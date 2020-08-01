21-летний Себастьян Гриньяр подписал контракт с командой Lotto Soudal

Себастьян Гриньяр подписал двухлетний контракт с велокомандой Lotto Soudal

21-летний бельгийский гонщик Себастьян Гриньяр (Sébastien Grignard) начнёт карьеру профессионала в велокоманде Lotto Soudal, с которой подписал двухлетний контракт на 2021 и 2022 сезоны. Гриньяр – специалист в разделке, уже три года выступает в команде Lotto Soudal Development.

В категорию андеров Себастьян Гриньяр перешёл с хорошим списком побед – в 2017 году он занял 3-е место в разделке среди юниоров на чемпионате Европы, стал 4-м на юниорском Париж-Рубэ. В прошлом году Гриньяр стал бронзовым призёром чемпионата Бельгии в групповой гонке среди андеров.

Себастьян Гриньяр: «Всё так невероятно. Я очень счастлив, что перейду на более высокую ступень - в команду Мирового тура. Мечта сбылась. Было особенно трудно убедить команду результатами в этот странный сезон. Я с нетерпением ждал, когда смогу показать, н что способен не только в разделке, но и на других гонках. Если честно, больше всего люблю фламандские гонки. Команда Lotto Soudalвсегда верила в меня, с тех пор, как я пришёл в андеровскую команду, где первый год потерял из-за мононуклеоза. Приложу все силы, чтобы в будущем не разочаровать команду».

Джон Леланг, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Гриньяр очень талантлив. Его медицинские тесты показали превосходный результат. Выступая в нашей андеровской команде под руководством Курта Ван де Ваувера, он всегда проявлял себя и хорошим командным игроком. Ещё перед началом этого сложного сезона мы следили за Себастьяном. На своей первой гонке Brussel-Opwijk он финишировал 2-м. Он был готов к сезону 2020 года. Уверен, что теперь он подтвердит, что обладает всеми качествами, которые мы в нём увидели».