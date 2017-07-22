- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 11:38
Фабио Ару принял участие в велокроссе
Фабио Ару проехал последние велогонки в цветах команды UAE Team Emirates – закончил сезон двумя гонками в велокроссе. 30-летний итальянский велогонщик вернулся в велокросс впервые с тех пор, как был андером. В воскресенье 27 декабря, в гонке серии Trofeo Le Velò в Анконе Ару занял 4-е место. Во вторник, 29 декабря, Фабио Ару финишировал 15-м на Trofeo Città di San Fior.
На старт следующей гонки в велокроссе, которая пройдёт 3 января в Кремоне, Фабио Ару должен выйти уже в форме своей новой велокоманды Qhubeka ASSOS.
В интервью изданию Il Messaggero после финиша Фабио Ару сказал: «Для меня велокросс – возвращение к корням, способ подготовиться к сезону с радостью и хорошим настроением. Так чувствовал себя в прошлом, до того, как стал профессионалом.
Хочу поблагодарить тренера сборной по велокроссу Фаусто Скотти (Fausta Scotti), потому что не так давно предложил ему подумать о моём возвращении на некоторые гонки в велокроссе. В трудный момент он подал мне руку помощи.
Идея начать с зимних дисциплин – моя. Так начну выступать с радостью. В январе поеду в тренировочный лагерь моей новой велокоманды Qhubeka-Assos. Не хочу делать никаких заявлений. Просто надеюсь, что удача от меня не отвернётся, что всё пойдёт хорошо. Сейчас предпочитаю не думать о шоссе, концентрируюсь только на подготовке и следующей гонке в велокроссе».
Pictures of Aru in Ancona today, his last race in @TeamUAEAbuDhabi jersey.— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) December 27, 2020
He ended 4th on the line
(📸OA Sport) pic.twitter.com/smTZKuruYj
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