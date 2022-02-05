Калеб Юэн – победитель 1 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

Калеб Юэн одержал победу в первый гоночный день своего сезона

27-летний австралийский велогонщик Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал победу в первый день своего сезона, выиграв 1-й этап Тура Саудовской Аравии-2022. Он стал третьим гонщиком команды Lotto Soudal, отпраздновавшим победу в этом сезоне после Тима Велленса и Арно Де Ли, выигравших однодневные гонки на Майорке.

1-й и самый протяжённый, 200-километровый этап Тура Саудовской Аравии-2022 финишировал в Аль-Ула и завершился общим спринтом. 7-километровая гравийная секция за 20 км до финиша не нарушила планы спринтерских команд. Калеб Юэн выиграл спринт с новыми развозящими - новобранцами команды, 22-летним соотечественником Юэна Джарредом Дризнерсом (Jarrad Drizners) и 32-летним немецким гонщиком Рюдигером Зелигом, который перешёл в команду из Bora-hansgrohe.

Калеб Юэн обошёл в спринте 28-летнего эстонского гонщика команды Bora-hansgrohe Мартина Лааса и 27-летнего колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию.

Photo © A.S.O. / Alex Broadway

Калеб Юэн: «Начать сезон с победы, что может быть лучше. Конечно, я очень счастлив, но ещё более впечатлён, как сегодня для меня сработала команда. Они просто идеально всё сделали. На гравийном секторе за 20 км до финиша возник хаос, были падения, но мои товарищи по команде позаботились, чтобы на этом секторе я находился в голове пелотона, они оградили меня от опасной зоны, а потом просто великолепно доставили к финишу. Мне оставалось спринтовать за 100 метров. Поэтому победа принадлежит всей команде Lotto Soudal.

Конечно, мы хотели сегодня выиграть. Но я в восторге от того, что первую победу мы одержали с новыми развозящими – Рюдигером Зелигом и Джарредом Дризнерсом. Они проделали отличную работу, чтобы быстро интегрироваться в команду, вместе с другими ребятами вывезли меня к финишу. Приятно, что вся большая работа, которую мы провели зимой, сразу была вознаграждена».

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Мартин Лаас: «Сегодня было не так тяжело, как ожидали. На гравийном отрезке пережили несколько нервных моментов, Маттео (Фаббро), к несчастью, попал в завал. Команда весь день защищала меня, а потом ребята вывезли на хорошую позицию в финале. У меня отлично пошла нога в спринте, но Калеб просто был слишком силён. Однако, здесь у нас ещё есть шансы, мы будем пробовать снова. Надеюсь, в следующий раз одержим победу».

Фернандо Гавирия: «Получился быстрый этап. Мы не выиграли, но я доволен, как работала команда. Развозящие слаженно отработали, я смог ждать до последнего, прежде, чем открыл спринт, но мне немного не хватило. Гравийная секция – это круто, но тяжело. Благодаря ребятам я прошёл её без проблем, хотя мы слышали, что позади было несколько падений. Завтра ещё один, наверное, более тяжёлый этап, мы снова нацелены бороться за победу».