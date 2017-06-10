Роан Деннис – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:58
Чемпион Австралии в разделке Роан Деннис побеждает на 1-м этапе Тура Швейцарии-2017
27-летний австралийский гонщик команды BMC, действующий чемпион Австралии в индивидуальной гонке с раздельным стартом, Роан Деннис (Rohan Dennis) одержал победу на 1-м этапе Тура Швейцарии-2017, показав лучший результат в индивидуальной гонке на время, проехав 6-км дистанцию за 6 минут 24 секунды и 64 сотых. На отсечке 2,7 км Роан Деннис стал лидером, упрочив преимущество на финише. Ближайшего соперника, своего товарища по команде, швейцарского гонщика Стефана Кюнга Деннис опередил на 8 секунд.
Photo © Tour de Suisse
Роан Деннис проехал дистанцию со средней скоростью 56.156 км/ч, вторую часть дистанции прошёл со средней скоростью 58,03 км/ч.
Тройку лучших на этапе замкнул австрийский гонщик команды Trek-Segafredo Маттиас Брэндле, уступивший Деннису 9 секунд.
Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2017
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