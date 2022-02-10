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Эган Берналь покинул госпиталь через две недели после падения на тренировке

Эган Берналь: “Я будто родился заново”

 

 

  Эган Берналь был выписан из Клиники университета Ла-Сабана через две недели после тяжёлого падения на тренировке. Колумбийскому гонщику команды Ineos Grenadiers провели две операции на позвоночнике, ему потребовалась операция на бедре и колене, а впереди у него долгая реабилитация.

  Во время выписки Эган Берналь поблагодарил медицинский персонал, благодаря которому не расстался с жизнью и избежал участи остаться парализованным.

Photo (c) Istagram @Egan Bernal

 

  Эган Берналь: «Моя жизнь перевернулась в одну секунду. Вот я готовлюсь к Тур де Франс, выкладываясь изо всех сил на разделочном велосипеде, и в следующее мгновение  уже борюсь, чтобы остаться в живых.

  К счастью, я оказался в хороших руках. Считаю, что если бы не вы (медики), моя история сложилась бы совсем по-другому. Я благодарю вас, что дали мне второй шанс.

   По правде говоря, когда думаю о том, что жив, ощущаю, будто родился заново. В те дни, когда мне было больно, говорил себе: «По крайней мере, я чувствую боль, хоть что-то чувствую». За это вас благодарю.

  Конечно, я понимаю, что сейчас начинается очень долгий процесс, но вы уже сделали самую тяжёлую работу. Я уважаю вашу работу, вы заслуживаете гораздо большего признания, чем то, что выражаем мы. Искренне благодарю вас за второй шанс.

 

Надеюсь, однажды каким-то образом смогу отблагодарить за всё, что вы для меня сделали».

 

 

 

 Джанни Савио (Gianni Savio), генеральный менеджер команды Androni Giocattoli-Sidermec (Drone Hopper-Androni Giocattoli) , с которым Эган Берналь в 2016 году подписал первый профессиональный контракт, в интервью VeloNews сказал:

  «У него очень тяжёлые травмы, но он такой сильный спортсмен и ещё более сильный человек. Уверен, зная его психологическую силу, если дать ему время, он сможет вернуться и быть протагонистом на Джиро д’Италия или Тур де Франс.

  То, что он выписан из госпиталя – хороший знак, потому что теперь он может начать восстанавливаться. В таком молодом возрасте у него психологическая устойчивость и гибкость человека возраста за 30.

  Я сказал колумбийским фанатам, чтобы не давили на него. Нам нужно дать ему время, необходимое для восстановления. Весь 2022 год главным будет восстановиться. С 2023 года он может начать возвращение и постарается снова стать великим чемпионом, которым был».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: motte
     
    Цитата: flugegeheimen
    Александра с победой! Бора ему подходит, и он по сути главный генеральщик у них

    Не по сути, он и есть Генерал Боры.
    ЗЫ что скажут собственники
    Собственники наверное хотели бы видеть немцев на первых ролях, но у Саши потенциал больше.
  • Camel
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Матье говорит что боль стала меньше, но все равно остается. Похоже он упорно хочет спасти хоть что-то от сезона классик.

    После операции на колене ехать классики весьма стрёмно, разве что Ломбардию.

    Что-то мне подсказывает, что его и Берналя нам на пике не увидеть в этом году. У Берналя с 20 переломами вообще ситуация, похожая на Фрумовскую.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    Earl57-Фото

    Матье говорит что боль стала меньше, но все равно остается. Похоже он упорно хочет спасти хоть что-то от сезона классик.

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Цифры от Ремко и Берналя выглядят занятней) 

  • BlAr
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (6)
    BlAr-Фото

    Цитата: reforg34
    Томас неплохую форму набрал. Если "пойдет на все деньги" Джиро без проблем должен забирать, ибо Фрум вроде как настраивается сразу на Тур. Есть конечно Кинтана и Ланда, но они не будут фаворитами против Томаса.

    Всё вполне предсказуемо, кроме одного - это не английский Томас, а французский!biggrin

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Больше всего удивил Карлос Родригез.
    Это самая большая испанская заявка на титул преемника Контадора.

    Если бы вы смотрели Авенир, то не удивились бы. Вот там он выдал так выдал!!! И на каких горах! Подъемы Валенсии по сравнению с ними просто детские.

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    Sezar-Фото

    Больше всего удивил Карлос Родригез.

    Это самая большая испанская заявка на титул преемника Контадора.

  • Woterman 1980
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    Woterman 1980-Фото
    Прям такие подробности))
  • motte
    Александр Власов – победитель ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: микеле оп-оп-оп
    У нас пока всего трое ребят топ-уровня. Ильнур плавно завершает. Саша на взлёте, причём на правильном. А вот Пашу не понимаю: неужели предел мечтаний - возить британцев и латиноамериканцев? Пора бы уже и покапитанить. С таким-то здоровьем. 

     или возишь или ломаешься там...не он первый.

    Значит есть весомые паблисити у Паши этим ему и дорог инеос.

  • микеле оп-оп-оп
    Александр Власов – победитель ... (8)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    У нас пока всего трое ребят топ-уровня. Ильнур плавно завершает. Саша на взлёте, причём на правильном. А вот Пашу не понимаю: неужели предел мечтаний - возить британцев и латиноамериканцев? Пора бы уже и покапитанить. С таким-то здоровьем. 

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