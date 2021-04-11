VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Давид Годю – победитель 6 этапа Тура Страны Басков-2021

Давид Годю о 6-м этапе Тура Страны Басков-2021

 

 

  Финальный, 6-й этап Тура Страны Басков-2021 протяжённостью всего 112 км был самым сложным в гонке. Семь подъёмов, включая три первой категории, сделали этап максимально напряжённым и перекроили генеральную классификацию. Когда около 30 гонщиков через 15 км после старта сформировали лидирующую группу, а затем из неё атаковали несколько человек, разрывы оставались небольшими. На вершине четвёртого подъёма около 10 гонщиков лидировали с преимуществом около минуты над группой жёлтой майки.

 

  Решающим для гонки стал спуск с вершины Elosua-Gorla за 61 км до финиша, на котором атаковали гонщики команды Astana – Premier Tech. Примож Роглич (Jumbo-Visma), ставший победителем Тура Страны Басков-2021, ответил на это ускорение, как и 24-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (David Gaudu).

 

  Когда Примож Роглич ускорился при первом прохождении подъёма Аррате за 45 км до финиша, за ним усидел лишь Годю и Хью Карти (EF Education Nippo). Они продолжили уезжать от соперников и за 26 км до финиша их преимущество над группой Тадея Погачара (UAE Team Emirates) составляло минуту. К подножию финального подъёма в запасе у трио лидеров было 40 секунд. Давид Годю атаковал за 6 км до финиша, Хью Карти не смог ответить на ускорение. Примож Роглич добрал французского гонщика и они вместе доехали до финиша.  Роглич поздравил  Давида Годю с победой на этапе уже на финальном километре дистанции.

 

  Благодаря решающему отрыву Давид Годю, победитель двух этапов Вуэльты Испании прошлого года, не только пополнил свой список достижений победой на этапе Тура Страны Басков, но и вошёл в пятёрку сильнейших генеральной классификации.

 

 

Давид Годю – победитель 6 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Давид Годю – победитель 6 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Давид Годю – победитель 6 этапа Тура Страны Басков-2021

Давид Годю – победитель 6 этапа Тура Страны Басков-2021

 

  Давид Годю: «Безумный, невероятный день. Никогда раньше такого не переживал. На всём этапе я не нервничал и не терял уверенности. Особенно хочу запомнить, как я выиграл. Весь день главным было, как идут ноги, от старта до финиша. И я уезжаю с победой. Наверное, больше всего счастлив от того, как победил.

 

  Когда мы втроём уехали, я понял, что могу быть одним из победителей этапа.

 

 Роглич сказал мне не волноваться об этапе. Я знал, что если довезу его до финиша на последнем подъёме, он даст мне выиграть этап. Но мне надо было сначала уехать от Карти. Я атаковал, а когда увидел, что он выпал, выложился по полной. Я поехал так быстро, как только мог! Франк (Пино) кричал мне по радио, баски тоже кричали по обочинам дороги. Мои ноги даже перестали болеть! У меня мурашки пошли по телу, ощущения были умопомрачительными!

 

  Вся команда работала безупречно. Они верили в меня, я благодарю их за всё, что они сделали.

Тур Страны Басков даёт оптимальную подготовку к Арденнским классикам. Теперь мне остаётся лишь не терять концентрации. Надеюсь, буду на классиках в отличной форме!»

 

  Франк Пино (Franck Pineau ), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «На собрании команды мы чётко определили для себя, что гонка может решаться и на спусках, а не только на подъёмах. Как и всю неделю, надо было проходить вершины подъёмов на хорошей позиции. Мы были уверены, что кто-нибудь попытается там осложнить гонку.

 

  К счастью, Давид – отличный мастер спусков, но ему всё равно надо было находиться на правильной позиции. Роглич – чемпион, и он боролся за общий зачёт. Я сказал Давиду провести несколько смен, потому что мы могли надеяться на победу, и легче уезжать от двух гонщиков, чем от пятнадцати. Давид проехал идеально. Со стороны казалось, что ему легко. Мы хотели, чтобы он стильно отфинишировал.

