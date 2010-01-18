VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Юрий Натаров и Евгений Гидич продлевают контракт с командой Astana Qazaqstan Team

Юрий Натаров и Евгений Гидич продлевают контракт с командой Astana Qazaqstan Team 


Два казахстанских гонщика Юрий Натаров и Евгений Гидич подписали новые двухлетние соглашения с командой «Астана» (с 2022 года команда будет называться Astana Qazaqstan Team), в которой будут выступать в сезоне 2022 и 2023 годов. 

Свой первый контракт с казахстанской командой Юрий Натаров подписал в 2019 году, в котором одержал и свою пока единственную победу на профессиональном уровне, выиграв общий зачет «Тура Алматы». В сезоне 2021 года Натаров впервые проехал Гранд-тур, а также стал бронзовым призером чемпионата Казахстана в индивидуальной гонке.

 Юрий Натаров и Евгений Гидич продлевают контракт с командой Astana Qazaqstan Team

 Photo credit: @Gettysport

 

«Новый контракт с командой дарит мне большую мотивацию и стремление к дальнейшему росту и прогрессу. В этом сезоне мне удалось дебютировать на Гранд-туре, я проехал «Вуэльту Испании», и этот опыт оказался очень ценным и своевременным для меня. Участие в «Вуэльте Испании» воодушевило меня, уверен, что в следующие два сезона в команде Astana Qazaqstan Team я смогу сделать серьезный шаг вперед. Предстоит проделать огромный объем работы, но я готов к этому», - сказал Юрий Натаров.

Евгений Гидич перешел в проект «Астана» в 2018 году, и за первые три сезона сумел добиться ряда высоких результатов – третье место в общем зачете «Тура Хорватии-2018» и победа на этапе той же гонки в 2019, победа в групповой гонке чемпионата Азии-2019, седьмое место на «Коппа Бернокки» (2019), третье место на этапе «Тура Саудовской Аравии» (2020).

В завершающемся сезоне лучшим результатом Евгения стало второе призовое место в групповой гонке чемпионата Казахстана.

«Последний сезон получился далеко не таким, как я рассчитывал. Однако, за этот год я стал сильнее и опытнее, поэтому в новый сезон смотрю с оптимизмом, настраиваюсь сделать все возможное для того, чтобы выйти на тот уровень, который позволит мне сделать важный шаг вперед в моей карьере. Я благодарен команде за доверие, и я приложу максимум усилий для того, чтобы оправдать его», - сказал Евгений Гидич.

«За несколько лет в Мировом Туре ребята получили хороший опыт, многому научились. Не все всегда проходило гладко, вмешалась и ситуация с пандемией, но все равно мы чувствуем прогресс и у Юрия, и у Евгения. Оба гонщика вошли в тот возраст, когда опыт и высокая работоспособность должны превратиться в результат. Надеемся, что новый двухлетний контракт даст им нужный толчок для движения вперед. Я рад, что ребята остаются в команде, где у них будут все условия для того, чтобы добиваться успеха, и командного, и личного», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team. 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Premier - Tech

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Юрий Натаров Евгений Гидич Александр Винокуров Astana Astana Qazaqstan Team велоспорт Казахстана

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Gali

    BaiGali

    Сегодня, 12:06 | Регистрация: 18.05.2021

    Гидич ничем не хуже Погачара, однако у него сезон получился далеко не таким, как рассчитывал весь велоспротивный мир. И мы надеемся что он покажет свой покажет свой уровень и составить должную конкуренцию Погачару!

    Ждём новостей про продление нашего знаменосца Груздева

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 12:17 | Регистрация: 17.05.2015

      Ох уж эти сказочки... Ох уж эти сказочники...

      1. Имя: Серафим

        Серафим

        Сегодня, 12:48 | Регистрация: 4.08.2018

        Представляю разочарование всего велосипедного мира. Ожидавшаяся дуэль Гидич - Погачар не состоялась по техническим причинам. Одному из участников не зарядили пистолет.

