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Алессандро Кови – победитель 2 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

Вторая победа 23-летнего Алессандро Кови в сезоне 2022 года

 

 

 

  23-летний итальянский велогонщик команды UAE  Team Emirates Алессандро Кови одержал вторую победу в сезоне и в карьере, выиграв 2-й этап Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022. На первом этапе, победа в котором досталась отрыву, Алессандро Кови атаковал и пересёк финиш первым из пелотона. На 3,4 км подъёме с 6,3% средним градиентом, с 11,5% на последнем километре, Алессандро Кови атаковал после ускорения Ваута Пулса (Bahrain-Victorious).

  Колумбийский гонщик команды Astana Qazaqstan Мигель Лопес отреагировал на атаку Кови, но догнать итальянского гонщика не успел. Колумбийский гонщик команды Movistar  Иван Соса замкнул на этапе тройку сильнейших. Победа принесла Алессандро Кови и майку лидера Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022.

 

Алессандро Кови – победитель 2 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

  Алессандро Кови: «На последнем километре я поехал за Пулсом, а когда увидел, что он замедляется, решил, что это момент для моей атаки. На последних метрах мне было очень тяжело, но я счастлив, что смог принести команде эту победу, отплатить за их огромную работу. Сейчас у меня довольно хорошая форма, я много работал зимой, смог немного сбросить вес. Я просто беру максимум из того, как сейчас идёт нога, наслаждаюсь своей гонкой. У меня теперь жёлтая майка, что очень радует. Я знаю, что защитить её будет трудно, но я просто буду стараться изо всех сил, этап за этапом».

 

  Мигель Анхель Лопес: «Что ж, это была хорошая попытка, и я доволен тем, как работали мои ноги сегодня. На самом деле, самочувствие было хорошим, и я был настроен попробовать что-то в финале. Я начал свою контратаку немного издалека, но в какой-то момент практически настиг Кови. Но, он продолжал мощно работать впереди, так что я финишировал вторым. Думаю, что в финале еще пришлось поплатиться за то, что потратил много сил, догоняя пелотон после своего падения. К счастью, обошлось без серьезных последствий, но вернуться в группу было непросто. Тем не менее, это был хороший день для нас, и я настраиваюсь на следующие этапы».

 

  Джузеппе Мартинелли, спортивный директор команды Astana Qazaqstan: «У нас был план что-то попробовать в финале, но нам пришлось поменять планы после того падения где-то за 50 км до финиша. Мигель Анхель потерял время на замену велосипеда, и затем, еще какое-то время заняла погоня за пелотоном. Так что в финале мы сделали все, что могли, и я считаю, что Лопес выглядел очень мощно на финише. Мы видим, как прогрессирует его форма, и мы по-прежнему остаемся в борьбе за общий зачет».

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

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Теги к статье: Алессандро Кови Alessandro Covi UAE Team Emirates Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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