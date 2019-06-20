Серхио Игита и команда EF Education Nippo уладили конфликт

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Велокоманда EF Education Nippo приняла извинения Серхио Игиты
Колумбийский велогонщик Серхио Игита (Sergio Higuita) извинился перед командой EF Education Nippo и партнёрами команды за использование велосипеда другой команды на публичном спортивном мероприятии “Giro de Rigo”. Американская велокоманда приняла извинения и не будет досрочно разрывать контракт за то, что Игита проехал любительскую гонку не на велосипеде Cannondale, а на велосипеде Specialized, полученном от команды Bora-hansgrohe.
24-летний колумбийский велогонщик переходит в команду Bora-hansgrohe после трёх лет выступления в EF Education Nippo. Серхио Игита признал свою ошибку:
«Хочу принести извинения всем спонсорам и команде. Я сделал ошибку, проехал на публичном мероприятии не на том велосипеде. Не так я хотел покинуть команду и вспоминать о времени, проведённом в ней. Я помогал моим товарищам по команде, прилагая максимум сил, выиграл несколько красивых гонок, приобрёл друзей среди персонала и гонщиков. Я счастлив, что мы достигли соглашения, желаю команде удачи в следующих сезонах".
В интервью Cyclingnews представитель команды EF Education Nippo подтвердил, что у команды больше нет претензий к Серхио Игите и досрочного расторжения контракта не будет:
«Мы с Серхио пришли к взаимному согласию по поводу недавнего случая на мероприятии “Giro de Rigo”, мы не станем досрочно расторгать с ним контракт. Он проявил себя преданным товарищем по команде, хорошим человеком как в гонках, так и вне соревнований. Мы желаем Серхио всего наилучшего в его будущей карьере».
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Astanaforever
Джиро д’Италия-2022: презентац ... (3)
Не знаю почему, но по престижности Джиро и Вуэльта уступают Туру, хотя маршруты первых намного интереснее и сложнее в плане горных этапов Итальянцы и испанцы не скупятся на горы, настоящие горы. Вот эти четыре этапа с финишем в гору, просто заглядение. Вот где интрига для генеральщиков. Пора бы и Прюдому брать пример с них. А то непонятно..какие то столы и холмики запихивают один за другим в ряд.
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motte
Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
Цитата: Адриен
Вообще бег, велосипед, лыжные гонки, любой вид на выносливость - как наркотик. Выкладываешься до темноты в глазах,
Золотые слова!!!
Я всегда, когда работал на таком пределе, думал о душе и вот то, опьяняющее чувство кайфа, когда отмыкаешь под струёй воды, это просто не передать словами!!!
А в межсезонье очень даже любил бегать кроссы, часто со своим соседом, двукратным чемпионом СССР на десятке, энном селликом.
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nightbuster33
Astana Qazaqstan Team создаст ... (1)
И проводить первенство Республики отдельно или с минимальным привлечением гонщиков из высшей лиги(до 23лет),Т.е.,это будет следующий этап гонок после"Школьника Казахстана".Расширить количество соревнований в областях и городах Республики(от гонок на стадионах по трековой программе до гонок по сельским дорогам),что привлечет массу школьников к занятиям велоспортом. Жаль, что в Республике мало строят новые трассы, стараются переоборудовать старые под новые стандарты.Ведь только ограниченное количество дорог годных для велогонок делает не возможным проведение международных гонок без помех общему движению транспорта.Лишь бы все замысли претворились в жизнь.
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EL-Fenomeno
Джиро д’Италия-2022: презентац ... (3)
4 из 6 горных этапов с финишем именно на горе (в гору). Узнаю типичную и такую любимую Джиро.
Подъем на Санта-Кристина (если бы не те первые 3 км.) смотристя почти также тяжко как и на Мортироло, ну и плюс 8 км. со средним градиентом чуть больше 10% на Менадор (к вершине Ровере) выглядит ещё более сложным. "Доломитовый этап" с вершинами под 2 и за 2 км. - изюминка, т.е. вишенка всия (горной) Джиро
Остается только узнать нумерацию горных этапов чтобы понять что и как будет ДО и ПОЛЕ них.
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Адриен
Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
Вообще бег, велосипед, лыжные гонки, любой вид на выносливость - как наркотик. Выкладываешься до темноты в глазах, проклинаешь всё на свете, думаешь - На ... мне всё это надо ? А буквально на следующий день или через день места себе не находишь, если плохая погода - маешься до ноющих мышц... Поэтому, я думаю, и принимают участие в триатлонах, марафонах, лыжных гонках велосипедисты. Если организм тренирован, ПРИУЧЕН к определенным нагрузкам, он требует свое. В конце концов Йейтс бежал не за победой, не за рекордом, а чисто для СЕБЯ. Какая разница - какое время? Добежал, получил удовольствие - МОЛОДЕЦ !.. Кстати, о марафонцах после 50. Я сам несколько раз видел, как пожилые любители бега умирали на трассах разных марафонов. При том, что до старта допускали только тех, кто проходил медицинское обследование и имел допуск. Так что с некоторого возраста это увлечение становится рискованным...
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Серафим
Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
В принципе, он не пробежал и на 2 спортивный разряд для РФ. 2 разряд - норматив из 2.50. 3 разряд - просто добежать. На мастера спорта - из 2.20.
Так что, то что добежал - молодец. А время с его подготовленной сердечно-сосудистой системой более чем скромное. Просто пробежал, проветрился и молодец, что добежал.
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Страницы истории велоспорта