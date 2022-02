Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. Результаты Категория:

Вчера, 19:23 Paterna – Valencia, 92 км 1 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step AlphaVinyl 1:55:49 2 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 3 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 4 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB 5 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces WB 6 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 7 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 8 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 9 Fernando Barceló Aragon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 10 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step AlphaVinyl 11 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels-KTM 12 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 13 Marc Brustenga Masague (Spa) Trek-Segafredo 14 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 15 Alex Jaime Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 16 Pier Andre Cote (Can) Human Powered Health 17 Markus Hoelgaard (Nor) Trek-Segafredo 18 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 19 Axel Laurance (Fra) B&B Hotels-KTM 20 Marco Canola (Ita) Gazprom-Rusvelo 21 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 22 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 23 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 24 Bram Welten (Ned) Groupama-FDJ 25 Giovanni Carboni (Ita) Gazprom-Rusvelo 26 Andrea Piccolo (Ita) Gazprom-Rusvelo 27 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe 28 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation 29 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 30 Antonio Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 31 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 32 Jonas Koch (Ger) Bora-Hansgrohe 33 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 34 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 35 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 36 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 37 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 38 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 39 Xabier Azparren (Spa) Euskaltel-Euskadi 40 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 41 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 42 Iñigo Elosegui Momeñe (Spa) Movistar Team 43 Eduard Prades Reverter (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 44 Nans Peters (Fra) AG2R Citroen Team 45 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step AlphaVinyl 46 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious 47 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 48 David de la Cruz (Spa) Astana Qazaqstan Team 49 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 50 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 51 Marc Soler (Spa) UAE Team Emirates 52 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels-KTM 53 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 54 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 55 Enzo Paleni (Fra) Groupama-FDJ 56 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 57 Asbjørn Hellemose (Den) Trek-Segafredo 58 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 59 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 60 Jakob Fuglsang (Den) Israel Start-Up Nation 61 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 62 Adrien Lagree (Fra) B&B Hotels-KTM 63 Luis Leon Sanchez (Spa) Bahrain Victorious 64 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 65 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 66 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step AlphaVinyl 67 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Gazprom-Rusvelo 68 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 69 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 70 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 71 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 72 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces WB 73 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB 74 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 75 Nicola Conci (Ita) Gazprom-Rusvelo 76 Ben Hermans (Bel) Israel Start-Up Nation 77 Michael Schär (Swi) AG2R Citroen Team 78 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 79 Chad Haga (Usa) Human Powered Health 80 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 81 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Equipo Kern Pharma 82 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 83 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Euskaltel-Euskadi 84 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 85 Ivan Cobo Cayon (Spa) Equipo Kern Pharma 86 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Equipo Kern Pharma 87 Antwan Tolhoek (Ned) Trek-Segafredo 88 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroen Team 89 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 90 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 91 Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Burgos-BH 92 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 93 Sergio Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 94 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 95 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB 96 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi 97 Valentin Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team 98 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 99 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 100 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 101 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-KTM 102 Adrien Petit (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 103 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 0:00:26 104 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 105 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB 106 Barnabás Peák (Hun) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 107 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 108 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 109 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB 110 Josef Cerny (Cze) Quick-Step AlphaVinyl 0:00:45 111 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 112 Ben King (Usa) Human Powered Health 0:01:07 113 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 0:01:28 114 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 115 Dimitri Claeys (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 116 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:01:42 117 Mattia Cattaneo (Ita) Quick-Step AlphaVinyl 0:02:18 DNF Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ DNF Omar Fraile Matarranz (Spa) Ineos Grenadiers DNF Jordi Warlop (Bel) B&B Hotels-KTM Итоговая генеральная классификация: 1 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe 18:56:45 2 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step AlphaVinyl 0:00:32 3 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 0:00:36 4 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:00:50 