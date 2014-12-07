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Ради досрочного расторжения контракта Илан Ван Вилдер подал в суд на велокоманду DSM

Представители DSM обвинили Илана Ван Вилдера в дискредитации команды

 

 

  21-летний бельгийский велогонщик Илан Ван Вилдер (Ilan Van Wilder) решил досрочно покинуть велокоманду DSM, в которой в 2020 году начал карьеру профессионала. Но, в отличие от других велогонщиков этой команды, расторгавших контракты (Марсель Киттель (2015), Варран Баргиль и Эдвард Тёнс (2018), Том Дюмулин (2019), Майкл Мэттьюс, Марк Хирши (2020), Ван Вилдер и его агент решили действовать через суд по трудовым делам.

 

Ради досрочного расторжения контракта Илан Ван Вилдер подал в суд на велокоманду DSM

 

 

  Велокоманда DSM в интервью Cyclingnews подтвердила, что Илан Ван Вилдер хочет уйти из команды на год раньше завершения трёхлетнего контракта. Но представители DSM считают такой способ решения конфликта дискредитацией команды.

 

  В этом сезоне Илан Ван Вилдер занял 10-е место в общем зачёте «Недели Коппи и Бартали», 16-е на Туре Романдии, где на 5-м этапе в индивидуальной гонке на время финишировал 4-м, на разделке этапа Критериума Дофине вошёл в топ-5.

 

  Как сообщает Cyclingnews, у Илана Ван Вилдера в этом году возник конфликт с руководством команды DSM по поводу оборудования, а затем мнения разошлись относительно командной работы.

 

Тренер команды Руди Кемна так высказался о молодом бельгийском гонщике: «Илан талантлив, но ему ещё предстоит путь в плане «сотрудничества».

 

  Ещё одним поводом для недовольства Илана Ван Вилдера стало то, что команда не включила его в состав на Вуэльту Испании. Бельгийский гонщик завершил сезон в конце сентября участием в классиках «Гран-при Валлонии» и «Примус Классик», после чего написал в Instagram: «Наслаждался последней гонкой сезона. 13 недель тренировок в одиночку и только 3 гоночных дня в конце. Я был в хорошей форме, выполнил обещания. Горжусь собой, никто не сможет меня сломать. Теперь время для новой главы».

 

В заявлении велокоманды DSM, которое цитируют Cyclingnews, говорится:

 

  «Мы знаем, что один из наших гонщиков – Илан Ван Вилдер, и его агент решили через суд добиться расторжения контракта с велокомандой DSM, чтобы перейти в другую команду до даты окончания существующего соглашения.

 

Естественно, мы разочарованы этой судебной процедурой. Вместо того, чтобы надлежащим попросить о возможности трансфера, как должен был посоветовать Илану его агент, начал публичный,  дискредитирующий команду и людей, которые с ним ежедневно работали, процесс, чтобы заставить команду досрочно расторгнуть с ним контракт.

 

Проясним, что коллеги полностью выполнили свои обязательства во время работы с Иланом, включая внимание к его способности работать с членами команды и выполнять обязательства, в том числе в плане тактики в гонках».

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Теги к статье: Илан Ван Вилдер Ilan Van Wilder DSM

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 20:03 | Регистрация: 4.08.2018

     Да что у них там творится? Тенденция, однако.

     

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:49 | Регистрация: 30.06.2017

    Команда как один организм . Но много команд, где относятся к гонщикам как к роботам обремененных контрактами не обращая внимания на их жизненные обстоятельства, внутренние чувства и амбиции. Думают, что если платят деньги по контрактам, то можно ими манипулировать как с не живыми существами. Виновата конечно команда, раз не выстроила двусторонний диалог с ним.

    Тому факт бежавших ряд гонщиков с DSM за эти последние шесть лет.

    Вся жизнь это гонка.

