Ради досрочного расторжения контракта Илан Ван Вилдер подал в суд на велокоманду DSM

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 19:14
Представители DSM обвинили Илана Ван Вилдера в дискредитации команды
21-летний бельгийский велогонщик Илан Ван Вилдер (Ilan Van Wilder) решил досрочно покинуть велокоманду DSM, в которой в 2020 году начал карьеру профессионала. Но, в отличие от других велогонщиков этой команды, расторгавших контракты (Марсель Киттель (2015), Варран Баргиль и Эдвард Тёнс (2018), Том Дюмулин (2019), Майкл Мэттьюс, Марк Хирши (2020), Ван Вилдер и его агент решили действовать через суд по трудовым делам.
Велокоманда DSM в интервью Cyclingnews подтвердила, что Илан Ван Вилдер хочет уйти из команды на год раньше завершения трёхлетнего контракта. Но представители DSM считают такой способ решения конфликта дискредитацией команды.
В этом сезоне Илан Ван Вилдер занял 10-е место в общем зачёте «Недели Коппи и Бартали», 16-е на Туре Романдии, где на 5-м этапе в индивидуальной гонке на время финишировал 4-м, на разделке этапа Критериума Дофине вошёл в топ-5.
Как сообщает Cyclingnews, у Илана Ван Вилдера в этом году возник конфликт с руководством команды DSM по поводу оборудования, а затем мнения разошлись относительно командной работы.
Тренер команды Руди Кемна так высказался о молодом бельгийском гонщике: «Илан талантлив, но ему ещё предстоит путь в плане «сотрудничества».
Ещё одним поводом для недовольства Илана Ван Вилдера стало то, что команда не включила его в состав на Вуэльту Испании. Бельгийский гонщик завершил сезон в конце сентября участием в классиках «Гран-при Валлонии» и «Примус Классик», после чего написал в Instagram: «Наслаждался последней гонкой сезона. 13 недель тренировок в одиночку и только 3 гоночных дня в конце. Я был в хорошей форме, выполнил обещания. Горжусь собой, никто не сможет меня сломать. Теперь время для новой главы».
В заявлении велокоманды DSM, которое цитируют Cyclingnews, говорится:
«Мы знаем, что один из наших гонщиков – Илан Ван Вилдер, и его агент решили через суд добиться расторжения контракта с велокомандой DSM, чтобы перейти в другую команду до даты окончания существующего соглашения.
Естественно, мы разочарованы этой судебной процедурой. Вместо того, чтобы надлежащим попросить о возможности трансфера, как должен был посоветовать Илану его агент, начал публичный, дискредитирующий команду и людей, которые с ним ежедневно работали, процесс, чтобы заставить команду досрочно расторгнуть с ним контракт.
Проясним, что коллеги полностью выполнили свои обязательства во время работы с Иланом, включая внимание к его способности работать с членами команды и выполнять обязательства, в том числе в плане тактики в гонках».
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