Джо Домбровски о переходе в велокоманду “Astana Qazaqstan”

Джо Домбровски о своей будущей роли в команде “Astana Qazaqstan” и Тадее Погачаре

Джо Домбровски (Joe Dombrowski) – один из новобранцев казахстанской команды “Astana Qazaqstan”. Последние два года американский велогонщик выступал в команде UAE Team Emirates, а в этом году впервые одержал победу на этапе Гранд-тура, выиграв 4-й этап Джиро д’Италия-2021. На его счету 10 стартов на Гранд-турах и лишь один сход – в этом году он сошёл после падения на 5-м этапе.

В интервью FloBikes Джо Домбровски рассказал о переходе в команду “Astana Qazaqstan” о планах стать одним из ключевых помощников Мигеля Анхеля Лопеса, Винченцо Нибали и Давида Де ла Круса, а также рассказал о своём товарище по команде UAE Team Emirates Тадее Погачаре.

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Джо Домбровски: «Считаю, что сейчас команда Astana всё ещё сфокусирована на многодневных гонках и Гранд-турах. Потенциально я могу или использовать свои шансы на этапах, особенно на Гранд-турах, которые я люблю, или помогать генеральщикам команды на Гранд-турах или недельных гонках.

Я знаю многих из перешедших в команду гонщиков – Валерио Конти, Рябушенко, Де ла Круса, а также один из тренеров тоже переходит в команду из UAE Team Emirates. Конечно, один из известных гонщиков – это Винченцо Нибали.

Astana мной интересовалась, я подумал, что переход в эту команду даст хорошие возможности. Решил, что в следующем году хочу носить небесно-голубую форму. Когда поговорил с другими гонщиками, которые уже работали в команде, они всегда говорили, что в команде отличная атмосфера, как семейная. Это тоже было плюсом. Кроме того, сейчас, когда к этому времени я уже выступал в нескольких командах, подумал, что переход в другую команду пройдёт относительно легко. С нетерпением жду следующих сезонов.

Выступление в команде UAE Team Emirates дало хороший опыт. Конечно, команда отличалась от EF. Но по большому счёту, не думаю, что команды Мирового тура имеют большие отличия. Те же гонки, те же места для тренировочных лагерей, в конце концов, много знакомых людей. Профессиональный велоспорт – маленький мир.

Считаю, что перемена будет к лучшему. Получу новый опыт от нового окружения, работы с новыми людьми. Также, возможно, будет новое давление, что в каком-то смысле омолаживает.

Я готов к переходу в команду Astana, к новой команде, новой атмосфере. В команде будут люди, с которыми знаком, так что обстановка будет немного знакомой. Через несколько недель узнаю новых гонщиков, следующее – поездка в Казахстан, что тоже будет интересно».

Джо Домбровски о Тадее Погачаре

В 2020 и 2021 году Джо Домбровски был товарищем по команде Тадея Погачара, который за это время стал двукратным победителем Тур де Франс, и считает, что главное преимущество словенского гонщика – не физическая сила, а психологическая устойчивость.

«Я бы сказал, что на данный момент он, наверное, лучший гонщик в мире. Он выиграл Тур де Франс, что уже потрясающе, и сделал это дважды. Из трёх Гранд-туров, в которых он участвовал за свою карьеру, он выиграл два. А также выиграл множество этапов. Он может хорошо выступать не только на Гранд-турах, а везде. Он выиграл однодневные гонки, оживляет почти любую гонку. Почти уверен, что если он поедет брусчатые классики, то может и там быть впереди. Кажется, нет ничего, что бы он не мог сделать.

Его преимущество в том, что он очень спокоен. Он ещё так молод. Представьте, какое на нём невероятное давление. Но такое ощущение, что он выступает естественно и легко. Он не тратится морально. Думаю, в долгосрочной перспективе это качество очень ему поможет.

Иногда, когда гонщики добиваются такого успеха, начинают ощущать его давление. Но у него я этого не вижу. Кажется, что парень просто развлекается, катается на велосипеде. Всё будто приходит само собой. Думаю, его психологическая сила, спокойствие, умение радоваться тому, что делает, очень ему помогают. И, конечно, он ещё и суперталантлив».