Илан Ван Вилдер переходит в велокоманду Deceuninck-Quick Step, досрочно расторгнув контракт с командой DSM

Велокоманды DSM и Deceuninck-Quick Step достигли соглашения относительно контракта Илана Ван Вилдера

21-летний бельгийский велогонщик Илан Ван Вилдер (Ilan Van Wilder), с 2020 года выступавший в велокоманде DSM (Sunweb), переходит в велокоманду Deceuninck-Quick Step, с которой заключил двухлетний контракт.

Велокоманды DSM и Deceuninck-Quick Step достигли соглашения по поводу досрочного расторжения контракта Илана Ван Вилдера с командой DSM с немедленным эффектом. Таким образом, уже с 18 ноября 2021 года Илан Ван Вилдер является велогонщиком бельгийской команды Deceuninck-Quick Step.

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Мы рады подписать Илана, гонщика, который, я уверен, сможет прогрессировать в наших рядах, внести вклад в работу команды. Мы считаем, что Илан будет ценным гонщиком при наших амбициях в генеральной классификации. Мы довольны, что после плодотворных переговоров с командой DSM смогли взять его в наш состав».

Иван Спекенбринк, генеральный менеджер команды DSM: «Не было и речи о том, чтобы гонщик силой разрывал контракт, делая публичные заявления или вовлекая нас в судебные тяжбы. Мы бы отказались разрешать трансфер на таких условиях. Мы открыты для разговора о возможностях перехода, если переговоры ведутся достойно и на правильных основаниях. Приятно видеть, что Илан и его агент позволили двум командам решить вопрос перехода соответствующим образом. Мы желаем Илану и команде Deceuninck-Quick Step всего наилучшего».л