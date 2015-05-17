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Джо Домбровски о переходе в велокоманду “Astana Qazaqstan”

Джо Домбровски о своей будущей роли в команде “Astana Qazaqstan” и Тадее Погачаре

 

 

  Джо Домбровски (Joe Dombrowski) – один из новобранцев казахстанской команды “Astana Qazaqstan”. Последние два года американский велогонщик выступал в команде UAE Team Emirates, а в этом году впервые одержал победу на этапе Гранд-тура, выиграв 4-й этап Джиро д’Италия-2021. На его счету 10 стартов на Гранд-турах и лишь один сход – в этом году он сошёл после падения на 5-м этапе.

  В интервью FloBikes Джо Домбровски рассказал о переходе в команду “Astana Qazaqstan” о планах стать одним из ключевых помощников Мигеля Анхеля Лопеса, Винченцо Нибали и Давида Де ла Круса, а также рассказал о своём товарище по команде UAE Team Emirates Тадее Погачаре.

 

Джо Домбровски о переходе в велокоманду “Astana Qazaqstan”

Photo Credit: LaPresse 

 

  Джо Домбровски: «Считаю, что сейчас команда Astana всё ещё сфокусирована на многодневных гонках и Гранд-турах. Потенциально я могу или использовать свои шансы на этапах, особенно на Гранд-турах, которые я люблю, или помогать генеральщикам команды на Гранд-турах или недельных гонках.

  Я знаю многих из перешедших в команду гонщиков – Валерио Конти, Рябушенко, Де ла Круса, а также один из тренеров тоже переходит в команду из UAE Team Emirates. Конечно, один из известных гонщиков – это Винченцо Нибали.

  Astana мной интересовалась, я подумал, что переход в эту команду даст хорошие возможности. Решил, что в следующем году хочу носить небесно-голубую форму. Когда поговорил с другими гонщиками, которые уже работали в команде, они всегда говорили, что в команде отличная атмосфера, как семейная. Это тоже было плюсом. Кроме того, сейчас, когда к этому времени я уже выступал в нескольких командах, подумал, что переход в другую команду пройдёт относительно легко. С нетерпением жду следующих сезонов.

  Выступление в команде UAE Team Emirates дало хороший опыт. Конечно, команда отличалась от EF. Но по большому счёту, не думаю, что команды Мирового тура имеют большие отличия. Те же гонки, те же места для тренировочных лагерей, в конце концов, много знакомых людей. Профессиональный велоспорт – маленький мир.

   Считаю, что перемена будет к лучшему. Получу новый опыт от нового окружения, работы с новыми людьми. Также, возможно, будет новое давление, что в каком-то смысле омолаживает.

  Я готов к переходу в команду Astana, к новой команде, новой атмосфере. В команде будут люди, с которыми знаком, так что обстановка будет немного знакомой. Через несколько недель узнаю новых гонщиков, следующее – поездка в Казахстан, что тоже будет интересно».

 

Джо Домбровски о Тадее Погачаре

 

  В 2020 и 2021 году Джо Домбровски был товарищем по команде Тадея Погачара, который за это время стал двукратным победителем Тур де Франс, и считает, что главное преимущество словенского гонщика – не физическая сила, а психологическая устойчивость.

  «Я бы сказал, что на данный момент он, наверное, лучший гонщик в мире. Он выиграл Тур де Франс, что уже потрясающе, и сделал это дважды. Из трёх Гранд-туров, в которых он участвовал за свою карьеру, он выиграл два. А также выиграл множество этапов. Он может хорошо выступать не только на Гранд-турах, а везде. Он выиграл однодневные гонки, оживляет почти любую гонку. Почти уверен, что если он поедет брусчатые классики, то может и там быть впереди. Кажется, нет ничего, что бы он не мог сделать.

  Его преимущество в том, что он очень спокоен. Он ещё так молод. Представьте, какое на нём невероятное давление. Но такое ощущение, что он выступает естественно и легко. Он не тратится морально. Думаю, в долгосрочной перспективе это качество очень ему поможет.

   Иногда, когда гонщики добиваются такого успеха, начинают ощущать его давление. Но у него я этого не вижу. Кажется, что парень просто развлекается, катается на велосипеде. Всё будто приходит само собой. Думаю, его психологическая сила, спокойствие, умение радоваться тому, что делает, очень ему помогают. И, конечно, он ещё и суперталантлив».

