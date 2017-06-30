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Винченцо Нибали отложил дебют на Париж-Рубэ ради подготовки к Джиро д’Италия-2022

Винченцо Нибали: "Возможно, проеду Париж-Рубэ в 2023 году"

 

 

   Велокоманда Astana Qazaqstan сообщила, что Винченцо Нибали пропустит велогонку Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль - 2022 из-за бессимптомного Covid-19.

  Перед стартом сезона планы 37-летнего итальянского велогонщики относительно программы гонок поменялись.  Вернувшись в казахстанскую велокоманду, Винченцо Нибали планировал в свой 18-й сезон в профессионалах  проехать классику Париж-Рубэ, единственный из пяти Монументов велоспорта, на котором не стартовал ни разу в карьере.

  Однако после обсуждений с командой и тщательном планировании сезона Винченцо Нибали решил не стартовать на Париж-Рубэ, так как в противном случае ему пришлось бы отказаться от апрельского тренировочного лагеря на высоте,  который важен для подготовки к Джиро д’Италия-2022.

 

 

Винченцо Нибали отложил дебют на Париж-Рубэ ради подготовки к Джиро д’Италия-2022

 

Photo @GettySport/ Astana Qazaqstan Team

 

Об изменениях в планах и перспективе остаться в пелотоне и в 2023 году Винченцо Нибали рассказал в недавнем интервью Cyclingnews.

 

  Винченцо Нибали: «Я очень счастлив, что моя первая гонка (Вуэльта Валенсии-2022) прошла довольно хорошо. Провёл немного безумную атаку, чтобы проверить ногу на первой гонке сезона и получить удовольствие. Мы просто поехали посмотреть, что получится.

  Я не боролся за генеральную  классификацию, поэтому предпочёл приложить максимум усилий, а не просто финишировать в пелотоне. Получилась хорошая тренировка, потому что мы проехали 90 км на скорости выше 47 км/ч. Не могу вспомнить, когда в последний раз так ехал.

 

 У меня есть несколько важных целей, к которым должен подготовиться. Некоторые гонщики уже в форме, выглядят усушенными после тренировок на высоте и интенсивной работы. Я же работаю над тем, чтобы форма держалась дольше, и надеюсь, что пик удержится позднее в сезоне.

 

  Выступление в гонках и хорошие результаты – итог процесса. Думаю, важно не терять фокус, закладывать базу для сезона, чтобы потом ни о чём не пришлось жалеть.

  Не говорю, что хочу выиграть эту или ту гонку, финишировать на том подиуме. Эти цели на данный момент, наверное, за пределами досягаемости и вне моего контроля, но я собираюсь упорно работать, а там посмотрим, что получится. Я настроен оптимистично, полно энтузиазма.

 

  Мы долго обсуждали с руководством команды  Astana Qazaqstan мой календарь гонок. Идея проехать все пять Монументов очень крутая. Однако, после детальной оценки мы поняли, что это невозможно, если я хочу проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс.

  Мне бы пришлось прервать или даже пропустить работу с товарищами по команде в тренировочном лагере на высоте, может, даже отказаться от участия в Льеж-Бастонь-Льеж. Это бы перевернуло с ног на голову всю подготовку к Джиро, так что просто не стоит стартовать на Париж-Рубэ. Мы решили сфокусироваться на моих сильных сторонах, чтобы я поехал на Джиро, а, возможно, и на Тур де Франс-2022. Мы решили это вместе, я принял на себя обязательства и всё, что они влекут за собой.

 

  Всегда  хотел хорошо выступать на Джиро. В этом году Джиро д’Италия проедет по Сицилии, один из этапов даже финиширует рядом с моим  родным городом Мессиной. Всё это вызывает сильные эмоции. Насколько они сильные, я осознал, когда выиграл Джиро Сицилии в прошлом году.

 

  Да, я подписал с командой Astana Qazaqstan контракт на год, но не хочу сказать, что собираюсь уйти из спорта в конце года. Может быть  так, а может, и нет.

