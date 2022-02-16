VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Рун Эррегодт – победитель 1 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

23-летний Рун Эррегодт одержал победу в первый гоночный день своего сезона

 

 

  В первый день первой гонки своего сезона 23-летний бельгийский велогонщик проконтинентальной велокоманды Sport Vlaanderen – Baloise Рун Эррегодт (Rune Herregodts) одержал победу на этапе и надел майку лидера Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022.

 

  1-й этап испанской велогонки категории 2.Pro, самый протяжённый из пяти этапов, завершился победой отрыва дня. После спуска с подъёма первой категории отрыв опережал пелотон на 15 минут. Пелотон постарался сократить отрыв на  финальных 25 километрах и шансы на борьбу в общем зачёте были спасены, но победу на этапе разыграли семь гонщиков отрыва.

 

  Этап завершался финишем в подъём, на последних метрах Рун Эррегодт опередил на  финише американского гонщика команды Human Powered Health Стивена Бассета. Первым из пелотона через 31 секунду после победителя этапа финишировал Алессандро Кови (UAE Team Emirates), атаковавший в подъём на последнем километре.

 

 

Рун Эррегодт одержал победу в первый гоночный день своего сезона В первый день первой гонки своего сезона 23-летний бельгийский велогонщик проконтинентальной велокоманды Sport Vlaanderen – Baloise Рун Эррегодт (Rune Herregodts) одержал победу на этапе и надел майку лидера Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022. 1-й этап испанской велогонки категории 2.Pro, самый протяжённый из пяти этапов, завершился победой отрыва дня. После спуска с подъёма первой категории отрыв опережал пелотон на 15 минут. Пелотон постарался сократить отрыв на финальных 25 километрах и шансы на борьбу в общем зачёте были спасены, но победу на этапе разыграли семь гонщиков отрыва. Этап завершался финишем в подъём, на последних метрах Рун Эррегодт опередил на финише американского гонщика команды Human Powered Health Стивена Бассета. Первым из пелотона через 31 секунду после победителя этапа финишировал Алессандро Кови (UAE Team Emirates), атаковавший в подъём на последнем километре. Рун Эррегодт: «Этап был долгим, мы уехали ввосьмером, что было идеально. В начале слишком сильно не прикладывались, и пелотон позволил нам набрать хорошее преимущество. Я говорил ребятам ехать полегче, чтобы на последних ста километрах уже выдать по полной, потому что нас было восемь, и пелотону для погони за нами пришлось выставить вперёд много гонщиков. У нас была великолепная слаженность, никто не пропускал смен, только так можно уехать настолько далеко. Это очень важная победа для меня и команды. Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль – престижная гонка с сильными участниками. Великолепно, что от нашей команды нас в отрыве было двое, настоящие командные усилия. Я не планировал бороться здесь за генеральную классификацию, хочу просто наслаждаться этим моментом. Постараюсь удержать майку лидера как можно дольше, но наша гонка уже очень успешна, всё, что придёт потом, будет бонусом». Алессандро Кови: «Отрыв создал огромный просвет, ни одна команда не брала на себя контроль за гонкой. Мы не смогли их догнать, но на финальном подъёме я чувствовал, что нога хорошо идёт, это хороший знак для предстоящих этапов». Результаты 1 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

