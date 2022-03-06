Брэндон Макналти – победитель 5 этапа гонки Париж-Ницца-2022

Победа Брэндона Макналти из сольного отрыва, жёлтая майка у Приможа Роглича после 5-го этапа гонки Париж-Ницца-2022

23-летний американский велогонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти после победы на классике «Faun-Ardèche» вновь добился успеха на французских дорогах, на этот раз, выиграв из отрыва 5-й этап велогонки Париж-Ницца-2022.

Перед 5-м этапом 18 гонщиков не вышли на старт «Дороги к солнцу» из-за проблем со здоровьем – Нильс Политт/ Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Амори Капьо/Amaury Capiot (Arkea-Samsic), Джино Медер/Gino Mäder (Bahrain Victorious), Маттео Трентин/Matteo Trentin (UAE Emirates), Клеман Шамуссан/Clément Champoussin (AG2R-Citroën), Ив Лампарт/Yves Lampaert, Зденек Штыбар/ Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl), Дилан Груневеген/ Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco), Кевин Вермарке/Kevin Vermaercke (DSM), Штефан Биссегер/Stefan Bissegger, Йенс Кёкелейр/Jens Keukeleire, Нельсон Паулесс/Neilson Powless (EF Education-Easypost), Карл Фредрик Хаген/Carl Fredrik Hagen, Джеймс Пикколи/James Piccoli, Том Ван Асбрук/Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech), Йонас Рикарт/Jonas Rickaert, Кристиан Сбаральи/Kristian Sbaragli, Джей Вайн/Jay Vine (Alpecin-Fenix).

Команда Jumbo-Visma возглавляла пелотон на 5м этапе. Брэндон Макналти отобрался в отрыв дня, максимальное преимущество которого достигло 7 с половиной минут через 110 км после старта. К финальному подъёму 1-й категории Коль де ла Мюр – 7,6 км с 8,3% у отрыва в запасе оставалось 6 минут. Брэндон Макналти атаковал за 6 км до вершины и за 39 км до финиша. Когда пелотон начал преодолевать Коль де ла Мюр, победитель 4 этапа и лидер общего зачёта Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) выпал.

В то время как американский велогонщик команды UAE Team Emirates мчался к финишу, увеличив своё преимущество на спуске, в пелотоне шла борьба генеральщиков. Дани Мартинес (Ineos Grenadiers) попытался сбросить Приможа Роглича (Jumbo-Visma), но словенский гонщик добрал его и Гийома Мартана за 10 км до финиша.

Брэндон Макналти одержал победу из сольного отрыва, опередив попутчиков по отрыву дня на 1:58, а пелотон финишировал через 5 минут 43 секунды. Примож Роглич переоделся в майку лидера, которая перешла к нему от товарища по команде Ваута Ван Арта. В общем зачёте Примож Роглич лидирует с преимуществом в 39 секунд над британским гонщиком команды BikeExchange Jayco Саймоном Йейтсом, а тройку лучших теперь замыкает Пьер Латур (TotalEnergie), уступающий Рогличу 41 секунду.

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Брэндон Макналти: «Это моя первая победа на этапе гонки Мирового тура, она одержана при особых обстоятельствах. Я упал, когда пелотон разбивался на эшелоны, потерял шансы в общем зачёте, но смог восстановиться. Поэтому победа сегодня такая невероятная.

Этим утром я понял, что мы поедем по тем же дорогам, где две недели назад я выиграл классику Фон-Ардеш. Решил, что надо отобраться в отрыв во что бы то ни стало. У меня весь день великолепно шла нога, поэтому всё получилось. Команда дала зелёный свет, когда подходили к предпоследнему подъёму. Когда атаковал за 39 км до финиша, надеялся, что уеду в одиночку. Рельеф на этапе – только спуски и подъёмы. Мне хотелось выдать максимум в гору, но меньше рисковать на спуске, так что было лучше уехать в сольный отрыв».

Примож Роглич: «Больше жёлтого! Сегодня снова был тяжёлый день, как и все на Париж-Ницце. А впереди ещё больше гор. Это трудная гонка, но ребята великолепно работали, в финале я смог удержаться с лучшими горняками. Не знаю, как пойдёт завтра, потом ещё два трудных дня уик-энда, особенно последний, если вспомнить, что со мной случилось в прошлом году. Сделаю всё, что в моих силах. Я вхожу в ритм, настроен оптимистично».

Ваут ван Арт: «Когда скорость увеличилась, я решил переключить передачу и спокойно доехать этап. Сегодня было трудно контролировать ситуацию. Я не хотел тратить слишком много сил, но это не означает, что этап был лёгким. На следующих этапах буду работать доместиком Приможа. На первых четырёх этапах я мог использовать свои шансы, а теперь перехожу к роли помощника. Мои личные цели на Париж-Ницце достигнуты. Теперь всё ради победы Приможа в генеральной классификации».