  3. SportSpirit

    Вчера, 23:15 | Регистрация: 4.05.2019

    Краем глаза наблюдаю за развитием карьеры ван Вилдера с ЧМюноши-2018, где он, пожертвовав своими личными шансами, помог Эвенпулу после прокола и долгого ожидания помощи догнать отрыв. 

     

    С дивана было впечатление, что первую половину сезона Илан провел намного сильнее, чем вторую. А там подводные течения, однако. Молодые бельгийцы они амбициозные - факт! - и знают чего хотят. Тот же ван Арт переходил в JV со скандалом и, как казалось, необоснованными амбициями. Финансовые претензии по его делу до сих пор не урегулированы. Будем посмотреть) 

     

    P.S. тем удивительней, что в DSM прижился и провел сильный сезон Роман Барде (типа французы больше интуиты и куражисты). Но это был первый сезон)  

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 23:43 | Регистрация: 7.12.2014

      У Ван Арта другая ситуация была. На момент конфликта у него уже был подписан контракт с Джамбо, он был готов задержаться в Веранде на один сезон, чтобы помочь своим друзьям. Но хозяин Веранды затеял слияние с Румпортом и уволил тренера Ван Арта и всех его друзей. Ван Арт сказал, что его согласия на слияние никто не спрашивал и в новую команду он идти отказывается. Деньги для него значения не имели, его не устраивал коллектив в объединенной команде. И после слияния по любому было надо подписывать другой контракт, потому что после объединения Веранда как команда переставала существовать.
      Потом произошел инцидент с поломкой велосипеда во время гонки. Ваут заявил, что велосипед ему сломали преднамеренно, в качестве мести за отказ. Хозяин Веранды отрицал, что велосипед механики сломали специально, мол это была просто случайность.
      Ван Арт ушел досрочно, мотивируя это тем что оставаться в таких условиях было опасно, его могли покалечить из мести.
      Джамбо обратилось в UCI с вопросом, могут ли они в данной ситуации подписать контракт на следующий год, им разрешили.

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Комментарии

  • Earl57
    Ради досрочного расторжения ко ... (4)
    Earl57-Фото
    У Ван Арта другая ситуация была. На момент конфликта у него уже был подписан контракт с Джамбо, он был готов задержаться в Веранде на один сезон, чтобы помочь своим друзьям. Но хозяин Веранды затеял слияние с Румпортом и уволил тренера Ван Арта и всех его друзей. Ван Арт сказал, что его согласия на слияние никто не спрашивал и в новую команду он идти отказывается. Деньги для него значения не имели, его не устраивал коллектив в объединенной команде. И после слияния по любому было надо подписывать другой контракт, потому что после объединения Веранда как команда переставала существовать.
    Потом произошел инцидент с поломкой велосипеда во время гонки. Ваут заявил, что велосипед ему сломали преднамеренно, в качестве мести за отказ. Хозяин Веранды отрицал, что велосипед механики сломали специально, мол это была просто случайность.
    Ван Арт ушел досрочно, мотивируя это тем что оставаться в таких условиях было опасно, его могли покалечить из мести.
    Джамбо обратилось в UCI с вопросом, могут ли они в данной ситуации подписать контракт на следующий год, им разрешили.
  • SportSpirit
    Ради досрочного расторжения ко ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Краем глаза наблюдаю за развитием карьеры ван Вилдера с ЧМюноши-2018, где он, пожертвовав своими личными шансами, помог Эвенпулу после прокола и долгого ожидания помощи догнать отрыв. 

