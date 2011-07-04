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Эган Берналь впервые рассказал о подробностях инцидента и планах восстановления

Эган Берналь: "Верю, что смогу быстро вернуться"

 

 

  Эган Берналь уже начал заниматься на велотренажёре, показав шесть дней назад тренировку на видео в аккаунте в Instagram. Впервые после инцидента на тренировке колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers в интервью Semana рассказал, как произошло падение, что он чувствовал в тот момент, а также о своём настрое вернуться как можно быстрее.

 

Эган Берналь впервые рассказал подробности инцидента и о планах восстановления

 

  Эган Берналь: «Я часто думаю, что получил второй шанс, как заново родился. И я очень радуюсь каждой мелочи, которую вижу, наслаждаюсь даже больше, чем раньше.

 

  Когда упал, всё время находился в сознании по дороге в госпиталь, но ни разу не появилась мысль, что всё так серьёзно. Конечно, боль была невыносимая, никогда в жизни такой не испытывал, терпел минут 40 или 30, пока ехали в больницу. Но я всё равно не считал, что травмы серьёзные. А вот когда проснулся после операции, и мне сказали, что я мог умереть…

 

  Первое, что они сделали – будили меня, потом попросили подвигать ногами, сказали прочувствовать мельчайшие ощущения. Они не говорили мне о травмах. Что всё серьёзно, я понял только когда пришёл нейрохирург. Он объяснил, что было 95% вероятности, что я мог умереть или остаться парализованным. Сказал, что он провёл самую сложную операцию в своей карьере.

 

  Мы выехали с командой на обычную тренировку. Некоторые поехали на шоссейных, некоторые на разделочных велосипедах. Мы проехали, потом некоторые остановились, а я хотел продолжить тренировку, сказал, что должен поработать ещё более интенсивно. И затем я сел в посадку для разделки, очень экстремальную посадку на велосипеде, когда нужно сложиться, чтобы аэродинамика была как можно лучше. В такой посадке голова должна быть низко наклонена, чтобы не поймать ветер.

 

  Я отрабатывал интервал, ехал впереди товарищей по команде, смотрел вперёд, но впереди ничего не видел. Позади ехала машина сопровождения. Я помню, что ехал на скорости 58 км/ч, ветер был попутный, а дорога шла под уклон, когда тебя как будто несёт. Я смотрел, как растёт скорость – 59, 60, 61, 62. И в этот момент, когда увидел цифру 62, врезался в автобус, который остановился. А я его не видел. Представьте, какой была боль в тот момент.

  Люди, которые меня окружили, стали успокаивать, но я в тот момент даже дышать не мог. Не мог выдохнуть, не мог вдохнуть. И тогда я взглянул наверх и увидел автобус.

 

  В момент столкновения рядом был только механик, он был за рулём машины сопровождения. Он первый вызвал врача команды, который находился в отеле. Слава Богу, он приехал очень быстро, так как мы были довольно близко. Мой тренер был в Сипакира, где они с Даниэлем Мартинесом отрабатывали ещё один тест.

 

  Думаю, я жив благодаря врачу команды. Мне было так больно, что меня не волновало больше ничего кроме боли в спине. Мне хотелось снять шлем, но врач не разрешил. Сказал, что я должен лежать неподвижно.

 

  Они не давали мне двигаться. Правая нога была под велосипедом, они помогли мне отодвинуть её. Кость едва не пробила кожу, нога воспалилась и отекла. Там был явный перелом. Врач стабилизировал ногу, ему помогали ещё два человека. Не знаю, были они врачами или разбирались в  медицине, но они ему очень помогли.  Я тогда думал, что у меня только перелом бедра и рёбер, потому что мне было больно.

 

  Было очень обидно, что мне не дали обезболивающего. Перед приездом скорой произошёл забавный эпизод. Я услышал сирену, похожую на скорую помощь. Врач и все, кто был рядом, сказали: «Эган, слушай, вот едет скорая». Но та скорая проехала мимо, она направлялась не к нам. Потом подъехала наша, и первое, что я попросил у синьоры, которая вышла из скорой: «Пожалуйста, дайте мне что-нибудь от боли».

