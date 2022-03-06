Тренер Эгана Берналя о процессе восстановления и возвращении в гонки

Тренер Эгана Берналя: «У него невероятное желание вернуться»

Тренер Эгана Берналя Шавьер Арече (Xabier Artexte) считает, что колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers сможет вернуться в гонки уже в этом сезоне. Надежду на это даёт прогресс Эгана Берналя, который после тяжёлых травм уже крутит педали на станке.

Свой прогноз о скорости восстаноавления Берналя Шавьер Арече дал в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Тренер Эгана Берналя Шавьер Арече: «Если бы мы думали о стандартном времени восстановления, я бы ответил отрицательно (о возвращении в гонки в этом сезоне). Однако Эган – спортсмен топового уровня, и его способности восстанавливаться выше среднего. Я бы не отвергал возможность без конкретизации дат. Он работает, чтобы вернуться как можно скорее. Это может быть и 2023 год, а может быть и этот сезон. Мы не должны вычёркивать эту вероятность.

Я всегда говорил врачам, что верю в его возвращения на высший уровень. Знаю, что мои слова не имеют научной основы, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Но я вижу, как он работает. Как только он вернёт стабильность опорно-двигательного аппарата, может даже исправить некоторые прошлые недостатки, станет более сбалансированным.

Он мотивирован, у него невероятное желание вернуться. Он также станет сильнее психологически. Конечно, надо помнить, что путь не всегда будет гладким, могут быть моменты боли, усталости, придётся отступать на несколько шагов. К счастью, пока проблем не было.

Раны зажили, поэтому он теперь может плавать в бассейне, проходить гидротерапию. Выезжать на велосипеде? Это зависит главным образом от состояния его спины, потому что с коленом и бедром уже всё в порядке.

Постепенно он начинает крутить педали сидя. Пока он не может выезжать на дорогу, но дома, в комфортной эргономичной позиции на адаптированном велосипеде может ездить. Я уже заказал ему велосипед».

Тренер Эгана Берналя находится с ним в Колумбии, он был с ним во время инцидента, дежурил в больнице.

Сам Эган Берналь в соцсетях написал, что скоро появятся хорошие новости.