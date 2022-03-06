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Тренер Эгана Берналя о процессе восстановления и возвращении в гонки

Тренер Эгана Берналя: «У него невероятное желание вернуться»

 

 

 

 Тренер Эгана Берналя Шавьер Арече (Xabier Artexte) считает, что колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers сможет вернуться в гонки уже в этом сезоне. Надежду на это даёт прогресс Эгана  Берналя, который после тяжёлых травм уже крутит педали на станке.

 

Свой прогноз о скорости восстаноавления Берналя Шавьер Арече дал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

Тренер Эгана Берналя о процессе восстановления и возвращении в гонки

Photo (c) @EganBernal

 

  Тренер Эгана Берналя Шавьер Арече: «Если бы мы думали о стандартном времени восстановления, я бы ответил отрицательно (о возвращении в гонки в этом сезоне). Однако Эган – спортсмен топового уровня, и его способности восстанавливаться выше среднего. Я бы не отвергал возможность без конкретизации дат. Он работает, чтобы вернуться как можно скорее. Это может быть и 2023 год, а может быть и этот сезон. Мы не должны вычёркивать эту вероятность.

 

  Я всегда говорил врачам, что верю в его возвращения на высший уровень. Знаю, что мои слова не имеют научной основы, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Но я вижу, как он работает. Как только он вернёт стабильность опорно-двигательного аппарата, может даже исправить некоторые прошлые недостатки, станет более сбалансированным.

 

  Он мотивирован, у него невероятное желание вернуться. Он также станет сильнее психологически. Конечно, надо помнить, что путь не всегда будет гладким, могут быть моменты боли, усталости, придётся отступать на несколько шагов. К счастью, пока проблем не было.

 

  Раны зажили, поэтому он теперь может плавать в бассейне, проходить гидротерапию. Выезжать на велосипеде? Это зависит главным образом от состояния его спины, потому что с коленом и бедром уже всё в порядке.

 

  Постепенно он начинает крутить педали сидя. Пока он не может выезжать на дорогу, но дома, в комфортной эргономичной позиции на адаптированном велосипеде может ездить. Я уже заказал ему велосипед».

 

Тренер Эгана Берналя находится с ним в Колумбии, он был с ним во  время инцидента, дежурил в больнице.

 

Сам Эган Берналь в соцсетях написал, что скоро появятся хорошие новости.

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • rude_rider
    Тадей Погачар – победитель 6 э ... (1)
    rude_rider-Фото

    где то я уже слышал про свою лигу ..Погач прям поражает.столько силы

  • uran
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    uran-Фото
    Парню не даёт покоя его популярность и распиаренность, вот и пишет. Своего рода психологическая защитная реакция - нападение, хоть и виртуальная.
  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    RVL-Фото
    Да нормальный персонаж просто , интересно наблюдать. Говорят потенциальный генеральщик
  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    EL-Fenomeno-Фото
    Каждый второй, ну ладно, третий, комэнт на этапах о Эвенпуле :-\ Но если ещё недавно этим на ВелоЛайве "злоупотребляли" Sezar & Earl57 (простите если зацепил), то сейчас этим Рэмко уже "заболели" и ряд других юзеров. Слишком много внимания уделяете юному дарованию со скверным/наглым (не побоюсь этих слов) характером.
    Цитата: Николай Н.
    Вчера был день Французов, а сегодня Славенцов. Погачар это Меркс, об этом сам Эдди говорит. Растёт новый ганнибал.
    Мне кажется день словенцев что на Париж-Ницца, что на Тиррено-Адриатико уже плавно и запрограммированно перешёл в неделю)) Поэтому не знаю как другим юзерам и любителям шоссейного велоспорта, но мне кажется что ОЖИДАЕМЫЕ победы одних и тех самых ОЖИДАЕМЫХ велогонщиков становятся слишком часто, а это...как бы это сказать правильнее... вроде и не разочаровует, но с каждым разом конкретно уже под_надоедает. Кто не согласен - пойму, но не одобрю)
  • nightbuster33
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    nightbuster33-Фото

    Что повлияло на  Лопеза и Техада их плохое выступление и сход последнего с дистанции?

  • Gorn9k
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    Gorn9k-Фото
    Ремко 22 года, чемпион европы, 25 побед, есть медаль чемпионата мира, тяжелая травма. У него достижений больше, чем у большинства пелотона.
    Да и банально тяжело ему выиграть у зрелых топов: ВВА, ЖуЖу и ВДП забирают классики. Рогла забирает туры, Ганна - разделки. И все они старше
    Да есть Погачар одногодка, который все выкашивает, но такие раз в 50 лет появляются
  • motte
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    motte-Фото

    Да, и три из 4х маечек у тадея. Посмотрел на сайте гонки. 

  • SVS
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    SVS-Фото
    Что ж Ремко Вам так покоя не даёт, что Вы его и тут, где это off-top помянуть изволите? :-)
  • Серафим
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 6 (18)
    Серафим-Фото

    Цитата: Николай Н.
    . Растёт новый ганнибал.

     Лектор?

  • Karmatron
    Париж - Ницца-2022. Этап 7 (11)
    Karmatron-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Кто-то вчера писал, что Кинтано

    Только один человек мог такое написать)

    Приятно наблюдать за Мартинезом. Пустите уже его на джиро/вуэльту покапитанить.

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