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Матье ван дер Пул вернулся к тренировкам после травмы спины и операции на колене

Матье ван дер Пул выехал тренироваться на шоссе в первую неделю февраля

 

 

Матье ван дер Пул вернулся к тренировкам после травмы спины и операции на колене  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) после месяца без велосипеда вернулся к тренировкам.27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix был вынужден прервать сезон в велокроссе из-за болей в спине, а 8 января ему была проведена операция на колене.

  Команда Alpecin-Fenix сообщала, что Матье ван дер Пул воспользовался вынужденным перерывом, необходимым для восстановление после травмы спины, и с помощью операции решил проблему повреждённых во время падения в прошлом году связок.  

 

  В конце января Матье ван дер Пул три дня поработал на дома на тренажёре, а в первую неделю февраля выехал на шоссе, о чём сообщает бельгийское издание Rtbr.be со ссылкой на свои источники.

 

  На велостанке Матье ван дер Пул тренировался с 29 по 31 января. Как сообщает Cyclingnews, в первый день домашней тренировки он накрутил 19,5 км на Zwift, затем удвоил расстояние на следующий день, закончив блок тренировок 31 января дистанцией в 27 км.

 

  После дня отдыха Матье ван дер Пул выехал на шоссе – за два часа он проехал от своего дома в пригороде Антверпена до базы (сервис-курса) команды Alecin-Fenix и обратно – 64 км со средней скоростью 33 км/ч.

 На следующий день Матье ван дер Пул выехал на вторую тренировку, проехав 75 км со средней скоростью 31,6 км/ч вместе с гонщиком команды Quick-Step Alpha Vinyl Зденеком Штыбаром.

 

 Отдохнув в пятницу, в субботу, 5 февраля, Матье ван дер Пул проехал самую длинную тренировку в этом году – 99,8 км по равнине на север к границе Нидерландов и обратно со средней скоростью 31,5 км/ч и мощностью 229 ватт.

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix

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  1. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Сегодня, 19:17 | Регистрация: 11.02.2021

    Прям такие подробности))

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Комментарии

  • Woterman 1980
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (1)
    Woterman 1980-Фото
    Прям такие подробности))
  • motte
    Александр Власов – победитель ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: микеле оп-оп-оп
    У нас пока всего трое ребят топ-уровня. Ильнур плавно завершает. Саша на взлёте, причём на правильном. А вот Пашу не понимаю: неужели предел мечтаний - возить британцев и латиноамериканцев? Пора бы уже и покапитанить. С таким-то здоровьем. 

     или возишь или ломаешься там...не он первый.

    Значит есть весомые паблисити у Паши этим ему и дорог инеос.

  • микеле оп-оп-оп
    Александр Власов – победитель ... (8)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    У нас пока всего трое ребят топ-уровня. Ильнур плавно завершает. Саша на взлёте, причём на правильном. А вот Пашу не понимаю: неужели предел мечтаний - возить британцев и латиноамериканцев? Пора бы уже и покапитанить. С таким-то здоровьем. 

  • patar
    Дубль Фабио Якобсена на Вуэльт ... (6)
    patar-Фото
    он, как 1Х бет. 8 из 10, 9 из 10)))
  • SportSpirit
    Дубль Фабио Якобсена на Вуэльт ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    У Ремко сейчас сложный период. Его перестают воспринимать как талантливого ребенка и все больше людей говорят что в этом возрасте Берналь выиграл Тур де Франс. 

     

    Погачар свой перый Тур выиграл формально вообще в 21 год) второй - в 22. Просится написать третий - в 23, но не будем опережать историю. 

     

    А Ремко для начала нужно последовательно пройти качественный соревновательный сезон в серьезной конкуренции. 

  • reforg34
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (5)
    reforg34-Фото

    Томас неплохую форму набрал. Если "пойдет на все деньги" Джиро без проблем должен забирать, ибо Фрум вроде как настраивается сразу на Тур. Есть конечно Кинтана и Ланда, но они не будут фаворитами против Томаса.

  • motte
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (6)
    motte-Фото

     

    Цитата: flugegeheimen
    Александра с победой! Бора ему подходит, и он по сути главный генеральщик у них

    Не по сути, он и есть Генерал Боры.

    ЗЫ что скажут собственники

  • flugegeheimen
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (6)
    flugegeheimen-Фото
    Александра с победой! Бора ему подходит, и он по сути главный генеральщик у них
  • RVL
    Александр Власов – победитель ... (8)
    RVL-Фото

    Ремко, такой ремко)))

    Давай тренируй дзонколаны, а не рассказывай команде...квикам!..как проходить мурыbye

    Власов выше всех похвал!

  • Earl57
    Дубль Фабио Якобсена на Вуэльт ... (6)
    Earl57-Фото

    У Ремко сейчас сложный период. Его перестают воспринимать как талантливого ребенка и все больше людей говорят что в этом возрасте Берналь выиграл Тур де Франс. И что пора Ремко выигрывать что-то большое и значимое. Если не ГТ, то хотя бы этап на ГТ. А там еще новые молодые таланты подтягиваются. Чего-чего, а в этом на земле бельгийской недостатка нет...

     

    Кстати из новостей. Квик Степ в сотрудничестве с Тормансом создают велокроссовую, женскую и юношескую команды.

    "Jan Tormans says that the collaboration with Quick Step will come. "A Devo team, a CX team, a women's team and a youth structure. I hope to keep Hermans, Van Kessel, Wyseure and Verstrynge all in the team. But there are enough CX riders in the world."

    Относительно других кроссменов речь шла о Свике и Тооне Артсе. Но Свен Нис предупредил Торманса чтобы тот держался подальше от Артса))

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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