Элиа Вивиани – победитель 1 этапа Тура Прованса-2022

Элиа Вивиани одерживает первую победу в сезоне 2022 года

Элиа Вивиани одержал первую победу в сезоне и первую в цветах Ineos Grenadiers, выиграв 1-й этап Тура Прованса-2022. 33-летний итальянский велогонщик завершил работу команды, которая за 85 км до финиша на боковых ветрах порвала пелотон. На финише Элиа Вивиани обошёл Сепа Ванмарке (Israel - Premier Tech) и Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Alpha Vinyl). Филиппо Ганна сохранил майку лидера Тура Прованса-2022.

Photo (c) Getty Images Sport/INEOS Grenadiers Team

Элиа Вивиани: «Из-за ветра этап не был простым равнинным. Мы хорошо поехали, с нами были такие опытные ребята-классики как Люк Роу. Когда увидели, что вчетвером мы впереди, и с нами Ричи, который может бороться за генеральную классификацию, подумали, что ситуация хорошая, и продолжили продавливать весь день. А когда поняли, что в первой группе нет других спринтеров, конечно, обрадовались. Я чувствовал небольшой прессинг, но ребята отработали потрясающе. Ганна закрыл просвет до Боднара, который предпринял опасную атаку на последних километрах. Потом Люк Роу идеально меня развёз. Спасибо всей команде за их великолепную работу.

Мы продумывали тактику на сегодняшний этап. Первой была атака на ветру, потом, когда на подходе к финишу ребята спросили меня, как меня лучше развезти. На последних десяти километрах мы обсуждали, как пройти последние несколько метров до финиша.

Прошлый сезон я завершил очень хорошо, и это важно. Конечно, я очень счастлив вернуться и выиграть с командой Ineos Grenadiers. Спринтеру очень важно победить в начале сезона».

Жулиан Алафилипп: «Все ожидали, что день будет нервным и быстрым, так и получилось. Мы были хорошо представлены впереди. Я доволен, что нога идёт, и мне было интересно. Когда появился просвет, все, кто находился впереди, приложили силы, поехали с бешеной скоростью. Я знал, что в спринте бороться с Элиа будет трудно, но это не остановило меня, я попытался. Было очень приятно стартовать в гонке, я уже с нетерпением жду два следующих этапа. На них у нас появится больше возможностей, мы постараемся изо всех сил».