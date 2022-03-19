Ваут ван Арт о старте на Милан – Сан-Ремо-2022 и соперниках

Ваут ван Арт: «Я нацелен бороться за победу на Милан-Сан-Ремо»

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Победитель Милан – Сан-Ремо-2020, Ваут ван Арт поедет итальянскую классику в третий раз в карьере. В прошлом году он поднялся на третью ступень подиума, а в свой дебют на классике-Монументе занял 6-е место.

27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma сказал, что у него было достаточно времени после Париж-Ниццы-2022 для подготовки к Милан – Сан-Ремо и уверен в своей команде. Также Ван Арт отметил, что Тадея Погачара (UAE Team Emirates) считает своим союзником для атаки.

К Милан – Сан-Ремо-2022 Ваут ван Арт подходит с двумя победами в сезоне – на классике Omloop Het Nieuwsblad и с этапом Париж-Ниццы-2022, где также на пяти этапах вошёл в топ-3 и выиграл зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Ваут ван Арт: «После гонки Париж-Ницца я сильно устал, но смог оптимально подготовиться. В воскресенье отдал много сил, но в среду снова почувствовал себя готовым. Я хорошо отдохнул, расслабился с семьёй. Вся подготовка прошла так, как хотел, что даёт мне уверенность.

Впервые на Милан-Сан-Ремо стартую с такой сильной командой. Благодаря моим непревзойдённым товарищам по команде смогу долго экономить силы. Это важно в каждой гонке, но ещё более важно именно на Милан-Сан-Ремо. Примож тоже будет. Для меня он один из лучших гонщиков мира. Много значит, когда такой гонщик едет рядом с тобой.

Моя цель – снова одержать победу. Это важно, потому что в прошлые годы финишировал при разных обстоятельствах. Сейчас чувствую себя, по меньшей мере, так же хорошо, как в 2020, когда выиграл, и немного лучше, чем в 2021, когда финишировал третьим. Мой худший результат на Милан- Сан-Ремо – 6-е место, когда дебютировал. Так что, могу сказать, что этот маршрут мне подходит. Я нацелен ехать за победой».

Ваут ван Арт о Тадее Погачаре

В интервью Sporza Ваут ван Арт рассказал, что считает Тадея Погачара не только соперником, но и союзником: «Он – гонщик многодневных гонок, и захочет осложнить гонку. Это, наверное, ещё интереснее, чем обычный высокий темп или ранние атаки. При той форме, что у него есть, он точно может повлиять на ход гонки.

В каком-то смысле мы также и союзники. Мне тоже выгодно, чтобы гонка была трудной. Так что, нам не придётся сильно менять что-то, но он – другой тип гонщика, за которым нужно следить. От чистых спринтеров не будешь ожидать атаки на Поджио, а от него будешь.

Атака (на Чипрессе) возможна, но там трудно надавить. Кажется, что на Чипрессе мало что происходит, но этот подъём переводит гонку в решающую фазу. Без Чипрессы Поджио совсем не имело бы того ключевого значения».

Ваут ван Арт об участии Матье ван дер Пула в Милан-Сан-Ремо-2022

“Конечно, он стартует только когда чувствует себя готовым. Но Милан-Сан-Ремо - один из тех Монументов, которые можно выиграть, даже не набрав гоночных километров. Поэтому меня сначала удивило, что он не поедет. Но, очевидно, команда Alpecin-Fenix поменяла мнение».