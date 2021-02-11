Матье ван дер Пул вернулся к тренировкам после травмы спины и операции на колене

Матье ван дер Пул выехал тренироваться на шоссе в первую неделю февраля

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) после месяца без велосипеда вернулся к тренировкам.27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix был вынужден прервать сезон в велокроссе из-за болей в спине, а 8 января ему была проведена операция на колене.

Команда Alpecin-Fenix сообщала, что Матье ван дер Пул воспользовался вынужденным перерывом, необходимым для восстановление после травмы спины, и с помощью операции решил проблему повреждённых во время падения в прошлом году связок.

В конце января Матье ван дер Пул три дня поработал на дома на тренажёре, а в первую неделю февраля выехал на шоссе, о чём сообщает бельгийское издание Rtbr.be со ссылкой на свои источники.

На велостанке Матье ван дер Пул тренировался с 29 по 31 января. Как сообщает Cyclingnews, в первый день домашней тренировки он накрутил 19,5 км на Zwift, затем удвоил расстояние на следующий день, закончив блок тренировок 31 января дистанцией в 27 км.

После дня отдыха Матье ван дер Пул выехал на шоссе – за два часа он проехал от своего дома в пригороде Антверпена до базы (сервис-курса) команды Alecin-Fenix и обратно – 64 км со средней скоростью 33 км/ч.

На следующий день Матье ван дер Пул выехал на вторую тренировку, проехав 75 км со средней скоростью 31,6 км/ч вместе с гонщиком команды Quick-Step Alpha Vinyl Зденеком Штыбаром.

Отдохнув в пятницу, в субботу, 5 февраля, Матье ван дер Пул проехал самую длинную тренировку в этом году – 99,8 км по равнине на север к границе Нидерландов и обратно со средней скоростью 31,5 км/ч и мощностью 229 ватт.