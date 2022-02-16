Рун Эррегодт – победитель 1 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

23-летний Рун Эррегодт одержал победу в первый гоночный день своего сезона

В первый день первой гонки своего сезона 23-летний бельгийский велогонщик проконтинентальной велокоманды Sport Vlaanderen – Baloise Рун Эррегодт (Rune Herregodts) одержал победу на этапе и надел майку лидера Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022.

1-й этап испанской велогонки категории 2.Pro, самый протяжённый из пяти этапов, завершился победой отрыва дня. После спуска с подъёма первой категории отрыв опережал пелотон на 15 минут. Пелотон постарался сократить отрыв на финальных 25 километрах и шансы на борьбу в общем зачёте были спасены, но победу на этапе разыграли семь гонщиков отрыва.

Этап завершался финишем в подъём, на последних метрах Рун Эррегодт опередил на финише американского гонщика команды Human Powered Health Стивена Бассета. Первым из пелотона через 31 секунду после победителя этапа финишировал Алессандро Кови (UAE Team Emirates), атаковавший в подъём на последнем километре.

Рун Эррегодт: «Этап был долгим, мы уехали ввосьмером, что было идеально. В начале слишком сильно не прикладывались, и пелотон позволил нам набрать хорошее преимущество.

Я говорил ребятам ехать полегче, чтобы на последних ста километрах уже выдать по полной, потому что нас было восемь, и пелотону для погони за нами пришлось выставить вперёд много гонщиков. У нас была великолепная слаженность, никто не пропускал смен, только так можно уехать настолько далеко. Это очень важная победа для меня и команды.

Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль – престижная гонка с сильными участниками. Великолепно, что от нашей команды нас в отрыве было двое, настоящие командные усилия.

Я не планировал бороться здесь за генеральную классификацию, хочу просто наслаждаться этим моментом. Постараюсь удержать майку лидера как можно дольше, но наша гонка уже очень успешна, всё, что придёт потом, будет бонусом».

Алессандро Кови: «Отрыв создал огромный просвет, ни одна команда не брала на себя контроль за гонкой. Мы не смогли их догнать, но на финальном подъёме я чувствовал, что нога хорошо идёт, это хороший знак для предстоящих этапов».