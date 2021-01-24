Ремко Эвенепул увеличит время восстановления без тренировок на велосипеде

Владимир__BLR

Тадей Погачар: "Буду бороться ... (11) Спорт очень"коммерциализирован". Все федерации (разные виды спорта) борются за щедрых спонсоров, рекламодателей. Вспомним Армстронга - на него повесили всех собак и уже подзабыли как UCI "оберегала" его, предупреждая о проверках и пр. ВАДА положительные результаты тестов никогда не выдает на сторону - только самой федерации. И в федерациях решают, как поступить. Тут про деньги шейхов намекнули - так это один из законов жизни, что перед богатыми растилаются людишки, заискивают. Не зная фактов,не имею права обаинять и не обвиняю. Но допинг идет впереди контроля - сначала препарат, потом способы их обнаруживать. У богатых возможностей больше. Помню как переделка велосипеда на тайный электропривод стоила приличных денег и месяцев ожидания в первые годы.

Sezar

Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22) Ну хотя бы понятна причина боли. И то хлеб. Ну Вуэльту поедет. Хватит гоняться за рекордами. Сначала функционал, остальное приложится.

Earl57

Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22) У 20-летнего парня за полгода кости не срослись? Серьезно?

RVL

Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22) Цитата: RVL судя по вашей логике, вдп или ван арт должны вообще все забрать, ибо в кроссе пидкок с ними малосравним, а уж ремко и подавно))

ну вот что я и имел ввиду.



ну вот что я и имел ввиду. Цитата: Earl57 А кто-то видел Ремко на ГТ? Алмейда то ездил. Что касается неделек, то всего через месяц Алмейда сойдется на Алгавре с Пидкоком и Чикконе. А в августе они встретятся на Вуэльте. Вот там и можно будет увидеть, кто чего может. Реально увидеть, а не делать предположения. ну вот что я и имел ввиду ну вот что я и имел ввиду

Mike790

Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22) Цитата: Earl57 Ремко лучше не стало и врачи сказали что ему еще 3 недели нельзя на велосипед. Лефевр успокаивает, мол парень по молодости не знал, что если ему больно, то надо было говорить врачам. Но типа подготовиться к Джиро он успеет и будет там на !00%.

Не пойму я как-то, если он спустя полгода все еще испытывает боль, то значит либо где-то что-то неправильно срослось, либо ущемлен нерв. И его детально обследовать надо и лечить, а не ждать, пока само заживет.

И если он полгода не тренировался, как за пару месяцев форму наберет? Ему же до Джиро как минимум пару гонок проехать нужно для вкатки.

Что-то тут не то...

Как раз обследование и показало, что кости таза еще не на 100% срослись, это и причина болей. Нужно еще время Как раз обследование и показало, что кости таза еще не на 100% срослись, это и причина болей. Нужно еще время

RVL

Тибо Пино пропустит Тур де Фра ... (1) Может и верно. Ни одним туром. Дважды снаряд в одну воронку не падает. В случае с тибо , ни разу не упал...

Earl57

Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22) Ремко лучше не стало и врачи сказали что ему еще 3 недели нельзя на велосипед. Лефевр успокаивает, мол парень по молодости не знал, что если ему больно, то надо было говорить врачам. Но типа подготовиться к Джиро он успеет и будет там на !00%. Не пойму я как-то, если он спустя полгода все еще испытывает боль, то значит либо где-то что-то неправильно срослось, либо ущемлен нерв. И его детально обследовать надо и лечить, а не ждать, пока само заживет. И если он полгода не тренировался, как за пару месяцев форму наберет? Ему же до Джиро как минимум пару гонок проехать нужно для вкатки. Что-то тут не то...

close2you

Тадей Погачар: "Буду бороться ... (11) Цитата: Shalam s Urala от таких вотэтосюжетов всегда у кого-то начинает подгорать. и даже если смятений-сомнений у проигравшей стороны - в пределах здравой нормы, то журналюги тут всегда добавят ядовитого перца

на самом деле, если подозрительность доминирует, то было-б честным относится к обеим сторонам одинаково. если "это - есть", то "помогают себе" все примерно в равной мере. но - да, искать зарытую собаку тут проще всего. но, если позволить себе не вполне профессиональные фантазии, то, как вариант, - взлёт Тадея - исключительно медицинский факт под именем "играй гармонь". с учётом огромный разницы в возрасте, гормональный фон накануне финала Тура у двух словенских братьев-акробатьев мог быть ох какой разный. для Тадея это - ощущение победы на расстоянии вытянутой руки + лёгкость мысли (безалаберность) + отсутствие давления извне (ну уже-ж и так всё классно?) + крепкий молодецкий сон могли дать в сумме подобие хорошей инъекции тестостерона. в то время как Роглич мог буквально ушатать себя всем этим же "ну неужели завтра?!", хапнуть стресса и совсем другого гормона, "проехать" сто разделок за эту ночь и тд и тп... вот тут вспомнили как жалко он выглядел на финише со своим уехавшим куда-то шлемом - вот это лично моя картинка этого Тура. ничего против Тадея не имел, но будто проиграл вместе с Приможем

все они люди. достаточно одному быть всего лишь чуть в минусе или даже в норме на фоне небывалого подъёма у другого - и привет. каждый спортсмен знает это состояние когда вдруг приходит она - прушка! в таких "вилках" бывает и больше друг другу навозят.

ps

надеюсь не пропустят они меж собой эту кошку )

Вы идеально все разложили. Так бывает и скорее всего так и было... парень на расслабляет, был счастлив быть в тройке... терять ему нечего было, поехал на full gaz ) а касаемо других, ван арта или димулана, он им кинул по минуте, но они пахали весь тур, а рогла был настроен на желтое и мог реально перегореть( ведь у него за спиной не только давление команды, ответственность и цель, наверное думал ещё, что доказал уже вот почти, всем летунам и сборной в которой не добился, а тут... вот вот уже сегодня выиграет тур, и бам, перегорел) А погачар привык быть первым, ничего его не парило, шёл на все деньги.... впрочем, он под шейхами, а шейхи - бабло, а где бабло- там все гладко ? Вы идеально все разложили. Так бывает и скорее всего так и было... парень на расслабляет, был счастлив быть в тройке... терять ему нечего было, поехал на full gaz ) а касаемо других, ван арта или димулана, он им кинул по минуте, но они пахали весь тур, а рогла был настроен на желтое и мог реально перегореть( ведь у него за спиной не только давление команды, ответственность и цель, наверное думал ещё, что доказал уже вот почти, всем летунам и сборной в которой не добился, а тут... вот вот уже сегодня выиграет тур, и бам, перегорел) А погачар привык быть первым, ничего его не парило, шёл на все деньги.... впрочем, он под шейхами, а шейхи - бабло, а где бабло- там все гладко ?

uran

Фабио Якобсен: “Если хочу верн ... (3) После таких испытаний все остальные проблемы становятся такими несущественными и мелкими.

RVL

Тадей Погачар: "Буду бороться ... (11) Сравнение некорректное. Другие времена, другие нравы. Давайте сравним Успех тадея в разделке с разделкой алафилипа на туре 19. Что скажете?