Роан Деннис - чемпион Австралии 2017 года в разделке

Роан Деннис (Rohan Dennis) защитил свой титул чемпиона Австралии в индивидуальной гонке на время, второй год подряд одержав победу. 40,9 км дистанцию 26-летний гонщик команды BMC преодолел за 50 минут 59 секунд со средней скоростью 48,1 км/ч. Он на 58 секунд опередил ближайшего соперника Люка Дабриджа (Orica-Scott).

Photo © John Veage/Cycling Australia

Роан Деннис одержал победу несмотря на простуду и на то, что в этом году решил не проводить специальных тренировок перед разделкой. Австралийский гонщик весит на 3 кг меньше, чем в прошлом году, потому что нацелен переквалифицироваться в генеральщики.

Роан Деннис: «Пять или шесть дней назад у меня заболело горло, с тех пор я на антибиотиках. Я сохранял спокойствие и говорил себе, что это просто сильный приступ аллергии. Прошлой ночью нос полностью заложило. Я немного занервничал, подумал, что не смогу выиграть. Но когда проснулся, мне стало немного легче дышать, и я подумал: «Слава Богу».

Во время соревнования, на середине маршрута я довольно сильно беспокоился, потому что Дабридж выигрывал у меня три секунды. Я понимал, что у меня есть преимущество в аэродинамике при встречном ветре, но никогда не знаешь, как пройдёшь последние 10 км, если абсолютно выдохнешься. Если честно, мне повезло, что все остальные чувствовали себя так же, как и я.

В этом году у меня было меньше специальных тренировок перед разделкой, но зато больше базовых тренировок, которые должны выработать ту силу, которая поможет сохранять энергию, сидя в пелотоне».

Роан Деннис не примет участие в групповой гонке чемпионата Австралии, а вернётся к тренировкам, готовясь к старту Тура Даун Андер, где будет помогать своему товарищу по команде Ричи Порту: «Думаю, я лучше поеду домой. Я вырвался вперёд, у меня уже есть один гоночный день».