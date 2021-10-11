Адам Йейтс завершил сезон на третьей ступени подиума классики “Ломбардия”-2021

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 22:13
Адам Йейтс – призёр классики “Ломбардия”-2021
29-летний британский велогонщик Адам Йейтс завершил первый сезон в команде Ineos Grenadiers на третьей ступени подиума классики “Ломбардия”-2021. Это лучший результат Адама Йейтса на классике-Монументе за шесть участий.
Гонщики велокоманды Ineos Grenadiers Эдди Данбар, Павел Сиваков и Тео Геоган Харт несколько раз атаковали – Сиваков уехал с группой на подъёме Доссена (Dossena), а за 36 км до финиша на финальном подъёме Пассо ди Ганда переложился вместе с Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates) и Романом Барде (DSM) к атаковавшему Винченцо Нибали (Trek-Segafredo).
После атаки Погачара Сиваков возглавлял погоню группы претендентов, в которую входили Примож Роглич (Jumbo-Visma), Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), Алехандро Вальверде (Movistar), Давид Годю (Groupama-FDJ), Роман Барде (DSM) и Майкл Вудс (Israel Start Up Nation). В финале Адам Йейтс выиграл спринт у Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и занял на классике – Монументе “Ломбардия”-2021 третье место.
Photo Credits: LaPresse
Адам Йейтс: «Третье место – довольно хороший результат, учитывая, что я выступал с полной отдачей со старта сезона в феврале, начиная с Тура ОАЭ-2021. Весь сезон выступал вполне стабильно, поэтому очень доволен. Да, это не победа, но зато весь сезон я был стабилен.
Когда Погачар атаковал, подумал, что будет больно. Один раз атаковал, но мы не смогли переложиться. Мне уже было тяжело. Сложность была не только в подъёмах, но и в спусках. В этом году маршрут был очень сложным технически. Всё время надо было удерживать позицию, чтобы не выпасть, на это ушло много сил, что повлияло на финал. Когда мы прошли подъём, всем уже было очень тяжело. Я попытался переложиться, но ноги не было.
В конце повезло. Иногда нужна толика удачи. Я с Приможем выпал на последнем подъёме, но мы вернулись за 400 – 500 метров до финиша и поборолись. Я просто счастлив, что хорошо завершил сезон, в котором у меня были взлёты и падения, как и каждого. Конечно, есть над чем работать и что совершенствовать в следующем году. Но об этом подумаем через пару недель в межсезонье».
Адам Йейтс начал сезон с призового места на Туре ОАЭ-2021, где в генеральной классификации уступил Тадею Погачару (UAE Team Emirates). В марте британский гонщик выиграл Вуэльту Каталонии, в апреле финишировал 4-м на Туре Страны Басков. В июле на Олимпийских играх в Токио Адам Йейтс вошёл в топ-10 в групповой гонке на шоссе, а на Вуэльте Испании-2021 занял 4-е место в генеральной классификации, в октябре стал призёром классики «Милан-Турин» и завершил сезон на подиуме классики Монумента «Ломбардия»-2021.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (181)