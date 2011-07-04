Джо Домбровски подписывает двухлетнее соглашение с командой «Астана»



Американский гонщик Джо Домбровски переходит в команду «Астана». Тридцатилетний горняк, начавший профессиональную карьеру в 2013 году, проведет в казахстанской команде два следующих сезона 2022 и 2023 годов.

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«Астана – это большая команда с длинной историей, и у этой команды были высочайшие результаты в нашем виде спорта на протяжении многих лет. Поэтому, я очень рад и взволнован своим переходом в «Астану». С нетерпением жду встречи с командой и руководством на тренировочных сборах в межсезонье для того, чтобы определить наши цели. Независимо от того, будут ли они связаны с командными задачами или с возможностью проявить себя в борьбе за личным результатом, уверен, что для меня это будет новый замечательный вызов», - сказал Джо Домбровски.



Джо Домбровски – хорошо известный горняк и специалист многодневных гонок, сильный помощник лидеров на Гранд-турах и, вместе с этим, атакующий гонщик, всегда ищущий возможности побороться за победу на этапах.



Например, в этом году в красивом стиле Домбровский одержал победу на 4-м этапе «Джиро д’Италия». Среди всех прочих результатов, в послужном списке гонщика можно отметить победу в общем зачете «Тура Юты» в 2015 году, 4-е место в итоговой классификации «Тура Калифорнии» в том же 2015, пятое место на «Колорадо Классик» в 2018 и 12-е место в генеральной классификации «Джиро д’Италия» в 2019.



«В первую очередь, в лице Джо Домбровски мы видим сильного горняка и опытного помощника для лидеров команды на Гранд-турах. В будущем сезоне наша команда претерпит серьезные изменения, и мы рады усилить нашу группу, которая проедет Гранд-туры, таким надежным и разносторонним гонщиком, как Джо. Но, конечно, мы понимаем, что со всем тем опытом, который он приобрел за эти годы, Домбровски может стать гонщиком, на которого мы сможем сделать ставку в борьбе за победы на отдельных этапах или в общем зачете небольших многодневных гонок. Пока еще рано говорить о конкретных целях в его первом сезоне в нашей команде, но я уверен, что этот переход будет успешным для обеих сторон, и для команды, и для самого гонщика», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана» в 2022 году.







Пресс-служба велокоманды Astana Premier - Tech