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:35 | Регистрация: 27.07.2011

    Груздьев однозначно продлить. Кто ещё будет не доезжать гонки.только он.. Места занимать первые с конца.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Больше никаких Груздевых, Захаровых, Стальновых. Они не тянут никак. И желания самое главное у них нет бороться. Захаров пусть свой трек едет, не отвлекаясь на шоссе. Хватит заниматься покровительством и лоббированием посредственных гонщиков. Команду чуть не угробили в этом году из за таких, которые не то, чтобы бороться и побеждать, доезжать до финиша не могут, не то чтобы помогать лидерам, отваливаясь в начале дистанции и катаясь по хвостам. Даже бочковозами не могут работать.Пока руководство не изменит концепцию набора игроков по разнарядке сверху, ничего не стоит ожидать и в следующем сезоне. Покажите мне хоть одну команду, чтобы приказом сверху набирали гонщиков не из за заслуг,а по указанию сверху от руководства команды и национальной федерации спорта? Да ,есть по одному гонщику в Бахрейне и ОАЭ, но не по пол команды же. Здесь на кону стоит будущая судьба Астаны. И из за пару-тройки казахстанских гонщиков, Астана не имеет право ставить на кон существование команды. Только так. Не конкурентноспособен , иди отдыхай или гоняй в любителях. Вино должен осознать свой ошибку в плане селекции. Заключать контракты с казахстанскими гонщиками только на один сезон как испытательный. Не показываешь результат, на выход с вещами. И все. Тогда эти будут пахать , чтобы остаться в сл.сезоне.

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Fasra

    Fara

    Сегодня, 13:17 | Регистрация: 17.12.2018

    Груздиев сыночик депутата , одни родственнички чиновников бесполезные гонщики

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 16:35 | Регистрация: 20.05.2021

      С вашими активными дебатами вы разбудили следующего комментатора"Фара"(регестр.2018,7-комм.)Предыдущий был"ГеТСтуле"(рег.2019,3-комм.).Так вы всех поднимите на ноги.Все пассивные,станут активными,которые будут ошарашивать всех невразумительными комментариями.

  5. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 14:26 | Регистрация: 17.05.2015

    Помните монолог в исполнении В.Высоцкого из к\ф Бегство мистера МакКинли -Только ради бога не верь, что ты маленький человек. Никому не верь, кто скажет такое.

    Я к тому, что если без шуток, ПО СУТИ Gali прав. Каждый человек, КАЖДЫЙ, обладает способностями, о которых даже не подозревает. Раскрыть их - вот задача. А когда ты приходишь в команду мирового уровня, видишь Контадора, Нибали, Ару, Фульсанга, Лопеса ... и тебе объясняют, что главная твоя функция - знать свое место, исправно таскать бачки с бананами, возить до последней возможности, быть РЯДОВЫМ и соблюдать "субординацию" - невольно в подсознании вбивается, что это и есть твой уровень, твой шестнадцатый номер, благодари Судьбу, что хоть в таком качестве присутствуешь в топ-команде, большинству и этого не досталось... Конечно, ведь ты - "товар" почти бесплатный, а вот все вышеперечисленные звезды обошлись в МИЛЛИОНЫ... Поэтому и не получается чудесного превращения "гадких утят" в супер "лебедей"...

  6. Имя: Иван

    StVano

    Сегодня, 14:54 | Регистрация: 21.09.2014

    Цитата: Адриен
    ПО СУТИ Gali прав

    Помните фразу из филма "Человек с бульвара капуцинов" "Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия."

  7. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 15:17 | Регистрация: 11.12.2014

    Груздева не трогайте, он бочковоз со стажем, он Контадора видел, вот так потрогать мог)

  8. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 17:10 | Регистрация: 20.05.2021

    Курметты жолдастар!Необходимо уважать  выбор руководства Астаны в комплектовании команды казахстанскими гонщиками.Комментаторы не казахстанцы и даже бывшие казахстанцы(каким я являюсь тоже) не вправе осуждать и обсуждать этот вопрос. Квота казахстанцев не зыблема,а тем более замена их зарубежными гонщиками.Этим самым вы дадите господину"БайГали" написать следующую статью наподобии той,которую он написал ранее:"Почему на казахстанские народные деньги выступают зарубежные гонщики" или что-то наподобие этого.Он далек от велоспорта, если сравнивает молодых казахстанцев с Погачаром.Правда в последнее время он стал более вникать и понимать кухню велоспорта.Что касается зарубежных гонщиков,тут нам и карты в руки.Критиковать,выбирать и предлогать,а остальное на усмотрение руководства Астаны.

