Роан Деннис – победитель 9-го этапа Тура Швейцарии-2017

Дубль Роана Денниса на Туре Швейцарии-2017

Чемпион Австралии в разделке, 27-летний гонщик команды BMC Роан Деннис (Rohan Dennis) сделал дубль – после победы в разделке на 1-м этапе Тура Швейцарии-2017, одержал победу в завершающей гонку разделке на 9-м этапе.

28,6 км дистанцию индивидуальной гонки с раздельным стартом с многочисленными поворотами, проложенную по пересечённому рельефу, Роан Деннис преодолел за 36 минут и 30 секунд и 91 сотых со средней скоростью 46.994 км/ч.

На первой промежуточной отсечке Роан Деннис опережал на 9 секунд своего товарища по команде, швейцарского гонщика Стефана Кюнга, на второй отсечке Кюнг проигрывал Деннису 39 секунд. В итоге Роан Деннис опередил ближайшего соперника – Стефана Кюнга на 29 секунд.

Тройку лучших на этапе замкнул ещё один гонщик команды BMC Дамиано Карузо, проигравший своему товарищу по команде 47 секунд.