  Буду честным, я ещё даже не думал, чем займусь после завершения карьеры велогонщика. Я сконцентрирован на настоящем, на  своих гонках, тренировках, на том, чтобы наслаждаться всем этим. Не могу утверждать, что в следующем году не буду выступать в гонках, так что, возможно, проеду Париж-Рубэ и другие Монументы в 2023.

  Если скажу жене, что хочу продолжать гоняться, она, наверное, убьёт меня. В следующие несколько месяцев хочу решить, и, возможно, убедить её…»

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Astana Qazaqstan

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Ах эти жены, разрушители мечтаний. ?

    Вся жизнь это гонка.

  2. reforg34

    Сегодня, 17:42 | Регистрация: 19.04.2019

    Видно, Нибали серьезно настраивается на Джиро Ди Италия. Но честно говоря вряд ли сможет забрать генеральную классификацию, если там будут Томас, Кинтана и Ланда. А так, может споконо занять 4-5 место, или забрать 3-4 этапа. 

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Комментарии

  • velodoctor
    Тур Омана-2022. Этап 6 (4)
    velodoctor-Фото

    Забавно,что ребята из сборной омана почти на круг отстали или даже отстали, они свою собственную гонку ехали группой.  Ричезе дисквалифицировали, но победу Кэву и зеленую майку это не даст, Марк невероятно свежо смотрелся, даже упав вчера. 

  • nightbuster33
    Тур Омана-2022. Этап 6 (4)
    nightbuster33-Фото

    Это уже в прошлом.Завтра начинаются 2-е гонки:Вуэлта Андалузии и после большого перерыва Вуэлта Алгарвии.Интересные составы,особенно после исключения из предварительного списка на Андалузию В.Нибали,преследующая две цели:планомерная подготовка к Джире и, на радость  почитателей Астаны,возможность победы на отдельных этапах.Надеюсь,что это так и будет(в сумме 10 этапов).Самое интересное другое,кто из оставшихся 15 членов команды будет заявлен на Тур UAE

  • reforg34
    Винченцо Нибали отложил дебют ... (2)
    reforg34-Фото

    Видно, Нибали серьезно настраивается на Джиро Ди Италия. Но честно говоря вряд ли сможет забрать генеральную классификацию, если там будут Томас, Кинтана и Ланда. А так, может споконо занять 4-5 место, или забрать 3-4 этапа. 

  • Astanaforever
    Винченцо Нибали отложил дебют ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ах эти жены, разрушители мечтаний. ?
  • Ернат
    Алексей Луценко одерживает сол ... (7)
    Ернат-Фото

    Отличная победа, есть задел 

  • levonardo
    Тур Омана-2022. Этап 6 (4)
    levonardo-Фото
    Не кормом единым.
  • velodoctor
    Тур Омана-2022. Этап 6 (4)
    velodoctor-Фото

    Кэва заперли, британец очень раздосадован был.

  • Earl57
    Приглашения на Тур Фландрии-20 ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    А на Джиро еще будут приглашения? Я смотрю там Аркеа и Комета уже есть, но должны же быть еще команды.

    Аркеа отказались от участия в Джиро, поедут только Тур и Вуэльту. И теперь есть две вакансии. Либо Саган с Тотал Энерджи + 1 итальянская команда, либо две итальянские - Андрони и Бардиани. Так что особого выбора там и нет.

  • velodoctor
    Алексей Луценко одерживает сол ... (7)
    velodoctor-Фото
    Да, тоже хотелось бы его на Страде Бьянке увидеть. Возможно, они выбрали ПН, потому что Алексей рядом живёт в Монако и база Астаны в Ницце, дороги можно сказать домашние.
  • Серафим
    Clasica de Almeria-2022. Резул ... (7)
    Серафим-Фото
    Слово "комментатор" не очень подходит для характеристики Игоря Модина. Но вот его любимое слово "стрёмно" как раз подходит.
    Игорь, занимайся своим кубком имени себя, продолжай популяризировать МТБ, это нужнее. Ну не надо комментировать, ну не твоё это.

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