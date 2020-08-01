VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

21-летний Себастьян Гриньяр подписал контракт с командой Lotto Soudal

Себастьян Гриньяр подписал двухлетний контракт с велокомандой Lotto Soudal

 

 

  21-летний бельгийский гонщик Себастьян Гриньяр (Sébastien Grignard) начнёт карьеру профессионала в велокоманде Lotto Soudal, с которой подписал двухлетний контракт на 2021 и 2022 сезоны. Гриньяр – специалист в разделке, уже три года выступает в команде Lotto Soudal Development.

 

21-летний Себастьян Гриньяр подписал контракт с командой Lotto Soudal

 

  В категорию андеров Себастьян Гриньяр перешёл с хорошим списком побед – в 2017 году он занял 3-е место в разделке среди юниоров на чемпионате Европы, стал 4-м на юниорском Париж-Рубэ. В прошлом году Гриньяр стал бронзовым призёром чемпионата Бельгии в групповой гонке среди андеров.

 

  Себастьян Гриньяр: «Всё так невероятно. Я очень счастлив, что перейду на более высокую ступень -  в команду Мирового тура. Мечта сбылась. Было особенно трудно убедить команду результатами в этот странный сезон. Я с нетерпением ждал, когда смогу показать, н что способен не только в разделке, но и на других гонках. Если честно, больше всего люблю фламандские гонки. Команда Lotto Soudalвсегда верила в меня, с тех пор, как я пришёл в андеровскую команду, где первый год потерял из-за мононуклеоза. Приложу все силы, чтобы в будущем не разочаровать команду».

 

  Джон Леланг, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Гриньяр очень талантлив. Его медицинские тесты показали превосходный результат. Выступая в нашей андеровской команде под руководством Курта Ван де Ваувера, он всегда проявлял себя и хорошим командным игроком. Ещё перед началом этого сложного сезона мы следили за Себастьяном. На своей первой гонке Brussel-Opwijk он финишировал 2-м. Он был готов к сезону 2020 года. Уверен, что теперь он подтвердит, что обладает всеми качествами, которые мы в нём увидели».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Себастьян Гриньяр Sebastien Grignard

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

28 июля - 1 августа 2020

Vuelta a Burgos

1 августа 2020

Strade Bianche

1 - 4 августа 2020

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

3 августа 2020

Gran Trittico Lombardo

5- 9 августа 2020

Tour de Pologne

5- 8 августа 2020

Le Tour de Savoie Mont Blanc

5 августа 2020

Milano-Torino

6 августа 2020

Mont Ventoux Denivele Challenge

6 - 9 августа 2020

Czech Tour

7 - 9 августа 2020

Tour de l'Ain

8 августа 2020

Milano-Sanremo

12 - 16 августа 2020

Criterium du Dauphine

12 августа 2020

Gran Piemonte

14 - 19 августа 2020

Tour de l'Avenir

15 августа 2020

Il Lombardia

15 августа 2020

Dwars door het Hageland

18 - 21 августа 2020

Tour du Limousin

18 августа 2020

Giro dell'Emilia

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Astanaforever
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Все споры про горняков-бельгийцев..это утопия. Где вы хоть сегодня одного видели победителями супермногодневок? Не та структура у них. Не заточены они под большие горы. Не их стихия. Поэтому возлагать большие надежды на Ремко и на этого малого неуместно.
  • EL-Fenomeno
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    А я вообще не понимаю, как можно говорить о парне (в 17 лет то!), когда мы (да может и они) ещё не до конца знают возможности самого Эвенпула. Это самое я думаю можно сказать и о МВДП, и Ван Аэрте.

    Тем более считаю, что такой ТИПаж как Ремко не сможет в будущем гоняться в одной команде со своей же "улучшенной версии")) зная, что только первое место это для него успех, а тут появится какой то "зелёный" Эйтдебрукс (кстати, то же на "Э"), который возможно будет его (Ремко) обставлять в его же Квиках! Так что прогнозирую, что именно Сиан (а не Эверпул) в будущем уйдёт из команды Квик-Степ.

