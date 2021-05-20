Винченцо Нибали: "Не хочу прожить сезон 2022 года под давлением, заранее рассказав о целях"

Винченцо Нибали о планах на сезон 2022 года в велокоманде Astana Qazaqstan

Винченцо Нибали в 2022 году вновь наденет форму казахстанской велокомнады Astana, с которой выиграл Тур де Франс-2014 и два выпуска Джиро д’Италия (в 2013 и 2016 году). На встрече с журналистами во время тренировочного лагеря команды Astana Qazaqstan 37-летний итальянский гонщик подчеркнул, что не хочет озвучивать цели на предстоящий сезон, а единственной подтверждённой гонкой календаря является первая гонка его сезона - Vuelta a la Comunitat Valenciana, которая пройдёт со 2 по 6 февраля 2022 года.

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Винченцо Нибали: «Возвращение в команду Astana сейчас совсем не похоже на то, когда много лет назад пришёл сюда впервые. Тогда для меня всё было новым. Теперь не так, но на мне лежит большая ответственность, потому что со мной будут выступать много молодых гонщиков, для которых буду примером, которые будут спрашивать, как им лучше поступать. В команде хорошая атмосфера.

По сравнению с тем, что было раньше, сейчас намного легче следить за тем, что делают гонщики, даже когда они дома. Я тоже изменил подготовку по сравнению с тем, как работал пять или шесть лет назад. Сейчас хожу в тренажёрный зал, занимаюсь гимнастикой, растяжками, и замечаю перемены в себе.

Конечно, последние два сезона были у меня не лучшими, поэтому сложно сказать, каким будет следующий сезон в плане Гранд-туров. Должен отметить, что у меня было много неудач, что, конечно, не является единственной причиной. Другие претенденты были очень сильны, показали высокий класс, особенно Погачар. Поэтому не могу сказать, какого результата смогу добиться на Гранд-туре.

В сущности, мы ещё не определились с программой ещё и потому, что я не хочу прожить этот сезон под давлением, рассказав о своей главной цели заранее, а потом под прессингом ехать бороться за лучший результат. Конечно, про себя я ставлю цели, думаю о гонках, где хочу стать протагонистом. Уровень соревнований за последние два года стал невероятно высок, поэтому бороться намного труднее, но решимости мне не занимать. Начну с правильной ноты, и посмотрим, какие цели выбрать на классиках и Гранд-турах.

Конечно, я думаю о многих гонках, но пока полностью не определился. Есть такие гонки, как Тур Фландрии, где хотел бы участвовать. О Париж-Рубэ тоже говорилось, но пока это не точно. Большая вероятность, что буду набирать форму к Льеж-Бастонь-Льеж. У нас есть набросок, но пока всё остаётся в черновике. Не хочу объявлять, что буду присутствовать на этой или той гонке, когда нет ясности».

На вопрос, каких молодых гонщиков команды Astana Qazaqstan прежде всего может отметить, за кем следил, Винченцо Нибали ответил:

«Вообще-то, вся группа. Хочу помогать Лопесу, Де ла Крусу, из молодых назвал бы прежде всего Техаду».