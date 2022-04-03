Тиш Беноот и Том Пидкок – призёры Dwars door Vlaanderen-2022

Тиш Беноот и Том Пидкок о классике Dwars door Vlaanderen-2022

28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Тиш Беноот (Tiesj Benoot) и 22-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Том Пидкок (Thomas Pidcock) финишировали на второй и третьей ступенях подиума классики Dwars door Vlaanderen-2022.

Том Пидкок вместе со своим товарищем по команде Беном Тёрнером взвинтили темп на подъёме Берг Тен Хауте за 70 км до финиша, их атака помогла сформироваться победному отрыву из восьми гонщиков, среди которых был и будущий победитель классики, Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix). Том Пидкок несколько раз пытался уехать от соперников, Бен Тёрнер помогал своему капитану, закрывая просветы, но в итоге успешной оказалась атака Тиша Беноота за 1,5 км до финиша.

Матье ван дер Пул отреагировал на ускорение, а затем обошёл Тиша Беноота на финальных метрах, а Том Пидкок опередил Виктора Кампенартса (Lotto Soudal) в борьбе за третье место.

Тиш Беноот: «Несколько секунд я думал, что уехал один, но потом Матье уже сел мне на колесо, так что мне стало ясно, что будет трудновато. Пришлось подумать, как поступить. Я продолжал, потому что если бы позволил остальным нас добрать, мне в любом случае было бы труднее. А так у меня был лучший шанс на победу, если бы Матье ошибся с передачей или что-то подобное. Я провёл ещё одну смену, потом начал играть.

Финал тянулся очень долго. Думаю, это отличная гонка с напряжённым финишем. Я немного поиграл, несколько раз пытался уехать, прикладывал все силы, особенно в последней атаке. Штефан Кюнг долго тянул позади меня и Виктора, поэтому, возможно, у меня было больше шансов выиграть спринт у них, чем у Матье. Когда атаковал Виктор (Кампенартс), мне надо было ехать с ним. К счастью, у меня хватило сил закрывать за ним просветы с другими попутчиками по отрыву. Я сделал всё, что мог, но, к несчастью, не сработало. Тем не менее, этот результат даёт уверенность.

Если бы я хотел сберечь силы (для Тура Фландрии), то остался бы дома и поехал тренироваться вместо участия в Dwars door Vlaanderen-2022. Последний уик-энд на Е3 и Гент-Вевельгем вывел меня на необходимую мощность для финала, и это плюс перед воскресеньем».

Том Пидкок: «Я доволен подиумом. С воскресенья для меня это огромный прогресс. Чувствую себя отлично. Наслаждался гонкой до самого финала, был активен. Из группы отрыва сегодня мог выиграть любой. В конце началась игра в кошки-мышки. Думаю, последняя атака порвала резинку. Все остальные ускорения гасили. Как раз в тот момент Штефан (Кюнг) немного колебался. И они уехали. Бен провёл смену, а я выиграл спринт.

В воскресенье будет похожая гонка, также все дадут полный газ, но прибавится ещё 100 километров. День будет долгим, трудным, но, надеюсь, если нога пойдёт как сегодня, буду доволен».