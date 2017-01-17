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Роан Деннис - чемпион Австралии 2017 года в разделке

Роан Деннис - чемпион Австралии 2017 года в разделке

 

  Роан Деннис (Rohan Dennis) защитил свой титул чемпиона Австралии в индивидуальной гонке на время, второй год подряд одержав победу. 40,9 км дистанцию 26-летний гонщик команды BMC преодолел за 50 минут 59 секунд со средней скоростью 48,1 км/ч. Он на 58 секунд опередил ближайшего соперника Люка Дабриджа (Orica-Scott).

 

Rohan Dennis - чемпион Австралии 2017 года в разделке

  Photo ©  John Veage/Cycling Australia

 

  Роан Деннис одержал победу несмотря на простуду и на то, что в этом году решил не проводить специальных тренировок перед разделкой. Австралийский гонщик весит на 3 кг меньше, чем в прошлом году, потому что нацелен переквалифицироваться в генеральщики.

 

  Роан Деннис: «Пять или шесть дней назад у меня заболело горло, с тех пор я на антибиотиках. Я сохранял спокойствие и говорил себе, что это просто сильный приступ аллергии. Прошлой ночью нос полностью заложило. Я немного занервничал, подумал, что не смогу выиграть. Но когда проснулся, мне стало немного легче дышать, и я подумал: «Слава Богу».

  Во время соревнования, на середине маршрута я довольно сильно беспокоился, потому что Дабридж выигрывал у меня три секунды. Я понимал, что у меня есть преимущество в аэродинамике при встречном ветре, но никогда не знаешь, как пройдёшь последние 10 км, если абсолютно выдохнешься. Если честно, мне повезло, что все остальные чувствовали себя так же, как и я.

  В этом году у меня было меньше специальных тренировок перед разделкой, но зато больше базовых тренировок, которые должны выработать ту силу, которая поможет сохранять энергию, сидя в пелотоне».

 

  Роан Деннис не примет участие в групповой гонке чемпионата Австралии, а вернётся к тренировкам, готовясь к старту Тура Даун Андер, где будет помогать своему товарищу по команде Ричи Порту: «Думаю, я лучше поеду домой. Я вырвался вперёд, у меня уже есть один гоночный день».

 

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis ITT разделка индивидуальная гонка на время

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Комментарии

  • VeloVelo
    Майки велосипедных команд на 2 ... (16)
    VeloVelo-Фото
    Абсолютно устраивает!
  • RVL
    Часовой рекорд для горняков? (11)
    RVL-Фото

    можно забег на МонВанту  в велотуфлях

  • ungvar
    Майки велосипедных команд на 2 ... (16)
    ungvar-Фото
    В трековских велах (МТБ) такая раскраска уже давно очень распространена.
  • ungvar
    Майки велосипедных команд на 2 ... (16)
    ungvar-Фото
    Вы всерьез ожидает, что я назову Вам объективный критерий стильности?
    По какому критерию Вы определяете, что китайский пуховик менее стильный куртки от Zara? Объективно?
    Форма Скай мне нравится больше всего из-за хорошего сочетания цветов, отсутствия обилия надписей и разноцветных логотипов спонсоров в разных местах. Вас такой ответ устраивает?
  • ungvar
    Чемпионат Австралии-2017, разд ... (1)
    ungvar-Фото

    Всех с началом нового сезона!

  • collega2011
    Винченцо Нибали планирует проп ... (2)
    collega2011-Фото

    Мне нравится Льеж, но если я не поеду гонку в этом году, мир не изменится».

    Вот ключевая фраза!!! Готовится к Джиро и все.Сам решает планирует и сам едет.Нибали давно мечтал о такой самостоятельной партии в пелетоне.Молодца!!!

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Винченцо Нибали планирует проп ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    вот серьезно.

    не вижу НИ ОДНОЙ предпосылки для выигрыша Джиро Виченцо)

    есть гонщики гораздо сильнее его.

    и в гораздо более сильных командах.

    что не менее важно.

     

    странно да,в Аргентину поеду-а Милан Сан-Ремо-да ну его нафиг.

    чет не ладно у Акулы(

  • Eugeny1210
    22.547 км за час на велосипеде ... (4)
    Eugeny1210-Фото

    Подозреваю, что тут все не чисто:-)

  • Андрон
    Часовой рекорд для горняков? (11)
    Андрон-Фото
    Предлагаю для спринтеров 10-секундную.
    Для водовозов - 5 -часовую с десятью бачками за пазухой. Все профессионалы в своем деле, никого нельзя забывать.
  • velodoctor
    22.547 км за час на велосипеде ... (4)
    velodoctor-Фото

    Я знаю люди у которых была физическая работа, довольно долго живут. У меня прабабка была ткачихой, ручища у нее были огого,  прожила 98. Этому дедуле большой респект, мотивирует. good

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