Тим Мерлир: "Велокросс остаётся идеальной подготовкой к сезону на шоссе"

Тим Мерлир о сезоне велокросса и целях на шоссе в 2022 году

29-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Fenix Тим Мерлир (Tim Merlier) в прошедшем сезоне на шоссе впервые в карьере одержал победы на этапах двух Гранд-туров – выиграл 2-й этап Джиро д’Италия, опередив в спринте Джакомо Ниццоло и Элиа Вивиани, и одержал победу на 3-м этапе Тур де Франс-2021, где второе место занял его товарищ по команде Яспер Филипсен, а третье – Насэр Буанни (Arkea-Samsic).

Всего в сезоне 2021 года Тим Мерлир одержал 9 побед. В межсезонье Тим Мерлир вернулся в велокросс, который остаётся его первой спортивной любовью. В интервью Wielerfits Тим Мерлир поделился впечатлениями о сезоне на шоссе и рассказал о планах на межсезонье и целях в велокроссе.

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Тим Мерлир: «Велокросс остаётся идеальной подготовкой. Плюсов добавляет возможность зимой испытать этот соревновательный азарт. А ещё мотивирует, что знаешь, ради чего тренируешься. Мне до сих пор кажется странным и сложным тренироваться всю зиму как шоссейный гонщик, не имея перед собой ближайших целей. А мне они необходимы.

Мои главные цели на шоссе на следующий год? Постараться соответствовать количеству побед 2021 года и проехать на Гранд-турах больше десяти дней. На Джиро д’Италия это может получиться, но мы не хотим полагаться на случайности. На Тур де Франс я превысил свой лимит и физически, и психологически. И форма была хуже, чем в Италии. Мне не хватало взрывной мощности, уставал быстрее, сказывался недостаток сна….

Буду ли ещё раз планировать ехать связку Джиро+Тур? Пока с командой это не обсуждалось. Но, думаю, они знают, что мне больше нравится. Всё зависит от формы».

Контракт Тима Мерлира с командой Alpecin-Fenix завершается в конце 2022 года, бельгийский гонщик не знает, останется ли в этой команде: «Несколько раз разговаривали. Я не против продлить контракт и остаться в Alpecin-Fenix. Но до этого ещё есть время».

7 октября Тим Мерлир завершил сезон на шоссе, следующие три недели просто отдыхал: «Отдых длился не так долго. В 2020, во время первого локдауна, я отдыхал четыре недели. В конце октября начал понемногу восстанавливать форму. На прошлой неделе впервые провёл настоящую тренировку в велокроссе. В то же время мы заканчиваем подготовку к месяцу мотокросса в Беникасиме».

Сезон велокросса Тим Мерлир хотел бы начать на этапе Кубка мира 18 декабря в нидерландском Рюкфене (UCI World Cup Rucphen), но если не получится, то начнёт в Лунхауте (X2O Trofee Loenhout – Azencross). Мерлир не планирует участвовать в чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт в США.

«Через неделю хотел бы стартовать в Рюкфене, но только в том случае, если меня выберет тренер национальной сборной. Если не сработает, будут просто выходные. Затем Лунхаут, Хёсден – Золдер (Telenet Superprestige Heusden-Zolder) 27 декабря, Дигем (Telenet Superprestige Diegem 29 декабря), 4 января Гуллегем (Hexia Cyclocross Gullegem), X2O Trofee Herentals. В листе желаний также чемпионат Бельгии в Мидделкерке и Отегем, но там пока что идут переговоры по контрактам. Хотел бы ещё добавить этап Кубка мира в Хюлсте (UCI World Cup Hulst).

По поводу полёта в США на чемпионат мира, вообще-то, я всегда немного чувствителен к смене часовых поясов, не хочу рисковать весенней частью сезона на шоссе. Если вдруг всё сложится, оставляю дверь открытой для этого варианта. Но только в том случае, если всё пойдёт идеально».