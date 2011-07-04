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Чемпионат Австралии-2022, раздельный старт

Чемпионат Австралии-2021, раздельный старт

Ballarat 37,5 км (ITT) 

1. Rohan Dennis (Jumbo - Visma) 0:45:33  
2. Luke Durbridge (Team BikeExchange - Jayco) 0:46:46 
3. Conor Leahy 0:47:21 

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Теги к статье: разделка Австралия национальные чемпионаты индивидуальная гонка на время Роан Деннис

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 16:59 | Регистрация: 4.05.2019

    С почином, шоссейный сезон 2022!

     

    С победой, Рохан!music

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 17:51 | Регистрация: 4.07.2011

    Роан Деннис объяснил, что он, черт побери, имел в виду

     

     

     

    Деннис: Team Jumbo – Visma основана в каком году?

     

     

     

    Журналист: В каком?

     

     

     

    Денни

     

     

     

    Журналист: В 2010-м.

     

     

     

    Деннис: Правильно. То есть сразу пошло копирование. С первого же дня.

     

     

     

    Журналист: Эммм... Еще что-нибудь?

     

     

     

    Деннис: Ну смотри, я два года следил за ситуацией. Это было заметно буквально во всем. Jumbo - Visma продувает гонщиков в аэродинамической трубе в декабре. Брэйлсфорд сразу дает команду всем продуваться в январе. Jumbo – Visma объявляет состав на "Тур Романдии" в четверг, INEOS Grenadiers на следующий день. Помнишь, мы ярко ехали и выиграли "Джиро" в 2020-м. Знаешь, что после этого сказал Брэйлсфорд?

     

     

     

    Журналист: А вот знаю. Сказал, что команда меняет гоночную философию и будет теперь ездить в таком стиле. 

     

     

     

    Деннис: Это он вам, придуркам, так сказал. А знаешь, что заявил нам?

     

     

     

    Журналист: Nope. 

     

     

     

    Деннис: Сразу после финиша Гейгана Харта, прямо на Пьяцца-дель-Дуомо он выдал такое: "Все, похулиганили и хватит. Теперь будем ехать так же, как Jumbo – Visma на Tour de France 2020".

     

     

     

    Журналист: Мда, это уже серьезно.

     

     

     

    Деннис: Но последней каплей было не это...

     

     

     

    Журналист: Вам не выдали аэродинамический каплевидный шлем, который вы хотели?

     

     

     

    Деннис: Блин, об этом я не подумал. Это тоже. Но главное не это...

     

     

     

    Журналист: Что же главное, Роан? Поделитесь. 

     

     

     

    Деннис: Кто выиграл "Вуэльту" в 2020-м? Роглич! Кто выиграл следующий гранд-тур?! Кто выиграл "Джиро" в 2021-м. Берналь! Они даже это повторили, просто выиграли следующую супермногодневку.

     

     

     

    Журналист: Я в шоке.

     

    22 декабря JV продлевает Роглича, через три недели 9 января Инеос продлевает Берналя, таких совпадений просто не бывает

     

    И тоже на 4 года.

  3. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Сегодня, 18:08 | Регистрация: 11.02.2021

    Когда Денис подписал контракт с Ineos, он в интервью сказал, что с самого начала карьеры, мечтал попасть в такую команду как Ineos ( бывшая Sky). Ведать остался разочарован этой командой))

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 19:05 | Регистрация: 7.12.2014

      И этой командой разочаруется через какое-то время. Из множества команд, в которых он побывал за свою карьеру, дольше чем на 2 года задержался только в ВМС. Из некоторых команд уходил всего через год. У Денниса, мягко говоря, сложный характер...

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Комментарии

  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (4)
    Earl57-Фото
    И этой командой разочаруется через какое-то время. Из множества команд, в которых он побывал за свою карьеру, дольше чем на 2 года задержался только в ВМС. Из некоторых команд уходил всего через год. У Денниса, мягко говоря, сложный характер...
  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин и Тобиас Фосс возг ... (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Том поедет капитаном наконец-то. Уверен, это его будет мотивировать. Быть помощником ему не в радость, было видно.

  • Woterman 1980
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (4)
    Woterman 1980-Фото
    Когда Денис подписал контракт с Ineos, он в интервью сказал, что с самого начала карьеры, мечтал попасть в такую команду как Ineos ( бывшая Sky). Ведать остался разочарован этой командой))
  • motte
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (4)
    motte-Фото

    Роан Деннис объяснил, что он, черт побери, имел в виду

     

     

     

    Деннис: Team Jumbo – Visma основана в каком году?

     

     

     

    Журналист: В каком?

     

     

     

    Денни

     

     

     

    Журналист: В 2010-м.

     

     

     

    Деннис: Правильно. То есть сразу пошло копирование. С первого же дня.

     

     

     

    Журналист: Эммм... Еще что-нибудь?

