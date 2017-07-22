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Фабио Ару проехал последние велогонки в цветах команды UAE Team Emirates

Фабио Ару принял участие в велокроссе

 

Фабио Ару проехал последние велогонки в цветах команды UAE Team Emirates

 

 

  Фабио Ару проехал последние велогонки в цветах команды UAE Team Emirates –  закончил сезон двумя гонками в велокроссе. 30-летний итальянский велогонщик  вернулся в велокросс впервые с тех пор, как был андером. В воскресенье 27 декабря, в гонке серии Trofeo Le Velò в Анконе Ару занял 4-е место. Во вторник, 29 декабря, Фабио Ару финишировал 15-м на Trofeo Città di San Fior.

 

  На старт следующей гонки в велокроссе, которая пройдёт 3 января в Кремоне, Фабио Ару должен выйти уже в форме своей новой велокоманды Qhubeka ASSOS.

 

  В интервью изданию Il Messaggero после финиша Фабио Ару сказал: «Для меня велокросс – возвращение к корням, способ подготовиться к сезону с радостью и хорошим настроением. Так чувствовал себя в прошлом, до того, как стал профессионалом.

 

  Хочу поблагодарить тренера сборной по велокроссу Фаусто Скотти (Fausta Scotti), потому что не так давно предложил ему подумать о моём возвращении на некоторые гонки в велокроссе. В трудный момент он подал мне руку помощи.

 

  Идея начать с зимних дисциплин – моя. Так начну выступать с радостью. В январе поеду в тренировочный лагерь моей новой велокоманды Qhubeka-Assos. Не хочу делать никаких заявлений. Просто надеюсь, что удача от меня не отвернётся, что всё пойдёт хорошо. Сейчас предпочитаю не думать о шоссе, концентрируюсь только на подготовке и следующей гонке в велокроссе».

 

 

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Теги к статье: Фабио Ару Qhubeka-Assos

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  1. Имя: Игорь

    shain

    Вчера, 14:44 | Регистрация: 1.10.2020

    Сбежал.

     

  2. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 18:50 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: shain
    Сбежал.
     

    Почему? Просто ушел, когда увидел, что он в этой команде по сути никто на фоне Погачара.

  3. close2you

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Ice
    Цитата: shain
    Сбежал.
     

    Почему? Просто ушел, когда увидел, что он в этой команде по сути никто на фоне Погачара.

    смешно... а реальность - падший гонщик плакса

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Комментарии

  • Александра
    Матье ван дер Пул об участии в ... (3)
    Александра-Фото

    Какой разумный молодой человек!

  • close2you
    Фабио Ару проехал последние ве ... (3)
    close2you-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: shain
    Сбежал.
     

    Почему? Просто ушел, когда увидел, что он в этой команде по сути никто на фоне Погачара.

    смешно... а реальность - падший гонщик плакса

  • Ice
    Фабио Ару проехал последние ве ... (3)
    Ice-Фото

    Цитата: shain
    Сбежал.
     

    Почему? Просто ушел, когда увидел, что он в этой команде по сути никто на фоне Погачара.

  • shain
    Фабио Ару проехал последние ве ... (3)
    shain-Фото

    Сбежал.

     

  • uran
    Матье ван дер Пул об участии в ... (3)
    uran-Фото
    Прекрасно его понимаю, самому одно шоссе поднадоедает, сажусь на МТВ и все ок. Лыжи уже 3 года не доставал, зимы нет. И в технике Матье ещё есть куда расти, в кроссе часто ошибается.
  • close2you
    Матье ван дер Пул об участии в ... (3)
    close2you-Фото

    один из немногих, гоняющихся по чувствам а не компику ))

  • Earl57
    Патрик Лефевр подвёл итоги сез ... (3)
    Earl57-Фото
    Сейчас на сайте UCI командного рейтинга вообще нет. PCS делает свой рейтинг по своим правилам.
    Что касается индивидуального рейтинга и национального рейтинга в UCI, то уже года два как там учитываются все гонки без исключения.
    Другое дело, что львиная доля побед квиков приходится на небольшие гонки, куда большинство команд высшего дивизиона просто не ездят. Две-три, а то и вовсе одна. Конкуренция соответствующая. И начисляемые очки тоже соответствующие. Даже за победу на чемпионате Европы очки начисляются как за гонку 1-й категории.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Патрик Лефевр подвёл итоги сез ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Есть рейтинг мирового тура
    Цитата: Astanaforever
    Почему в рейтинге мирового тура квики на втором месте? Во всех рейтингах они первые. С большим отставанием Джамбо за ними. Непонятно.
    Есть рейтинг мирового тура, а есть рейтинг УЦИ, в перввховходят только гонки Со статусом мирового тура, а их не много, туда не входят, мир и континентальный титул, а так же нац чемпионаты, А основные победы у квикстепе именно с такого рода соревнований
  • Earl57
    Валерио Конти пострадал во вре ... (27)
    Earl57-Фото
    Вы правда думаете, что мне больше нечем заняться, как искать ссылки на итальянские источники, давностью в несколько лет? Не верите так не верите, дело хозяйское.
  • Yuriy 17
    Чери Придхэм – первая женщина ... (19)
    Yuriy 17-Фото

    Не К. Фрум ли выбрал такую кандидатуру спортивного директора (возможно знакомую по ЮАР) - чтобы быть ему полным господином в команде?

     

    V. Polenoff.

    Право первой ночи, 1874

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