Рун Эррегодт одержал победу в первый гоночный день своего сезона В первый день первой гонки своего сезона 23-летний бельгийский велогонщик проконтинентальной велокоманды Sport Vlaanderen – Baloise Рун Эррегодт (Rune Herregodts) одержал победу на этапе и надел майку лидера Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022. 1-й этап испанской велогонки категории 2.Pro, самый протяжённый из пяти этапов, завершился победой отрыва дня. После спуска с подъёма первой категории отрыв опережал пелотон на 15 минут. Пелотон постарался сократить отрыв на финальных 25 километрах и шансы на борьбу в общем зачёте были спасены, но победу на этапе разыграли семь гонщиков отрыва. Этап завершался финишем в подъём, на последних метрах Рун Эррегодт опередил на финише американского гонщика команды Human Powered Health Стивена Бассета. Первым из пелотона через 31 секунду после победителя этапа финишировал Алессандро Кови (UAE Team Emirates), атаковавший в подъём на последнем километре. Рун Эррегодт: «Этап был долгим, мы уехали ввосьмером, что было идеально. В начале слишком сильно не прикладывались, и пелотон позволил нам набрать хорошее преимущество. Я говорил ребятам ехать полегче, чтобы на последних ста километрах уже выдать по полной, потому что нас было восемь, и пелотону для погони за нами пришлось выставить вперёд много гонщиков. У нас была великолепная слаженность, никто не пропускал смен, только так можно уехать настолько далеко. Это очень важная победа для меня и команды. Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль – престижная гонка с сильными участниками. Великолепно, что от нашей команды нас в отрыве было двое, настоящие командные усилия. Я не планировал бороться здесь за генеральную классификацию, хочу просто наслаждаться этим моментом. Постараюсь удержать майку лидера как можно дольше, но наша гонка уже очень успешна, всё, что придёт потом, будет бонусом». Алессандро Кови: «Отрыв создал огромный просвет, ни одна команда не брала на себя контроль за гонкой. Мы не смогли их догнать, но на финальном подъёме я чувствовал, что нога хорошо идёт, это хороший знак для предстоящих этапов». Результаты 1 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

Рун Эррегодт одержал победу в первый гоночный день своего сезона В первый день первой гонки своего сезона 23-летний бельгийский велогонщик проконтинентальной велокоманды Sport Vlaanderen – Baloise Рун Эррегодт (Rune Herregodts) одержал победу на этапе и надел майку лидера Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022. 1-й этап испанской велогонки категории 2.Pro, самый протяжённый из пяти этапов, завершился победой отрыва дня. После спуска с подъёма первой категории отрыв опережал пелотон на 15 минут. Пелотон постарался сократить отрыв на финальных 25 километрах и шансы на борьбу в общем зачёте были спасены, но победу на этапе разыграли семь гонщиков отрыва. Этап завершался финишем в подъём, на последних метрах Рун Эррегодт опередил на финише американского гонщика команды Human Powered Health Стивена Бассета. Первым из пелотона через 31 секунду после победителя этапа финишировал Алессандро Кови (UAE Team Emirates), атаковавший в подъём на последнем километре. Рун Эррегодт: «Этап был долгим, мы уехали ввосьмером, что было идеально. В начале слишком сильно не прикладывались, и пелотон позволил нам набрать хорошее преимущество. Я говорил ребятам ехать полегче, чтобы на последних ста километрах уже выдать по полной, потому что нас было восемь, и пелотону для погони за нами пришлось выставить вперёд много гонщиков. У нас была великолепная слаженность, никто не пропускал смен, только так можно уехать настолько далеко. Это очень важная победа для меня и команды. Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль – престижная гонка с сильными участниками. Великолепно, что от нашей команды нас в отрыве было двое, настоящие командные усилия. Я не планировал бороться здесь за генеральную классификацию, хочу просто наслаждаться этим моментом. Постараюсь удержать майку лидера как можно дольше, но наша гонка уже очень успешна, всё, что придёт потом, будет бонусом». Алессандро Кови: «Отрыв создал огромный просвет, ни одна команда не брала на себя контроль за гонкой. Мы не смогли их догнать, но на финальном подъёме я чувствовал, что нога хорошо идёт, это хороший знак для предстоящих этапов». Результаты 1 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

  Рун Эррегодт: «Этап был долгим, мы уехали ввосьмером, что было идеально. В начале слишком сильно не прикладывались, и пелотон позволил нам набрать хорошее преимущество. 

  Я говорил ребятам ехать полегче, чтобы на последних ста километрах уже выдать по полной, потому что нас было восемь, и пелотону для погони за нами пришлось выставить вперёд много гонщиков. У нас была великолепная слаженность, никто не пропускал смен, только так можно уехать настолько далеко. Это очень важная победа для меня и команды.

 

 Вуэльта Андалусия-Рута дель Соль – престижная  гонка с сильными участниками. Великолепно, что от нашей команды нас в отрыве было двое, настоящие командные усилия.