5 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:01:02 6 Jakob Fuglsang (Den) Israel Start-Up Nation 0:01:05 7 Luis Leon Sanchez (Spa) Bahrain Victorious 0:01:14 8 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:02:00 9 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 0:02:05 10 David de la Cruz (Spa) Astana Qazaqstan Team 0:02:28 11 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:02:54 12 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 13 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious 0:02:55 14 Antwan Tolhoek (Ned) Trek-Segafredo 0:03:03 15 Ben Hermans (Bel) Israel Start-Up Nation 0:03:10 16 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:03:12 17 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 0:03:50 18 Marc Soler (Spa) UAE Team Emirates 0:04:02 19 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 0:04:28 20 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 0:04:51 21 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Gazprom-Rusvelo 22 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:58 23 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels-KTM 0:05:07 24 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 0:05:26 25 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:35 26 Giovanni Carboni (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:05:54 27 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:06:48 28 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 0:06:51 29 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 0:07:21 30 Markus Hoelgaard (Nor) Trek-Segafredo 0:07:33 31 Michael Schär (Swi) AG2R Citroen Team 32 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 0:07:37 33 Fernando Barceló Aragon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:17 34 Axel Laurance (Fra) B&B Hotels-KTM 0:08:49 35 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:09:44 36 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 0:10:14 37 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:10:24 38 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:10:28 39 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:10:57 40 Asbjørn Hellemose (Den) Trek-Segafredo 0:11:00 41 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 0:11:25 42 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:11:44 43 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation 0:12:28 44 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:12:41 45 Antonio Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:14:57 46 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 0:17:04 47 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:18:06 48 Nicola Conci (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:18:15 49 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces WB 50 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 0:19:27 51 Nans Peters (Fra) AG2R Citroen Team 0:19:28 52 Valentin Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team 0:20:01 53 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 0:20:58 54 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:21:51 55 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:22:46 56 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 0:23:04 57 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 0:23:10 58 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 0:23:48 59 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 0:24:28 60 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB 0:24:48 61 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-KTM 0:24:53 62 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:25:15 63 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:25:16 64 Mattia Cattaneo (Ita) Quick-Step AlphaVinyl 0:26:50 65 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB 0:27:31 66 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 67 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:27:42 68 Chad Haga (Usa) Human Powered Health 0:28:01 69 Eduard Prades Reverter (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:28:04 70 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 0:28:08 71 Sergio Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:29:30 72 Jonas Koch (Ger) Bora-Hansgrohe 0:30:05 73 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 0:30:18 74 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step AlphaVinyl 0:30:23 75 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:31:21 76 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB 0:32:22 77 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:32:32 78 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:32:54 79 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 0:32:59 80 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:33:11 81 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step AlphaVinyl 0:33:16 82 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:33:28 83 Alex Jaime Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:33:47 84 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroen Team 0:33:48 85 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step AlphaVinyl 0:34:10 86 Ivan Cobo Cayon (Spa) Equipo Kern Pharma 0:34:12 87 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:34:13 88 Barnabás Peák (Hun) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:35:06 89 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:35:19 90 Iñigo Elosegui Momeñe (Spa) Movistar Team 0:35:21 91 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels-KTM 0:35:25 92 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 0:35:58 93 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 0:36:06 94 Andrea Piccolo (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:36:25 95 Marco Canola (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:36:39 96 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 0:36:41 97 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 0:36:44 98 Adrien Petit (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:36:48 99 Dimitri Claeys (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:37:17 100 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 0:37:35 101 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi 102 Pier Andre Cote (Can) Human Powered Health 0:38:04 103 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB 0:39:20 104 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces WB 0:39:21 105 Enzo Paleni (Fra) Groupama-FDJ 0:39:45 106 Ben King (Usa) Human Powered Health 0:40:00 107 Bram Welten (Ned) Groupama-FDJ 0:40:15 108 Adrien Lagree (Fra) B&B Hotels-KTM 0:40:20 109 Marc Brustenga Masague (Spa) Trek-Segafredo 0:40:39 110 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Equipo Kern Pharma 0:42:59 111 Xabier Azparren (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:44:45 112 Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Burgos-BH 0:45:14 113 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB 0:45:46 114 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 0:47:03 115 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:47:08 116 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 0:47:14 117 Josef Cerny (Cze) Quick-Step AlphaVinyl 0:49:29 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка



