Серхио Игита и команда EF Education Nippo уладили конфликт

Велокоманда EF Education Nippo приняла извинения Серхио Игиты

Колумбийский велогонщик Серхио Игита (Sergio Higuita) извинился перед командой EF Education Nippo и партнёрами команды за использование велосипеда другой команды на публичном спортивном мероприятии “Giro de Rigo”. Американская велокоманда приняла извинения и не будет досрочно разрывать контракт за то, что Игита проехал любительскую гонку не на велосипеде Cannondale, а на велосипеде Specialized, полученном от команды Bora-hansgrohe.

24-летний колумбийский велогонщик переходит в команду Bora-hansgrohe после трёх лет выступления в EF Education Nippo. Серхио Игита признал свою ошибку:

«Хочу принести извинения всем спонсорам и команде. Я сделал ошибку, проехал на публичном мероприятии не на том велосипеде. Не так я хотел покинуть команду и вспоминать о времени, проведённом в ней. Я помогал моим товарищам по команде, прилагая максимум сил, выиграл несколько красивых гонок, приобрёл друзей среди персонала и гонщиков. Я счастлив, что мы достигли соглашения, желаю команде удачи в следующих сезонах".

В интервью Cyclingnews представитель команды EF Education Nippo подтвердил, что у команды больше нет претензий к Серхио Игите и досрочного расторжения контракта не будет:

«Мы с Серхио пришли к взаимному согласию по поводу недавнего случая на мероприятии “Giro de Rigo”, мы не станем досрочно расторгать с ним контракт. Он проявил себя преданным товарищем по команде, хорошим человеком как в гонках, так и вне соревнований. Мы желаем Серхио всего наилучшего в его будущей карьере».