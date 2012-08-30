Команда INEOS Grenadiers о состоянии Эгана Берналя

Спортивный агент Эгана Берналя: "Эган силён психологически, он вернётся"

Велокоманда INEOS Grenadiers подтвердила, что Эган Берналь находится в стабильном состоянии в палате интенсивной терапии после двух успешных операций.

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В пресс-релизе команды INEOS Grenadiers говорится: «У Эгана перелом позвоночника, перелом правого бедра и правой коленной чашечки, травма груди, повреждение лёгкого, несколько переломов рёбер. Врачи смогли поставить штифт в правую ногу и стабилизировать перлом позвоночника, проведя две операции прошлой ночью. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии, где проводится лечение других второстепенных травм и отслеживается реакция тела на травму.

Команда благодарит медицинский персонал Клиники университета Ла-Сабана и всех, кто прислал Эгану сообщения поддержки. Сейчас наша цель – обеспечить Эгану наилучший уход, чтобы он начал путь к восстановлению».

В интервью Cyclingnews спортивный агент Эгана Берналя Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro) сказал:

«Эган в хороших руках. Госпиталь в Боготе отличный. С ним люди из команды и его семья, что важно. Это огромный удар, потому что он с большим нетерпением ждал новый сезон и ставил целью Тур де Франс, но, зная его, скажу, что он скоро будет решительно настроен бороться, чтобы восстановиться и вернуться. Мы будем помогать ему на этом пути.

Эган силён психологически, он вернётся. Когда он фокусируется на цели, он невероятен. Он предвкушал дуэль с Тадеем Погачаром и Приможем Рогличем, но пока что она откладывается.

Он справился с проблемами спины, упорно работал полгода. Это ещё одно препятствие, но нам остаётся надеяться, что он полностью восстановится.

Эган - хороший парень, люди это видят. Он помогал другим людям, он уважает соперников и они уважают его. Каждый велогонщик понимает опасность тренировок на дороге, поэтому знают, что он чувствовал, когда случился такой инцидент, они разделяют его боль. Уверен, поддержка поможет Эгану».