     

     

     

    Деннис: Ну смотри, я два года следил за ситуацией. Это было заметно буквально во всем. Jumbo - Visma продувает гонщиков в аэродинамической трубе в декабре. Брэйлсфорд сразу дает команду всем продуваться в январе. Jumbo – Visma объявляет состав на "Тур Романдии" в четверг, INEOS Grenadiers на следующий день. Помнишь, мы ярко ехали и выиграли "Джиро" в 2020-м. Знаешь, что после этого сказал Брэйлсфорд?

     

     

     

    Журналист: А вот знаю. Сказал, что команда меняет гоночную философию и будет теперь ездить в таком стиле. 

     

     

     

    Деннис: Это он вам, придуркам, так сказал. А знаешь, что заявил нам?

     

     

     

    Журналист: Nope. 

     

     

     

    Деннис: Сразу после финиша Гейгана Харта, прямо на Пьяцца-дель-Дуомо он выдал такое: "Все, похулиганили и хватит. Теперь будем ехать так же, как Jumbo – Visma на Tour de France 2020".

     

     

     

    Журналист: Мда, это уже серьезно.

     

     

     

    Деннис: Но последней каплей было не это...

     

     

     

    Журналист: Вам не выдали аэродинамический каплевидный шлем, который вы хотели?

     

     

     

    Деннис: Блин, об этом я не подумал. Это тоже. Но главное не это...

     

     

     

    Журналист: Что же главное, Роан? Поделитесь. 

     

     

     

    Деннис: Кто выиграл "Вуэльту" в 2020-м? Роглич! Кто выиграл следующий гранд-тур?! Кто выиграл "Джиро" в 2021-м. Берналь! Они даже это повторили, просто выиграли следующую супермногодневку.

     

     

     

    Журналист: Я в шоке.

     

    22 декабря JV продлевает Роглича, через три недели 9 января Инеос продлевает Берналя, таких совпадений просто не бывает

     

    И тоже на 4 года.

  • motte
    Том Дюмулин и Тобиас Фосс возг ... (3)
    motte-Фото

    Роан Деннис объяснил, что он, черт побери, имел в виду

     

    Деннис: Team Jumbo – Visma основана в каком году?

     

    Журналист: В каком?

     

    Деннис: Ты у меня спрашиваешь? Ты же журналист, ты должен знать! В 1984-м основана. А INEOS Grenadiers?

     

    Журналист: В 2010-м.

     

    Деннис: Правильно. То есть сразу пошло копирование. С первого же дня.

     

    Журналист: Эммм... Еще что-нибудь?

     

    Деннис: Ну смотри, я два года следил за ситуацией. Это было заметно буквально во всем. Jumbo - Visma продувает гонщиков в аэродинамической трубе в декабре. Брэйлсфорд сразу дает команду всем продуваться в январе. Jumbo – Visma объявляет состав на "Тур Романдии" в четверг, INEOS Grenadiers на следующий день. Помнишь, мы ярко ехали и выиграли "Джиро" в 2020-м. Знаешь, что после этого сказал Брэйлсфорд?

     

    Журналист: А вот знаю. Сказал, что команда меняет гоночную философию и будет теперь ездить в таком стиле. 

     

    Деннис: Это он вам, придуркам, так сказал. А знаешь, что заявил нам?

     

    Журналист: Nope. 

     

    Деннис: Сразу после финиша Гейгана Харта, прямо на Пьяцца-дель-Дуомо он выдал такое: "Все, похулиганили и хватит. Теперь будем ехать так же, как Jumbo – Visma на Tour de France 2020".

     

    Журналист: Мда, это уже серьезно.

     

    Деннис: Но последней каплей было не это...

     

    Журналист: Вам не выдали аэродинамический каплевидный шлем, который вы хотели?

     

    Деннис: Блин, об этом я не подумал. Это тоже. Но главное не это...

     

    Журналист: Что же главное, Роан? Поделитесь. 

     

    Деннис: Кто выиграл "Вуэльту" в 2020-м? Роглич! Кто выиграл следующий гранд-тур?! Кто выиграл "Джиро" в 2021-м. Берналь! Они даже это повторили, просто выиграли следующую супермногодневку.

     

    Журналист: Я в шоке.

    22 декабря JV продлевает Роглича, через три недели 9 января Инеос продлевает Берналя, таких совпадений просто не бывает

    И тоже на 4 года.

  • Earl57
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (8)
    Earl57-Фото
    Вингегор сам отказался от Джиро, когда ему предложили. Сказал что хочет ездить с Рогличем и учиться у него.
  • SportSpirit
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (4)
    SportSpirit-Фото

    С почином, шоссейный сезон 2022!

     

    С победой, Рохан!music

  • Ернат
    Том Дюмулин и Тобиас Фосс возг ... (3)
    Ернат-Фото

    надо бы еще пару звезд на джиро

  • Ернат
    Состав велокоманды Quick –Step ... (3)
    Ернат-Фото

    да седло просто супер

  • Ернат
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (8)
    Ернат-Фото
    от результатов будет зависит, если роглич потащит нормально, то Ионаса сильно гонять не будут с прицелом на вуэльту, или наоборот, если Ионас потащит, а роглич провалится, то роглу поедет вуэльту

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Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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