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Ваут ван Арт о старте на Милан – Сан-Ремо-2022 и соперниках

Ваут ван Арт: «Я нацелен бороться за победу на Милан-Сан-Ремо»

Photo (c) A.S.O. / A.Broadway

 

 

  Победитель Милан – Сан-Ремо-2020, Ваут ван Арт поедет итальянскую классику в третий раз в карьере. В прошлом году он поднялся на третью ступень подиума, а в свой дебют на классике-Монументе занял 6-е место.  

 

  27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma сказал, что у него было достаточно времени после Париж-Ниццы-2022 для подготовки к Милан – Сан-Ремо и уверен в своей команде. Также Ван Арт отметил, что Тадея Погачара (UAE Team Emirates) считает своим союзником для атаки.

 

  К Милан – Сан-Ремо-2022 Ваут ван Арт подходит с двумя победами в сезоне – на классике Omloop Het Nieuwsblad и с этапом Париж-Ниццы-2022, где также на  пяти этапах вошёл в топ-3 и выиграл зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

  Ваут ван Арт: «После гонки Париж-Ницца я сильно устал, но смог оптимально подготовиться. В воскресенье отдал много сил, но в среду снова почувствовал себя готовым. Я хорошо отдохнул, расслабился с семьёй. Вся подготовка прошла так, как хотел, что даёт мне уверенность.

 

  Впервые на Милан-Сан-Ремо стартую с такой сильной командой. Благодаря моим непревзойдённым товарищам по команде смогу долго экономить силы. Это важно в каждой гонке, но ещё более важно именно на  Милан-Сан-Ремо. Примож тоже будет. Для меня он один из лучших гонщиков мира. Много значит, когда такой гонщик едет рядом с тобой.

 

  Моя цель – снова одержать победу. Это важно, потому что в прошлые годы финишировал при разных обстоятельствах. Сейчас чувствую себя, по меньшей мере, так же хорошо, как в 2020, когда выиграл, и немного лучше, чем в 2021, когда финишировал третьим.  Мой худший результат на Милан- Сан-Ремо – 6-е место, когда дебютировал. Так что, могу сказать, что этот маршрут мне подходит. Я нацелен ехать за победой».

 

Ваут ван Арт о Тадее Погачаре

 

  В интервью Sporza Ваут ван Арт рассказал, что считает Тадея Погачара не только соперником, но и союзником: «Он – гонщик многодневных гонок, и захочет осложнить гонку. Это, наверное, ещё интереснее, чем обычный высокий темп или ранние атаки. При той форме, что у него есть, он точно может повлиять на ход гонки.

 

  В каком-то смысле мы также и союзники. Мне тоже выгодно, чтобы гонка была трудной. Так что, нам не придётся сильно менять что-то, но он – другой тип гонщика, за которым нужно следить. От чистых спринтеров не будешь ожидать атаки на Поджио, а от него будешь.

 

  Атака (на Чипрессе) возможна, но там трудно надавить. Кажется, что на Чипрессе мало что происходит, но этот подъём переводит гонку в решающую фазу. Без Чипрессы Поджио совсем не имело бы того ключевого значения».

 

Ваут ван Арт об участии Матье ван дер Пула в Милан-Сан-Ремо-2022

 

  “Конечно, он стартует только когда чувствует себя готовым. Но Милан-Сан-Ремо - один из тех Монументов, которые можно выиграть, даже не набрав гоночных километров. Поэтому меня сначала удивило, что он не поедет. Но, очевидно, команда Alpecin-Fenix поменяла мнение».

 

 

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Теги к статье: Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo велогонка Мирового тура классика Монумент велоспорта Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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Кто станет победителем Милан - Сан-Ремо-2022?


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Кто станет победителем Милан - Сан-Ремо-2022?

Комментарии

  • AlpenFlow
    Тадей Погачар о старте на Мила ... (1)
    AlpenFlow-Фото
    Фото к статье можно использовать в качестве постера к фантастическому фильму о светлом безоблачном будущем)
  • uran
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    uran-Фото
    Пусть выкатывается и подводит форму на классики. Не нужно "на 10 тыс. как пятьсот, и спекся".
  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Милан ... (35)
    motte-Фото

    Тадей приболел, но намерен стартовать завтра 

  • close2you
    Bredene Koksijde Classic-2022 (1)
    close2you-Фото
    Ну наконец-то он выиграл...
  • kwwk
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    kwwk-Фото
    Согласен)))), но есть одно но.... тут еще есть парочка попробовать.
  • Ice
    Danilith Nokere Koerse-2022. Р ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Уолшед был вторым вчера и победил сегодня. Классная сегодня получилась гонка с Рогличем и Нарваезом в отрыве. А здесь даже результат ее не публикуют.
    согласен

  • Серафим
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    Серафим-Фото

    Поедет как тренировку, потом потренируется на парочке подъемов, потом потренит и финиш.

    - "Как Вы выиграли?"

    - "Знаете, совершенно случайно. Просто тренировался, задумался о чем-то, смотрю - тренировка закончилась, все ко мне бегут, кричат чего-то.." 

     

  • Earl57
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    Earl57-Фото

    Матье рванет как застоявшийся жеребец и будет "без ожиданий результата"... для всех остальных))

  • Meridale
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    Meridale-Фото
    "Насвежака" лупанёт.
  • SportSpirit
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Перед стартом Роглич сказал, что едет эту гонку, чтобы учиться и получать опыт. Завтра Примо продолжит свое обучение на Милан-Сан-Ремо) может и Вауту при случае отдаст должок. 

     

    В прошлом сезоне после схода Роглича с TDF была риторика, что он слишком много готовится через сборы + езда в поезде команды и это одна из причин, что он слишком часто падает. Адри ван дер Пул посоветовал Рогличу поездить весенние однодневки, в т.ч. брусчатки, где много контактной борьбы. 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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