 

  Я не планировал бороться здесь за генеральную классификацию, хочу просто наслаждаться этим моментом. Постараюсь удержать майку лидера как можно дольше, но наша гонка уже очень успешна, всё, что придёт потом, будет бонусом».

 

  Алессандро Кови: «Отрыв создал огромный просвет, ни одна команда не брала на себя контроль за гонкой. Мы не смогли их догнать, но на финальном подъёме я чувствовал, что нога хорошо идёт, это хороший знак для предстоящих этапов».

 

 

Результаты 1 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Рун Эррегодт Rune Herregodts Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

16 - 20 февраля 2022

Volta ao Algarve em Bicicleta

16 - 20 февраля 2022

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

18 - 20 февраля 2022

Tour des Alpes Maritimes et du Var

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Mikael
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    Mikael-Фото

    Всё так, но нужно еще и учитывать график гонок. У не протуровских команд есть шанс покататься с сильными соперниками только весной и осенью. Малое количество пригласилок играет, которые распределяются только между своими и то не всем хватает (испанцам например). Так ЮСИ что надо что-то делать сейчас. Посмотрим как дальше будет, но 20 по рейтингу и 2 пригласилки на про туры это какая-то ерунда. В прошлом году итальянцам не хватало. Слёз-то было. Получается до мая себя нигде не покажешь, то и до октября тоже.
    Алпесины показали, то при этой системе можно регулярно брать первое место первом дивизионе. Надеюсь сейчас перетряхнут и сделают что-то более нормальное. Уже 3 года (может и больше, но очень давно) из других стран на гранд-туры никого не приглашают. Остальным с мая по октябрь тур Венгрии, Норвегии, Польши и Румынии.

    Альпесины и Эоло конечно вскрыли систему. Альпесины при всех приглашениях ожидаемо набирают больше всех очков, а эоло просто спонсируют итальянские гонки и все приглашения в кармане. Отлично просто. Устроителям из ЮСИ реально бы хоть за калькулятор сесть и понять, что тут нет конкуренции (обогнать Альпесинов в принципе невозможно при их хотя бы на троечку выступлениях). Делите тогда очки на соревноватьльные дни и рейтинг гонок. Это нет так сложно.

  • motte
    Волта Алгарве-2022. Этап 1 (1)
    motte-Фото

    Ремко развез так развез... Сколько злости у малыша-:) 

  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Никто не хочет раньше времени Х показать свои возможности.Желания болельщиков одно,планы участников другое.Пока впереди континентальные команды,участники которых азартнее и им пока до лампочки, какой соперник катит рядом с ними. Их похвальное стремление, быть впереди.

  • tds
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (6)
    tds-Фото
    Цитата: reforg34
    Один из самых сильных горняков. На Джиро будет одним из претендентов на горную майку и может спокойно забрать несколько королевских горных этапов.
    Вы серьёзно?
  • patar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    patar-Фото

    А я вот 3аметил, что в отрыве майки двух гонщиков Sport Vlaanderen - Baloise немного отличались. Это вообще ра3решается?

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    motte-Фото

    Отрыв то как наказал пелотон - :) Красавцы! 

  • SportSpirit
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    Народ в твиттере еще сильно возмущался, что Кастровьехо стал "человеком без гражданства".

     

    Когда глюканул принтер в офисе)) это вам не подлокотники на 3D печатать) 

  • SportSpirit
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    SportSpirit-Фото

    Из этого состава Инеос я поставлю на Хейтера: все та же разделка + проверенно хороший финиш в подобные горки. У Пидкока "базовое межсезонье", а Томас никогда не начинал сезон остро. 

  • Sezar
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    Sezar-Фото

    Да тут много у кого уже есть победа)

     

    В принципе понятно кто тут с такой разделкой, главный фаворит. Но, думаю, Мартинес, и, возможно, Пидкок с этим не совсем согласны.

  • Sezar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    Sezar-Фото

    Ага, и для меня тоже))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 февраля

Martin Svrcek (Quick Step Alpha Vinyl Team)

18 февраля

Jos van Emden (Jumbo - Visma)

Antonio Angulo Sampedro (Euskaltel - Euskadi)

Milan Vader (Jumbo - Visma)

Gage Hecht (Human Powered Health)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2022 (87)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)