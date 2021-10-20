Уилл Барта - новый велогонщик команды Movistar

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Уилл Барта подписал двухлетний контракт с велокомандой Movistar
25-летний американский велогонщик Уилл Барта (Will Barta) подписал контракт с велокомандой Movistar, с которой подписал двухлетний контракт (2022-2023). В этом году Уилл Барта выступал в команде EF Education Nippo, карьеру профессионального велогонщика начал в 2018 году в команде Hagens Berman Axeon, затем два года выступал в команде CCC.
Вице-чемпион США в разделке среди андеров, 4-й на чемпионате США в категории «элита» в 2017, а также 4-й в андеровской версии Льеж-Бастонь-Льеж, Уилл Барта на 13-м этапе Вуэльты Испании-2020 – 33,7 км индивидуальной гонке на время проиграл 1 секунду лишь Приможу Рогличу, заняв 2-е место. Это лучший результат Барты за профессиональную карьеру.
Из-за серьёзной травмы ноги, полученной в начале 2021 года, Уилл Барта выступал в цветах команды EF Education Nippo лишь с апреля.
В пресс-релизе команды Movistar говорится: «Уилл Барта – выносливый гонщик, способный хорошо выступать в горах, он отличный командный игрок и талантливый раздельщик».
В команде Movistar выступает соотечественник Уилла Барты, также уроженец штата Айдахо, Маттео Йоргенсон. Барта и Йоргенсон – близкие друзья и товарищи по тренировкам.
Уилл Барта: «Рад и взволнован, что стану гонщиком команды Movistar. Меня мотивирует, что стану частью такой сильной и имеющей долгую историю команды, что смогу внести свой вклад в её успехи. Моя цель в будущем году – помогать товарищам по команде и самому показывать хорошие результаты, когда представится шанс. На личном уровне я бы хотел ставить целью недельные гонки, расти в профессиональном плане, чтобы бороться там за победы.
Также хотел бы продолжать совершенствоваться в индивидуальной гонке на время, где на данный момент добивался лучших результатов. Эта дисциплина мне подходит. Буду рад достичь новых уровней с командой Movistar.
Бонус для меня, что смогу выступать в команде с одним из моих лучших друзей Маттео Йоргенсоном. Мы знаем друг друга с 10 лет, выступали и росли в одном велоклубе, который назывался «Byrds». Уже тогда мы мечтали выступать в профессионалах, теперь, когда мы будем гонщиками одной из лучших велокоманд мира, наша мечта сбылась. Так как мы с Маттео – друзья, я из первых рук узнал, как команда относится к Маттео, поэтому захотел присоединиться к Movistar».
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Earl57
Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30)
Цитата: VeloVelo
Это сложная мысль для меня, боюсь запутаться в вашем пассаже.
Скажу только, что, по-моему, Ремко уже сейчас очень худо. Он противопоставил себя всем. И он обязательно проиграет, если только не возьмётся за свои мозги.
Иногда полезно взять пару тяжелейших этапов в борьбе со своим собственным эгоизмом, а не с соперниками в реальной жизни.
Он еще так молод. А его ставки уже так высоки.
Физически он готов к Большим победам. Ментально — нет.
Вопрос в том, хочет ли сам Ремко бороться со своим эгоизмом? И считает ли он, что у него есть эгоизм, с которым нужно бороться?
Например, после разборок из-за ЧМ было заявлено, что Ремко и Ван Арт встретятся, поговорят и уладят свой конфликт. Ван Арт перед отъездом в отпуск сказал, что Ремко с ним связывался, но ничего конкретного по существу конфликта так и не сказал. Поэтому все остались при своем мнении, ничего не изменилось. Никакой встречи не было и в обозримом будущем не предвидится.
