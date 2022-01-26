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Эгану Берналю предстоят ещё две операции

Эган Берналь впервые после падения рассказал о своём состоянии

 

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

  Эган Берналь, который остаётся в палате интенсивной терапии, впервые после падения сделал пост в соцсетях. Победитель Тур де Франс и Джиро д’Италия поблагодарил медиков Клиники университета Ла-Сабана и всех, кто прислал ему сообщения поддержки.

 

 

 

Photo ©: Twitter/Egan Bernal

 

  Эган Берналь: «У меня было 95% шансов остаться парализованным, я едва не простился с жизнью, занимаясь любимым делом. Сегодня хочу поблагодарить Бога, @ClinicaUsabana (Клинику университета Ла-Сабана), всех её специалистов, которые сделали невозможное, мою семью, @mafemotas (девушка Эгана Берналя Мафе Мотас), и всех вас за добрые пожелания.

  Я всё ещё в палате интенсивной терапии, жду следующих операций, но верю, что с Божьей помощью всё будет хорошо».

 

  25-летнему колумбийскому гонщику команды Ineos Grenadiers ещё предстоят две операции – на пястной кости правой руки и дентоальвеолярная (перелом челюсти).

 

  Пресс-служба Клиники университета Ла-Сабана сообщает, что Эган Берналь продолжает хорошо восстанавливаться: «Эган Берналь восстанавливается в соответствии с ожиданиями, благоприятная тенденция сохраняется. Он идёт по плану реабилитации, признаков инфекции нет. Он в хорошем настроении, улучшение в его состоянии позволило отменить сосудосуживающие препараты».

 

  Главный врач Хуан Гильермо Ортис Мартинес (Juan Guillermo Ortiz Martínez) рассказал, в каком направлении будет идти дальнейшее лечение Эгана Берналя: «Помимо сообщения о его хорошем состоянии мы информируем, что сейчас у пациента период восстановления  или третичный период травмы. Поэтому завтра мы проведём ему две операции, которые относились к второстепенным, так как эти травмы не угрожают жизни. Первая – остеосинтез перелома второй пястной кости правой руки. Вторая – челюстно-лицевая операция в связи с дентоальвеолярным переломом челюсти».

 

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • reforg34
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    reforg34-Фото

    По хорошему судьи должны были дисквалифицировать бельгийца. Так откровенно блокировать соперника, даже Кэвендиш такого не позволял себе. Видно было что Алехандро Вальверде без проблем обгонял его, но бельгиец заблокировал.
    Если бы вместо интеллегента Вальверде оказался Буханни, то бельгиец лежал бы с нокуаутом от него.

  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок об ощущениях перед ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    бельгийцы "могут начать бороться друг с другом" - какие-то небылицы. Бельгия, завоевавшая в 3,5 раза больше титулов, чем Нидерланды (30 против 8), не упустит шанс построить свою команду ради победы в тот момент, когда это наболее возможно осуществить с Эли Изербитом.

  • Геродот
    В состоянии Эгана Берналя набл ... (4)
    Геродот-Фото

    Как это ни печально, но Инеос могут начинать искать нового лидера команды.После таких травм на высший уровень не возвращаются.

  • EL-Fenomeno
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не будем также забывать, что Т.Дюмолин и К.Боуман тоже в январе тренировались (или ещё тренируются) в Колумбии (Медельин) и тоже на дорогах с АВТОмобилями

    Вот небольшое видео: https://twitter.com/RedMasNoticias/status/1486133527229906944

  • flugegeheimen
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    flugegeheimen-Фото
    Это не футбол, гонщики вольны тренить где им удобно, как удобно и с кем удобно, главное адамс и команде отчитываться по факту. Там половина на групповых велах была, притом на догмах с колесами с алюминиевыми дорожками, возможно помимо членов команды, там были местные товарищи, которым колумбийские профики подогнали велы прошлого сезона. К сожалению, у этой свободы есть и обратная сторона медали, безопасность
  • Earl57
    В состоянии Эгана Берналя набл ... (4)
    Earl57-Фото

  • Адриен
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    Адриен-Фото
    Ну да, если бы в Колумбии дорожное движение было бы "отрегулировано", то Берналь конечно же увидел перед собой АВТОБУС...
  • SportSpirit
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    SportSpirit-Фото
    Со Sky/Ineos именно так.

    + Порталь и траблы со здоровьем Брэйлдсфорда.
  • Earl57
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Веленс уже трёхкратный победитель этой гонки.  

    Четырехкратный. 2017, 2018, 2019, 2022.

  • velodoctor
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    velodoctor-Фото

    Веленс уже трёхкратный победитель этой гонки.  

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