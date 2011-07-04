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- Дата:
- Вчера, 20:11
У победителя Джиро д’Италия-2021 Эгана Берналя диагностирован Covid-19
Photo Credit: LaPresse
Covid-19 помешал Эгану Берналю вернуться в Колумбию, где он должен отпраздновать победу на Джиро д’Италия-2021. Велокоманда Ineos Grenadiers сообщила, что во время плановой проверки на Covid-9 перед возвращением в Колумбию тест Берналя подтвердил наличие вируса.
Сейчас 24-летний колумбийский велогонщик, выигравший второй в карьере Гранд-тур, остаётся на изоляции в Монако вместе со своей подругой. Команда Ineos Grenadiers также сообщает, что у Эгана Берналя лёгкие симптомы, но он чувствует себя хорошо, с его здоровьем всё в порядке.
Эган Берналь планирует вернуться в Колумбию и отпраздновать победу на Джиро д’Италия после окончания периода изоляции.
Эган Берналь говорил, что не собирается участвовать в Тур де Франс-2021 и Олимпийских играх, а его главной целью второй части сезона является Вуэльта Испании-2021.
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