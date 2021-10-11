Адам Йейтс завершил сезон на третьей ступени подиума классики “Ломбардия”-2021

VeloVelo

Тадей Погачар - победитель кла ... (12) Напомню что Погачар в этом сезоне еще и на олимпиаде взял бронзу в групповой гонке.

VeloVelo

Paris - Tours-2021. Результаты (9) Ну наконец-то! )

EL-Fenomeno

Paris - Tours-2021. Результаты (9) Кто там недавно говорил за Демара, что мол иссяк. Сезон да, не лучший, но завершил его Арно на мажорной ноте, причём сам решил догонять (догнал), ну и победил в трудовой развязке. Думал что атаковал слишком рано, но на зубах дожал и победил француз француза на французкой гонке! Цитата: SportSpirit Демар за 11,5 км проявил инициативу и в одни ноги ринулся догонять отрыв Бонамур-Девульф, которые ехали в этот момент в 30 секундах впереди. Из небольшой, но сильной группы только Стойвен сел на колесо Арно. За 600 метров до финиша двое из отрыва были еще впереди... Демар ну очень-очень хотел эту победу! Я думал что под самую ленточку кто то из той тройки завалится и уложит всех, так бросало велосипеды влево-вправо, особенно у французов, но к счастью, обошлось без падений, стыков и негодований после финиша. Цитата: старт-шоссе 82 Комментатор был как никогда точен, сказав =наконец-то вымучивший первое место=. По правде говоря, Демар заслужил эту победу.

Как ни странно, но тут я соглашусь с комментатором. Демар приклал немало усилий чтобы догнать первый дует, а потом действительно в адски-напряжённом спринте таки да, вымучил, свою победу (заслуженно).



Earl57

Тадей Погачар - победитель кла ... (12) Цитата: AmaAma

В 2022 не будет Олимпиады и времени на перезагрузку после Тура к Вуэльте будет больше, но тут теперь ещё одна проблема.. спустя две недели ЧМ в Австралии! Конечно если маршруты разделки и командной гонки будут такие же как в этом году, то можно поехать статистом

Что касается ЧМ в Австралии, то орги сказали что на групповой будет 12-15 кругов по городу. Маршрут предсказуемо будут делать под Юэна, который хорошо ездит городские критериумы, весьма популярные в Австралии. Городок располагается на прибрежной полосе между морем и пологими отрогами нагорья. Разделка соответственно максимально под Денниса.

Серафим

Тадей Погачар - победитель кла ... (12) Ну, Барсука Погачар в данном случае обошел, тот подобный хет-трик не делал. А если тотально, то до достижений Меркса и Ино ему еще пилить и пилить.

uran

Ломбардия-2021. Результаты (40) Ейтс атаковал именно на спаде скорости в группе. И 3 место это "ни с чем"?

AmaAma

Тадей Погачар - победитель кла ... (12) сомнительно что в ближайшие годы будет пропуск Тура

Тадей сегодня сказал.. что если есть вопросы по его календарю и участие в ещё одном ГТ (кроме Тура), то обращайтесь к генеральному)

Спортивный директор сказал что Погачар в этом году поехал на Белые глины, ЧМ и Тур Словении только по своему большому желанию

Из всех интервью Тадей выделил для себя приоритет на 2022 год - Льеж и Тур

Руководство ОАЭ с начала сезона уверяли что он будет ехать ещё и Вуэльту, итог мы знаем

В 2022 не будет Олимпиады и времени на перезагрузку после Тура к Вуэльте будет больше, но тут теперь ещё одна проблема.. спустя две недели ЧМ в Австралии! Конечно если маршруты разделки и командной гонки будут такие же как в этом году, то можно поехать статистом

Поехать Джиро как тренировочный сбор в боевом режиме?)

Ернат

Трансферные новости пелотона-2 ... (88) Ну что какие еще слухи?

Ернат

Astana – Premier Tech станет A ... (43) полностью поддерживаю

shekn

Тадей Погачар - победитель кла ... (12) Цитата: AmaAma всё и все в команде ОАЭ работают на Тадея

Майку подписали как суперслугу и он всегда в горах выполняет свою работу

На туре все 7 человек работали только на него от и до: 0 отрывов, 0 работы на себя, а только на лидера

Все интервью Погачара стерильные, максимально уважительные, без королевской пыли. "Люблю Словениею, девушку, ездить на вело, команду.. уважаю соперников"

У его команды две приоритетные гонки: тур ОАЭ и Тур де Франс. Исходя из этого шансов увидеть его на Джиро и ближайшие годы очень мало, но связка Тур и Вуэльта выглядит реальной на сезон 2022

Атака в гору топовая, финиш с небольшой группы есть, разделка в полной порядке (если это не стол), атаки за много км до финиша тоже + гоночный интеллект и умение взять гонку в свои руки, а не ждать помощи от соперников

14 октября презентация маршрута Тура и на 90 процентов Полка красивых девушек будет финишем одного из этапов!

Но вообще пару месяцев назад гм и спорт.дир заверили , что на Джиру парень поедет обязательно если не в 22 так в 23 году. Причем вплоть до того , что тур будет пропускать . Но вообще пару месяцев назад гм и спорт.дир заверили , что на Джиру парень поедет обязательно если не в 22 так в 23 году. Причем вплоть до того , что тур будет пропускать .