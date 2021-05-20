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Винченцо Нибали: "Не хочу прожить сезон 2022 года под давлением, заранее рассказав о целях"

Винченцо Нибали о планах на сезон 2022 года в велокоманде Astana Qazaqstan

 

 

  Винченцо Нибали в 2022 году вновь наденет форму казахстанской велокомнады Astana, с которой выиграл Тур де Франс-2014 и два выпуска Джиро д’Италия (в 2013 и 2016 году). На встрече с журналистами во время тренировочного лагеря команды Astana Qazaqstan 37-летний итальянский гонщик подчеркнул, что не хочет озвучивать цели на предстоящий сезон, а единственной подтверждённой гонкой календаря является первая гонка его сезона - Vuelta a la Comunitat Valenciana, которая  пройдёт со 2 по 6 февраля 2022 года.  

 

Винченцо Нибали: "Не хочу прожить сезон 2022 года под давлением, заранее рассказав о целях"

Photo credit: @Gettysport

 

  Винченцо Нибали: «Возвращение в команду Astana сейчас совсем не похоже на то, когда много лет назад пришёл сюда впервые. Тогда для меня всё было новым. Теперь не так, но на мне лежит большая ответственность, потому что со мной будут выступать много молодых гонщиков, для которых буду примером, которые будут спрашивать, как им лучше поступать. В команде хорошая атмосфера.

 

  По сравнению с тем, что было раньше, сейчас намного легче следить за тем, что делают гонщики, даже когда они дома. Я тоже изменил подготовку по сравнению с тем, как работал пять или шесть лет назад. Сейчас хожу в тренажёрный зал, занимаюсь гимнастикой, растяжками, и замечаю перемены в себе.

 

  Конечно, последние два сезона были у меня не лучшими, поэтому сложно сказать, каким будет следующий сезон в плане Гранд-туров. Должен отметить, что у меня было много неудач, что, конечно, не является единственной причиной. Другие претенденты были очень сильны, показали высокий класс, особенно Погачар. Поэтому не могу сказать, какого результата смогу добиться на Гранд-туре.

 

  В сущности, мы ещё не определились с программой ещё и потому, что я не хочу прожить этот сезон под давлением, рассказав о своей главной цели заранее, а потом под прессингом ехать бороться за лучший результат. Конечно, про себя я ставлю цели, думаю о гонках, где хочу стать протагонистом. Уровень соревнований за последние два года стал невероятно высок, поэтому бороться намного труднее, но решимости мне не занимать. Начну с правильной ноты, и посмотрим, какие цели выбрать на классиках и Гранд-турах.

 

  Конечно, я думаю о многих гонках, но пока полностью не определился. Есть такие гонки, как Тур Фландрии, где хотел бы участвовать. О Париж-Рубэ тоже говорилось, но пока это не точно. Большая вероятность, что буду набирать форму к Льеж-Бастонь-Льеж. У нас есть набросок, но пока всё остаётся в черновике. Не хочу объявлять, что буду присутствовать на этой или той гонке, когда нет ясности».

 

  На вопрос, каких молодых гонщиков команды Astana Qazaqstan прежде всего может отметить, за кем следил, Винченцо Нибали ответил:

«Вообще-то, вся группа. Хочу помогать Лопесу, Де ла Крусу, из молодых назвал бы прежде всего Техаду».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Astana Qazaqstan

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 02:11 | Регистрация: 20.05.2021

    Это же великолепно,что он берется за шевство над Техадой и с нетерпением будем ждать его выступлений в предстоящем сезоне под покровительством Нибали.Есть надежда,что Техада и Вадим Пронский в будущем будут успешными лидерами Астаны Q. Они оба, достойно прошли школу трехнедельных гонок в прошедшем сезоне,проиграв на Джире Нибали в генерале 57сек.и 1мин.соответственно.Хоть это не тот ориентир,но на первое выступление не плохо-места в генерале 36 и40.

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок нацелен стать чемпи ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото
    ну если он уже побеждал всех возможных конкурентов в этих дисциплинах, то почему бы и не поставить это целью. Просто никто не пытался ехать на результат все три вида. Хотя Pauline Ferrand-Prevot в том же возрасте с сентября 2014 по сентябрь 2015 завоевала эти три титула, но в разные сезоны. На ЧМ по велокроссу Ван Арт пока не собирается - из конкурентов на чемпионство остаётся один Пул, а на трассе из сложностей только лестница в 40 ступеней, которая длинноногим даётся легче (но Пидкок бегает кроссы). На ЧМ по шоссе в Австралии на побережье ветра: не известно, кто из англичан сможет ему спину подставить, чтобы спрятать в пелотоне. А в МТБ Олимпийскому чемпиону помощь не нужна.
  • nightbuster33
    Винченцо Нибали: "Не хочу про ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Это же великолепно,что он берется за шевство над Техадой и с нетерпением будем ждать его выступлений в предстоящем сезоне под покровительством Нибали.Есть надежда,что Техада и Вадим Пронский в будущем будут успешными лидерами Астаны Q. Они оба, достойно прошли школу трехнедельных гонок в прошедшем сезоне,проиграв на Джире Нибали в генерале 57сек.и 1мин.соответственно.Хоть это не тот ориентир,но на первое выступление не плохо-места в генерале 36 и40.

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Это не возвание, а прям какой то плачь старой девы..
  • Astanaforever
    Том Пидкок нацелен стать чемпи ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Очееееенбббббббббббю?ь скромныЭтоой парень...ничего не скажешь
  • RVL
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    RVL-Фото

    Мне иногда смс такие приходят... слушай, я в беде кинь денег на 101

  • Колёсник
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Виктор Сироткин
    что за избушка на курьих ножках, раз туда могут ворваться? Почему без охраны? Имеешь цацки - охраняй своих близких и себя.
    Спокойная благополучная страна, входная дверь со стеклом и замком как на почтовом ящике…
  • Виктор Сироткин
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    блин, ну теперь в среде самих уголовников будет честью разобраться с этими отморозками. Марк тоже: что за избушка на курьих ножках, раз туда могут ворваться? Почему без охраны? Имеешь цацки - охраняй своих близких и себя.

  • Coffe
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Coffe-Фото
    О елки! Видать опять румыны.))
  • RVL
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    RVL-Фото

    Ну е мое)) чтож так не везёт...))

    Полиция все вернёт, как пинарелу Томаса.!

    Ждём фото с довольными полисмэнами).

    ЗЫ. Не верю

  • RVL
    Марк Кэвендиш продлил контракт ... (8)
    RVL-Фото

    )) ход за мерксом, думает Лефевр)))

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