VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Александр Рябушенко, Симоне Веласко и Микеле Гадзоли переходят в Astana Qazaqstan Team

Александр Рябушенко, Симоне Веласко и Микеле Гадзоли переходят в Astana Qazaqstan Team

 
Три гонщика присоединятся к команде Astana Qazaqstan Team в новом сезоне: Александр Рябушенко, Симоне Веласко и нео-профессионал Микеле Гадзоли подписали двухлетние соглашения с командой на 2022 и 2023 годы..

 

Photo credit: @Gettysport



Белорусский гонщик Александр Рябушенко (26 лет) перешел в профессионалы в 2018 году после ряда впечатляющих побед: он выиграл групповую гонку на чемпионате Европы до 23 лет в 2016 и молодежную версию «Тура Ломбардии» в 2017. В течение этих четырех лет в Мировом Туре Рябушенко продолжал развиваться как профессиональный гонщик, набираясь опыта и добывая свои первые высокие результаты: в 2018 году он стал вторым на этапе «Тура Страны Басков», в 2019 он выиграл «Коппа Агостони», занял призовое место на «Гран-при Лугано» и финишировал четвертым в групповой гонке на Европейских Играх, в 2020 Александр стал третьим на «Мемориале Марко Пантани» и «Коппа Сабатини».

На его сезон 2021 года сильно повлияла травма руки, полученная во время падения на «Туре Альп», но несмотря на это Рябушенко все же удалось отметиться несколькими хорошими выступлениями: он занял второе место на этапе «Итальянской велосипедной недели» и стал 11-м на однодневной гонке «Вуэльта Кастилии и Леона».

«После четырех лет в одной команде я чувствую, что пришло время что-то изменить в моей карьере, сделать новый шаг для того, чтобы продолжить развиваться в качестве профессионального гонщика. Могу сказать, что мне очень нравится «Астана», и я болел за эту команду с тех пор, как был юниором. Это отличная команда, многие большие чемпионы прошли через нее, одерживая великие победы в цветах «Астаны». Для меня честь стать частью этой команды и ее истории. Я готов к любому календарю и к любым гонкам в новом сезоне, для меня главное быть полезным команде, помогая лидерам добиваться их главных целей. Конечно, я бы хотел получить шанс попробовать побороться за какие-то личные результаты, например, на однодневных гонках, которые мне очень нравятся. Но, было бы здорово и проехать «Джиро» или «Тур», потому что пока мой единственный опыт Гранд-туров связан с «Вуэльтой» в 2020 году. Пока же, я с нетерпением жду начала сезона в составе Astana Qazaqstan Team», - сказал Александр Рябушенко.

Итальянский гонщик Симоне Веласко (25 лет) является специалистом однодневных гонок, кроме того, он обладает неплохим спринтом из небольших групп. После серии серьезных достижений на молодежном уровне, Веласко перешел в профессионалы в 2016 году в составе про континентальной команды. Среди его главных успехов: победы на «Трофео Лайгуэлья» (2019), на этапе «Международной недели Коппи и Бартали» (2019), на этапе «Тур де Лимузан» (2021) и третье место на этапе «Тиррено-Адриатико» (2021).

«Для каждого гонщика, который становится профессионалом, самой большой мечтой является попадание в команду Мирового Тура, достижение самого высокого уровня велоспорта. Для меня «Астана» — это наилучшее решение, это лучшая команда, в которой я мог оказаться, и я очень рад, что это случилось. Для меня честь встретить знаменитых гонщиков в этой команде и, в то же самое время, работать на них и помогать им добиваться целей. Я надеюсь, что смогу сделать новый шаг вперед в моем прогрессе, а также, что у меня будет шанс продемонстрировать все свои возможности, работая на команду. Конечно, я бы хотел получить и свой шанс в любой гонке, которая бы мне подходила и где команда доверила бы мне роль лидера», - сказал Симоне Веласко.

Микеле Гадзоли (22 года) готовится начать свой первый профессиональный сезон в составе команды Astana Qazaqstan Team. В этом году молодой итальянский гонщик впечатлил многих специалистов мощным выступлением на чемпионате мира среди гонщиков до 23 лет, где он занял 4-е место в групповой гонке, а также своей победой на престижной молодежной однодневной гонке «Гран-при Либерационе».

«Я очень рад своему переходу в Astana Qazaqstan Team, потому что для меня это одна из лучших команд в мире. Я взволнован шансом выступать бок о бок с такими звездами, как Винченцо Нибали и Джанни Москон, например. Я знаю, что мой первый год в Мировом Туре будет очень трудным, и мне многому предстоит научиться, набрать большой опыт, но я готов к этому испытанию. Моя главная цель на новый сезон – учиться как можно больше и помогать команде всеми силами. У меня есть мечта выступить на «Джиро дИталия», и я надеюсь, что однажды это произойдет, но прямо сейчас я жду начала сезона вместе с командой, готовясь работать на 100%», - сказал Микеле Гадзоли

«Я приветствую новых гонщиков в Astana Qazaqstan Team. Александр Рябушенко уже хорошо известен, он добился ряда высоких результатов в однодневных гонках. Думаю, что мы можем продолжить его развитие в этом направлении, но, конечно же, Александр может стать и хорошим помощником для лидеров на многодневных гонках. Симоне Веласко делает шаг в Мировой Тур вместе с нашей командой, и я думаю, что эта новая глава в его карьере должна еще больше мотивировать его. Мы наблюдаем его быстрый рост в последние несколько лет, и кажется, что Веласко способен усилить наше направление однодневных гонок. Микеле Гадзоли – это молодой гонщик и наша команда станет его первой профессиональной командой. Мы видим большой потенциал в этом гонщике, и я думаю, что в нашей команде он найдет все необходимое для хорошего развития всех своих качеств», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Александр Рябушенко Симоне Веласко Микеле Гадзоли Александр Винокуров Astana Qazaqstan Team

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 11:33 | Регистрация: 17.05.2015

    Палка о двух концах. С одной стороны будет замечательно, если эта молодежь добьётся значительных успехов. С другой - как только это осуществится или хотя бы будет проявлен многообещающий потенциал - они уйдут. Тенденция !

