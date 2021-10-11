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Адам Йейтс завершил сезон на третьей ступени подиума классики “Ломбардия”-2021

Адам Йейтс – призёр классики “Ломбардия”-2021

 

 

  29-летний британский велогонщик Адам Йейтс завершил первый сезон в команде Ineos Grenadiers на третьей ступени подиума классики “Ломбардия”-2021. Это лучший результат Адама Йейтса на классике-Монументе за шесть участий.

 

 Гонщики велокоманды Ineos Grenadiers Эдди Данбар, Павел Сиваков и Тео Геоган Харт несколько раз атаковали – Сиваков уехал с группой на подъёме Доссена (Dossena), а за 36 км до финиша на финальном подъёме Пассо ди Ганда переложился вместе с Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates) и Романом Барде (DSM) к атаковавшему Винченцо Нибали (Trek-Segafredo).

 

  После атаки Погачара Сиваков возглавлял погоню группы претендентов, в которую входили Примож Роглич (Jumbo-Visma), Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), Алехандро Вальверде (Movistar), Давид Годю (Groupama-FDJ), Роман Барде (DSM) и Майкл Вудс (Israel Start Up Nation). В финале Адам Йейтс выиграл спринт у Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и занял на классике – Монументе “Ломбардия”-2021 третье место.

 

Адам Йейтс завершил сезон на третьей ступени подиума классики “Ломбардия”-2021

Photo Credits: LaPresse

 

  Адам Йейтс: «Третье место – довольно хороший результат, учитывая, что я выступал с полной отдачей со старта сезона в феврале, начиная с Тура ОАЭ-2021. Весь сезон выступал вполне стабильно, поэтому очень доволен. Да, это не победа, но зато весь сезон я был стабилен.

 

  Когда Погачар атаковал, подумал, что будет больно. Один раз атаковал, но мы не смогли переложиться. Мне уже было тяжело. Сложность была не только в подъёмах, но и в спусках. В этом году маршрут был очень сложным технически. Всё время надо было удерживать позицию, чтобы не выпасть, на это ушло много сил, что повлияло на финал. Когда мы прошли подъём, всем уже было очень тяжело. Я попытался переложиться, но ноги не было.

 

  В конце повезло. Иногда нужна толика удачи. Я с Приможем выпал на последнем подъёме, но мы вернулись за 400 – 500 метров до финиша и поборолись. Я просто счастлив, что хорошо завершил сезон, в котором у меня были взлёты и падения, как и каждого. Конечно, есть над чем работать и что совершенствовать в следующем году. Но об этом подумаем через пару недель в межсезонье».

 

  Адам Йейтс начал сезон с  призового места на Туре ОАЭ-2021, где в генеральной классификации уступил Тадею Погачару (UAE Team Emirates). В марте британский гонщик выиграл Вуэльту Каталонии, в апреле финишировал 4-м на Туре Страны Басков. В июле на Олимпийских играх в Токио Адам Йейтс вошёл в топ-10 в групповой гонке на шоссе, а на Вуэльте Испании-2021 занял 4-е место в генеральной классификации, в октябре стал призёром классики «Милан-Турин» и завершил сезон на подиуме классики Монумента «Ломбардия»-2021.

 

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates INEOS Grenadiers Ломбардия классика Монумент велоспорта Il Lombardia Ломбардия-2021 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тадей Погачар - победитель кла ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Напомню что Погачар в этом сезоне еще и на олимпиаде взял бронзу в групповой гонке.

  • VeloVelo
    Paris - Tours-2021. Результаты (9)
    VeloVelo-Фото

    Ну наконец-то! )

  • EL-Fenomeno
    Paris - Tours-2021. Результаты (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кто там недавно говорил за Демара, что мол иссяк. Сезон да, не лучший, но завершил его Арно на мажорной ноте, причём сам решил догонять (догнал), ну и победил в трудовой развязке. Думал что атаковал слишком рано, но на зубах дожал и победил француз француза на французкой гонке! download wink

    Цитата: SportSpirit
    Демар за 11,5 км проявил инициативу и в одни ноги ринулся догонять отрыв Бонамур-Девульф, которые ехали в этот момент в 30 секундах впереди. Из небольшой, но сильной группы только Стойвен сел на колесо Арно. За 600 метров до финиша двое из отрыва были еще впереди... Демар ну очень-очень хотел эту победу!music

    Я думал что под самую ленточку кто то из той тройки завалится и уложит всех, так бросало велосипеды влево-вправо, особенно у французов, но к счастью, обошлось без падений, стыков и негодований после финиша.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Комментатор был как никогда точен, сказав =наконец-то вымучивший первое место=.  По правде говоря, Демар заслужил эту победу.

