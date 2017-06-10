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Роан Деннис – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2017

Чемпион Австралии в разделке Роан Деннис побеждает на 1-м этапе Тура Швейцарии-2017

 

 

  27-летний австралийский гонщик команды BMC, действующий чемпион Австралии в индивидуальной гонке с раздельным стартом, Роан Деннис (Rohan Dennis) одержал победу на 1-м этапе Тура Швейцарии-2017, показав лучший результат в индивидуальной гонке на время, проехав 6-км дистанцию за 6 минут 24 секунды и 64 сотых. На отсечке 2,7 км Роан Деннис стал лидером, упрочив преимущество на финише. Ближайшего соперника, своего товарища по команде, швейцарского гонщика Стефана Кюнга Деннис опередил на 8 секунд.

 

Роан Деннис – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2017

 Photo © Tour de Suisse

 

Роан Деннис проехал дистанцию со средней скоростью 56.156 км/ч, вторую часть дистанции прошёл со средней скоростью 58,03 км/ч.

 

 Тройку лучших на этапе замкнул австрийский гонщик команды Trek-Segafredo Маттиас Брэндле, уступивший Деннису 9 секунд.

 

Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2017

 

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Теги к статье: Роан Деннис ITT разделка индивидуальная гонка на время Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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