 

 Но она не ответила, только сказала: «Давайте его обездвижим и положим в скорую».

 

  Уже в машине я попросил её дать обезболивающее, но она ответила, что это обычная скорая помощь и у них нет лекарств. Я сказал: «Этого не может быть!» И тогда начал срываться на враче команды, потому что оказался беспомощным, мне надо было на ком-то сорваться (Смеётся).

 

  Были и слёзы. Знаете, когда? Когда они вправили бедренную кость. Я не хотел ,чтобы они это делали, но, конечно, врач схватил меня так, что я почувствовал себя таким  хрупким. Я  просил его: «Нет, умоляю, нет». Но он сделал движение, и представьте, какая была боль ещё и потому, что он крепко держал меня, а у меня болели шея, позвоночник.

 

Я благодарен каждому, всем хирургам, нейрохирургу, доктору Урисе (Uriza). Благодаря имя  жив, могу ходить, двигаться, чувствовать, благодаря им у меня есть второй шанс.

 

  Я долго ждал выписки. Пробыл в реанимации две недели. Есть люди, которые лежат там месяцами, а я – всего две недели. Но для меня это было очень долго. За два дня  до выписки я смог встать. Из ниоткуда возникло желание встать, подумал, что смогу удержаться. Конечно, рядом были два человека на случай, если я упаду. Но я удержался. Это было приятно. Фотография со всеми врачами – особенный момент. Думаю, что распечатаю её и повешу дома.

 

  К сожалению, мы не в футболе, не можем тренироваться на стадионе, приходится подвергаться такого рода опасностям. Обычно я могу проехать 270 км от Сипакира до Туньи, сделать круг, и может случиться множество всего. Нельзя расслабляться. Есть риски, которые можно избежать, но мы не можем прекратить тренировки на открытых дорогах, потому что в противном случае я бы не выиграл Тур де Франс.

 

  Не знаю, смогу ли снова выйти на тот уровень, на котором можно выиграть Тур де Франс, потому что трудно даже когда ты полностью в порядке. Не знаю, но я хочу стать лучшей версией Эгана  Берналя. Буду идти к этому уровню. Думаю, что уже в эти моменты, когда получил травму, я начал строить лучшую версию себя. И поверьте мне, это тяжёлая работа, но чем больше получается двигаться, тем больше собираюсь делать.

 

  Каждый раз, когда иду на лечение, задаю всё больше вопросов. Конечно, соблюдаю предписания врачей, делаю только то, что можно. Хочу восстановиться как можно быстрее. Сейчас я в той фазе, когда стараюсь быть самостоятельным, стараюсь обходиться без помощи, вставая с кровати. Прежде всего, мне надо сконцентрироваться на этом, на основах. А когда смогу полностью двигаться без проблем, сосредоточусь на спортивных аспектах. Главное, вернуться к соревнованиям как можно быстрее.

 

Эган Берналь впервые рассказал подробности инцидента и о планах восстановления

Photo (c) Instagram @EganBernal

 

  Я верю. Не знаю, почему, но верю, что смогу, что вернусь быстро. Врачи ворчат на меня, когда говорю им, что  собираюсь быстро восстановиться. Не знаю, сколько времени это займёт – один год, 10 лет или шесть месяцев, или три месяца….

  Даже в  реанимации я начал двигать ногами, кода боль стихла,  зная, что должен двигаться, так как  в противном случае мне будет труднее восстанавливаться.

 

Эган Берналь впервые рассказал подробности инцидента и о планах восстановления

 

  Я хочу вернуться. Люблю велоспорт больше всего, я велогонщик. Когда не на велосипеде, не знаю, что делать. Уверен, я что-то найду, но в данный момент чувствую себя велосипедистом, спортсменом. Для меня велосипед – мой образ жизни. Я чувствую себя как велогонщик».

