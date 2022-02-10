Эган Берналь покинул госпиталь через две недели после падения на тренировке

Эган Берналь: “Я будто родился заново”

Эган Берналь был выписан из Клиники университета Ла-Сабана через две недели после тяжёлого падения на тренировке. Колумбийскому гонщику команды Ineos Grenadiers провели две операции на позвоночнике, ему потребовалась операция на бедре и колене, а впереди у него долгая реабилитация.

Во время выписки Эган Берналь поблагодарил медицинский персонал, благодаря которому не расстался с жизнью и избежал участи остаться парализованным.

Photo (c) Istagram @Egan Bernal

Эган Берналь: «Моя жизнь перевернулась в одну секунду. Вот я готовлюсь к Тур де Франс, выкладываясь изо всех сил на разделочном велосипеде, и в следующее мгновение уже борюсь, чтобы остаться в живых.

К счастью, я оказался в хороших руках. Считаю, что если бы не вы (медики), моя история сложилась бы совсем по-другому. Я благодарю вас, что дали мне второй шанс.

По правде говоря, когда думаю о том, что жив, ощущаю, будто родился заново. В те дни, когда мне было больно, говорил себе: «По крайней мере, я чувствую боль, хоть что-то чувствую». За это вас благодарю.

Конечно, я понимаю, что сейчас начинается очень долгий процесс, но вы уже сделали самую тяжёлую работу. Я уважаю вашу работу, вы заслуживаете гораздо большего признания, чем то, что выражаем мы. Искренне благодарю вас за второй шанс.

Надеюсь, однажды каким-то образом смогу отблагодарить за всё, что вы для меня сделали».

Nos llena de orgullo acompañar a @Eganbernal en el proceso de su recuperación. Hoy, en el día de su egreso queremos hacer un reconocimiento a su valentía, fortaleza y alegría. ¡Gracias al equipo médico que ha decidido hacer del servicio a los demás, una elección de vida. pic.twitter.com/B8Jg52ZNzP — Clínica Unisabana (@ClinicaUsabana) February 6, 2022

Джанни Савио (Gianni Savio), генеральный менеджер команды Androni Giocattoli-Sidermec (Drone Hopper-Androni Giocattoli) , с которым Эган Берналь в 2016 году подписал первый профессиональный контракт, в интервью VeloNews сказал:

«У него очень тяжёлые травмы, но он такой сильный спортсмен и ещё более сильный человек. Уверен, зная его психологическую силу, если дать ему время, он сможет вернуться и быть протагонистом на Джиро д’Италия или Тур де Франс.

То, что он выписан из госпиталя – хороший знак, потому что теперь он может начать восстанавливаться. В таком молодом возрасте у него психологическая устойчивость и гибкость человека возраста за 30.

Я сказал колумбийским фанатам, чтобы не давили на него. Нам нужно дать ему время, необходимое для восстановления. Весь 2022 год главным будет восстановиться. С 2023 года он может начать возвращение и постарается снова стать великим чемпионом, которым был».