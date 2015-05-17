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Якоб Фульсанг: «Не стал бы в будущем бороться за генеральную классификацию на Гранд-турах»

Якоб Фульсанг о борьбе за генеральную классификацию на Гранд-турах

 

Якоб Фульсанг: «Не стал бы в будущем бороться за генеральную классификацию на Гранд-турах»

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

  Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) хочет сосредоточиться на однодневных гонках и борьбе за этапы на Гранд-турах, там, где у него больше шансов завоевать победу. 35-летний датский велогонщик команды Astana  принял участие в 15 Гранд-турах и лишь дважды – на Тур де Франс-2013 и Джиро д’Италия-2020 – вошёл в топ-10 генеральной классификации. Но в классиках Якоб Фульсанг стал победителем Монумента Льеж-Бастонь-Льеж в 2019,  а в этом году выиграл ещё один Монумент – Ломбардию. В 2021 году датский гонщик начнёт в казахстанской велокоманде девятый сезон.

 

В интервью TV2 Sport Якоб Фульсанг сказал, что не хочет в будущем бороться за высокие места в общем зачёте на Гранд-турах.

 

  Якоб Фульсанг: «Если бы всё зависело лично от меня, я бы в будущем не стал бороться за генеральную классификацию на Гранд-турах. Конечно, было бы круто подняться на подиум Гранд-тура, но места вне подиума мне больше не интересны. Я знаю, что могу занять 6-е место на Джиро или Тур де Франс. Но чтобы добиться подиума, мне надо быть на пике формы, и, думаю, команда должна быть сильнее.

 

  Сейчас команды, которые сражаются за Гранд-туры, невероятно хорошо организованы для достижения этой цели. Они сильны по многим фронтам. И, наверное, в данный момент в этом они немного сильнее «Астаны».

 

  В будущем, если бы решал только я, хотелось бы больше сфокусироваться на этапах, горной майке или чём-то подобном. Возможно, гораздо интереснее поехать и попробовать выиграть этап, чем каждый день делать одно и то же».

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana Astana - Premier Tech Ломбардия Льеж-Бастонь-Льеж

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:57 | Регистрация: 17.05.2015

    В 2015 году Контадор практически в одиночку, без команды, победил Ф.Ару, у которого была очень сильная командная поддержка. Но... для это надо быть Контадором... У Погачара на ТДФ в этом году была не самая сильная команда - по сравнению с  Jumbo-Visma ...

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
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