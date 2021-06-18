Жуан Алмейда – чемпион Португалии-2021 в индивидуальной гонке на время

Первая профессиональная победа Жуана Алмейды

Жуан Алмейда проявлял качества раздельщика много раз с тех пор, как в 2020 году стал гонщиком команды Мирового тура, что помогало ему дважды финишировать в топ-10 на Джиро д’Италия, занимать места в десятке сильнейших недельных велогонок Тур ОАЭ-2021, Тиррено-Адриатико-2021, Вуэльта Каталонии-2021, Вуэльта Бургоса-2020.

На Джиро д’Италия в 2020 и 2021 годах Жуан Алмейда финишировал в топ-5 на открывающей и заключительной разделках.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©João Fonseca - Photo credit: ©João Fonseca

Жуан Алмейда: «Ощущения безумные, я одержал первую победу как профессионал. Факт, что это произошло дома, делает победу ещё более значимой. Я не знаю, что сказать. Я просто счастлив, хочу поблагодарить команду за поддержку.

Не могу дождаться, когда начну надевать эту прекрасную майку весь следующий год. Каждый раз, когда она на мне, у меня мурашки по коже. Но чемпионат Португалии ещё не закончен, впереди групповая гонка. Там будет сложнее, но я приложу все силы».

Жуан Алмейда стал самым молодым за последние десять лет чемпионом Португалии в разделке.