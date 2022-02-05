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Калеб Юэн – победитель 1 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

Калеб Юэн одержал победу в первый гоночный день своего сезона

 

 

  27-летний австралийский велогонщик Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал победу в первый день своего сезона, выиграв 1-й этап Тура Саудовской Аравии-2022. Он стал третьим гонщиком команды Lotto Soudal, отпраздновавшим победу в этом сезоне после Тима Велленса и Арно Де Ли, выигравших однодневные гонки на Майорке.

 

  1-й и самый протяжённый, 200-километровый этап Тура Саудовской Аравии-2022 финишировал в Аль-Ула и завершился общим спринтом. 7-километровая гравийная секция за 20 км до финиша не нарушила планы спринтерских команд. Калеб Юэн выиграл спринт с новыми развозящими - новобранцами команды, 22-летним соотечественником Юэна Джарредом Дризнерсом (Jarrad Drizners) и 32-летним немецким гонщиком Рюдигером Зелигом, который перешёл в команду из Bora-hansgrohe.

  Калеб Юэн обошёл в спринте 28-летнего эстонского гонщика команды Bora-hansgrohe Мартина Лааса и 27-летнего колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию.

Калеб Юэн – победитель 1 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

 

 Photo © A.S.O. / Alex Broadway

 

  Калеб Юэн: «Начать сезон с победы, что может быть лучше. Конечно, я очень счастлив, но ещё более впечатлён, как сегодня для меня сработала команда. Они просто идеально всё сделали. На гравийном секторе за 20 км до финиша возник хаос, были падения, но мои товарищи по команде позаботились, чтобы на этом секторе я находился в голове пелотона, они оградили меня от опасной зоны, а потом просто великолепно доставили к финишу. Мне оставалось спринтовать за 100 метров. Поэтому победа принадлежит всей команде Lotto Soudal.

 

  Конечно, мы хотели сегодня выиграть. Но я в восторге от того, что первую победу мы одержали с новыми развозящими – Рюдигером Зелигом и Джарредом Дризнерсом. Они проделали отличную работу, чтобы быстро интегрироваться в команду, вместе с другими ребятами вывезли меня к финишу. Приятно, что вся большая работа, которую мы провели зимой, сразу была вознаграждена».

 

 

Калеб Юэн – победитель 1 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Мартин Лаас: «Сегодня было не так тяжело, как ожидали. На гравийном отрезке пережили несколько нервных моментов, Маттео (Фаббро), к несчастью, попал в завал. Команда весь день защищала меня, а потом ребята вывезли на хорошую позицию в финале. У меня отлично пошла нога в спринте, но Калеб просто был слишком силён. Однако, здесь у нас ещё есть шансы, мы будем пробовать снова. Надеюсь, в следующий раз одержим победу».

 

  Фернандо Гавирия: «Получился быстрый этап. Мы не выиграли, но я доволен, как работала команда. Развозящие слаженно отработали, я смог ждать до последнего, прежде, чем открыл спринт, но мне немного не хватило. Гравийная секция – это круто, но тяжело. Благодаря ребятам я прошёл её без проблем, хотя мы слышали, что позади было несколько падений. Завтра ещё один, наверное, более тяжёлый этап, мы снова нацелены бороться за победу».

 

Результаты 1 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур Саудовской Аравии Saudi Tour велогонка категории 2.1 многодневная велогонка

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (7)
    Sezar-Фото

    Как бы то ни было говорить будут ноги:) Все топ-команды привезли очень сильные составы.
    Вообще 3 этап специфический - квики на разведке даже мимо проехали, думали, что орги ошиблись с маршрутом. Там и гравий и камни и градиент.

    В общем, держу пальцы крестом.

  • SportSpirit
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (7)
    SportSpirit-Фото
    Прятать Ремко за очевидными грегори - это, конечно, секрет полишинеля. А Аюсо на весь мир заявил, что он второй после Погачара) Кстати, команда у UAE мощнейшая.
  • Владимир__BLR
    Том Пидкок об ощущениях перед ... (5)
    Владимир__BLR-Фото

    У вас трудности с пониманием текста?

    Если есть пробелы в знаниях - подтяните: "Pauwels Sauzen – Bingoal (UCI Код: PSB ) - это континентальная команда UCI велосипедная команда , которая базируется в Бельгии и занимается преимущественно велокроссом"

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (7)
    Sezar-Фото

    Тоже очень жду, что покажут эти двое. Причем Аюсо заявился первым номером. И остальные капитаны соответствуют. Отличная гонка и отличный маршрут.

    Ну и Бильбао может на 3 этапе отличиться.

  • Владимир__BLR
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (20)
    Владимир__BLR-Фото
    Потому, что "Спартак" с моторчиком не заявлен
  • Владимир__BLR
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (20)
    Владимир__BLR-Фото
    Такие трассы как раз были в 80-х.
    Но почему не смогли пяток машин песка подсыпать где-нибудь - рассчитывали на слякоть...
  • Владимир__BLR
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (20)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: RVL
    и он считает себя супермэном в кроссе))

    Наверное вы правы, но он видимо был в таком кайфе (такой шанс выпал и не провалил его), что уже в неадекват ушел

  • ded_le
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (7)
    ded_le-Фото

    Небольшая ошибка в описании: участок грунтовой дороги в конце третьего этапа - 1,7 км, а не 3 км. По официальному сайту "esterrato" начинается за 2.7 км до финиша и заканчивается за 1 км до финиша.
    Вообще финишный подъем этапа - тот же, что и на 7-й этапе Вуэльты-2021 за исключением этих последних 2.7 км.

  • SportSpirit
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (7)
    SportSpirit-Фото

    Одна из интереснейших смысловых линий: Эвенпул vs Aюсо. Молодые, амбизиозные гонщики будущего. 

     

    Власов и Келдерман в Боре, для Саши важно показать в новой команде, а для Вилко подтвердить - свои GC-амбиции.

     

    Жду сильного выступления от де ла Круса, в том числе на базе "Вуэльты в набор". 

  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (7)
    Astanaforever-Фото
    Если все пойдет по плану, то..... Ну, короче Вы все уже знаете как то победит.

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