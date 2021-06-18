VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жуан Алмейда – чемпион Португалии-2021 в индивидуальной гонке на время

Первая профессиональная победа Жуана Алмейды

 

 

 Жуан Алмейда проявлял качества раздельщика много раз с тех пор, как в 2020 году стал гонщиком команды Мирового тура, что помогало ему дважды финишировать в топ-10 на Джиро д’Италия, занимать места в десятке сильнейших недельных велогонок Тур ОАЭ-2021, Тиррено-Адриатико-2021, Вуэльта Каталонии-2021, Вуэльта Бургоса-2020.

 

На Джиро д’Италия в 2020 и 2021 годах Жуан Алмейда финишировал в топ-5 на открывающей и заключительной разделках.

 

Жуан Алмейда – чемпион Португалии-2021 в индивидуальной гонке на время

 

Жуан Алмейда – чемпион Португалии-2021 в индивидуальной гонке на время

 

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©João Fonseca - Photo credit: ©João Fonseca

 

Жуан Алмейда: «Ощущения безумные, я одержал первую победу как профессионал. Факт, что это произошло дома, делает победу ещё более значимой. Я не знаю, что сказать. Я просто счастлив, хочу поблагодарить команду за поддержку.

Не могу дождаться, когда начну надевать эту прекрасную майку весь следующий год. Каждый раз, когда она на мне, у меня мурашки по коже. Но чемпионат Португалии ещё не закончен, впереди групповая гонка. Там будет сложнее, но я приложу все силы».

Жуан Алмейда стал самым молодым за последние десять лет чемпионом Португалии в разделке.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida Deceuninck-Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • BaiGali
    Состав велокоманды Bahrain-Vic ... (1)
    BaiGali-Фото
    И не слова про Ланду
  • motte
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    motte-Фото

    31 год средний возраст ская.. Хорошо это или? 

  • Astanaforever
    Йон Исагирре – чемпион Испании ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А Собреро его товарищ по Астане стал чемпионом Италии, опередив , прикиньте, самого Ганну , жениха его сестры. Сестра подсуетилась наверное. Хехе)))
  • red
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    red-Фото
    Фрум есть. Практика показывает, Ричи не обязательно быть с ним в одной команде, чтобы возить.
  • EL-Fenomeno
    Предварительные составы команд ... (52)
    EL-Fenomeno-Фото

    ИНЭОС как всегда на Туре моща по составу, но посмотрим чем ответят ои ЮМБОвцы, там ведь тоже адекватный по силе ростер 

    Цитата: Arciv
    Падун есть?
    Цитата: paziz
    Падун на Туре, класс, успехов МаркуПаровоз инеос очень убедителен

    Марка как раз нет и уже не будет на ТдФ (разве что за неделю до Тура у Бахрейна кто то заболеет). Думаю Падун будет 100% на Вуэльте, ну и хотелось бы нашего МП увидеть в Токио на Олимпиаде.

  • kwwk
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    kwwk-Фото

    Индивидуально ни Карапас, ни Томас, ни Порт не сильнее словенцев, и команда Роглича явно не слабее, но вот тактически раздергать словенцев на трех своих кэпов вполне могут, тут для Инеос главное первую неделю без потерь проскачить.

  • Rumi
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    Rumi-Фото

    Команда мечты, болею за обоих Ричи

  • s75
    Роан Деннис может перейти в ве ... (10)
    s75-Фото

    С момента первой весточки о том, что Деннис может перейти в Инеос было две эмоции - "ура" и "ой", душно и тесно ему тут. Спасибо за невероятную Джиро-2020.

  • Woterman 1980
    Роан Деннис может перейти в ве ... (10)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Woterman 1980
    Его кстати сняли с состава на Тур Де франс, хотя изначально был заявлен

    Что-что, а мелкая мстительность в число недостатков Брейлсфорда никогда не входила. Скорее Деннис сам не хочет тратить силы перед Токио и предпочитает больше потренироваться в одиночку. Он уже делал так перед ЧМ. Раскатываться ему не нужно, на групповой гонке у австралийцев Ричи Порт капитаном будет.
    Я тоже так считаю. Поэтому, скорее всего и возник конфликт интересов и встал вопрос о смене команды
  • Woterman 1980
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    Woterman 1980-Фото
    И вообще перед Олимпийской разделкой (а он один из фаворитов) ехать Тур в роли грегари, это большая глупость, думаю он это понял, но Брэйсфорд понять наверное не захотел, так как победа на Туре превыше всего.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 июня

Dimitri Claeys (Team Qhubeka - Assos)

19 июня

Sacha Modolo (Alpecin-Fenix)

Daniel Arroyave (EF Education - Nippo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2021 (120)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)