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 18:17 | Регистрация: 14.12.2015

      Согласна, не нам решать. Если бы были бы наши ребята прям «поцелованные богом» Саша бы увидел и предложил бы контракт гоняться на высоком уровне, поэтому подписывают тех, кто хоть что-то может показать. Поэтому, да, не нам решать, а с уважением отнестись к выбору. Лично я ничего против не имею ныне подписаниях или того же самого Груздева, раз переподписывают, значит отрабатывает столько сколько платят. Хочешь иметь голос, вступай в ряды спонсоров и заказываю свою музыку. Вот и все.

  9. Имя: Gali

    BaiGali

    Сегодня, 18:19 | Регистрация: 18.05.2021

    Цитата: nightbuster33
    Курметты жолдастар!Необходимо уважать  выбор руководства Астаны в комплектовании команды казахстанскими гонщиками.Комментаторы не казахстанцы и даже бывшие казахстанцы(каким я являюсь тоже) не вправе осуждать и обсуждать этот вопрос. Квота казахстанцев не зыблема,а тем более замена их зарубежными гонщиками.Этим самым вы дадите господину"БайГали" написать следующую статью наподобии той,которую он написал ранее:"Почему на казахстанские народные деньги выступают зарубежные гонщики" или что-то наподобие этого.Он далек от велоспорта, если сравнивает молодых казахстанцев с Погачаром.Правда в последнее время он стал более вникать и понимать кухню велоспорта.Что касается зарубежных гонщиков,тут нам и карты в руки.Критиковать,выбирать и предлогать,а остальное на усмотрение руководства Астаны.
    Где это я писал "Почему на казахстанские народные деньги выступают зарубежные гонщики"? Если тратят деньги, именно тратят, а не инвестируют. Где результаты? 5 лет прошло с тех пор как Нибали выиграл гт. Прошло почти 15 лет клуб все ещё весит на гос.балансе, пытались превратится из гос.команды в коммерческую чуть не про***ли команду. Где профессионализм менеджмента? И вы думаете я не имею права критиковать такое поведение? Вон Винокуров живёт в Монако и ему глубоко на плевать что как развиваться в Казахстане, главное чтобы был проект на котором можно было бы профинансировать свою беззаботную лакшери жизнь в княжестве

  10. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 19:19 | Регистрация: 18.01.2010

    Вот что я понял и сделал вывод для себя: 1. Тур де Франс -2022: Гидич обыгрывает Погачара на одном из этапов ( Гидич заезжает 45-ым, Погачар 66-ой. Байгали все знал) 2. Винокуров попадает в список Форбс и занимает 1 223 233 444 555 место. Байгали и здесь был прав!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

