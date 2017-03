Роан Деннис – победитель 7-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

Действующий чемпион Австралии, гонщик команды BMC, Роан Деннис (Rohan Dennis), стал победителем 7-го этапа Тиррено-Адриатико-2017, быстрее всех проехав 10-км дистанцию индивидуальной гонки на время.

26-летний австралийский гонщик опередил ближайшего соперника, 32-летнего голландского гонщика команды LottoNL-Jumbo Йоса Ван Эмдена (Jos van Emden) и своего соотечественника, гонщика команды Orica-Scott Майкла Хепберна на 3 секунды.

Роан Деннис преодолел 10 км за 11 минут 18 секунд, со средней скоростью 53.097 км/час. Победа позволила Роану Деннису подняться на 2-е место в генеральной классификации, где он обошёл французского гонщика команды FDJ Тибо Пино. Победителю Тиррено-Адриатико-2017 Наиро Кинтане (Movistar) Роан Деннис в общем зачёте уступил 25 секунд.

Во время гонки произошёл инцидент с действующим чемпионом мира, гонщиком команды Bora-Hansgrohe Петером Саганом. Когда словацкий гонщик находился на дистанции, прямо перед ним дорогу начал переходить пешеход с собакой. Ему пришлось объехать их по параллельной дороге, притормозив и потеряв при этом несколько секунд.

Always a gentleman,only @petosagan gives way to older people&animals even in a TT. BUT please respect the safety of the riders!! pic.twitter.com/HWnJJ9yXEQ