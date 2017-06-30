Винченцо Нибали отложил дебют на Париж-Рубэ ради подготовки к Джиро д’Италия-2022

Винченцо Нибали: "Возможно, проеду Париж-Рубэ в 2023 году"

Велокоманда Astana Qazaqstan сообщила, что Винченцо Нибали пропустит велогонку Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль - 2022 из-за бессимптомного Covid-19.

Перед стартом сезона планы 37-летнего итальянского велогонщики относительно программы гонок поменялись. Вернувшись в казахстанскую велокоманду, Винченцо Нибали планировал в свой 18-й сезон в профессионалах проехать классику Париж-Рубэ, единственный из пяти Монументов велоспорта, на котором не стартовал ни разу в карьере.

Однако после обсуждений с командой и тщательном планировании сезона Винченцо Нибали решил не стартовать на Париж-Рубэ, так как в противном случае ему пришлось бы отказаться от апрельского тренировочного лагеря на высоте, который важен для подготовки к Джиро д’Италия-2022.

Photo @GettySport/ Astana Qazaqstan Team

Об изменениях в планах и перспективе остаться в пелотоне и в 2023 году Винченцо Нибали рассказал в недавнем интервью Cyclingnews.

Винченцо Нибали: «Я очень счастлив, что моя первая гонка (Вуэльта Валенсии-2022) прошла довольно хорошо. Провёл немного безумную атаку, чтобы проверить ногу на первой гонке сезона и получить удовольствие. Мы просто поехали посмотреть, что получится.

Я не боролся за генеральную классификацию, поэтому предпочёл приложить максимум усилий, а не просто финишировать в пелотоне. Получилась хорошая тренировка, потому что мы проехали 90 км на скорости выше 47 км/ч. Не могу вспомнить, когда в последний раз так ехал.

У меня есть несколько важных целей, к которым должен подготовиться. Некоторые гонщики уже в форме, выглядят усушенными после тренировок на высоте и интенсивной работы. Я же работаю над тем, чтобы форма держалась дольше, и надеюсь, что пик удержится позднее в сезоне.

Выступление в гонках и хорошие результаты – итог процесса. Думаю, важно не терять фокус, закладывать базу для сезона, чтобы потом ни о чём не пришлось жалеть.

Не говорю, что хочу выиграть эту или ту гонку, финишировать на том подиуме. Эти цели на данный момент, наверное, за пределами досягаемости и вне моего контроля, но я собираюсь упорно работать, а там посмотрим, что получится. Я настроен оптимистично, полно энтузиазма.

Мы долго обсуждали с руководством команды Astana Qazaqstan мой календарь гонок. Идея проехать все пять Монументов очень крутая. Однако, после детальной оценки мы поняли, что это невозможно, если я хочу проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс.

Мне бы пришлось прервать или даже пропустить работу с товарищами по команде в тренировочном лагере на высоте, может, даже отказаться от участия в Льеж-Бастонь-Льеж. Это бы перевернуло с ног на голову всю подготовку к Джиро, так что просто не стоит стартовать на Париж-Рубэ. Мы решили сфокусироваться на моих сильных сторонах, чтобы я поехал на Джиро, а, возможно, и на Тур де Франс-2022. Мы решили это вместе, я принял на себя обязательства и всё, что они влекут за собой.

Всегда хотел хорошо выступать на Джиро. В этом году Джиро д’Италия проедет по Сицилии, один из этапов даже финиширует рядом с моим родным городом Мессиной. Всё это вызывает сильные эмоции. Насколько они сильные, я осознал, когда выиграл Джиро Сицилии в прошлом году.

Да, я подписал с командой Astana Qazaqstan контракт на год, но не хочу сказать, что собираюсь уйти из спорта в конце года. Может быть так, а может, и нет.

Буду честным, я ещё даже не думал, чем займусь после завершения карьеры велогонщика. Я сконцентрирован на настоящем, на своих гонках, тренировках, на том, чтобы наслаждаться всем этим. Не могу утверждать, что в следующем году не буду выступать в гонках, так что, возможно, проеду Париж-Рубэ и другие Монументы в 2023.

Если скажу жене, что хочу продолжать гоняться, она, наверное, убьёт меня. В следующие несколько месяцев хочу решить, и, возможно, убедить её…»