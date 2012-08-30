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Команда INEOS Grenadiers о состоянии Эгана Берналя

Спортивный агент Эгана Берналя: "Эган силён психологически, он вернётся"

 

 

  Велокоманда INEOS Grenadiers подтвердила, что Эган Берналь находится в стабильном состоянии в палате интенсивной терапии после двух успешных операций.

Команда INEOS Grenadiers о состоянии Эгана Берналя

 Photo credit INEOS Grenadiers

 

  В пресс-релизе команды INEOS Grenadiers говорится: «У Эгана перелом позвоночника, перелом правого бедра и правой коленной чашечки, травма груди, повреждение лёгкого, несколько переломов рёбер. Врачи смогли поставить штифт в правую ногу и стабилизировать перлом позвоночника, проведя две операции прошлой ночью. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии, где проводится лечение других второстепенных травм и отслеживается реакция тела на травму.

 Команда благодарит медицинский персонал Клиники университета Ла-Сабана и всех, кто прислал Эгану сообщения поддержки. Сейчас наша цель – обеспечить Эгану наилучший уход, чтобы он начал путь к восстановлению».

 

  В интервью Cyclingnews спортивный агент Эгана Берналя Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro) сказал:

 

  «Эган в хороших руках. Госпиталь в Боготе отличный. С ним люди из команды и его семья, что важно. Это огромный удар,  потому что он с большим нетерпением ждал новый сезон и ставил целью Тур де Франс, но, зная его, скажу, что он скоро будет решительно настроен бороться, чтобы восстановиться и вернуться. Мы будем помогать ему на этом пути.

  Эган силён психологически, он вернётся. Когда он фокусируется на цели, он невероятен. Он предвкушал дуэль с Тадеем Погачаром и Приможем Рогличем, но пока что она откладывается.

  Он справился с проблемами спины, упорно работал полгода. Это ещё одно препятствие, но нам остаётся надеяться, что он полностью восстановится.    

  Эган  - хороший парень, люди это видят. Он помогал другим людям, он уважает соперников и они уважают его. Каждый велогонщик понимает опасность тренировок на дороге, поэтому знают, что он чувствовал, когда случился такой инцидент, они разделяют его боль. Уверен, поддержка поможет Эгану».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

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  1. RVL

    Сегодня, 22:10 | Регистрация: 30.08.2012

    мда....дела...

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Комментарии

  • RVL
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (1)
    RVL-Фото

    мда....дела...

  • drevgen
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    drevgen-Фото

    Все очень очень очень плохо и очень очень печально. Речь идет не о спорте, а о жизни и восстановлении витальных функций: возмжности двигаться, физиологичекие отправления и тд. и тд.. Это 6 позвонков грудного отдела из 10 плюс протяженный ушиб (лишь бы ушиб, а не чтото хуже) спинного мозга.

  • BlAr
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    BlAr-Фото

    Жуть. Очень печально. 

  • SportSpirit
    Состав велокоманды Bahrain Vic ... (2)
    SportSpirit-Фото

    То, что на Ланду надежды нет, все здравомыслящие окончательно уяснили в прошлом году. Я вообще не понимаю, почему его продлили) может какие-то неочевидные испанские бизнес-темы. 

     

    А на счет генеральщиков, как сказать: у TBV 2 подиума гранд-тура в 2021 году + белая майка Вуэльты (обойдя конкурентоспособного Берналя) и 5-е место в общем зачете.

     

    Команда с прогрессируещей траекторией развития. Кстати, они и на TDF-2020 были коллективно сильны, только вот возили все того же Ланду. 

     

     

  • Владимир__BLR
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    Владимир__BLR-Фото
    20 лет, есть определенные успехи:

    2021
    1st - Overall Vuelta a Cantabria
    1st - Overall Vuelta a Salamanca [es]
    1st - Stages 2 & 3


    9th Road race, UCI World Under-23 Road Championships

    Любопытно, что в итоге получиться за пару лет...
  • Владимир__BLR
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    Владимир__BLR-Фото

    Там где то еще тайванец в командах есть

  • Владимир__BLR
    Спортивный директор команды I ... (8)
    Владимир__BLR-Фото
    Он был никакой в прошлом сезоне и этот начинает с жалоб - нет предпосылок для побед.
  • Владимир__BLR
    Спортивный директор команды I ... (8)
    Владимир__BLR-Фото
    Вы далеки от вопросов спортивных травм и их последствий и особенно в зрелом возрасте - иначе бы вы сразу понимали, что "дорожный капитан" - это свадебный генерал и не больше. Посмотрите как Якобсен не катаясь (находясь в боьнице) смог погоняться после возвращения (травмы лица не мешают крутить ногам).А если спортсмен год тренируется и все у него не так - то там проблем гора и тележка. И в 35 лет перезагрузиться не получиться - нет времени
  • SSS
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    SSS-Фото
    Карьеру закончил об автобус
  • velodoctor
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    velodoctor-Фото

    Никто пока не знает как востановление пойдет, надеюсь последствий не будет. Думать о том, что после падения Берналь карьеру завершит в 25 лет, совсем не хочется. 

    Я ужаснулся когда вмятину увидел на автобусе, на веле лучше не зевать, защиты почти никакой нет. Одно дело когда непрогнозируемая ситация, другое когда ворон считаешь едешь. 

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