Роан Деннис – победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2017

Порт красавец! Есть ход в разделке, есть мощность в горе, даже рывки делает. Очень хотелось бы видеть ТАКОГО Порта на Туре. Боюсь, что пик формы не длится так долго и если даже в начале Тура Порт будет в норме, то в конце уже нет. В то же время, я буду рад, если Ричи докажет обратное и устроит подобное шоу и на Туре.