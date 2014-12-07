Ради досрочного расторжения контракта Илан Ван Вилдер подал в суд на велокоманду DSM

Earl57

Ради досрочного расторжения ко ... (4) У Ван Арта другая ситуация была. На момент конфликта у него уже был подписан контракт с Джамбо, он был готов задержаться в Веранде на один сезон, чтобы помочь своим друзьям. Но хозяин Веранды затеял слияние с Румпортом и уволил тренера Ван Арта и всех его друзей. Ван Арт сказал, что его согласия на слияние никто не спрашивал и в новую команду он идти отказывается. Деньги для него значения не имели, его не устраивал коллектив в объединенной команде. И после слияния по любому было надо подписывать другой контракт, потому что после объединения Веранда как команда переставала существовать.

Потом произошел инцидент с поломкой велосипеда во время гонки. Ваут заявил, что велосипед ему сломали преднамеренно, в качестве мести за отказ. Хозяин Веранды отрицал, что велосипед механики сломали специально, мол это была просто случайность.

Ван Арт ушел досрочно, мотивируя это тем что оставаться в таких условиях было опасно, его могли покалечить из мести.

Джамбо обратилось в UCI с вопросом, могут ли они в данной ситуации подписать контракт на следующий год, им разрешили.

SportSpirit

Ради досрочного расторжения ко ... (4) Краем глаза наблюдаю за развитием карьеры ван Вилдера с ЧМюноши-2018, где он, пожертвовав своими личными шансами, помог Эвенпулу после прокола и долгого ожидания помощи догнать отрыв. С дивана было впечатление, что первую половину сезона Илан провел намного сильнее, чем вторую. А там подводные течения, однако. Молодые бельгийцы они амбициозные - факт! - и знают чего хотят. Тот же ван Арт переходил в JV со скандалом и, как казалось, необоснованными амбициями. Финансовые претензии по его делу до сих пор не урегулированы. Будем посмотреть) P.S. тем удивительней, что в DSM прижился и провел сильный сезон Роман Барде (типа французы больше интуиты и куражисты). Но это был первый сезон)

RVL

Алехандро Вальверде закончит к ... (16) У Альберто траблы с командой как симптом. Особенно в конце.

Astanaforever

Ради досрочного расторжения ко ... (4) Команда как один организм . Но много команд, где относятся к гонщикам как к роботам обремененных контрактами не обращая внимания на их жизненные обстоятельства, внутренние чувства и амбиции. Думают, что если платят деньги по контрактам, то можно ими манипулировать как с не живыми существами. Виновата конечно команда, раз не выстроила двусторонний диалог с ним.



Тому факт бежавших ряд гонщиков с DSM за эти последние шесть лет.

M-07

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (29) Цитата: nightbuster33 Доля истины в этом есть, также как и не из кого выбирать,что и подтверждает о паденим уровня подготовки велосипедистов в республике.Интузиасты остались в прошлом и сейчас доживают,вспоминая золотой век казахстанского велоспорта.Хорошо,что Алексей Лутченко есть,а так говорить больше, пока,не о ком.Надеюсь,что этого не случиться. Это во всём постсовке такие проблемы, в нулевых ещё было много топов на остатках советской школы, советская школа закончилась на Меньшове, Вино, Кириенко, и всё, тотальный провал у всех, даже гонов просто мирового уровня, а не топов, стало очень мало, ибо массовый спорт нигде не развивают после развала СССР. Причём во многих видах спорта в постсовке такой упадок. Это во всём постсовке такие проблемы, в нулевых ещё было много топов на остатках советской школы, советская школа закончилась на Меньшове, Вино, Кириенко, и всё, тотальный провал у всех, даже гонов просто мирового уровня, а не топов, стало очень мало, ибо массовый спорт нигде не развивают после развала СССР. Причём во многих видах спорта в постсовке такой упадок.

Альоша Шац

Алехандро Вальверде закончит к ... (16)



Цитата: Адриен Надо уходить вовремя. Как Канчеллара или Винокуров. Я понимаю, почитателей у Вальверде заслуженно немало, они только рады продолжению его долгой карьеры. Ему самому явно нравится продолжать. Но вот со спортивной точки зрения - на мой взгляд - напрасно. С точки зрения здоровья, безопасности - опасно. Это как в игре в рулетку или покер. Вроде как выиграл кучу денег - так остановись, судьба может повернуться спиной... В случае с Вальверде - ну что ему этот год может добавить ? Этап на Вуэльте ? Так сколько их УЖЕ у него ?

Ты играл в рулетку? Или может играл в покер? Думаю ты в покер,если и играл,то как в рулетку... Ну с ним понятно. Закончит когда захочет. А вот по Нурсултан Тим мутно. Все зовут и зовут пенсов с момента возобновления статуса дипинг-ВиноТы играл в рулетку? Или может играл в покер? Думаю ты в покер,если и играл,то как в рулетку...

Серафим

Ради досрочного расторжения ко ... (4) Да что у них там творится? Тенденция, однако.

sixpack

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (29) у груздева 60 (примерно) гоночных дней в 2021 г насчет пооппонировать -- оппонирую я чуток другим людям. тебе я привел табличные данные. Которые тебе, очевидно, были неизвестны

Shalam s Urala

Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (29) Цитата: nightbuster33 Лутченко вы осторожнее)) аж вздрогнул, с этой фамилией впервые от Н.Озерова в прямом хоккейном репортаже познакомился (косых репортажей раньше не припомню) а вообще модератора тут на вас не хватает. никаких человечьих причин собачиться нет

valverdezzz

Алехандро Вальверде закончит к ... (16) Цитата: reforg34 Рановато мне кажется уходить еще. По сути сейчас у него нет конкуренции(за исключением Генеральной Классификации) в гонках, в том числе на ЧМ и классических гонках. Я убежден, что он способен с легкостью забрать еще несколько ЧМ(в групповой гонке) и 5-6 гонок типа Льеж-Бастон-Льеж, Флеш Валонь, Ломбардия и.т.д.

хех, у меня есть мечта: Хорхе вырезает спринт у Жильбера на Амстеле.. Ну и Примаверу у Сагана с Ван Авермартом тоже должен отжать