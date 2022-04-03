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Тиш Беноот и Том Пидкок – призёры Dwars door Vlaanderen-2022

Тиш Беноот и Том Пидкок о классике Dwars door Vlaanderen-2022

 

 

  28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Тиш Беноот (Tiesj Benoot) и 22-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Том Пидкок (Thomas Pidcock) финишировали на второй и третьей ступенях подиума классики Dwars door Vlaanderen-2022.

 

   Том Пидкок вместе со своим товарищем по команде Беном Тёрнером взвинтили темп на подъёме Берг Тен Хауте за 70 км до финиша, их атака помогла сформироваться победному отрыву из восьми гонщиков, среди которых был и будущий победитель классики, Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix). Том Пидкок несколько раз пытался уехать от соперников, Бен Тёрнер помогал своему капитану, закрывая просветы,  но в итоге успешной оказалась атака Тиша Беноота за 1,5 км до финиша.

 

  Матье ван дер Пул отреагировал на ускорение, а затем обошёл Тиша Беноота на финальных метрах, а Том Пидкок опередил Виктора Кампенартса (Lotto Soudal) в борьбе за третье место.

 

Тиш Беноот и Том Пидкок – призёры Dwars door Vlaanderen-2022

 

Тиш Беноот и Том Пидкок – призёры Dwars door Vlaanderen-2022

 

 

  Тиш Беноот: «Несколько секунд я думал, что уехал один, но потом Матье уже сел мне на  колесо, так что мне стало ясно, что будет трудновато. Пришлось подумать, как поступить. Я  продолжал, потому что если бы позволил остальным нас добрать, мне в любом случае было бы труднее. А так у меня был лучший шанс на победу, если бы Матье ошибся с передачей или что-то  подобное. Я провёл ещё одну смену, потом начал играть.

 

  Финал тянулся очень долго. Думаю, это отличная гонка с напряжённым финишем. Я немного поиграл, несколько раз пытался уехать, прикладывал все силы, особенно в последней атаке. Штефан Кюнг долго тянул позади меня и Виктора, поэтому, возможно, у меня было больше шансов выиграть спринт у них, чем у Матье. Когда атаковал Виктор (Кампенартс), мне надо было ехать с ним. К счастью, у меня хватило сил закрывать за ним просветы с другими попутчиками по отрыву. Я сделал всё, что мог, но, к несчастью, не сработало. Тем не менее, этот результат даёт уверенность.

 

  Если бы я хотел сберечь силы (для Тура Фландрии), то остался бы дома и поехал тренироваться вместо участия в Dwars door Vlaanderen-2022. Последний уик-энд на Е3 и Гент-Вевельгем вывел меня на необходимую мощность для финала, и это плюс перед воскресеньем».

 

  Том Пидкок: «Я доволен подиумом. С воскресенья для меня это огромный прогресс. Чувствую себя отлично. Наслаждался гонкой до самого финала, был активен. Из группы отрыва сегодня мог выиграть любой. В конце началась игра в кошки-мышки. Думаю, последняя атака порвала резинку. Все остальные ускорения гасили. Как раз в тот момент Штефан (Кюнг) немного колебался. И они уехали. Бен провёл смену, а я выиграл спринт.

 

  В воскресенье будет похожая гонка, также все дадут полный газ, но прибавится ещё 100 километров. День будет долгим, трудным, но, надеюсь, если нога пойдёт как сегодня, буду доволен».

 

 

Результаты Dwars door Vlaanderen-2022

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Теги к статье: Тиш Беноот Tiesj Benoot Jumbo-Visma Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers Dwars door Vlaanderen

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Комментарии

  • close2you
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    close2you-Фото
    Цитата: rude_rider
    Пидкок то какой.. хорош
     
     
    Я не понимаю любовь некоторых к пидкоку. Серый, маленький стручек... без каких либо ярких ходов, всегда с грустным, унылым лицом... сравните его и МВДП или ВанАрта ( раз уж вы все включили его в их тройку ) ... либо у меня какая то антипатия к нему, либо не знаю...

    Цитата: RVL
    какая же энергетика исходит от мвдп...
    он зажигает любую гонку
    изматывает своими панчами всех, но и сам до опустошения гоняется.
    причем внезависимости от результата!
    для меня самый зрелищный сейчас в пелотоне
    приятно смотреть как на контадора и сагана в свое время!
    люди которые заражают и заряжают велоспортом 
    Единственные 5км которые можно смотреть вечно, и каждый раз кайфовать - это Амстел Голд Рейс 2019. Там ваш комментарий и описан во всей красе.
  • motte
    Тадей Погачар о первом участии ... (1)
    motte-Фото

    Неопытность дорого обошлась Погачару в Dwars Door Vlaanderen

    Эти слова оказались пророческими. Сила Погачара редко, если вообще когда-либо, подвергается сомнению, и он продемонстрировал здесь несколько ярких демонстраций силы во второй половине дня, но ошибка в позиционировании оказалась губительной для его шансов. Словенец был застигнут врасплох, когда решающий ход из шести человек с участием победителя Матье ван дер Поэля (Alpecin-Fenix) и Тома Пидкока (Ineos Grenadiers) прошел без ошибок на Берг-Тен-Хауте, когда до гонки оставалось около 70 км, и он так и не смог. 

  • RVL
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    RVL-Фото

    какая же энергетика исходит от мвдп...

    он зажигает любую гонку

    изматывает своими панчами всех, но и сам до опустошения гоняется.

    причем внезависимости от результата!

    для меня самый зрелищный сейчас в пелотоне

    приятно смотреть как на контадора и сагана в свое время!

    люди которые заражают и заряжают велоспортом 

  • Виктор Сироткин
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    Виктор Сироткин-Фото
    Лефевр приехал показать, какой большой у него автомобиль
  • rude_rider
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    rude_rider-Фото

    Пидкок то какой.. хорош

     

     

  • velodoctor
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    velodoctor-Фото

    Шикарная развязка. 

  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну що ж маленькую или "младшую" Фландрию МВДП взял, 3 апреля значит ждём от голландца большой победы на БОЛЬШОЙ гонке...всё-таки монумент и серебро 2021 хочется сменить (снова) на золото 2022, но там уже будет ВВА, который заХочет взять реванш за 2020 год.

    Цитата: MVDP
    Пидкок озверина принял?

    Главное что с животом у малОго уже всё в порядке, а сила в ногах была и есть/остается.

  • дрокер
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    дрокер-Фото
    Кампенартс понравился, атаканул несколько раз даже просвет был, но не отпустили
  • motte
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    motte-Фото

    Завал отсек тадея, а так бы не факт матье, но бы не канает. 

  • allb46
    Петер Саган пропустит Тур Флан ... (8)
    allb46-Фото
    Саган, последние четыре года заметно сдал, все началось после развода с женой, крепкий тыл это главное для любого спортсмена, а он свой тыл "профукал" как и остатки карьеры, и французы откажутся от него в 2023.

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