Матье ван дер Пул вернулся к тренировкам после травмы спины и операции на колене

У Ремко сейчас сложный период. Его перестают воспринимать как талантливого ребенка и все больше людей говорят что в этом возрасте Берналь выиграл Тур де Франс. И что пора Ремко выигрывать что-то большое и значимое. Если не ГТ, то хотя бы этап на ГТ. А там еще новые молодые таланты подтягиваются. Чего-чего, а в этом на земле бельгийской недостатка нет...

Кстати из новостей. Квик Степ в сотрудничестве с Тормансом создают велокроссовую, женскую и юношескую команды.

"Jan Tormans says that the collaboration with Quick Step will come. "A Devo team, a CX team, a women's team and a youth structure. I hope to keep Hermans, Van Kessel, Wyseure and Verstrynge all in the team. But there are enough CX riders in the world."

Относительно других кроссменов речь шла о Свике и Тооне Артсе. Но Свен Нис предупредил Торманса чтобы тот держался подальше от Артса))