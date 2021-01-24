Ремко Эвенепул увеличит время восстановления без тренировок на велосипеде

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- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 22:02
Ремко Эвенепул не сможет тренироваться на велосипеде ближайшие три недели
Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) должен продлить период восстановления после травмы, полученной в августе, и воздержаться от тренировок на велосипеде. В пресс-релизе команды говорится, что ухудшения состояния не произошло, но решено увеличить время реабилитации, чтобы добиться полного восстановления.
Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel
Генеральный менеджер команды Патрик Лефевр в подкасте Sporza De Tribune подтвердил, что Ремко Эвенепул не будет садиться на велосипед ближайшие три недели.
Патрик Лефевр: «Мы не хотим повторять одну и ту же ошибку. Очевидно, что сращение кости пошло не так быстро, как все думали. Ему было больно, но он не сказал об этом. Он подумал, что такое состояние нормально при реабилитации. В больнице мы увидели, что кость таза ещё не восстановлена на 100%.
Мы надеялись, что он вернётся на велосипед завтра (19 января), но больше рисковать не хотим. Так что, возможно, он не сядет на велосипед ещё три недели. Это приводит нас к дате 8 февраля, до старта Джиро д’Италия-2021 останется ровно три месяца».
Ремко Эвенепул объявил о сложностях в восстановлении на пресс-конференции во время тренировочного лагеря, а затем в интервью Het Laatste Nieuws он признался, что не сказал команде о боли, которую продолжал испытывать.
Ремко Эвенепул: «Я понял одно – такой вид травмы очень чувствителен для велосипедиста. Сейчас должен скорректировать свои действия, дать себе время выздороветь полностью. Если для этого потребуется на день дольше, значит, так надо. Большой разницы нет.
Конечно, я мечтаю о Джиро, нацелен стартовать 8 мая. Это план А, ради которого мы работаем. Но если окажется, что для меня это слишком рано, если что-то не сработает, конечно, будет жаль пропускать, но мне всего 20 лет. Я смогу ещё много раз в жизни проехать Джиро д’Италия.
8 недель я провёл в больничной кровати. Добавьте сюда пять недель без велосипеда, и получится, что без физической активности я больше трёх месяцев. Для спортсмена это долгий перерыв. Телу нужно время, чтобы снова вернуться к лучшей форме. При худшем сценарии мы переключаемся на план В – на Олимпийские игры, Вуэльту Испании, чемпионат мира и Ломбардию. В этом сезоне много других целей».
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