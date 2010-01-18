Юрий Натаров и Евгений Гидич продлевают контракт с командой Astana Qazaqstan Team



Два казахстанских гонщика Юрий Натаров и Евгений Гидич подписали новые двухлетние соглашения с командой «Астана» (с 2022 года команда будет называться Astana Qazaqstan Team), в которой будут выступать в сезоне 2022 и 2023 годов.



Свой первый контракт с казахстанской командой Юрий Натаров подписал в 2019 году, в котором одержал и свою пока единственную победу на профессиональном уровне, выиграв общий зачет «Тура Алматы». В сезоне 2021 года Натаров впервые проехал Гранд-тур, а также стал бронзовым призером чемпионата Казахстана в индивидуальной гонке.





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«Новый контракт с командой дарит мне большую мотивацию и стремление к дальнейшему росту и прогрессу. В этом сезоне мне удалось дебютировать на Гранд-туре, я проехал «Вуэльту Испании», и этот опыт оказался очень ценным и своевременным для меня. Участие в «Вуэльте Испании» воодушевило меня, уверен, что в следующие два сезона в команде Astana Qazaqstan Team я смогу сделать серьезный шаг вперед. Предстоит проделать огромный объем работы, но я готов к этому», - сказал Юрий Натаров.



Евгений Гидич перешел в проект «Астана» в 2018 году, и за первые три сезона сумел добиться ряда высоких результатов – третье место в общем зачете «Тура Хорватии-2018» и победа на этапе той же гонки в 2019, победа в групповой гонке чемпионата Азии-2019, седьмое место на «Коппа Бернокки» (2019), третье место на этапе «Тура Саудовской Аравии» (2020).



В завершающемся сезоне лучшим результатом Евгения стало второе призовое место в групповой гонке чемпионата Казахстана.



«Последний сезон получился далеко не таким, как я рассчитывал. Однако, за этот год я стал сильнее и опытнее, поэтому в новый сезон смотрю с оптимизмом, настраиваюсь сделать все возможное для того, чтобы выйти на тот уровень, который позволит мне сделать важный шаг вперед в моей карьере. Я благодарен команде за доверие, и я приложу максимум усилий для того, чтобы оправдать его», - сказал Евгений Гидич.



«За несколько лет в Мировом Туре ребята получили хороший опыт, многому научились. Не все всегда проходило гладко, вмешалась и ситуация с пандемией, но все равно мы чувствуем прогресс и у Юрия, и у Евгения. Оба гонщика вошли в тот возраст, когда опыт и высокая работоспособность должны превратиться в результат. Надеемся, что новый двухлетний контракт даст им нужный толчок для движения вперед. Я рад, что ребята остаются в команде, где у них будут все условия для того, чтобы добиваться успеха, и командного, и личного», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба велокоманды Astana Premier - Tech