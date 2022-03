Тиррено-Адриатико-2022. Этап 1 Категория:

Вчера, 19:11 Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (ITT), 13,9 км 1 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 15:17.70 2 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +11.00 3 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates +18.00 4 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team +24.00 5 Alex Dowsett (Gbr) Israel - Premier Tech +25.00 6 Thymen Arensman (Ned) Team Dsm +28.00 7 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj +32.00 8 Jos Van Emden (Ned) Jumbo-Visma +33.00 9 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates +39.00 10 Matteo Sobrero (Ita) Team Bikeexchange - Jayco 11 G Lawson Craddock (Usa) Team Bikeexchange - Jayco 12 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis +42.00 13 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Qazaqstan Team 14 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 15 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma +44.00 16 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 17 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic +45.00 18 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates +47.00 19 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 20 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 21 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team +48.00 22 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team +49.00 23 Maciej Bodnar (Pol) Totalenergies +51.00 24 Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 25 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 26 Magnus Cort Nielsen (Den) Ef Education - Easypost +53.00 27 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 28 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 29 Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Easypost +54.00 30 Davide Ballerini (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team +55.00 31 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj +57.00 32 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team +58.00 33 Matthias Brändle (Aut) Israel - Premier Tech 34 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious +59.00 35 Bob Jungels (Lux) Ag2R Citroen Team +1:00.00 36 Alexander Edmondson (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +1:01.00 37 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 38 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost +1:02.00 39 Anthony Perez (Fra) Cofidis 40 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 41 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies +1:03.00 42 Wilco Kelderman (Ned) Bora - Hansgrohe 43 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 44 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal 45 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 46 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo +1:05.00 47 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 48 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo +1:06.00 49 Kaden Groves (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 50 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic 51 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 52 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 53 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team +1:07.00 54 Dario Cataldo (Ita) Trek - Segafredo 55 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic +1:08.00 56 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix 57 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix +1:10.00 58 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team 59 Clément Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 60 Peio Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 61 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal +1:11.00 62 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education - Easypost 63 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team +1:12.00 64 Simone Consonni (Ita) Cofidis +1:13.00 65 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe 66 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team +1:14.00 67 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Fenix 68 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost +1:15.00 69 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Bikeexchange - Jayco +1:16.00 70 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 71 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm 72 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 73 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team 74 Nikias Arndt (Ger) Team Dsm +1:17.00 75 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team +1:18.00 76 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team 77 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +1:19.00 78 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost 79 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal +1:20.00 80 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 81 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team +1:21.00 82 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo 83 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo +1:22.00 84 Mirco Maestri (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 85 Mikel Landa Meana (Esp) Bahrain Victorious +1:23.00 86 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 87 Peter Sagan (Svk) Totalenergies 88 Alberto Dainese (Ita) Team Dsm 89 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Totalenergies 90 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj +1:24.00 91 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj +1:25.00 92 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 93 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Dsm 94 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team +1:26.00 95 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers +1:27.00 96 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team +1:29.00 97 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 98 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Totalenergies 99 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates +1:30.00 100 Romain Bardet (Fra) Team Dsm 101 Mark Cavendish (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 102 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 103 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team +1:31.00 104 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 105 Pascal Ackermann (Ger) Uae Team Emirates +1:32.00 106 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 107 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 108 Daniel Oss (Ita) Totalenergies 109 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe +1:33.00 110 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma +1:34.00 111 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers +1:35.00 112 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team +1:36.00 113 Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj +1:37.00 114 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj 115 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +1:38.00 116 Victor Lafay (Fra) Cofidis 117 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo +1:39.00 118 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team +1:40.00 119 Davide Villella (Ita) Cofidis +1:41.00 120 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe +1:42.00 121 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 122 Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic 123 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm +1:43.00 124 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Fenix +1:45.00 125 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj +1:46.00 126 Julien Simon (Fra) Totalenergies 127 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 128 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma +1:47.00 129 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 130 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 131 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech +1:49.00 132 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers +1:50.00 133 Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange - Jayco 134 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +1:54.00 135 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 136 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 137 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo +1:55.00 138 Luca Rastelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' +1:56.00 139 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe +1:57.00 140 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 141 Diego Rosa (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +1:58.00 142 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea - Samsic +2:00.00 143 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious +2:01.00 144 Giacomo Nizzolo (Ita) Israel - Premier Tech +2:03.00 145 Davide Cimolai (Ita) Cofidis +2:05.00 146 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Uae Team Emirates +2:06.00 146 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 148 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix +2:07.00 149 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +2:08.00 150 Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team +2:13.00 151 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli +2:15.00 152 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix +2:18.00 153 Rüdiger Selig (Ger) Lotto Soudal +2:20.00 154 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 155 Umberto Marengo (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 156 Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 157 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Drone Hopper - Androni Giocattoli +2:21.00 158 Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' +2:22.00 159 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Soudal +2:23.00 160 Giovanni Visconti (Ita) Bardiani Csf Faizane' +2:24.00 161 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Csf Faizane' +2:28.00 162 Natnael Tesfazion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli +2:30.00 163 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli +2:35.00 164 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team +2:36.00 165 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper - Androni Giocattoli +2:37.00 166 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani Csf Faizane' +2:41.00 167 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal +2:51.00 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тиррено - Адриатико Tirreno-Adriatico велогонка Мирового тура многодневная велогонка ITT Филиппо Ганна Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