  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 12:10 | Регистрация: 22.09.2020

    Добро пожаловать 

  3. Имя: Adilet

    aru90

    Сегодня, 12:14 | Регистрация: 2.08.2017

    Хорошее усиление. 22 гонщика. Осталось 8 для полного комплекта. Продлят 2-3 гонщиков наверное. Хочется неожиданные трансферы типа Маснады или Солера. Эхх мечты мечты

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Список приобретений очень впечатляет. Нужны еще два сильных горняка уровня Зейца, Катальдо, Бильбао, Кангерта. Вакансии есть, гонщиков нет. Всех разобрали. Кстати Томас еще не переподписал контракт с Инеосом. Может стоит....???

    Астана сейчас по сути состоит из трех команд..хаха. Самой Астаны, Инеоса и Эмиратов..

    Чувствую..дадут жару в следующем сезоне. Состав мощный.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Adilet

    aru90

    Сегодня, 12:44 | Регистрация: 2.08.2017

    Цитата: Astanaforever
    Список приобретений очень впечатляет. Нужны еще два сильных горняка уровня Зейца, Катальдо, Бильбао, Кангерта. Вакансии есть, гонщиков нет. Всех разобрали. Кстати Томас еще не переподписал контракт с Инеосом. Может стоит....???

    Астана сейчас по сути состоит из трех команд..хаха. Самой Астаны, Инеоса и Эмиратов..

    Чувствую..дадут жару в следующем сезоне. Состав мощный.
    Гонщики есть на самом деле. Я не зря все время упоминаю про Маснаду. Нету у него контракта на 22 год. Могут же взять. Тем более он сам может быть заинтересован в переходк. Учитывая набор итальянцев в команде

  6. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 14:24 | Регистрация: 15.04.2018

    Подписания крутые конечно,но кто лидер всего этого??? Лопес и Нибали?

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:56 | Регистрация: 30.06.2017

    Лидера три как я понял. Луц, Нибали, Супермен. Де Ла Круз на особые случаи. Москон на классики.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 24 октября 2021

UCI Track World Championships

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • litxaa
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (21)
    litxaa-Фото

    Кажется ему самому было бы лучше, если бы он не давал это интервью. Попытки "отмазаться" и свалить всю вину на команду привела его к тому, что он договорился до того, что чуть ли не специально сошел с Вуэльты, типа в знак протеста. Думается это интервью еще аукнется ему в будущем.

  • Astanaforever
    Александр Рябушенко, Симоне Ве ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Лидера три как я понял. Луц, Нибали, Супермен. Де Ла Круз на особые случаи. Москон на классики.
  • Arciv
    Александр Рябушенко, Симоне Ве ... (7)
    Arciv-Фото
    Подписания крутые конечно,но кто лидер всего этого??? Лопес и Нибали?
  • Александра
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (21)
    Александра-Фото

    По-моему, никто не желает плохого Лопесу. Перешел, и хорошо! Но, как в старой рекламе, иногда лучше жевать, чем говорить.

  • aru90
    Александр Рябушенко, Симоне Ве ... (7)
    aru90-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Список приобретений очень впечатляет. Нужны еще два сильных горняка уровня Зейца, Катальдо, Бильбао, Кангерта. Вакансии есть, гонщиков нет. Всех разобрали. Кстати Томас еще не переподписал контракт с Инеосом. Может стоит....???

    Астана сейчас по сути состоит из трех команд..хаха. Самой Астаны, Инеоса и Эмиратов..

    Чувствую..дадут жару в следующем сезоне. Состав мощный.
    Гонщики есть на самом деле. Я не зря все время упоминаю про Маснаду. Нету у него контракта на 22 год. Могут же взять. Тем более он сам может быть заинтересован в переходк. Учитывая набор итальянцев в команде
  • Astanaforever
    Александр Рябушенко, Симоне Ве ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Список приобретений очень впечатляет. Нужны еще два сильных горняка уровня Зейца, Катальдо, Бильбао, Кангерта. Вакансии есть, гонщиков нет. Всех разобрали. Кстати Томас еще не переподписал контракт с Инеосом. Может стоит....???

    Астана сейчас по сути состоит из трех команд..хаха. Самой Астаны, Инеоса и Эмиратов..

    Чувствую..дадут жару в следующем сезоне. Состав мощный.
  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (21)
    Ернат-Фото

    НЕ знаю, у нас что есть выбор на сегоднящний день?, Супермен отличный вариант на ГТ, для Астаны, все так расуждают, как будто что Погачары и Бернали пачками валяются без контрактов )))

  • aru90
    Александр Рябушенко, Симоне Ве ... (7)
    aru90-Фото
    Хорошее усиление. 22 гонщика. Осталось 8 для полного комплекта. Продлят 2-3 гонщиков наверное. Хочется неожиданные трансферы типа Маснады или Солера. Эхх мечты мечты
  • Ернат
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (3)
    Ернат-Фото

    сильный Инеос, нам бы не помешал 

  • Ернат
    Александр Рябушенко, Симоне Ве ... (7)
    Ернат-Фото

    Добро пожаловать 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 октября

Fabien Doubey (Team TotalEnergies)

Adam De Vos (Rally Cycling)

22 октября

Max Kanter (Team DSM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (94)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)