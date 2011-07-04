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Covid-19 помешал Эгану Берналю вернуться в Колумбию

У победителя Джиро д’Италия-2021 Эгана Берналя диагностирован Covid-19

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Covid-19 помешал Эгану Берналю вернуться в Колумбию, где он должен отпраздновать победу на Джиро д’Италия-2021. Велокоманда Ineos Grenadiers сообщила, что во время плановой проверки на Covid-9 перед возвращением в Колумбию тест Берналя  подтвердил наличие вируса.

 

Сейчас 24-летний колумбийский велогонщик, выигравший второй в карьере Гранд-тур, остаётся на изоляции в Монако вместе со своей подругой. Команда Ineos Grenadiers также сообщает, что у Эгана Берналя лёгкие симптомы, но он чувствует себя хорошо, с его здоровьем всё в порядке.

 

Эган Берналь планирует вернуться в Колумбию и отпраздновать победу на Джиро д’Италия после окончания периода изоляции.

 

Эган Берналь говорил, что не собирается участвовать в Тур де Франс-2021 и Олимпийских играх, а его главной целью второй части сезона является Вуэльта Испании-2021.

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers

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  1. Tom_Boonen

    Вчера, 22:10 | Регистрация: 23.08.2012

    А Инеос вакцинировались или нет?

  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 22:39 | Регистрация: 20.05.2021

    Враг не дремлет. Не надо обниматься и ...... кем бы ни был твой партнер.Надеюсь,что будет проходить в легкой форме.А со всеми провести профилактическую беседу.

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 00:23 | Регистрация: 4.07.2011

    Монако, подруга, гт в кармане... Имеет полное право и по болеть и оторваться с ней - :) 

  4. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 05:32 | Регистрация: 14.02.2016

    Теперь в Колумбии на плакатах по профилактике вируса будет Берналь, целующийся с girlfriend

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Baloise Belgium Tour

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Tour de France

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Комментарии

  • Earl57
    Giro Ciclistico d'Italia-2021 ... (2)
    Earl57-Фото
    То ли еще потом будет. В этом году маршрут очень горный, несколько этапов с горами 2000 м и протяженностью 200 км или около того. Ну совсем не детский маршрут. И тому, кто выживет и останется в первой десятке генерала, место в команде высшего дивизиона считай гарантировано.
    Жалко что гонку только РАИ показывает, а у них геоблокировка. Там определенно есть на что посмотреть.
  • Виктор Сироткин
    Covid-19 помешал Эгану Берналю ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото

    Теперь в Колумбии на плакатах по профилактике вируса будет Берналь, целующийся с girlfriend

  • motte
    Алексей Луценко становится лид ... (1)
    motte-Фото

    Эта маечка многое стоит 

  • motte
    Covid-19 помешал Эгану Берналю ... (4)
    motte-Фото

    Монако, подруга, гт в кармане... Имеет полное право и по болеть и оторваться с ней - :) 

  • nightbuster33
    Covid-19 помешал Эгану Берналю ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Враг не дремлет. Не надо обниматься и ...... кем бы ни был твой партнер.Надеюсь,что будет проходить в легкой форме.А со всеми провести профилактическую беседу.

  • reforg34
    Крису Фруму не гарантировано м ... (32)
    reforg34-Фото
    Многие профессиональные гонщики считают великим достижением просто попасть на ТДФ.
    Но у Фрума на минуточку, 4 ТДФ и победа на всех гранд турах.В хорошей форме нынешних "чемпионов" как стоячих бы обгонял не вставая с седла. Финишируя 108-мым до сих пор остается медиа-персоной и главной звездой в велоспорте.
  • nightbuster33
    Критериум Дофине-2021. Этап 6 (20)
    nightbuster33-Фото

    Завтра вступит главное оружие Муви-Супермен. Сейчас он стал на порядок умнее и начнет свою атаку за 2-2,5км.А предварительные атаки,попеременно,проведут Мас иValvi.Если Леша и Ион будут внимательны друг к другу,один из них может зацепится за Lopesom.Пожелаем,чтобы в ногах что-то оставалось для финишной горы.

  • Tom_Boonen
    Covid-19 помешал Эгану Берналю ... (4)
    Tom_Boonen-Фото
    А Инеос вакцинировались или нет?
  • motte
    Критериум Дофине-2021. Этап 6 (20)
    motte-Фото
    В конце сезона забальзамировать для показа потомкам, невероятно!
  • velodoctor
    Giro Ciclistico d'Italia-2021 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Наши все ребята сегодня провалились, быстро блин. Из года в год первые 5-6 в генерале по итогам гонки попадают в хорошие команды, я посмотрел на пкс больше 20 гонщиков хорошо выступивших в прошлые годы в большиснтве не затерялись и в ворлд туре, так что гонка очень показательная в плане молодёжи. 

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