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:05 | Регистрация: 4.07.2011

    Адовы муки, здоровья тебе, парень. 

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Комментарии

  • RVL
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (18)
    RVL-Фото
    Индурайн не стрелял по воробьям. нет смысла считать.
    точно так же как предположить, будет ли 5 тдф у Ремко..? 100% нет. вот и вся статистика
  • motte
    Эган Берналь впервые рассказал ... (1)
    motte-Фото

    Адовы муки, здоровья тебе, парень. 

  • Адриен
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (5)
    Адриен-Фото

    Не совсем удачное сравнение с Ф1. Все же в велоспорте побеждают за счет личных качеств. А в Ф1 определяющим являются характеристики болида, даже самому-самому пилоту для победы нужна лучшая машина... Сам ван Арт наверняка обидится, если кто-то будет утверждать, что он выигрывает за счет "новинок техники"... Так что запрещай или не запрещай разделочные велосипеды, фавориты в разделках вряд ли поменяются, для зрителей ничего не изменится. Спор ван Арта с Фрумом - обычные внутриспортивные, ВНУТРИЦЕХОВЫЕ дела, мало влияющие на суть.

  • SportSpirit
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Ваут здраво мыслит. И поэтому здраво ездит. 

  • Astanaforever
    Патрик Лефевр об участии Марка ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Так и Якобсену и тому же Груневегену со своими крупными ногами топать и топать до мелкого Кэва как до луны пехом..
  • Astanaforever
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Не мы а они. Я про этих астанинских летчиков писал ранее, за что и попал в опалу перед казахами на астанафанс как и здесь.
  • motte
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (18)
    motte-Фото

    Цитата: Sezar
    Можно сразу посчитать. Ремко только что исполнилось 22. Беру инфу с его сайта. 25 побед всего. 8 - генеральная классификация. Каков результат у Дона Мигеля на этой отсечке?

    С доном равнять?

    У мигеля испанца, но нет Вуэльты родной в кармане, заточен на тдф, но 5 раз и подряд, единственный в истории. 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (18)
    Earl57-Фото
    Бедный Ван Арт. У него в 27 лет всего 30 побед на шоссе, а в 22 года он еще в континентальной команде гонялся. Вот только где Ван Арт побеждал и где Ремко? Но это не имеет значения, не так ли?
  • Ice
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Молодец. Все правильно.Просто не нужно серъезно воспринимать бред старого сбитого летчика, испытывающего отсутствия внимания к его поломанной тушке, желающего хоть как то напомнить о себе. А если бы он поломался на шоссейном велосипеде, то наверняка предложил убрать гонки на шоссе и проводить их велокомпьютерных тренажерах, однозначно. Ведь на тренировках на дорогах гонщики поболее бьются , чем на разделочных. И представляете, даже погибают. Микеле не даст соврать, Царство ему небесное и вечного покоя. LOL.

    Вы сбитых летчиков, да с целой свитой подписываете на нормальные контракты))) Смешно читать.

  • Ice
    Патрик Лефевр об участии Марка ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Лефевр: На этот раз важна была борьба, а также мощность, которую он выжимает из своих МАЛЕНЬКИХ НОГ)))))))..................Зачем же так оскорблять Марка? Можно подумать у Фабио они больше? Понятно все. Марка он не допустит, однозначно, судя по его унизительной форме риторики. Никто не обращает , что основой этого противостояния лежит глубоко в бельгийской зарвавшийся в последнее время бахвальстве превосходности в мире велоспорта. Бельгиец Лефевр не позволит перебить англосаксу рекорд другого бельгийца, великого Эдди Меркса, кстати близкого его друга. Да и Король Бельгии даст ему нужные рекомендации, какие надо, даже не сомневайтесь. Это всего лишь политика, ничего личного.
    Вообще-то Якобсен намного крупнее, а Кэв мелкий, это и так все знают))) Вы еще скажите, что у Кэва и Груневегена ноги одинаковы, а ведь Якобсен ближе по фактуре именно ко второму.

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