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Элиа Вивиани – победитель 1 этапа Тура Прованса-2022

Элиа Вивиани одерживает первую победу в сезоне 2022 года

 

 

 

  Элиа Вивиани одержал первую победу в сезоне и первую в цветах Ineos Grenadiers, выиграв 1-й этап Тура Прованса-2022. 33-летний итальянский велогонщик завершил работу команды, которая  за 85 км до финиша на боковых ветрах порвала пелотон. На финише Элиа Вивиани обошёл Сепа Ванмарке (Israel - Premier Tech) и Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Alpha Vinyl). Филиппо Ганна сохранил майку лидера Тура Прованса-2022.

 

Элиа Вивиани – победитель 1 этапа Тура Прованса-2022

 

Элиа Вивиани – победитель 1 этапа Тура Прованса-2022

 

 

Photo (c) Getty Images Sport/INEOS Grenadiers Team

 

  Элиа Вивиани: «Из-за ветра этап не был простым равнинным. Мы хорошо поехали, с нами были такие опытные ребята-классики  как Люк Роу. Когда увидели, что вчетвером мы впереди, и с нами Ричи, который может бороться за генеральную классификацию, подумали, что ситуация хорошая, и продолжили продавливать весь день. А когда поняли, что в первой группе нет других спринтеров, конечно, обрадовались. Я чувствовал небольшой прессинг, но ребята отработали потрясающе. Ганна закрыл просвет до Боднара, который предпринял опасную атаку на последних километрах. Потом Люк Роу идеально меня развёз. Спасибо всей команде за их великолепную работу.

 

  Мы продумывали тактику на сегодняшний этап. Первой была атака на ветру, потом, когда на подходе к финишу ребята спросили меня, как меня лучше развезти. На последних десяти километрах мы обсуждали, как пройти последние несколько метров до финиша.

 

  Прошлый сезон я завершил очень хорошо, и это важно. Конечно, я очень счастлив вернуться и выиграть с командой Ineos Grenadiers.  Спринтеру очень важно победить в начале сезона».

 

   Жулиан Алафилипп: «Все ожидали, что день будет нервным и быстрым, так и получилось. Мы были хорошо представлены впереди. Я доволен, что нога идёт, и мне было интересно. Когда появился  просвет, все, кто находился впереди, приложили силы, поехали с бешеной скоростью. Я знал, что в спринте бороться с Элиа будет трудно, но это не остановило меня, я попытался. Было очень приятно стартовать в гонке, я уже с нетерпением жду два следующих этапа. На них у нас появится больше возможностей, мы постараемся изо всех сил».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Прованса-2022

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Комментарии

  • Astanaforever
    Тур Прованса-2022. Этап 1 (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: velodoctor
    Цитата: levonardo
    А чего там случилось то? 3/4 пелотона проиграли почти 10 минут. В том числе Хейтер, Соса. Ветра что ли?
    За 80км Инеос Израиль дергали пелотон и в момент натяга произошел завал, никто никого ждать не стал, голова просто уехала.


    Теперь ,мне кажется, 90% победит  Латур в генерале. 
    А че Алафилипп уже не в тренде? Да и Батистелла не подарок.
  • nightbuster33
    Тур Прованса-2022. Этап 1 (12)
    nightbuster33-Фото

    Прочитав о лидере среди молодежи Самуэле Баттистелли и заслуге всех членов команды в его успешном старте,возможно мы были несправедливы по отношению к Захарову.Каждый член команды вносит посильный вклад,на которые расчитывают тренеры в зависимости от обстановки входе гонки,а они в корне отличаются от наших желаний. Завтра начинаются однодневные гонки и в одной из них участвует один из лидеров Астаны-Супермен.Повидемому для разминки перед Туром UAE.Успехов!

  • velodoctor
    Тур Прованса-2022. Этап 1 (12)
    velodoctor-Фото

    Цитата: levonardo
    А чего там случилось то? 3/4 пелотона проиграли почти 10 минут. В том числе Хейтер, Соса. Ветра что ли?
    За 80км Инеос Израиль дергали пелотон и в момент натяга произошел завал, никто никого ждать не стал, голова просто уехала.



    Теперь ,мне кажется, 90% победит  Латур в генерале. 

  • velodoctor
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (11)
    velodoctor-Фото

    Бизнес, вот именно, когда команда в том году была выше в итоговом рейтинге, то она имела право в межсезонье расчитывать на приглашение, под это дело и спонсоры, возможно, деньги давали и контракты продлялись. Мне B&B совсем не нравинтся, но по-справедливости, я считаю, надо отталкиваться от прошедшего сезона, иначе будет так, как вы выше написали, приглашать начнут тех, кого выгоднее.

  • uran
    Тур Омана-2022. Этап 2 (15)
    uran-Фото
    Цитата: vadi
    В UAE нет престарелых спринтеров. Спринт - это первое, что усыхает после тридцатника. И восторги "ай какой он молодец" - для самых наивных, верящих в чудеса.
    Тогда и Реббелина туда же, и Вальверде с мувистаром. Много таких "уникумов".
  • paziz
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (11)
    paziz-Фото
    Цитата: reforg34
    Все мы будем ждать победы в генеральной классификации от Кристофера Фрума. Если все пойдет по плану, без проблем должен забирать, но хотелось бы, чтобы не просто выиграл, а разгромил соперников, бросив 7-10 минут в итоге, чтобы все вопросы отпали на 2-3 года. Весь вопрос, побьет ли Фрум рекорд Лэнса Армстронга по количеству побед ТДФ, тут шансы 30-40%
    Ричи Порт возьмет ТДФ 2022, Фрум будет 2!
  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь сделал первые шаг ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Молодому здоровья, только не надо форсировать, и так сезон 2022 в топку, а вот главное восстановится на полную (если это теперь ещё возможно) и вернуться сначала к нормальной/обычной жизни, потом же можно поДумать и за велосипед.

    Кстати, Том Дюмолин, который тоже тренировался в Колумбии в январе как по мне рисковал на дороге, колеся вот за этим грузовиком: https://twitter.com/RenaudB31/status/1490719688615149572

  • vadi
    Тур Омана-2022. Этап 2 (15)
    vadi-Фото
    Вивиани гораздо моложе и не обгонял лучших спринтеров мира на ТДФ в 36 лет как подорванный
  • EL-Fenomeno
    Тур Прованса-2022. Этап 1 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: sergejdriver
    Он должен бодаться с Кэвом. Он же олимпийский чемпион)))

    Только КЭВ сейчас на Туре Омана...побеждает)

    Цитата: reforg34
    Если Кинтана в порядке, запросто может взять генеральную классификацию, ибо его основные конкуренты отсутствуют на этой гонке.

    Точно Кинтана, может Винокуров ? Ведь никто из нас (кроме вас) не заметил возвращения Александра из зимней Олимпиады 2022

    Цитата: Astanaforever
    A я думал, что в психушке нет WI-FI. Оказывается , что уже и там велогонки транслируют.для всяких reforg34...правда с 10 летним опозданием . Но все же. )))

    Грешно смеятся над больными людьми (с), только он заслужил)

     

  • Astanaforever
    Тур Омана-2022. Этап 2 (15)
    Astanaforever-Фото
    A я думал, что в психушке нет WI-FI. Оказывается , что уже и там велогонки транслируют.для всяких reforg34...правда с 10 летним опозданием . Но все же. )))

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