    Как ни странно, но тут я соглашусь с комментатором. Демар приклал немало усилий чтобы догнать первый дует, а потом действительно в адски-напряжённом спринте таки да, вымучил, свою победу (заслуженно).
     

  • Earl57
    Тадей Погачар - победитель кла ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: AmaAma

    В 2022 не будет Олимпиады и времени на перезагрузку после Тура к Вуэльте будет больше, но тут теперь ещё одна проблема.. спустя две недели ЧМ в Австралии! Конечно если маршруты разделки и командной гонки будут такие же как в этом году, то можно поехать статистом

    Что касается ЧМ в Австралии, то орги сказали что на групповой будет 12-15 кругов по городу. Маршрут предсказуемо будут делать под Юэна, который хорошо ездит городские критериумы, весьма популярные в Австралии. Городок располагается на прибрежной полосе между морем и пологими отрогами нагорья. Разделка соответственно максимально под Денниса. 

  • Серафим
    Тадей Погачар - победитель кла ... (12)
    Серафим-Фото

      Ну, Барсука Погачар в данном случае обошел, тот подобный хет-трик не делал. А если тотально, то до достижений Меркса и Ино ему еще пилить и пилить.

  • uran
    Ломбардия-2021. Результаты (40)
    uran-Фото
    Ейтс атаковал именно на спаде скорости в группе. И 3 место это "ни с чем"?
  • AmaAma
    Тадей Погачар - победитель кла ... (12)
    AmaAma-Фото

    сомнительно что в ближайшие годы будет пропуск Тура
    Тадей сегодня сказал.. что если есть вопросы по его календарю и участие в ещё одном ГТ (кроме Тура), то обращайтесь к генеральному)
    Спортивный директор сказал что Погачар в этом году поехал на Белые глины, ЧМ и Тур Словении только по своему большому желанию
    Из всех интервью Тадей выделил для себя приоритет на 2022 год - Льеж и Тур
    Руководство ОАЭ с начала сезона уверяли что он будет ехать ещё и Вуэльту, итог мы знаем
    В 2022 не будет Олимпиады и времени на перезагрузку после Тура к Вуэльте будет больше, но тут теперь ещё одна проблема.. спустя две недели ЧМ в Австралии! Конечно если маршруты разделки и командной гонки будут такие же как в этом году, то можно поехать статистом
    Поехать Джиро как тренировочный сбор в боевом режиме?)

  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (88)
    Ернат-Фото

    Ну что какие еще слухи?

  • Ернат
    Astana – Premier Tech станет A ... (43)
    Ернат-Фото
    полностью поддерживаю
  • shekn
    Тадей Погачар - победитель кла ... (12)
    shekn-Фото
    Цитата: AmaAma
    всё и все в команде ОАЭ работают на Тадея 
    Майку подписали как суперслугу и он всегда в горах выполняет свою работу
    На туре все 7 человек работали только на него от и до: 0 отрывов, 0 работы на себя, а только на лидера
    Все интервью Погачара стерильные, максимально уважительные, без королевской пыли. "Люблю Словениею, девушку, ездить на вело, команду.. уважаю соперников"
    У его команды две приоритетные гонки: тур ОАЭ и Тур де Франс. Исходя из этого шансов увидеть его на Джиро и ближайшие годы очень мало, но связка Тур и Вуэльта выглядит реальной на сезон 2022
    Атака в гору топовая, финиш с небольшой группы есть, разделка в полной порядке (если это не стол), атаки за много км до финиша тоже + гоночный интеллект и умение взять гонку в свои руки, а не ждать помощи от соперников
    14 октября презентация маршрута Тура и на 90 процентов Полка красивых девушек будет финишем одного из этапов! 
    Но вообще пару месяцев назад гм и спорт.дир заверили , что на Джиру парень поедет обязательно если не в 22 так в 23 году. Причем вплоть до того , что тур будет пропускать .

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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