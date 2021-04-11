Давид Годю – победитель 6 этапа Тура Страны Басков-2021

Давид Годю о 6-м этапе Тура Страны Басков-2021

Финальный, 6-й этап Тура Страны Басков-2021 протяжённостью всего 112 км был самым сложным в гонке. Семь подъёмов, включая три первой категории, сделали этап максимально напряжённым и перекроили генеральную классификацию. Когда около 30 гонщиков через 15 км после старта сформировали лидирующую группу, а затем из неё атаковали несколько человек, разрывы оставались небольшими. На вершине четвёртого подъёма около 10 гонщиков лидировали с преимуществом около минуты над группой жёлтой майки.

Решающим для гонки стал спуск с вершины Elosua-Gorla за 61 км до финиша, на котором атаковали гонщики команды Astana – Premier Tech. Примож Роглич (Jumbo-Visma), ставший победителем Тура Страны Басков-2021, ответил на это ускорение, как и 24-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (David Gaudu).

Когда Примож Роглич ускорился при первом прохождении подъёма Аррате за 45 км до финиша, за ним усидел лишь Годю и Хью Карти (EF Education Nippo). Они продолжили уезжать от соперников и за 26 км до финиша их преимущество над группой Тадея Погачара (UAE Team Emirates) составляло минуту. К подножию финального подъёма в запасе у трио лидеров было 40 секунд. Давид Годю атаковал за 6 км до финиша, Хью Карти не смог ответить на ускорение. Примож Роглич добрал французского гонщика и они вместе доехали до финиша. Роглич поздравил Давида Годю с победой на этапе уже на финальном километре дистанции.

Благодаря решающему отрыву Давид Годю, победитель двух этапов Вуэльты Испании прошлого года, не только пополнил свой список достижений победой на этапе Тура Страны Басков, но и вошёл в пятёрку сильнейших генеральной классификации.

Давид Годю: «Безумный, невероятный день. Никогда раньше такого не переживал. На всём этапе я не нервничал и не терял уверенности. Особенно хочу запомнить, как я выиграл. Весь день главным было, как идут ноги, от старта до финиша. И я уезжаю с победой. Наверное, больше всего счастлив от того, как победил.

Когда мы втроём уехали, я понял, что могу быть одним из победителей этапа.

Роглич сказал мне не волноваться об этапе. Я знал, что если довезу его до финиша на последнем подъёме, он даст мне выиграть этап. Но мне надо было сначала уехать от Карти. Я атаковал, а когда увидел, что он выпал, выложился по полной. Я поехал так быстро, как только мог! Франк (Пино) кричал мне по радио, баски тоже кричали по обочинам дороги. Мои ноги даже перестали болеть! У меня мурашки пошли по телу, ощущения были умопомрачительными!

Вся команда работала безупречно. Они верили в меня, я благодарю их за всё, что они сделали.

Тур Страны Басков даёт оптимальную подготовку к Арденнским классикам. Теперь мне остаётся лишь не терять концентрации. Надеюсь, буду на классиках в отличной форме!»

Франк Пино (Franck Pineau ), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «На собрании команды мы чётко определили для себя, что гонка может решаться и на спусках, а не только на подъёмах. Как и всю неделю, надо было проходить вершины подъёмов на хорошей позиции. Мы были уверены, что кто-нибудь попытается там осложнить гонку.

К счастью, Давид – отличный мастер спусков, но ему всё равно надо было находиться на правильной позиции. Роглич – чемпион, и он боролся за общий зачёт. Я сказал Давиду провести несколько смен, потому что мы могли надеяться на победу, и легче уезжать от двух гонщиков, чем от пятнадцати. Давид проехал идеально. Со стороны казалось, что ему легко. Мы хотели, чтобы он стильно отфинишировал.

Мы сказали ему, что у него получится. Он ехал как чемпион. Думаю, он мог бы сбросить и Роглича, если бы пришлось. Он был невероятно силён, и не сделал ни одной ошибки. Я горжусь им и всей командой. Мы не должны забывать, что за победой стоит работа всех его товарищей по команде. Мы работали на него всю неделю, чтобы он смог сыграть свою роль на этом последнем этапе. Все силы, которые он сберёг в прошлые дни, смог использовать сегодня».