Эгану Берналю предстоят ещё две операции

Эган Берналь впервые после падения рассказал о своём состоянии

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Эган Берналь, который остаётся в палате интенсивной терапии, впервые после падения сделал пост в соцсетях. Победитель Тур де Франс и Джиро д’Италия поблагодарил медиков Клиники университета Ла-Сабана и всех, кто прислал ему сообщения поддержки.

Photo ©: Twitter/Egan Bernal

Эган Берналь: «У меня было 95% шансов остаться парализованным, я едва не простился с жизнью, занимаясь любимым делом. Сегодня хочу поблагодарить Бога, @ClinicaUsabana (Клинику университета Ла-Сабана), всех её специалистов, которые сделали невозможное, мою семью, @mafemotas (девушка Эгана Берналя Мафе Мотас), и всех вас за добрые пожелания.

Я всё ещё в палате интенсивной терапии, жду следующих операций, но верю, что с Божьей помощью всё будет хорошо».

25-летнему колумбийскому гонщику команды Ineos Grenadiers ещё предстоят две операции – на пястной кости правой руки и дентоальвеолярная (перелом челюсти).

Пресс-служба Клиники университета Ла-Сабана сообщает, что Эган Берналь продолжает хорошо восстанавливаться: «Эган Берналь восстанавливается в соответствии с ожиданиями, благоприятная тенденция сохраняется. Он идёт по плану реабилитации, признаков инфекции нет. Он в хорошем настроении, улучшение в его состоянии позволило отменить сосудосуживающие препараты».

Главный врач Хуан Гильермо Ортис Мартинес (Juan Guillermo Ortiz Martínez) рассказал, в каком направлении будет идти дальнейшее лечение Эгана Берналя: «Помимо сообщения о его хорошем состоянии мы информируем, что сейчас у пациента период восстановления или третичный период травмы. Поэтому завтра мы проведём ему две операции, которые относились к второстепенным, так как эти травмы не угрожают жизни. Первая – остеосинтез перелома второй пястной кости правой руки. Вторая – челюстно-лицевая операция в связи с дентоальвеолярным переломом челюсти».