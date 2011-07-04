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Джо Домбровски подписывает двухлетнее соглашение с командой «Астана»

Джо Домбровски подписывает двухлетнее соглашение с командой «Астана» 


Американский гонщик Джо Домбровски переходит в команду «Астана». Тридцатилетний горняк, начавший профессиональную карьеру в 2013 году, проведет в казахстанской команде два следующих сезона 2022 и 2023 годов.

 

 

Photo credit: @Gettysport 


«Астана – это большая команда с длинной историей, и у этой команды были высочайшие результаты в нашем виде спорта на протяжении многих лет. Поэтому, я очень рад и взволнован своим переходом в «Астану». С нетерпением жду встречи с командой и руководством на тренировочных сборах в межсезонье для того, чтобы определить наши цели. Независимо от того, будут ли они связаны с командными задачами или с возможностью проявить себя в борьбе за личным результатом, уверен, что для меня это будет новый замечательный вызов», - сказал Джо Домбровски.

Джо Домбровски – хорошо известный горняк и специалист многодневных гонок, сильный помощник лидеров на Гранд-турах и, вместе с этим, атакующий гонщик, всегда ищущий возможности побороться за победу на этапах.

Например, в этом году в красивом стиле Домбровский одержал победу на 4-м этапе «Джиро д’Италия». Среди всех прочих результатов, в послужном списке гонщика можно отметить победу в общем зачете «Тура Юты» в 2015 году, 4-е место в итоговой классификации «Тура Калифорнии» в том же 2015, пятое место на «Колорадо Классик» в 2018 и 12-е место в генеральной классификации «Джиро д’Италия» в 2019.

«В первую очередь, в лице Джо Домбровски мы видим сильного горняка и опытного помощника для лидеров команды на Гранд-турах. В будущем сезоне наша команда претерпит серьезные изменения, и мы рады усилить нашу группу, которая проедет Гранд-туры, таким надежным и разносторонним гонщиком, как Джо. Но, конечно, мы понимаем, что со всем тем опытом, который он приобрел за эти годы, Домбровски может стать гонщиком, на которого мы сможем сделать ставку в борьбе за победы на отдельных этапах или в общем зачете небольших многодневных гонок. Пока еще рано говорить о конкретных целях в его первом сезоне в нашей команде, но я уверен, что этот переход будет успешным для обеих сторон, и для команды, и для самого гонщика», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана» в 2022 году.



 

Пресс-служба велокоманды Astana Premier - Tech

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Теги к статье: Джо Домбровски Astana Александр Винокуров трансферы

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В тему:

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  1. Имя: Gali

    BaiGali

    Сегодня, 13:55 | Регистрация: 18.05.2021

    Где лидер и капитан?! набрали помощников, но кто будет генеральщиком?! Нибали?! Почему этих помощников не было в прошлом и в этом сезоне?! Откуда деньги на все это, когда даже титульный спонсор ушёл?!

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 14:14 | Регистрация: 17.05.2015

      Видимо вы многое пропустили. Команду ждет кардинальная перезагрузка, перестройка. Один из основных спонсоров уходит, все в руки берет - как в лучшие времена - казахстанская сторона. Оно и понятно - цены на нефть и газ снова на подъеме...

      1. RVL

        Сегодня, 16:09 | Регистрация: 30.08.2012

        Газ?
        Спросите у Лефевра как это работает!?

    2. RVL

      Сегодня, 14:39 | Регистрация: 30.08.2012

      Похоже он и лидер))

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:13 | Регистрация: 30.06.2017

    А лидера огласят позже , как я понял будет вишенкой на этом праздничном торте по окончанию сезона))) И да.. Откуда деньги Зин? Видимо с тумбочки национального благосостояния казахстанских граждан. Отчет куда прислать?

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Георгий

    GeTStyle

    Сегодня, 14:28 | Регистрация: 14.06.2019

    У астаны вообще, значимые победы на этапах были?

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 15:23 | Регистрация: 20.05.2021

      Что-то вы все разом подняли шум,что разбудили важного комментатора.Пускай, спал бы себе и спал и не задавал бы глупых вопросов.

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:50 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: BaiGali
    Где лидер и капитан?! набрали помощников, но кто будет генеральщиком?! Нибали?!

    Вряд ли он пошёл "играющим тренером", хотя его знания неоспоримы, он был в Астане ранее, а теория комбака гласит, что дважды не войти или как гоаорят: первый раз как фарс, второй раз уже трагедия.

    Значит, промоушн Астаны в лице великого сицилийца, потомка арабов. 

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: GeTStyle
    У астаны вообще, значимые победы на этапах были?
    Нет не были...ни одного , никогда. Вот щас он попытается с помощью Домбровского взять один этап в следующем сезоне на туре Гуанджи. Удачи ей пожелай!

    Вся жизнь это гонка.
  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:56 | Регистрация: 4.07.2011

    Также ожидается, что Мигель Анхель Лопес вернется в состав Астаны после расторжения его контракта с Movistar.

  7. Бакеша

    Сегодня, 16:49 | Регистрация: 1.02.2018

    Цитата: nightbuster33
    Что-то вы все разом подняли шум,что разбудили важного комментатора.Пускай, спал бы себе и спал и не задавал бы глупых вопросов.
    Ха-ха'ха, ну Вы рассмешили... Подкол уместен. веселимся дальше.

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Комментарии

  • Бакеша
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    Бакеша-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Что-то вы все разом подняли шум,что разбудили важного комментатора.Пускай, спал бы себе и спал и не задавал бы глупых вопросов.
    Ха-ха'ха, ну Вы рассмешили... Подкол уместен. веселимся дальше.
  • motte
    Горка Исагирре переходит в вел ... (3)
    motte-Фото
    Я, думаю, он вернётся или, лучше сказать, его "вернут" в Астану, но на особых условиях, грубо сказать: его дом... АСТАНА-:)
  • Astanaforever
    Горка Исагирре переходит в вел ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Не факт. Что то туманно с возвращением Супермена. Наверное его не устраивает сумма контракта предложенная Вино. и он ищет другую команду, кто предложит ему гораздо больше? Поэтому тишина о его переходе в Астану..
  • RVL
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    RVL-Фото
    Газ?
    Спросите у Лефевра как это работает!?
  • motte
    Горка Исагирре переходит в вел ... (3)
    motte-Фото

    Я ранее написал 

    Также ожидается, что Мигель Анхель Лопес вернется в состав Астаны после расторжения его контракта с Movistar.

    Всё взаимосвязано - :) 

  • motte
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    motte-Фото

    Также ожидается, что Мигель Анхель Лопес вернется в состав Астаны после расторжения его контракта с Movistar.

  • nightbuster33
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    nightbuster33-Фото
    Что-то вы все разом подняли шум,что разбудили важного комментатора.Пускай, спал бы себе и спал и не задавал бы глупых вопросов.
  • Astanaforever
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: GeTStyle
    У астаны вообще, значимые победы на этапах были?
    Нет не были...ни одного , никогда. Вот щас он попытается с помощью Домбровского взять один этап в следующем сезоне на туре Гуанджи. Удачи ей пожелай!
  • motte
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: BaiGali
    Где лидер и капитан?! набрали помощников, но кто будет генеральщиком?! Нибали?!

    Вряд ли он пошёл "играющим тренером", хотя его знания неоспоримы, он был в Астане ранее, а теория комбака гласит, что дважды не войти или как гоаорят: первый раз как фарс, второй раз уже трагедия.

    Значит, промоушн Астаны в лице великого сицилийца, потомка арабов. 

  • RVL
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    RVL-Фото
    Похоже он и лидер))

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