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nightbuster33
Валерио Конти и Антонио Нибали ... (26)
Еще один комбинатор-реформатор,вы выбрали не ту площадку,в "ВелоЛайфе занимаются совершенно противоположными вопросами,здесь больше созидают, чем разрушают.В их комптенцию не входят вопросы,которые вы поднимаете.Если вы этого не понимаете они ,чтобы не раздражать вас далее,могут спокойно посоветовать вам обратиться к врачу-психиатру.Если он определит,что вы здоровы и в чем причина вашей выходки и,что вы документально доказали,что все велоруководители-это расхитители,он культурно пошлет вас куда надо.Вот к этому,я расскажу казахский анекдот:На колхозном собрании принимают обязательства,сколько ожидается приплода от 100маток лошадей. У всех получается по разному,пока последний бригадир не встал и сказал,что он обязуется получить 101 жеребенка.Тут вскакивает молодой чабан и говорит,что так не бывает.Лошади не бараны,такого приплода у них не бывает.Старый чабан,сидящий рядом успокаивает его и говорит ему:Что ты, что ли будешь "покрывать"кобылу.Они принимают обяззательства,а наше дело скот пасти .Не кажется ли вам,господин Гали, что аксакал был прав,если не прав ,значит вам необходимо срочно обратиться к врачу- психиатру.Не растраивайся,такое бывает,кто подолгу сидит в соц.сетях, те начинают мнить себя Аллахом.
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BaiGali
Валерио Конти и Антонио Нибали ... (26)
Цитата: nightbuster33
На сколько я понял,господа"БайГали" и "Казахстанец"не против,чтобы в Казахстане была своя велокоманда Мирового Тура.Им не нравится руководитель в лице Винокурова. И кого вы предлагаете,неужели господина К. или кого другого,кто имеет горячее сердце,холодную голову и чистые руки,самое главное последнее.Предлагайте,а мы обсудим и решим к какой категории вас отнести, к "белым"или "красным".Или вы вначале посоветуетесь со своим боссом,надеюсь,что он сам хоть чист на руку. В противном случае команда вообще развалится.
Слушай Вы либо тугодум или Вы просто притворяетесь. Мне глубоко наплевать кто будет руководителем или будет ли у нас команда Мирового Тура. Я хочу результатов от команды и отдачи от тех инвестиции сделанный государством, а не эти имиджвые траты. Но если взять в широком смысле я вообще хочу реформ. Хочу чтобы профессиональный спорт был профессиональным, со своим рынком и инфраструктурой, а не эти клубы кормушки для личных нужд узких круг лиц. Будь моя воля я бы снял все проф.клубы из гос.содержания и ресурсы направил бы на массовый спорт и его популяризацию, попутно создавая условия и инфраструктуры для занятия спортом(детский, молодёжный и взрослый). Где есть инфраструктура и человеческий ресурсы туда обязательно придут инвесторы со своими деньгами и опытом.
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VeloVelo
Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30)
Это сложная мысль для меня, боюсь запутаться в вашем пассаже.
Скажу только, что, по-моему, Ремко уже сейчас очень худо. Он противопоставил себя всем. И он обязательно проиграет, если только не возьмётся за свои мозги.
Иногда полезно взять пару тяжелейших этапов в борьбе со своим собственным эгоизмом, а не с соперниками в реальной жизни.
Он еще так молод. А его ставки уже так высоки.
Физически он готов к Большим победам. Ментально — нет.
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VeloVelo
Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (30)
К плюсам Тома добавлю его психологическую устойчивость и позитивный характер.
Том, также, как и Ремко, ненавидит проигрывать, но, он умеет не делать трагедию из своих поражений. Это Большой плюс.
Еще один плюс - это то, что Пидкок не едет всё подряд
и не пытается объять необъятное.
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nightbuster33
Валерио Конти и Антонио Нибали ... (26)
На сколько я понял,господа"БайГали" и "Казахстанец"не против,чтобы в Казахстане была своя велокоманда Мирового Тура.Им не нравится руководитель в лице Винокурова. И кого вы предлагаете,неужели господина К. или кого другого,кто имеет горячее сердце,холодную голову и чистые руки,самое главное последнее.Предлагайте,а мы обсудим и решим к какой категории вас отнести, к "белым"или "красным".Или вы вначале посоветуетесь со своим боссом,надеюсь,что он сам хоть чист на руку. В противном случае команда вообще развалится.
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Earl57
Иван Соса подписал двухлетний ... (11)
Ну здесь можно вспомнить как Вивиани уходил. И не нужен был он Скаю, а не отпускали из принципа, чтобы другим неповадно было. Согласились только на бартер. Де ла Круз взамен Вивиани. Занятно что и Вивиани у квиков не задержался, и Де ла Круз в Скае...
У израильтян есть кто-то для равноценной замены Берналю? Просто денежная компенсация тут не прокатит.
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