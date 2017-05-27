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Серхио Игита нарушил правила, выступив на велосипеде другой команды

Серхио Игита появился на велосипеде команды Bora-hansgrohe на публичном мероприятии во время действующего контракта с командой EF Education Nippo

 

  Велокоманда EF Education Nippo  уведомила колумбийского велогонщика Серхио Игиту (Sergio Higuita) о немедленно прекращении контракта, который должен был закончиться в конце декабря 2021 года.

 

Серхио Игита нарушил правила, выступив на велосипеде другой команды

 

  24-летний колумбиец выступал в американской команде 3 сезона, но с 2022 года будет выступать в команде Bora-hansgrohe. По правилам гонщик обязан тренироваться и появляться на публичных мероприятиях только на велосипеде команды, с которой есть действующий контракт.

  Гонщики EF Education Nippo выступают на велосипедах Cannondale, но в команде Bora-hansgrohe Серхио Игита будет выступать на велосипеде Specialized, который уже получил от своей новой команды, чтобы к нему привыкнуть.

   Велогонщику разрешается выезжать на других велосипедах, не показывая бренда, после завершения последней гонки Мирового тура. И тренировки Серхио Игиты на Specialized прошли бы незамеченными, если бы он не принимал на этом велосипеде участие в спортивном мероприятии «Giro de Rigo», организуемом его бывшим товарищем по команде и соотечественником Ригоберто Ураном.

 

  Представитель EF Education Nippo объяснил в интервью Cyclingnews действия команды:

  «Мы понимаем, что Серхио нужно время, чтобы привыкнуть к новому оборудованию, потому что в следующем сезоне он отправляется в новую команду. Гонщики регулярно просят разрешение на использование нового оборудования в тренировочных лагерях команды или там, где нет публики, что команда регулярно разрешает. Кроме того, по соглашению с Ассоциацией профессиональных велогонщиков действующий спортсмен может выезжать, закрыв бренд, выезжать на велосипеде новой команды после окончания финальной велогонки  Мирового тура.

  Однако, случай с Серхио другой. Он принял участие в мероприятии «Giro de Rigo» на велосипеде другой команды, что является неуважением к партнёрам, поддерживающим его на данный момент. В результате команда отправила ему уведомление о немедленном прекращении контракта. Мы надеемся мирно решить с Серхио этот вопрос».

 

 

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Теги к статье: Серхио Игита Sergio Higuita EF Education Nippo Bora - hansgrohe

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:54 | Регистрация: 30.06.2017

    Заклеил бы скотчем лейбл и все дела.

    Вся жизнь это гонка.

  2. M-07

    Сегодня, 15:03 | Регистрация: 27.05.2017

    Думаю не такая великая потеря для него, по сути только зарплата за два месяца (о штрафе или неустойке не писали).

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Комментарии

  • SportSpirit
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Достоевщина какая-то или стивенкинговщина, кому что ближе) 

     

    Я посмотрела ролик. С детства много философствований, мечт, которые нужно сбыть, и звезд, которые нужно достать. Дневники с фотками и записями красной пастой. 

     

    Хорошо, что устоял на земле, благодаря поддержке близких людей. История спорта знает много примеров, когда потеряв себя в спорте или по завершении карьеры, люди уходят во все тяжкие и иногда не возвращаются. 

  • M-07
    Серхио Игита нарушил правила, ... (2)
    M-07-Фото

    Думаю не такая великая потеря для него, по сути только зарплата за два месяца (о штрафе или неустойке не писали).

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (8)
    Earl57-Фото

    Объявили 6 холмистых и среднегорных этапов.

    Итого получается 7 спринтерских этапов, 6 среднегорных, 6 горных и 2 разделки - хороший сбалансированный маршрут. Маршрут идет с юга на север, и на западе Италии побывают, и на восточном побережье. Заедут и в Словению.

  • SportSpirit
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А Роглич пусть едет свою вуэльту четвертый раз. А то при виде грозного Погачара он резко сливается.

     

    Чем меньше TDF едет по дорогам Франции, тем больше у Роглича шансов) 

  • SportSpirit
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (4)
    SportSpirit-Фото

    А я симпатизирую Вингегору собственно с Тура Польши - 2019, так что было вдвойне приятно видеть его подиум сначала на Басках, а потом и на Туре. Причем подиум - по езде (ноги + голова).

    Генеральщик должен быть в первую очередь процессником, с выключенным внутренним диалогом, не говоря уже про диалоги с желтой прессой)

    Ну и вишенка на датском кетоновом торте - это сильная разделка на любой рельеф!

  • Astanaforever
    Серхио Игита нарушил правила, ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Заклеил бы скотчем лейбл и все дела.
  • AlpenFlow
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (4)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: uran
    Есть как отрубить рекламу? Невозможно читать, после каждого абзаца.
    На айфоне в эплсторе купил Годовое отключение рекламы за 269?/год и в браузере Сафари при переключении в вид «Для чтения»никакой рекламы. В обычном виде рекламу видно, но только в начале статьи.

    Цитата: AlpenFlow
    Цитата: uran
    Есть как отрубить рекламу? Невозможно читать, после каждого абзаца.
    На айфоне в эплсторе купил Годовое отключение рекламы за 269?/год и в браузере Сафари при переключении в вид «Для чтения»никакой рекламы. В обычном виде рекламу видно, но только в начале статьи.
    Можно, конечно и в DuckDuckGo читать без рекламы, но вида Для чтения в браузере этом то же нет.
  • uran
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (4)
    uran-Фото
    Есть как отрубить рекламу? Невозможно читать, после каждого абзаца.
  • Адриен
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (4)
    Адриен-Фото

    Это называется - беситься от жира. То есть - считать проблемами то, что таковыми совершенно не являются , и "демоны" только в голове. Люди то были совершенно правы, когда говорили -  У тебя всё отлично, есть всё, что надо, хороший дом, семья. Здоровье конечно. ВОТ ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! Так это цени !.. 

  • Astanaforever
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Супер перспективный гонщик. На тур вот его надо капитаном. Однозначно. А Роглич пусть едет свою вуэльту четвертый раз. А то при виде грозного Погачара он резко сливается.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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