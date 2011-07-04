Роан Деннис объяснил, что он, черт побери, имел в виду

Деннис: Team Jumbo – Visma основана в каком году?

Журналист: В каком?

Деннис: Ты у меня спрашиваешь? Ты же журналист, ты должен знать! В 1984-м основана. А INEOS Grenadiers?

Журналист: В 2010-м.

Деннис: Правильно. То есть сразу пошло копирование. С первого же дня.

Журналист: Эммм... Еще что-нибудь?

Деннис: Ну смотри, я два года следил за ситуацией. Это было заметно буквально во всем. Jumbo - Visma продувает гонщиков в аэродинамической трубе в декабре. Брэйлсфорд сразу дает команду всем продуваться в январе. Jumbo – Visma объявляет состав на "Тур Романдии" в четверг, INEOS Grenadiers на следующий день. Помнишь, мы ярко ехали и выиграли "Джиро" в 2020-м. Знаешь, что после этого сказал Брэйлсфорд?

Журналист: А вот знаю. Сказал, что команда меняет гоночную философию и будет теперь ездить в таком стиле.

Деннис: Это он вам, придуркам, так сказал. А знаешь, что заявил нам?

Журналист: Nope.

Деннис: Сразу после финиша Гейгана Харта, прямо на Пьяцца-дель-Дуомо он выдал такое: "Все, похулиганили и хватит. Теперь будем ехать так же, как Jumbo – Visma на Tour de France 2020".

Журналист: Мда, это уже серьезно.

Деннис: Но последней каплей было не это...

Журналист: Вам не выдали аэродинамический каплевидный шлем, который вы хотели?

Деннис: Блин, об этом я не подумал. Это тоже. Но главное не это...

Журналист: Что же главное, Роан? Поделитесь.

Деннис: Кто выиграл "Вуэльту" в 2020-м? Роглич! Кто выиграл следующий гранд-тур?! Кто выиграл "Джиро" в 2021-м. Берналь! Они даже это повторили, просто выиграли следующую супермногодневку.

Журналист: Я в шоке.

22 декабря JV продлевает Роглича, через три недели 9 января Инеос продлевает Берналя, таких совпадений просто не бывает

И тоже на 4 года.