Виктор Кампенартс подписал трёхлетний контракт с велокомандой Lotto Soudal

Виктор Кампенартс переходит в команду Lotto Soudal

Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) после двух лет выступления в команде Qhubeka (NTT) возвращается в велокоманду Lotto Soudal, где выступал в 2018 – 2019 годах. 29-летний бельгийский велогонщик подписал трёхлетний контракт (до конца 2024 года).

Photo (c) Lotto Soudal Team

В этом году Виктор Кампенартс одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура – выиграл 15-й этап Джиро д’Италия-2021. На счету бельгийского гонщика 8 побед, а в 2019 году установил часовой рекорд на треке мексиканского велодрома в Агуаскльентес (Aguascalientes), проехав 55,089 км.

Виктор Кампенартс: «Конечно, многие команды мной интересовались, но меня привлёкла и убедила чёткими целями команда Lotto Soudal. Я сразу отметил, насколько уверена во мне команда. Кроме того, приятно, что я знаком с несколькими гонщиками и многими членами персонала. Поэтому с нетерпением жду, когда начну вносить лепту в привлекательный стиль гонок команды Lotto Soudal! Нахожусь в радостном предвкушении!

С огромным удовольствием оглядываюсь на два года, проведённых в команде Qhubeka, которая больше, чем просто велокоманда, так как у неё есть цель – дать детям лучший шанс на образование с помощью велосипедов. Эта миссия навсегда покорила моё сердце.

Я влюблён в весенние классики, хочу продолжать двигаться в этом направлении. Это значит, что хочу не только вести гонку в атакующем стиле, но и добиться результатов. Два этих пункта часто идут рука об руку, потому что интересный стиль ведения гонки создаёт шанс одержать победу. В команде много талантливых молодых гонщиков, таких, как Брент Ван Мур или Флориан Вермеерс. Мы сможем сыграть свою роль в решающей части гонок.

Конечно, я делаю шаг назад в разделках, но, конечно, мои навыки никуда не исчезли. Хочу передать опыт молодым ребятам, которые хотят бороться на многодневных гонках. Если увижу, что есть малейшая вероятность для совершенствования, без колебаний поделюсь своим мнением эксперта. Но мне в свою очередь надо многому научиться у Lotto Soudal, например, у Филиппа Жильбера, который в следующем году поедет последний сезон в карьере.

Я понимаю, что не смогу бороться за победу, скажем, на Туре Фландрии, потому что пока для меня это большая дистанция. Поэтому в тренировках переключу внимание на повышение выносливости. Хочу перейти от часовых усилий в разделке до гонщика, который справляется с дистанциями на крупнейших классиках. В следующем сезоне главной для меня целью станут полуклассики и короткие гонки из нескольких этапов».

Джон Леланг (John Lelange), генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «С Виктором Кампенартсом мы усилили состав сильным универсальным гонщиком. В этом сезоне он впечатлил и на однодневных классических и на многодневных гонках. Его атакующий стиль принёс несколько высоких результатов, как, например, победа на этапе Джиро и третье место в общем зачёте «Тура Бенилюкса». Виктор возлагает надежды на проект Lotto Soudal, он идеально подходит команде.

Конечно, приятно, что Виктор вернулся в команду. В 2019 мы вместе работали над одним из самых сложных проектов в велоспорте – над установкой часового рекорда на треке. Виктор проявил себя настоящим бойцом. Мы не сомневаемся, что он внесёт важный вклад в развитие нашей команды благодаря огромному опыту выступления в разделках.

В этом сезоне он храбро провёл первую кампанию классик (Прим. VeloLIVE – Виктор Кампенартс впервые принял участие в классиках Монументах – Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж-Рубэ, Ломбардия). Но Виктор хочет добиваться результатов. Он уже доказал, что ему это по силам, взяв красивую победу на этапе Джиро д’Италия. В команде Lotto Soudal мы сделаем всё, чтобы он смог исполнить свои мечты. С нетерпением ждём, когда Виктор присоединится к команде, ждём старта нового сезона!»