Александр Рябушенко, Симоне Веласко и Микеле Гадзоли переходят в Astana Qazaqstan Team



Три гонщика присоединятся к команде Astana Qazaqstan Team в новом сезоне: Александр Рябушенко, Симоне Веласко и нео-профессионал Микеле Гадзоли подписали двухлетние соглашения с командой на 2022 и 2023 годы..

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Белорусский гонщик Александр Рябушенко (26 лет) перешел в профессионалы в 2018 году после ряда впечатляющих побед: он выиграл групповую гонку на чемпионате Европы до 23 лет в 2016 и молодежную версию «Тура Ломбардии» в 2017. В течение этих четырех лет в Мировом Туре Рябушенко продолжал развиваться как профессиональный гонщик, набираясь опыта и добывая свои первые высокие результаты: в 2018 году он стал вторым на этапе «Тура Страны Басков», в 2019 он выиграл «Коппа Агостони», занял призовое место на «Гран-при Лугано» и финишировал четвертым в групповой гонке на Европейских Играх, в 2020 Александр стал третьим на «Мемориале Марко Пантани» и «Коппа Сабатини».



На его сезон 2021 года сильно повлияла травма руки, полученная во время падения на «Туре Альп», но несмотря на это Рябушенко все же удалось отметиться несколькими хорошими выступлениями: он занял второе место на этапе «Итальянской велосипедной недели» и стал 11-м на однодневной гонке «Вуэльта Кастилии и Леона».



«После четырех лет в одной команде я чувствую, что пришло время что-то изменить в моей карьере, сделать новый шаг для того, чтобы продолжить развиваться в качестве профессионального гонщика. Могу сказать, что мне очень нравится «Астана», и я болел за эту команду с тех пор, как был юниором. Это отличная команда, многие большие чемпионы прошли через нее, одерживая великие победы в цветах «Астаны». Для меня честь стать частью этой команды и ее истории. Я готов к любому календарю и к любым гонкам в новом сезоне, для меня главное быть полезным команде, помогая лидерам добиваться их главных целей. Конечно, я бы хотел получить шанс попробовать побороться за какие-то личные результаты, например, на однодневных гонках, которые мне очень нравятся. Но, было бы здорово и проехать «Джиро» или «Тур», потому что пока мой единственный опыт Гранд-туров связан с «Вуэльтой» в 2020 году. Пока же, я с нетерпением жду начала сезона в составе Astana Qazaqstan Team» , - сказал Александр Рябушенко.



Итальянский гонщик Симоне Веласко (25 лет) является специалистом однодневных гонок, кроме того, он обладает неплохим спринтом из небольших групп. После серии серьезных достижений на молодежном уровне, Веласко перешел в профессионалы в 2016 году в составе про континентальной команды. Среди его главных успехов: победы на «Трофео Лайгуэлья» (2019), на этапе «Международной недели Коппи и Бартали» (2019), на этапе «Тур де Лимузан» (2021) и третье место на этапе «Тиррено-Адриатико» (2021).



«Для каждого гонщика, который становится профессионалом, самой большой мечтой является попадание в команду Мирового Тура, достижение самого высокого уровня велоспорта. Для меня «Астана» — это наилучшее решение, это лучшая команда, в которой я мог оказаться, и я очень рад, что это случилось. Для меня честь встретить знаменитых гонщиков в этой команде и, в то же самое время, работать на них и помогать им добиваться целей. Я надеюсь, что смогу сделать новый шаг вперед в моем прогрессе, а также, что у меня будет шанс продемонстрировать все свои возможности, работая на команду. Конечно, я бы хотел получить и свой шанс в любой гонке, которая бы мне подходила и где команда доверила бы мне роль лидера», - сказал Симоне Веласко.



Микеле Гадзоли (22 года) готовится начать свой первый профессиональный сезон в составе команды Astana Qazaqstan Team. В этом году молодой итальянский гонщик впечатлил многих специалистов мощным выступлением на чемпионате мира среди гонщиков до 23 лет, где он занял 4-е место в групповой гонке, а также своей победой на престижной молодежной однодневной гонке «Гран-при Либерационе».



«Я очень рад своему переходу в Astana Qazaqstan Team, потому что для меня это одна из лучших команд в мире. Я взволнован шансом выступать бок о бок с такими звездами, как Винченцо Нибали и Джанни Москон, например. Я знаю, что мой первый год в Мировом Туре будет очень трудным, и мне многому предстоит научиться, набрать большой опыт, но я готов к этому испытанию. Моя главная цель на новый сезон – учиться как можно больше и помогать команде всеми силами. У меня есть мечта выступить на «Джиро д’Италия», и я надеюсь, что однажды это произойдет, но прямо сейчас я жду начала сезона вместе с командой, готовясь работать на 100%», - сказал Микеле Гадзоли.



«Я приветствую новых гонщиков в Astana Qazaqstan Team. Александр Рябушенко уже хорошо известен, он добился ряда высоких результатов в однодневных гонках. Думаю, что мы можем продолжить его развитие в этом направлении, но, конечно же, Александр может стать и хорошим помощником для лидеров на многодневных гонках. Симоне Веласко делает шаг в Мировой Тур вместе с нашей командой, и я думаю, что эта новая глава в его карьере должна еще больше мотивировать его. Мы наблюдаем его быстрый рост в последние несколько лет, и кажется, что Веласко способен усилить наше направление однодневных гонок. Микеле Гадзоли – это молодой гонщик и наша команда станет его первой профессиональной командой. Мы видим большой потенциал в этом гонщике, и я думаю, что в нашей команде он найдет все необходимое для хорошего развития всех своих качеств», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.





Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech