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Брэндон Макналти – победитель 5 этапа гонки Париж-Ницца-2022

Победа Брэндона Макналти из сольного отрыва, жёлтая майка у Приможа Роглича после 5-го этапа гонки Париж-Ницца-2022

 

 

  23-летний американский велогонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти после победы на классике «Faun-Ardèche» вновь добился успеха на французских дорогах, на этот раз, выиграв из отрыва 5-й этап велогонки Париж-Ницца-2022.

 

  Перед 5-м этапом 18 гонщиков не вышли на старт «Дороги к солнцу» из-за проблем со здоровьем – Нильс Политт/ Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Амори Капьо/Amaury Capiot (Arkea-Samsic), Джино Медер/Gino Mäder (Bahrain Victorious), Маттео Трентин/Matteo Trentin (UAE Emirates), Клеман Шамуссан/Clément Champoussin (AG2R-Citroën), Ив Лампарт/Yves Lampaert, Зденек Штыбар/ Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl), Дилан Груневеген/ Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco), Кевин Вермарке/Kevin Vermaercke (DSM), Штефан Биссегер/Stefan Bissegger, Йенс Кёкелейр/Jens Keukeleire, Нельсон Паулесс/Neilson Powless (EF Education-Easypost), Карл Фредрик Хаген/Carl Fredrik Hagen, Джеймс Пикколи/James Piccoli, Том Ван Асбрук/Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech), Йонас Рикарт/Jonas Rickaert, Кристиан Сбаральи/Kristian Sbaragli, Джей Вайн/Jay Vine (Alpecin-Fenix).

 

  Команда Jumbo-Visma возглавляла пелотон на 5м этапе. Брэндон Макналти отобрался в отрыв дня, максимальное преимущество которого достигло 7 с половиной минут через 110 км после старта. К финальному подъёму 1-й категории Коль де ла Мюр – 7,6 км с 8,3% у отрыва в запасе оставалось 6 минут. Брэндон Макналти атаковал за 6 км до вершины и за 39 км до финиша. Когда пелотон начал преодолевать Коль де ла Мюр, победитель 4 этапа и лидер общего зачёта Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) выпал.

 

  В то время как американский велогонщик команды UAE Team Emirates мчался к финишу, увеличив своё преимущество на спуске, в пелотоне шла борьба генеральщиков. Дани Мартинес (Ineos Grenadiers) попытался сбросить Приможа Роглича (Jumbo-Visma), но словенский гонщик добрал его и Гийома Мартана за 10 км до финиша.

 

  Брэндон Макналти одержал победу из сольного отрыва, опередив попутчиков по отрыву дня на 1:58, а пелотон финишировал через 5 минут 43 секунды. Примож Роглич переоделся в майку лидера, которая перешла к нему от товарища по команде Ваута Ван Арта. В общем зачёте Примож Роглич лидирует с преимуществом в 39 секунд над британским гонщиком команды BikeExchange Jayco Саймоном Йейтсом, а тройку лучших теперь замыкает Пьер Латур (TotalEnergie), уступающий Рогличу 41 секунду.

 

 

Брэндон Макналти – победитель 5 этапа гонки Париж-Ницца-2022

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  Брэндон Макналти: «Это моя первая победа на этапе гонки Мирового тура, она одержана при особых обстоятельствах. Я упал, когда пелотон разбивался на эшелоны, потерял шансы в общем зачёте, но смог восстановиться. Поэтому победа сегодня такая невероятная.

 

  Этим утром я понял, что мы поедем по тем же дорогам, где две недели назад я выиграл классику Фон-Ардеш. Решил, что надо отобраться в отрыв во что бы то ни стало. У меня весь день великолепно шла нога, поэтому всё получилось.  Команда дала зелёный свет, когда подходили  к предпоследнему подъёму. Когда атаковал за 39 км до финиша, надеялся, что уеду в одиночку. Рельеф на этапе – только спуски и подъёмы. Мне хотелось выдать максимум в гору, но меньше рисковать на спуске, так что было лучше уехать в сольный отрыв».

