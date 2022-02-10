Эган Берналь сделал первые шаги после операции на позвоночнике

Эган Берналь опубликовал видео, где делает первые шаги после травмы

Колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь продемонстрировал, что после операций на позвоночнике может ходить самостоятельно, без костылей. После того, как победитель Тур де Франс и Джиро д’Италия получил тяжёлые травмы, столкнувшись с автобусом во время тренировки на разделочном велосипеде, прошло меньше месяца.

В понедельник, 7 февраля, Эган Берналь был выписан из Клиники университета Ла-Сабана, где ему провели несколько сложных операций, в том числе по стабилизации переломов позвонков Т5, Т6 и операции на шейном отделе позвоночника.

В Instagram Эган Берналь выложил видео, показав, как делает первые шаги дома. Также он поблагодарил своего массажиста, Кристиана Алонсо (Cristian Alonso), который будет помогать колумбийскому гонщику в процессе восстановления:

Эган Берналь: «“Мой массажист” и мой друг, человек, которому доверяю, один из тех, кто мирится со всем, что я говорю после каждой гонки, кто поднимает мой дух в тяжёлые дни, а также ругает меня, когда это необходимо.

Он был со мной и на пике карьеры, и в самые тяжёлые моменты. Почти 5 лет мы работаем вместе, и то, что он делает для меня – бесценно, потому что разница складывается из небольших деталей день за днём.

После инцидента он был со мной рядом вместе тренером @xabier.artetxe Шабьером Арече (Xabier Artetxe) и спортивным врачом @rafaelsantos_sportsmed. Они поддержали мою семью и обеспечили мне всё необходимое для реабилитации, когда я покинул клинику».