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Тим Мерлир: "Велокросс остаётся идеальной подготовкой к сезону на шоссе"

Тим Мерлир о сезоне велокросса и целях на шоссе в 2022 году

 

  29-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Fenix Тим Мерлир (Tim Merlier) в прошедшем сезоне на шоссе впервые в карьере одержал победы на этапах двух Гранд-туров – выиграл 2-й этап Джиро д’Италия, опередив в спринте Джакомо Ниццоло и Элиа Вивиани, и одержал победу на 3-м этапе Тур де Франс-2021, где второе место занял его товарищ по команде Яспер Филипсен, а третье – Насэр Буанни (Arkea-Samsic).

  Всего в сезоне 2021 года Тим Мерлир одержал 9 побед. В межсезонье Тим Мерлир вернулся в велокросс, который остаётся его первой спортивной любовью. В интервью Wielerfits Тим Мерлир поделился впечатлениями о сезоне на шоссе и рассказал о планах на межсезонье и целях в велокроссе.

 

Тим Мерлир: "Велокросс остаётся идеальной подготовкой к сезону на шоссе"

Photo Credit: LaPresse

 

 Тим Мерлир: «Велокросс остаётся идеальной подготовкой. Плюсов добавляет возможность зимой испытать этот соревновательный азарт. А ещё мотивирует, что знаешь, ради чего тренируешься. Мне до сих пор кажется странным и сложным тренироваться всю зиму как шоссейный гонщик, не имея перед собой ближайших целей. А мне они необходимы.

 

  Мои главные цели на шоссе на следующий год? Постараться соответствовать количеству побед 2021 года и проехать на Гранд-турах больше десяти дней. На Джиро д’Италия это может получиться, но мы не хотим полагаться на случайности. На Тур де Франс я превысил свой лимит и физически, и психологически. И форма была хуже, чем в Италии. Мне не хватало взрывной мощности, уставал быстрее, сказывался недостаток сна….

 

  Буду ли ещё раз планировать ехать связку Джиро+Тур? Пока с командой это не обсуждалось. Но, думаю, они знают, что мне больше нравится. Всё зависит от формы».

 

Контракт Тима Мерлира с командой Alpecin-Fenix завершается в конце 2022 года, бельгийский гонщик не знает, останется ли в этой команде: «Несколько раз разговаривали. Я не против продлить контракт и остаться в Alpecin-Fenix. Но до этого ещё есть время».

 

  7 октября Тим Мерлир завершил сезон на шоссе, следующие три недели просто отдыхал: «Отдых длился не так долго. В 2020, во время первого локдауна, я отдыхал четыре недели. В конце октября начал понемногу восстанавливать форму. На прошлой неделе впервые провёл настоящую тренировку в велокроссе. В то же время мы заканчиваем подготовку к месяцу мотокросса в Беникасиме».

 

  Сезон велокросса Тим Мерлир хотел бы начать на этапе Кубка мира 18 декабря в нидерландском Рюкфене (UCI World Cup Rucphen), но если не получится, то начнёт в Лунхауте (X2O Trofee Loenhout – Azencross). Мерлир не планирует участвовать в чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт в США.

 

  «Через неделю хотел бы стартовать в Рюкфене, но только в том случае, если меня выберет тренер национальной сборной. Если не сработает, будут просто выходные. Затем Лунхаут, Хёсден – Золдер (Telenet Superprestige Heusden-Zolder) 27 декабря, Дигем (Telenet Superprestige Diegem 29 декабря), 4 января Гуллегем (Hexia Cyclocross Gullegem), X2O Trofee Herentals. В листе желаний также чемпионат Бельгии в Мидделкерке и Отегем, но там пока что идут переговоры по контрактам. Хотел бы ещё добавить этап Кубка мира в Хюлсте (UCI World Cup Hulst).

 

  По поводу полёта в США на чемпионат мира, вообще-то, я всегда немного чувствителен к смене часовых поясов, не хочу рисковать весенней частью сезона на шоссе. Если вдруг всё сложится, оставляю дверь открытой для этого варианта. Но только в том случае, если всё пойдёт идеально».

 

 

 

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Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Alpecin-Fenix велокросс

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 15:36 | Регистрация: 7.12.2014

    "Через неделю хотел бы стартовать в Рюкфене, но только в том случае, если меня выберет тренер национальной сборной".

    Для бельгийца отобраться в национальную сборную по велокроссу так же сложно, как для норвежца попасть в биатлонную сборную. Конкуренция сумасшедшая.

    А вот у австралийца Хаусслера, например, никаких проблем. Даже если все гонки заканчивает круговым)) Все равно больше нет претендентов... Так что хоть на Кубок мира, хоть на ЧМ - место есть всегда))

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Комментарии

  • Earl57
    Тим Мерлир: "Велокросс остаёт ... (1)
    Earl57-Фото

    "Через неделю хотел бы стартовать в Рюкфене, но только в том случае, если меня выберет тренер национальной сборной".