 

  Примож Роглич: «Больше жёлтого! Сегодня снова был тяжёлый день, как и все на Париж-Ницце. А впереди ещё больше гор. Это трудная гонка, но ребята великолепно работали, в финале я смог удержаться с лучшими горняками. Не знаю, как пойдёт завтра, потом ещё два трудных дня уик-энда, особенно последний, если вспомнить, что со мной случилось в прошлом году. Сделаю всё, что в моих силах. Я вхожу в ритм, настроен оптимистично».

 

  Ваут ван Арт: «Когда скорость увеличилась, я решил переключить передачу и спокойно доехать этап. Сегодня было трудно контролировать ситуацию. Я не хотел тратить слишком много сил, но это не означает, что этап был лёгким. На следующих этапах буду работать доместиком Приможа. На первых четырёх этапах я мог использовать свои  шансы, а теперь перехожу к роли помощника. Мои личные цели на Париж-Ницце достигнуты. Теперь всё ради победы Приможа в генеральной классификации».

 

 

Результаты 5 этапа Париж-Ницца-2022

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Теги к статье: Брэндон Макналти Brandon McNulty UAE Team Emirates Париж - Ницца Paris - Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • diveman
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    diveman-Фото
    Вот какие странности бывают Adriano. Вы по Вашим словам - видимо за границей, а комментарии пишите с Российского IP адреса.
  • allb46
    Петер Саган сошёл с Тиррено – ... (2)
    allb46-Фото
    Саган, сбитый летчик...
  • uran
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    uran-Фото
    По вашему получается это в стране отношение к русскому как к скотине, если они бегут из страны?
  • Gorn9k
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 4 (8)
    Gorn9k-Фото
    Спокойно смотрю на евроспортплеер.ком и приложение на мобилке работает.
  • Gorn9k
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    Gorn9k-Фото
    "Зная вашу натуру" - а ты меня лично знаешь? Или твой комментарий основан на догадках?
  • Gorn9k
    Калеб Юэн – победитель 3 этапа ... (20)
    Gorn9k-Фото
    Барак Обама: "Я верю, что Америка исключительна"
    Расскажи мне про шовинизм)))
    Никогда к русскому народу не относились нормально, любой человек, знающий историю, подтвердит.
  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 5 (18)
    RVL-Фото
    я думаю что вва классик с хорошей разделкой и он сейчас почти на топе. свалить на этапе, перед этим вззяв разделку , а дотого увезя в отрыв своих-для него самое то. 2 этапа он выдавал все что мог и лучше всех. он не генерал-и признает это. топ он только на классике выдаст. вот повесне. причем не стоит его в спринтеры записывать...сложный спринт не из кучи-да.
    роглич ну..в горе его надо смотреть, причем не на недельке...эту он заберет (если все по плану пойдет и кинтана не вмешается ;) )
    ейтс неплох в разделке был..но как мне кажется вот он сейчас топ. всегда гдето рядом, но ожидать серьезного реззультата не стоит.
    что касается отсчета по деннису-парень лучший в своем виде, а рядом люди с иным амплуа. думаю им прибавить много не удастся, хотя может для результата и этой формы хватит. и так мощно выглядят
  • motte
    Париж - Ницца-2022. Этап 5 (18)
    motte-Фото

    Словенцы забирают обе эти красивые недельки?

    А что с ваутом? 

  • motte
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 4 (8)
    motte-Фото

    Цитата: BlAr
    Очередной монструозный финал от Тадея! Гонки с его участием совершенно не имеют интриги. Разве что сколько он привезёт, и кто будет вторым...

    Недаром Меркс назвал его своим преемником.

    Ремко только на авто гонять

    был лишен прав на три недели и оштрафован за превышение скорости.

    Правонарушение датируется ноябрем 2020 года, но санкции были вынесены судом в Бельгии только в среду. 

    По сообщениям различных бельгийских СМИ, Эвенепул ехал со скоростью 125 км/ч недалеко от своего дома в Шепдале, по дороге, где ограничение скорости составляет 70 км/ч. 

    Запрет на 21 день с последующей перездачей и штраф 400 евро. 

    По божески, у нас 1500 евро мин. 

     

     

     

     

  • Earl57
    Париж - Ницца-2022. Этап 5 (18)
    Earl57-Фото
    Это дедушка Кондрашов "новый"?

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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