 

  Мы сказали ему, что у него получится. Он ехал как чемпион. Думаю, он мог бы сбросить и Роглича, если бы пришлось. Он был невероятно силён, и не сделал ни одной ошибки. Я горжусь им и всей командой. Мы не должны забывать, что за победой стоит работа всех его товарищей по команде. Мы работали на него всю неделю, чтобы он смог сыграть свою роль на этом последнем этапе. Все силы, которые он сберёг в прошлые дни, смог использовать сегодня».

 

Результаты 6 этапа Тура Страны Басков-2021

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Давид Годю David Gaudu Groupama-FDJ Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

11 - 18 апреля 2021

Presidential Cycling Tour of Turkey

14 - 18 апреля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

14 апреля 2021

De Brabantse Pijl

18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • Sezar
    Тадей Погачар – призёр Тура Ст ... (2)
    Sezar-Фото

    Цена одной тактической ошибки. Два ушата холодной воды за одну гонку -это много. Время работы над ошибками пришло.

  • Sezar
    Тур Страны Басков-2021. Этап 6 (23)
    Sezar-Фото

    Мдаа, вот это был этап.. Юмбо два дня назад своими руками дала Эмиратам все козыри в руки, а они этого так и не поняли. Вместо сидения на загривке у Роглича и поддержки всей остальной командой Макналти, Погачар зачем-то пытался вытянуть американца, который уже очевидно не догонял. При этом какое-то время тянул Макналти в одиночку, потому что Хирши зачем-то поехал в отрыв.. по итогу Тадей попал в группу, где кроме Адама никто работать не хотел. 

    Это была цена всего одной тактической ошибки. Прежде чем пытаться выиграть Тур, Погачару надо разобраться с "гениями" из технички..

    И, напротив, Роглич сел именно в тот поезд, который привез его к победе. Вообще он очень сильно вырос тактически за последние годы.

    Вингегорд отлично проехал. Вообще непонятно и интересно какой у него потенциал.

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2021. Этап 6 (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Ну а МакНалти...ничего плохого о нём не буду говорить, но руку на сердце - свой экзамен он сегодня не сдал

    Макналти прекрасный раздельшик, который хорошо держится в горах, но не более того. Именно поэтому Роглич предпочел следить за Погачаром, а не гоняться за Макналти, который на тяжелых подъемах выпадет сам с вероятностью 99%. Что собственно и произошло. А Примож сберег силы, которые ему пригодились на последнем этапе.

    Обратите внимание на Адама Йейтса, который нигде не надрывался, но на 4-е место в генерале тихой сапой заехал. Он оценил ситуацию, несколько раз выходил вперед чтобы скинуть уставшего Бильбао. Когда Погачар атаковал, он спокойно добрал эту группу. Видно было, что ехал с запасом, не на максимуме. Что мог, то взял. Где не мог, там не дергался.

    Топовые гонщики прекрасно знают друг друга, кто на что способен. С молодыми гонщиками, которые еще не успели засветиться на элитном уровне, могут разок-другой ошибиться, но не более. Это тот опыт и те знания, которым многие зрители не придают значания...

  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар – призёр Тура Ст ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    мальчик по ходу крылами слегка перемахал. все у него вокруг виноваты

  • cmap_nep
    1-й этап Тура Турции-2021 отме ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Апрель на дворе, обратите внимание...
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2021. Этап 6 (23)
    BlAr-Фото
    А я и СК критикую за суть, а не за форму.
  • BlAr
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (1)
    BlAr-Фото

    Гриша решил под шумок оправдать свой косяк! Пусть радуется, что у него в команде отличные гонщики, которые вопреки его дурацким идеям заняли два первых места!

  • Pilot_by
    Роман Сикар вынужден завершить ... (5)
    Pilot_by-Фото
    Здоровья Сикару и найти свое место в спорте дальше!
  • VeloVelo
    Роман Сикар вынужден завершить ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Здоровья Сикару! И чтоб у него все в жизни сложилось Хорошо.

  • VeloVelo
    Роман Сикар вынужден завершить ... (5)
    VeloVelo-Фото

    ...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 апреля

Bruno Armirail (Groupama - FDJ)

Marton Dina (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2021 (48)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)