     

    С дивана было впечатление, что первую половину сезона Илан провел намного сильнее, чем вторую. А там подводные течения, однако. Молодые бельгийцы они амбициозные - факт! - и знают чего хотят. Тот же ван Арт переходил в JV со скандалом и, как казалось, необоснованными амбициями. Финансовые претензии по его делу до сих пор не урегулированы. Будем посмотреть) 

     

    P.S. тем удивительней, что в DSM прижился и провел сильный сезон Роман Барде (типа французы больше интуиты и куражисты). Но это был первый сезон)  

  • RVL
    Алехандро Вальверде закончит к ... (16)
    RVL-Фото
    У Альберто траблы с командой как симптом. Особенно в конце.
  • Astanaforever
    Ради досрочного расторжения ко ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Команда как один организм . Но много команд, где относятся к гонщикам как к роботам обремененных контрактами не обращая внимания на их жизненные обстоятельства, внутренние чувства и амбиции. Думают, что если платят деньги по контрактам, то можно ими манипулировать как с не живыми существами. Виновата конечно команда, раз не выстроила двусторонний диалог с ним.

    Тому факт бежавших ряд гонщиков с DSM за эти последние шесть лет.
  • M-07
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (29)
    M-07-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Доля истины в этом есть, также как и не из кого выбирать,что и подтверждает о паденим уровня подготовки велосипедистов в республике.Интузиасты остались в прошлом и сейчас доживают,вспоминая золотой век казахстанского велоспорта.Хорошо,что Алексей Лутченко есть,а так говорить больше, пока,не о ком.Надеюсь,что этого не случиться.
    Это во всём постсовке такие проблемы, в нулевых ещё было много топов на остатках советской школы, советская школа закончилась на Меньшове, Вино, Кириенко, и всё, тотальный провал у всех, даже гонов просто мирового уровня, а не топов, стало очень мало, ибо массовый спорт нигде не развивают после развала СССР. Причём во многих видах спорта в постсовке такой упадок.

  • Альоша Шац
    Алехандро Вальверде закончит к ... (16)
    Альоша Шац-Фото
    Ну с ним понятно. Закончит когда захочет. А вот по Нурсултан Тим мутно. Все зовут и зовут пенсов с момента возобновления статуса дипинг-Вино

    Цитата: Адриен
    Надо уходить вовремя. Как Канчеллара или Винокуров. Я понимаю, почитателей у Вальверде заслуженно немало, они только рады продолжению его долгой карьеры. Ему самому явно нравится продолжать. Но вот со спортивной точки зрения - на мой взгляд - напрасно. С точки зрения здоровья, безопасности - опасно. Это как в игре в рулетку или покер. Вроде как выиграл кучу денег - так остановись, судьба может повернуться спиной... В случае с Вальверде - ну что ему этот год может добавить ? Этап на Вуэльте ? Так сколько их УЖЕ у него ?
    Ты играл в рулетку? Или может играл в покер? Думаю ты в покер,если и играл,то как в рулетку...
  • Серафим
    Ради досрочного расторжения ко ... (4)
    Серафим-Фото

     Да что у них там творится? Тенденция, однако.

     

  • sixpack
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (29)
    sixpack-Фото

    у груздева 60 (примерно) гоночных дней в 2021 г

     

    насчет пооппонировать -- оппонирую я чуток другим людям. тебе я привел табличные данные. Которые тебе, очевидно, были неизвестны

  • Shalam s Urala
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (29)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Лутченко

    вы осторожнее)) аж вздрогнул, с этой фамилией впервые от Н.Озерова в прямом хоккейном репортаже познакомился (косых репортажей раньше не припомню)

    а вообще модератора тут на вас не хватает. никаких человечьих причин собачиться нет

  • valverdezzz
    Алехандро Вальверде закончит к ... (16)
    valverdezzz-Фото

    Цитата: reforg34
    Рановато мне кажется уходить еще. По сути сейчас у него нет конкуренции(за исключением Генеральной Классификации) в гонках, в том числе на ЧМ и классических гонках. Я убежден, что он способен с легкостью забрать еще несколько ЧМ(в групповой гонке) и 5-6 гонок типа Льеж-Бастон-Льеж, Флеш Валонь, Ломбардия и.т.д.

    хех, у меня есть мечта: Хорхе вырезает спринт у Жильбера на Амстеле.. Ну и Примаверу у Сагана с Ван Авермартом тоже должен отжать

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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