11 октября 2021

Coppa Agostoni - Giro delle Brianze

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • AzaKonta
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (14)
    AzaKonta-Фото
    Вот что я понял и сделал вывод для себя: 1. Тур де Франс -2022: Гидич обыгрывает Погачара на одном из этапов ( Гидич заезжает 45-ым, Погачар 66-ой. Байгали все знал) 2. Винокуров попадает в список Форбс и занимает 1 223 233 444 555 место. Байгали и здесь был прав!
  • Бакеша
    Coppa Agostoni - Giro delle Br ... (4)
    Бакеша-Фото
    Просто молодец Алексей
  • BaiGali
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (14)
    BaiGali-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Курметты жолдастар!Необходимо уважать  выбор руководства Астаны в комплектовании команды казахстанскими гонщиками.Комментаторы не казахстанцы и даже бывшие казахстанцы(каким я являюсь тоже) не вправе осуждать и обсуждать этот вопрос. Квота казахстанцев не зыблема,а тем более замена их зарубежными гонщиками.Этим самым вы дадите господину"БайГали" написать следующую статью наподобии той,которую он написал ранее:"Почему на казахстанские народные деньги выступают зарубежные гонщики" или что-то наподобие этого.Он далек от велоспорта, если сравнивает молодых казахстанцев с Погачаром.Правда в последнее время он стал более вникать и понимать кухню велоспорта.Что касается зарубежных гонщиков,тут нам и карты в руки.Критиковать,выбирать и предлогать,а остальное на усмотрение руководства Астаны.
    Где это я писал "Почему на казахстанские народные деньги выступают зарубежные гонщики"? Если тратят деньги, именно тратят, а не инвестируют. Где результаты? 5 лет прошло с тех пор как Нибали выиграл гт. Прошло почти 15 лет клуб все ещё весит на гос.балансе, пытались превратится из гос.команды в коммерческую чуть не про***ли команду. Где профессионализм менеджмента? И вы думаете я не имею права критиковать такое поведение? Вон Винокуров живёт в Монако и ему глубоко на плевать что как развиваться в Казахстане, главное чтобы был проект на котором можно было бы профинансировать свою беззаботную лакшери жизнь в княжестве
  • Zhanzhak
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (14)
    Zhanzhak-Фото
    Согласна, не нам решать. Если бы были бы наши ребята прям «поцелованные богом» Саша бы увидел и предложил бы контракт гоняться на высоком уровне, поэтому подписывают тех, кто хоть что-то может показать. Поэтому, да, не нам решать, а с уважением отнестись к выбору. Лично я ничего против не имею ныне подписаниях или того же самого Груздева, раз переподписывают, значит отрабатывает столько сколько платят. Хочешь иметь голос, вступай в ряды спонсоров и заказываю свою музыку. Вот и все.
  • Astanaforever
    Coppa Agostoni - Giro delle Br ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Ну.... Наконец. С 27 июля Астана не выигрывала гонку ,выигранную тогда Лулу Санчесом. И сегодня Луц подсластил ту горькую пилюлю вроде в последней гонке сезона для Астаны..в этом самом неудачном сезоне начиная с 2011 года. На этой позитивной ноте Луц хоть как то спас репутацию Астаны, за, что ему огромнееееейшее. Спаааааасибо!!!

    125 очков UCI в зачет не помешает Казахстану. Да и Леше тоже в этом положении команды.
  • дрокер
    Coppa Agostoni - Giro delle Br ... (4)
    дрокер-Фото

    Вот и Алексей порадовал, спасибо!

  • lazhu
    Coppa Agostoni - Giro delle Br ... (4)
    lazhu-Фото

    Трентин зеванул спринт

  • nightbuster33
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (14)
    nightbuster33-Фото

    Курметты жолдастар!Необходимо уважать  выбор руководства Астаны в комплектовании команды казахстанскими гонщиками.Комментаторы не казахстанцы и даже бывшие казахстанцы(каким я являюсь тоже) не вправе осуждать и обсуждать этот вопрос. Квота казахстанцев не зыблема,а тем более замена их зарубежными гонщиками.Этим самым вы дадите господину"БайГали" написать следующую статью наподобии той,которую он написал ранее:"Почему на казахстанские народные деньги выступают зарубежные гонщики" или что-то наподобие этого.Он далек от велоспорта, если сравнивает молодых казахстанцев с Погачаром.Правда в последнее время он стал более вникать и понимать кухню велоспорта.Что касается зарубежных гонщиков,тут нам и карты в руки.Критиковать,выбирать и предлогать,а остальное на усмотрение руководства Астаны.

  • nightbuster33
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (14)
    nightbuster33-Фото
    С вашими активными дебатами вы разбудили следующего комментатора"Фара"(регестр.2018,7-комм.)Предыдущий был"ГеТСтуле"(рег.2019,3-комм.).Так вы всех поднимите на ноги.Все пассивные,станут активными,которые будут ошарашивать всех невразумительными комментариями.
  • shain
    Astana – Premier Tech станет A ... (46)
    shain-Фото

    Есть казаки - сословие, есть казахи - народ. Qazaqstan - это что? Ошибка неграмотных каркетолухов?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 октября

Romain Seigle (Groupama - FDJ)

Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Sander De Pestel (Sport Vlaanderen - Baloise)

12 октября

Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

Michael Woods (Israel Start-Up Nation)

Pierre-Roger Latour (Team TotalEnergies)

Nathan Van Hooydonck (Jumbo - Visma)

Aliaksandr Riabushenko (UAE Team Emirates)

Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (48)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)