Серхио Игита нарушил правила, выступив на велосипеде другой команды

Серхио Игита появился на велосипеде команды Bora-hansgrohe на публичном мероприятии во время действующего контракта с командой EF Education Nippo

Велокоманда EF Education Nippo уведомила колумбийского велогонщика Серхио Игиту (Sergio Higuita) о немедленно прекращении контракта, который должен был закончиться в конце декабря 2021 года.

24-летний колумбиец выступал в американской команде 3 сезона, но с 2022 года будет выступать в команде Bora-hansgrohe. По правилам гонщик обязан тренироваться и появляться на публичных мероприятиях только на велосипеде команды, с которой есть действующий контракт.

Гонщики EF Education Nippo выступают на велосипедах Cannondale, но в команде Bora-hansgrohe Серхио Игита будет выступать на велосипеде Specialized, который уже получил от своей новой команды, чтобы к нему привыкнуть.

Велогонщику разрешается выезжать на других велосипедах, не показывая бренда, после завершения последней гонки Мирового тура. И тренировки Серхио Игиты на Specialized прошли бы незамеченными, если бы он не принимал на этом велосипеде участие в спортивном мероприятии «Giro de Rigo», организуемом его бывшим товарищем по команде и соотечественником Ригоберто Ураном.

Представитель EF Education Nippo объяснил в интервью Cyclingnews действия команды:

«Мы понимаем, что Серхио нужно время, чтобы привыкнуть к новому оборудованию, потому что в следующем сезоне он отправляется в новую команду. Гонщики регулярно просят разрешение на использование нового оборудования в тренировочных лагерях команды или там, где нет публики, что команда регулярно разрешает. Кроме того, по соглашению с Ассоциацией профессиональных велогонщиков действующий спортсмен может выезжать, закрыв бренд, выезжать на велосипеде новой команды после окончания финальной велогонки Мирового тура.

Однако, случай с Серхио другой. Он принял участие в мероприятии «Giro de Rigo» на велосипеде другой команды, что является неуважением к партнёрам, поддерживающим его на данный момент. В результате команда отправила ему уведомление о немедленном прекращении контракта. Мы надеемся мирно решить с Серхио этот вопрос».