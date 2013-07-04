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Роман Барде завершил сезон 2019 года

Роман Барде объявил, что в 2019 году больше не будет участвовать в гонках

 

 

  28-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде объявил, что завершает сезон и до конца 2019 года больше не будет участвовать в гонках. Тур де Франс-2019, где он выиграл классификацию лучшего горного гонщика и финишировал 15-м в общем зачёте, стал его финальной в этом сезоне гонкой.

 

Роман Барде завершил сезон 2019 года

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

  Роман Барде: «Несмотря на радость от выигранной гороховой майки лучшего горняка Тур де Франс, в сезоне 2019 года я не достиг поставленных целей. После нескольких дней размышлений и обсуждений с руководством команды мне стало ясно, что я нуждаюсь в перезагрузке как физически, так и морально. Это поможет мне стать сильнее в следующем сезона. Уровень, который я хочу достичь в соревнованиях, требует свежести во всех областях. Я отдохну несколько недель, но буду оставаться физически активным. Буду определять контуры сезона 2020 года, это уже меня очень вдохновляет. Благодарю команду, персонал, партнёров команды, болельщиков за их веру в меня и поддержку на протяжении всего сезона».

 

  В этом году у Романа Барде было 55 гоночных дней, он стал призёром Tour Cycliste International du Haut Var в феврале, стал 5-м на Париж-Ницца, вошёл в топ-10 на Амстел Голд Рэйс, занял 2-е место в гонке Mont Ventoux Dénivelé Challenge.

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Роман Барде был основой команды на протяжении нескольких сезонов. Он решителен и предан своей профессии. Гороховая майка, которую он выиграл, поверив в себя и с помощью поддержки товарищей по команде, ещё раз подчеркнула его спортивные  и личные качества. Он полностью принял на себя роль лидера. После тщательного анализа его сезона, который мы проводили вместе со спортивными директорами и медиками команды, стало понятно, что Роману необходимо закончить сезон. Это обдуманное решение, которое позволит ему определить профиль сезона 2020 года, поставить цели».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:15 | Регистрация: 4.07.2013

    Характер непростой у Ромы, судя по всему. 
    Это, предполагаю, сказывается на его отношениях с командой. 
    Он почти всегда один в горах. 
    Нет у него помощника, который бы повёз его до конца.
    Волк-одиночка. Хочет всё сам. Я!


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