    Для бельгийца отобраться в национальную сборную по велокроссу так же сложно, как для норвежца попасть в биатлонную сборную. Конкуренция сумасшедшая.

    А вот у австралийца Хаусслера, например, никаких проблем. Даже если все гонки заканчивает круговым)) Все равно больше нет претендентов... Так что хоть на Кубок мира, хоть на ЧМ - место есть всегда))

  • Ice
    Тиш Беноот подписал двухлетний ... (1)
    Ice-Фото

    Хорошая группа под классики вырисовывется.

  • motte
    Марк Кэвендиш продлил контракт ... (7)
    motte-Фото
    +1
    Именно, с победителей не спрашивают, мы можем только тут покалякать, и то, в рамках взаимоуважения и всё на этом.
  • Camel
    Марк Кэвендиш продлил контракт ... (7)
    Camel-Фото

    Цитата: motte
    Лефевр хочет опередить меркса статистически ? Кэв неуравновешенный парень, мне, лично, не приятен, но это к делу не относится. 

    Кэв неприятен очень многим из-за своей импульсивности, неуравновешенности. Но спринтер не может быть флегматиком. Именно на фоне дикости своего характера многим он неприятен, включая гонщиков. Я как-то задавал вопрос Ярославу Поповичу, уважают ли его, Кэва, в пелотоне? "Да, уважают. Уважают тех, кто побеждает", - сказал он.

    Кэв техничен, взрывной, безусловно силён (был), он обладает всеми качествами финишёра (спринтер, на мой взгляд, - это немного другое), но... неприятен.

    Его примеру относительно взаимоотношений с коллегами следует Эвенпул. Но Эвенпул ещё и ведёт себя, как мультичемпион.

     

    Мне кажется, что Марка на Тур не заявят, он уже не сможет конкурировать с нынешним Якобсеном, а строить поезд будут именно под Фабио. Ну увидим...

  • Slantschewbrjag
    Марк Кэвендиш продлил контракт ... (7)
    Slantschewbrjag-Фото

    Цитата: motte
    Лефевр хочет опередить меркса статистически ? Кэв неуравновешенный парень, мне, лично, не приятен, но это к делу не относится. 

    Согласен, крайне неприятный товарищ. Всегда болею против него.

  • motte
    Марк Кэвендиш продлил контракт ... (7)
    motte-Фото

    Лефевр хочет опередить меркса статистически ? Кэв неуравновешенный парень, мне, лично, не приятен, но это к делу не относится. 

  • Camel
    Марк Кэвендиш продлил контракт ... (7)
    Camel-Фото

    Что-то они оба умолчали о том, платная ли это услуга для Кэвендиша, продление контракта. ))

    ...он пересекал финиш с поднятыми в победном жесте руками, после он первый отмечал работу всей команды...

    Если бы он этого не делал, был бы тем, кем был год назад, а так он стоял на пороге "рекорда", как он считает, и без команды, именно этой команды, он и близко не подобрался к Мерксу. Хотя их и так разделяет пропасть.

    Безусловно, Марк велик в своей специализации, но маниакально зацикливаться на достижении конкретной цели любой ценой, проявляя при этом признаки сумасшествия, недостойно чемпиона. Поэтому Кэв готов не только умолять команду вывозить его на финиш, он готов и детей их нянчить под старость.

    Ни в коем случае не умаляю великих заслуг Марка в велоспорте, но нужно всё же оценивать ситуацию трезво: Мэркс по количеству и качеству побед на Тур де Франс недостижим.

  • Meridale
    Марк Кэвендиш продлил контракт ... (7)
    Meridale-Фото

    Сторговались, короче.

  • flugegeheimen
    Тиш Беноот и велокоманда DSM д ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Team BDSM

  • SportSpirit
    Тиш Беноот и велокоманда DSM д ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Jumbo подтвердила переход Бенота, нравится им подбирать "бывших санвебовцев", видимо, могут себе позволить. Резиновый бюджет, бессрочные контракты с Cervelo) 

     

    Объективно спортсмен провел сезон слабее предыдущих. Не звездный, не молодой (на мой вкус - никакой). 

     

    По DSM/Sunweb мое имхо: в немецкой команде - жесткие правила! Однако факт: все, кто от них ушел (досрочно или планово) стали ездить хуже. Дюмолан, Хирши, Баргий, Мэтьюз.

     

    Тем интерейней для меня будет наблюдать за вторым рождением и восхождением к новым вершинам Барде. Кстати, было интересное развернутое интервью от Романа на CN и тут перевод. Основная мысль: "я многое потерял, уйдя из AG2R, но для прогресса в результатах это было необходимо". Каждый делает свой выбор, исходя из личных приоритетов. Барде для меня антикризисный красавчик пелотона!music

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