    Глава команды Acrog-Tormans Джеф Робертс в интервью Wielerflits сказал, что Сиан Эйтдебрук может, как и Эвенепул, пропустить категорию андеров и сразу перейти в профессионалы

    Ну прям ассоциации как в баскетболе, когда ЛеБрон (или Гарнет, или Брайант [RIP]) пришли в НБА минуя кАледж. К слову, некоторые потом признавались что это было ошибкой.

    Так может С.Эйтдебруку ещё годик-два поганаться среди андеров, выиграть там всё и вся, и уж потом подписать долгосрочный контракт с топ-командой Мирового пелотона.

     

  • Ice
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (10)
    Ice-Фото

    Тоже не верю в Ремко как горняка, фактура не та совсем. Может, и выше среднего уровня, но с топами вряд ли смогЁт на равных.

  • арлекин
    Альберто Контадор о переходе К ... (27)
    арлекин-Фото

    Цитата: Dmitry55
    Будем ждать нового Фруминатора.
    Очень надеюсь что не дождетесь,  .Наконец то эта пародия на гонца перестанет маячить в пелотоне.

  • levonardo
    Команда Gazprom-RusVelo готова ... (3)
    levonardo-Фото
    Цитата: VeloVelo
    За эту команду болеть уже не очень хочется. 
    Одно ясно - это не Русвело,
    а очередной бледный полит-проект. В топку!



    А почему не Русвело?
  • Earl57
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Ну можно отталкиваться от обратного. Посмотреть как Ремко выигрывал в гору в начале года и отнять полминуты))).

    "Там Ремко побил рекорд Якобсена..." Якобсен спринтер, не? Если эта гора под силу спринтеру, то насколько она крутая, вот в чем вопрос?

    Ну а как Ремко едет настоящую гору и каков он в сравнении с Ландой, Кинтаной, Карапасом и другими горняками, я надеюсь увидеть через несколько дней.

     

    А как Ремко ехал горную разделку в Сан-Хуане в начале года я видела. Его главными соперниками были Ганна и 43-летний Оскар Севилья. Ганна для парня ростом 1,93 м и весом 76 кг очень хорошо держится в горах. Но он не горняк, а трековик и раздельщик. Что касается Оскара, то годы берут свое. Будь он хотя бы лет на 10 помоложе, то резалт бы совсем другим.

  • Sezar
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (10)
    Sezar-Фото

    Ну можно отталкиваться от обратного. Посмотреть как Ремко выигрывал в гору в начале года и отнять полминуты))).

  • Earl57
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (10)
    Earl57-Фото

    Мне интересно, как бельгийцы оценивают горные качества своих юниоров? По тому как лихо штурмуют мюры и берги? Проехал разделку 7 км в гору. Какая гора, какой градиент подъема? Так вон Алафилип лихо покоряет крутые бельгийские мюры, а как дело доходит до больших гор, так резалты оказываются не такими радужными.

    Как эти молодые парни будут ездить Турмале, Англиру, Стельвио, например?

  • Earl57
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (10)
    Earl57-Фото
    Ну в в отличие от Матье эти вундеркинды не так разносторонни. Таких, чтобы ездили несколько смежных дисциплин велоспорта, становится все меньше и меньше.
  • Sezar
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (10)
    Sezar-Фото

    Так и МВДП тоже не будет там побеждать. А этот пацан его, серийного победителя в расцвете сил, побеждающего просто везде, уел прямо в его епархии.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 июля

Jesus Herrada (Cofidis)

Julien Vermote (Cofidis)

Danny Van Poppel (Circus - Wanty-Gobert)

Lorenzo Manzin (Total Direct Energie)

27 июля

Cees Bol (Team Sunweb)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2020 (80)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)