 

 

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Теги к статье: Джо Домбровски Joseph Dombrowski UAE Team Emirates Astana Qazaqstan

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 17.05.2015

    То, о чем я писал. Погачар выигрывает не потому, что у него  феноменальные физические возможности, а за счет какой-то непоколебимой самоуверенности, титанового спокойствия и легкости восприятия происходящего.  Это как, помните, в Индии  в Дели есть железная колонна, которая не ржавеет. Почему? Знатоки говорят - НЕТ ПРИМЕСЕЙ . Вот так же и с Погачаром. В его ГОНОЧНОЙ психики , по моему, вообще нет "примесей" в виде давления, обязательств, переживаний, волнений .

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Комментарии

  • Адриен
    Джо Домбровски о переходе в ве ... (1)
    Адриен-Фото

    То, о чем я писал. Погачар выигрывает не потому, что у него  феноменальные физические возможности, а за счет какой-то непоколебимой самоуверенности, титанового спокойствия и легкости восприятия происходящего.  Это как, помните, в Индии  в Дели есть железная колонна, которая не ржавеет. Почему? Знатоки говорят - НЕТ ПРИМЕСЕЙ . Вот так же и с Погачаром. В его ГОНОЧНОЙ психики , по моему, вообще нет "примесей" в виде давления, обязательств, переживаний, волнений .

  • GTX
    Спортивный директор команды Ju ... (2)
    GTX-Фото
    Я бы Роглича поставил на Джиро, потом Вуэльту. Ему такой дубль под силу, а в 2023 году Погачар возможно поедет Джиро, и Роглич возьмёт Тур... если не упадет
  • gumanoidd
    Джанни Москон о новом старте в ... (7)
    gumanoidd-Фото

    Цитата: uran
    Недаром ему дали погоняло ТРАКТОР

    навеяло---когда я в молодости Гонялся---у меня было Погоняло Плуг--- пахал как Окаянный)

  • flugegeheimen
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (10)
    flugegeheimen-Фото
    Победы британских гонщиков за последние 20 лет
    в велошоссе: ГК Тур де Франс 6 раз, Вуэльта 3 раза, Джиро 2 раза, Чемпионат мира 2 раза, Олимпиада 1 раз. А футбол - игра командная, зачем британским игрокам переходить в зарубежные клубы, если они играют в лучшей лиге мира?
  • Earl57
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (10)
    Earl57-Фото
    Интересно что на том чемпионате Биссегер был 23-м в андеровской разделке, отстав от Бьерга на 2:34. А Алмейда тогда в групповой гонке был 76-м. Кто мог тогда предсказать, что Алмейда превратится в генеральщика, а Биссегер в раздельщика?
  • Геродот
    Спортивный директор команды Ju ... (2)
    Геродот-Фото

    Менеджмент команды кривит душой,говоря о том,что не может решиться кого поставить капитаном на Тур,потому что понимает:ставку надо делать на будущее,а не на прошлое.Но уже сам факт таких "сомнений" недвусмысленно свидетельствует об адекватности менеджмента.

  • Freejazz
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (10)
    Freejazz-Фото

    Вот они молодые надежды. Начало хорошее и во взрослых, но посмотрим, как у него получится. когда его все знать будут (если что, я не пытаюсь пожелать Пидкоку неудач, я просто осторожен в заходах на генеральные классификации).

    А по Хейтеру - по моему восприятию в горах он пока слабоват и далек от даже средних гонцов на генерал. Холмистые недельки - это его.

  • Earl57
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Я так понимаю, что цитата выше про шоссе. Трек и МТБ (:-)) это отдельно.

    Что касается медалей на шоссейных чемпионатах

    Кто это справа, с бронзовой медалью? Не британец?

     

  • RVL
    Марк Кэвендиш упал на треке в ... (8)
    RVL-Фото

    Почему стучат? Говорят как есть. Ведь кого то из них, если что, он выдавит из состава, команда перекроится под марка. А патрикей похоже во второй успех уже мало верит. Успокоительным будет лишь спонсор от марка , которого хватит и на волков и на патрикея)))

  • motte
    Марк Кэвендиш упал на треке в ... (8)
    motte-Фото

    Пара сломанных рёбер и повреждение лёгкого у него.

     

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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