Якоб Фульсанг: «Не стал бы в будущем бороться за генеральную классификацию на Гранд-турах»

Якоб Фульсанг о борьбе за генеральную классификацию на Гранд-турах

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) хочет сосредоточиться на однодневных гонках и борьбе за этапы на Гранд-турах, там, где у него больше шансов завоевать победу. 35-летний датский велогонщик команды Astana принял участие в 15 Гранд-турах и лишь дважды – на Тур де Франс-2013 и Джиро д’Италия-2020 – вошёл в топ-10 генеральной классификации. Но в классиках Якоб Фульсанг стал победителем Монумента Льеж-Бастонь-Льеж в 2019, а в этом году выиграл ещё один Монумент – Ломбардию. В 2021 году датский гонщик начнёт в казахстанской велокоманде девятый сезон.

В интервью TV2 Sport Якоб Фульсанг сказал, что не хочет в будущем бороться за высокие места в общем зачёте на Гранд-турах.

Якоб Фульсанг: «Если бы всё зависело лично от меня, я бы в будущем не стал бороться за генеральную классификацию на Гранд-турах. Конечно, было бы круто подняться на подиум Гранд-тура, но места вне подиума мне больше не интересны. Я знаю, что могу занять 6-е место на Джиро или Тур де Франс. Но чтобы добиться подиума, мне надо быть на пике формы, и, думаю, команда должна быть сильнее.

Сейчас команды, которые сражаются за Гранд-туры, невероятно хорошо организованы для достижения этой цели. Они сильны по многим фронтам. И, наверное, в данный момент в этом они немного сильнее «Астаны».

В будущем, если бы решал только я, хотелось бы больше сфокусироваться на этапах, горной майке или чём-то подобном. Возможно, гораздо интереснее поехать и попробовать выиграть этап, чем каждый день делать одно и то же».