остальные все таки сзади! Посмотрим в кого вырастит Масс,потенциал есть! Карапаз тоже хорош,но где-то чуть не дотягивает! Из притендентов ещё Мартинез и возможно датчанин. Остальных вижу только высокий генерал и при стечении обстоятельств подиум
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    Адриен-Фото

    Писать о том, что "Лопес уделал Роглича" вообще бессмысленно. Неужели непонятно, что цели на этот этап у них были разные ? У Movistar, у Лопеса - взять этап. У Роглича - контроль потенциальных конкурентов, контроль гонки. И тот , и другой великолепно справились... А вообще Роглич и Лопес - генеральщики. И в этом ОСНОВНОМ качестве - кто кого уделал ?.. Что касается Астаны - сейчас мне кажется, что капитаном на эту Вуэльту надо было ставить одного из братьев. На мой дилетантский взгляд толку было бы больше...

  • svan
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    svan-Фото

    Кусс работал на Роглича и команду, а Ейтс только на себя. В общем зачете Кусс проигрывает Ейтсу 20 сек. Получается Кусс сильнее Ейтса на этой Вуэльте. !!

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Наконец-то,второй раз вижу как Супермен уделывает Роглика.(Первый раз в2019году,ТдФ и Роглика+Погачара).С таких побед он начинал свою проф. карьеру.Не могу найдти новых мат.слов,чтобы поблагодорить за упущенную возможность удержать Лопеса в "Астане".И Вы мне не можете подсказать.Наверное устали?.
    Кого он там уделывает, ваш простомэн, Роглич гонец другого уровня и всё доказал вчера, а гонятся за кем попало и брать этап за этапом ему не положено. 

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Fghk
    У астаны тьма бездельников с водой у обочины дороги и их больше чем гонщиков.
    Че ты докопался до Астаны, которой нет? Четыре мушкетера осталось. Едет один окрыленный покалеченный типа, его личный бочковоз и два брата уставших от всего, за всех мазу тащить.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап для спринтеров, а генералы устроят себе отдых.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (18)
    Николай Н.-Фото

    По началу этапа было похоже, что этап разделится на две гонки и всё к этому шло, но отрыву не дали дожить до финиша. А на последней горе начались разборки среди генералов. И в итоге гонка получилась красивой. Атака Лореса просто украсила этап.

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5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
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